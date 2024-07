MARE NOSTRUM

L’Agence Unique s’adjuge 8 nouveaux marchés dans le domaine de la médiation culturelle

Grenoble, le 17 juillet 2024 – 18h – L’Agence Unique, filiale du groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a récemment remporté de nouveaux appels d’offres de médiations culturelles, comme évoqué dans les avancées de ce premier semestre 20241.

Forte de ses partenariats renouvelés avec le Muséum de Bordeaux et le Capc – Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, l’Agence Unique s’est de nouveau illustrée en remportant quatre appels d’offres de médiations culturelles, proposées par la ville de Bordeaux. Depuis ce début d’année, l’Agence Unique met son expertise métier au service du Musée d’Aquitaine, du Musée des Arts Décoratifs et du Design, ainsi qu’auprès du Jardin Botanique de Bordeaux.

Sa connaissance des enjeux du milieu culturel girondin l’a également conduite à accompagner d’autres établissements. En témoignent les récentes collaborations avec le Lieu Inspiré, le Musée Mer Marine, ou encore la MÉCA (Maison de l’Économie créative et de la culture en Aquitaine). En outre, pour capter de nouveaux marchés, l’Agence Unique intervient depuis peu au sein de la société Somfy France, pour des activités de découverte du site industriel.

« C’est un plaisir de participer à ces nouvelles aventures en favorisant l’accès à l’Art et la Culture avec nos équipes de médiation ! Et c’est un bonheur de recruter des talents passionnés pour semer des graines de curiosité et démocratiser l’entrée aux musées ! » Magalie MOREL, Directrice Art & Culture de l’Agence Unique.

Ces partenariats sont à mettre au crédit des équipes de l’Agence Unique, dont l’offre « clé en main » et l’énergie, ont su susciter la confiance de ses clients. Cette bonne dynamique devrait permettre à l’Agence Unique de poursuivre sa croissance et de remporter de nouveaux marchés, marqués par une forte intensité concurrentielle. Ces évènements viennent également valider la stratégie du groupe Mare Nostrum, qui vise à se concentrer sur ses activités à plus fort potentiel. Dans un contexte de réorganisation, Mare Nostrum peut compter sur la résilience de ses collaborateurs pour poursuivre le développement de ses activités et poursuivre l’élaboration de son plan de sauvegarde, aux côtés des organes de la procédure.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

1 Communiqué du 3 juillet 2024

