Ingredion publie son rapport 2023 sur le développement durable : Construire un avenir durable. Ensemble.

WESTCHESTER, Illinois, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie agroalimentaire, a publié aujourd’hui son rapport 2023 sur le développement durable, intitulé « Construire un avenir durable. Ensemble. » Le rapport fait état des progrès accomplis au regard des objectifs de durabilité 2030 de l’entreprise et souligne sa vocation à réunir le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour améliorer le quotidien.



« Je suis très fier des résultats que nous avons enregistrés en matière de développement durable durant l’année 2023. Les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2030 sont bien plus que de simples repères ; ils incarnent notre engagement à prendre soin de notre planète », a déclaré Jim Zallie, président et directeur général d’Ingredion. « Nous avons réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à renforcer nos relations avec nos partenaires et les communautés, et à réaliser des investissements stratégiques pour accroître la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale. »

Les points forts de 2023 en matière de développement durable sont les suivants :

Progression de nos réductions absolues de carbone dans les champs d’application 1 et 2 jusqu’à -22 % par rapport à notre niveau de référence de 2019

Augmentation de la part d’électricité d’origine renouvelable achetée pour atteindre 25 %

Promotion de l’agriculture régénératrice auprès des clients et développement des projets avec les producteurs sur 74 000 acres

Avancement vers notre objectif d’approvisionnement durable de 100 % des cultures prioritaires de niveau 1 (maïs, tapioca, pomme de terre, stévia et légumineuses) d’ici à 2025. Fin 2023, le pourcentage était de 66,8 %, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à l’année précédente

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre au service d’un portefeuille de clients répartis dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d’affaires net annuel de près de 8 milliards de dollars en 2023, la société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et avec l’appui de plus de 12 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel de l’humain, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

