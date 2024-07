Renault Group : Philippe Krief est nommé Chief Technology Officer de Renault Group

PRESS RELEASE

17 Juillet 2024

PHILIPPE KRIEF EST NOMMÉ CHIEF TECHNOLOGY OFFICER DE RENAULT GROUP



À partir du 1 er septembre 2024, Philippe Krief prendra le poste de Chief Technology Officer de Renault Group (CTO) pour succéder à Gilles Le Borgne.

Son objectif : positionner Renault Group à la pointe de l’innovation, proposer des produits et technologies en avance sur la concurrence, et ce dans un contexte de transformation sans précédent de l’industrie automobile.

Fort d’une grande expérience dans l’ingénierie automobile, il continuera à être le CEO d'Alpine tout en conduisant les changements nécessaires au sein de l’ingénierie en tant que CTO.

Boulogne-Billancourt, 17 Juillet 2024 – Renault Group a le plaisir d’annoncer qu’à partir du 1er septembre, Philippe Krief sera nommé Chief Technology Officer de Renault Group, en parallèle de ses actuelles fonctions au sein de la marque Alpine1. Il succèdera à Gilles Le Borgne, appelé à d’autres missions stratégiques auprès du CEO.

En tant que Chief Technology Officer de Renault Group, il sera rattaché à Luca de Meo, CEO, et gérera toutes les activités relatives à l’ingénierie du Groupe. Il pourra ainsi mettre au profit de l’entreprise sa grande expérience dans le domaine, notamment celle acquise en tant que Directeur de l’Ingénierie de Ferrari.

Philippe Krief aura comme mission de conduire et façonner une équipe qui anticipe et surtout qui crée, qui identifie les innovations et produits d’après-demain, avec notamment comme challenge de développer en un temps record les prochains véhicules « intelligents » avant la concurrence.

En tant que CEO Alpine, Philippe a consacré ces 12 derniers mois à la mise en œuvre de la stratégie de la marque, et notamment à l'arrivée de la nouvelle gamme de véhicules Alpine, incarnée par l'A290 et le crossover GT à venir très prochainement. Avec lui, la marque a aussi accéléré le développement de sa prochaine plateforme dédiée aux véhicules haute performance 100% électriques. Par ailleurs, sous son impulsion, Alpine s’est engagée dans l’hydrogène avec son prototype Alpenglow Hy4, véritable démonstrateur de la technologie innovante d’un moteur thermique à Hydrogène.

Luca de Meo, CEO de Renault Group : « Gilles a contribué au redressement spectaculaire de notre entreprise, le plus rapide de l’histoire récente automobile. Il a su remettre notre ingénierie en mouvement, retrouver de l’efficience, ce qui nous permet de délivrer cette année une grande partie des modèles du plan Renaulution. Je le remercie chaleureusement. Il laisse une place de choix, des équipes performantes à Philippe, qui je suis sûr, fort de sa riche expérience, va impulser une nouvelle dynamique pour prendre plus d’avance encore face à la concurrence venant à la fois de l’Est et de l’Ouest. N’oublions pas que le sport automobile est un laboratoire d’innovations pour nos véhicules. Il ne tient qu’à nous que cela devienne réalité, pour qu’elles soient désormais accessibles pour le plus grand nombre de nos clients. »

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Philippe Krief a travaillé sur une vaste gamme de modèles allant du segment B jusqu’à des voitures valant plusieurs millions d’euros. Après avoir débuté chez Michelin, il poursuit sa carrière au sein du groupe Fiat, avant d’aller chez Ferrari puis Maserati, respectivement en tant que directeur du département véhicule et directeur technique de la marque Alfa Romeo. De retour chez Ferrari en juin 2016, Philippe Krief exerce la fonction de directeur de l’ingénierie. Il a été nommé directeur de l’ingénierie et de la performance produit de la marque Alpine le 21 février 2023, avant d’en devenir le CEO en juillet 2023.

1 CEO et directeur de l'ingénierie et de la performance produit

