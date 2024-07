Mohawk zet vooruitgang op het gebied van duurzaamheid in de verf in impactrapport 2023

CALHOUN, Georgia, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) publiceerde vandaag zijn 15e jaarlijkse impactrapport, Surfaces with Purpose, waarin het de vooruitgang van het bedrijf naar zijn duurzaamheidsdoelen in 2023 documenteert en de aandacht vestigt op activiteiten wereldwijd waarmee Mohawk zich inzet voor de mens en de planeet.



"Duurzaamheid is meer dan een goede filosofie; het is de goede manier van zakendoen," zei voorzitter en Chief Executive Officer Jeff Lorberbaum. "Ons bedrijf legt zich toe op het leveren van resultaten voor onze beleggers, klanten, medewerkers en gemeenschappen. We vervaardigen onze producten met behulp van duurzame praktijken die onze koolstofvoetafdruk verlagen, hulpbronnen besparen en een aanzienlijke hoeveelheid gerecycled materiaal gebruiken, waaronder bijna 60 miljard plastic flessen in de afgelopen tien jaar."

Mohawk is de grootste fabrikant van vloerbedekkingen ter wereld en heeft getalenteerde teams en ultramoderne productiefaciliteiten in 19 landen. Het bedrijf biedt een uitgebreide portefeuille van huishoudelijke en commerciële producten die zijn afgestemd op de voorkeuren van de lokale markten, waaronder een brede selectie duurzame producten in elke categorie.

"Dit rapport biedt onze klanten de kans om de impact te zien van de duurzame producten en praktijken van Mohawk," aldus Chief Sustainability Officer Malisa Maynard. "Mohawk zet zich in voor een duurzame toekomst door productinnovatie en productcirculariteit, inclusief vermindering van koolstofuitstoot, afvalproductie en waterverbruik. Ik ben trots op de vooruitgang die ons wereldwijde team in 2023 heeft geboekt en we streven ernaar om nog betere resultaten te behalen."

Enkele hoofdpunten van het impactrapport 2023 van Mohawk:

In 2023 overtrof Mohawk zijn doelstelling voor de intensiteit van broeikasgasemissies, met een vermindering van 36% ten opzichte van de baseline van 2010. Mohawk werd door USA Today zowel in 2023 als 2024 aangewezen als een van de meest klimaatvriendelijke bedrijven van de VS.

Vorig jaar heeft Mohawk 44,9 miljoen kilo afgedankte producten teruggewonnen door middel van recycling en herbestemming.

Ongeveer 58% van het productieafval van Mohawk werd in 2023 teruggewonnen, gerecycled of hergebruikt.

De wereldwijde wateronttrekkingsintensiteit van Mohawk was in 2023 met 42% verbeterd ten opzichte van de baseline van 2010, mede dankzij het hergebruiken of besparen van miljoenen liters afvalwater in productieprocessen.

43% van het personeel van Mohawk in de VS bestaat uit zwarte mensen, inheemse mensen of kleurling. Dit jaar werd Mohawk door Newsweek gerangschikt onder de beste werkgevers van Amerika voor wat betreft diversiteit en vrouwen.

Meer dan 10% van de medewerkers van Mohawk wereldwijd werkt al 25 jaar of langer bij het bedrijf.

Dankzij verbeteringen in het veiligheidsprogramma is het wereldwijde aantal registreerbare ongevallen bij Mohawk in 2023 met ongeveer 10% gedaald ten opzichte van vijf jaar geleden.

In 2023 breidde Mohawk zijn "Culture of Care" uit door middel van duurzaamheidspartnerschappen, waaronder Plastic Bank®, One Tree Planted® en Rhinory®.

Het volledige impactrapport van Mohawk voor 2023 vindt u hier .

Over Mohawk Industries

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De toonaangevende innovaties van Mohawk hebben producten en technologieën opgeleverd die hun merken onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Mohawk is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen op vijf continenten. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren in hout, steen en vinyl, evenals spaanplaten, gemelamineerde en decoratieve panelen in hogedruklaminaat en isolatiematerialen. De merken van Mohawk zijn toonaangevend in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Ga voor meer informatie naar mohawkind.com.

