Meddelelse om afslutning og foreløbigt resultat af købstilbud

Aalborg Boldspilklub A/S har i forlængelse af selskabsmeddelelse af 10. Juni 2024 modtaget meddelelse om, at Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG har offentliggjort et pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Aalborg Boldspilklub A/S.

Vilkårene og betingelserne for Købstilbuddet fremgår af tilbudsdokument offentliggjort den 18. juni 2024.

I henhold til bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 § 21, stk. 3, meddeles det, at Købstilbuddet er afsluttet, ligesom det foreløbige resultat af Købstilbuddet hermed offentliggøres.

En foreløbig og ikke bindende optælling af antal tilsagn om accept af Købstilbuddet fra Aalborg Boldspilklub A/S´ aktionærer viser, at tilbudsgiver har modtaget tilsagn om accept af købstilbuddet fra Aalborg Boldspilklub A/S´ aktionærer, der repræsenterer 67.237 aktier à DKK 10,00 svarende til 2,5% af Aalborg Boldspilklub A/S´aktiekapital

og stemmerettigheder, således at Tilbudsgiver efter afvikling af Købstilbuddet ejer i alt 1.429.268 aktier à DKK 10,00 svarende til 53,01% af Aalborg Boldspilklub A/S aktiekapital og stemmerettigheder







Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jan Peters

Bestyrelsesformand



Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør