Lean Solutions Group nombra al líder de servicios empresariales Jack Freker como director ejecutivo

CORAL SPRINGS, Fla., July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lean Solutions Group (LSG), un proveedor líder global de servicios de soporte estratégico para los sectores de transporte y logística, seguros y servicios financieros, con operaciones en Estados Unidos, Colombia, Guatemala, México y Filipinas, anunció hoy el nombramiento del nuevo director ejecutivo (CEO) John (Jack) C. Freker. Robert Cadena, el anterior director ejecutivo y cofundador de LSG, hará la transición a su nuevo rol como presidente ejecutivo del directorio.



"Me complace asumir este nuevo rol en el directorio, lo que me permite centrarme en lo que hago mejor: ofrecer consultoría y servir a nuestros clientes estratégicos existentes y trabajar con Jack para nutrir nuestra cultura de crecimiento y excelencia en el servicio increíblemente única y exitosa que nos diferencia de nuestros competidores", confirmó Cadena. "Jack es un líder experimentado en servicios empresariales, Jack ha liderado con éxito varias firmas respaldadas por capital público y privado, incluida Convergys, la firma líder mundial de servicios subcontratados de atención al cliente, First Advantage, la empresa de análisis de antecedentes más grande del mundo, y más recientemente Buck, un proveedor líder de consultoría de recursos humanos, tecnología y servicios subcontratados donde ocupó la posición de director ejecutivo durante los últimos seis años. Cuenta con una trayectoria comprobada de crecimiento y transformación y aporta un fuerte enfoque de mejora continua, innovación y atención al cliente a Lean". Cadena agregó: "Espero con entusiasmo colaborar estrechamente con Jack para ofrecer a nuestro creciente grupo de clientes destacados las mejores soluciones de soporte y tecnología innovadora en su clase".

"Estoy ansioso por contribuir al crecimiento, éxito y cultura de Lean Solutions Group. Robert y el equipo han hecho que Lean crezca rápidamente durante años, ganando cinco premios consecutivos de la empresa de más rápido crecimiento "Inc 5000". También desarrollaron una fantástica reputación como "Empleador de elección" en América Latina y Centroamérica y el socio estratégico preferido de algunas de las corporaciones más conocidas dentro de los sectores a los que sirven. Espero guiar a la empresa a través de su próxima etapa de crecimiento estratégico e innovación", afirmó Freker.

Para más información acerca de los productos y servicios de Lean Solutions, visite https://www.leangroup.com/.

Acerca de Lean Solutions Group

Lean Solutions Group, establecido en 2012 y con sede en Coral Springs, Florida, es un proveedor de servicios nearshore y offshore con una fuerza laboral altamente escalable y flexible de aproximadamente 9,000 empleados con operaciones en siete oficinas en Estados Unidos, Colombia, Guatemala, México y Filipinas. En asociación con más de 600 empresas con sede en Estados Unidos, las ofertas de servicios ampliadas de Lean Solutions Group incluyen tecnología, marketing, ventas, servicios de TI, personal profesional y servicios de externalización de procesos de negocios. Al aprovechar el extraordinario talento, tecnología innovadora, procesos eficaces y economías de escala de Lean, los clientes impulsan el crecimiento, expanden la rentabilidad operativa y mejoran la calidad. Para más información visite https://www.leangroup.com/.

Contacto de Medios

Amber Good

LeadCoverage

amber@leadcoverage.com