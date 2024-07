Coop Pank 2024. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

2024. aasta II kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 196 000 klienti. Klientide arv kasvas kvartaliga 7000 kliendi võrra (+4%) ja aastaga 29 000 võrra (+17%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli 89 500, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 5100 võrra (+6%) ja aastaga 13 300 võrra (+17%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2024. aasta II kvartalis 46 miljoni euro võrra (+3%), ulatudes 1,74 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 6 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 17 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 11 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kasvas 39 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 38 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 1 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kasvas 1 miljoni euro võrra. Võrreldes 2023. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kahanenud 15 miljoni euro võrra (-1%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 67% pealt 68% peale. 2024. aasta II kvartalis oli finantseerimiskulu 3,3%, eelmisel aastal samal ajal 2,1%.

2024. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 90 miljoni euro võrra (+6%), ulatudes 1,62 miljardi euroni. Head kasvu näitasid kõik finantseerivad äriliinid. Ärilaenude portfell kasvas kvartaliga 42 miljonit eurot (+6%), kodulaenude portfell kasvas 37 miljonit eurot (+6%), liisinguportfell kasvas 7 miljonit eurot (+4%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 4 miljonit eurot (+4%). 2023. aasta II kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 163 miljoni euro võrra (+11%).

2024. aasta II kvartalis langes Coop Panga viivises olev laenuportfell 2,4% tasemelt 2,2% tasemele. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 2,0% tasemel.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2024. aasta II kvartalis 1,2 miljonit eurot, mida on 0,7 miljonit eurot rohkem (+113%) kui eelmises kvartalis ja 1,0 miljonit eurot vähem (-45%) kui oli 2023 II kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2024. aasta II kvartalis 20,5 miljonit eurot, kasvades kvartaalses võrdluses 1% ja kahanedes aastases võrdluses 9%. Tegevuskulud ulatusid II kvartalis 10,1 miljoni euroni, kasvades kvartaalses võrdluses 7% ja aastases võrdluses 18%.

Coop Pank teenis 2024. aasta II kvartalis 8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 12% vähem kui eelmises kvartalis ja 23% vähem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli II kvartalis 49% ning omakapitali tootlus 16,4%.

Coop Pangal on 30.06.2024 seisuga 36 900 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Panga teise kvartali edulooks oli ärimahtude korralik kasv. Kui jahtunud majanduskeskkonnas on kogu Eesti pangandussektori laenuportfell sel aastal kasvanud kõigest ligi 350 miljoni euro võrra, siis meie osa sellest oli ligikaudu kolmandik. See tähendab, et me jätkuvalt kasvatame jõudsasti oma turuosa. Eriti vilgas äritegevus käis kodulaenu ja autoliisingu segmentides. Elavnemas on tegevus ka äriklientide finantseerimisel. Laenuportfelli kvaliteet püsib kõrge ning tänaseks võib öelda, et oleme teinud minevikus õigeid laenuotsuseid, mille tõestuseks on fakt, et selle majanduskriisiga me pihta ei saanud.

Intressikeskkond on alates möödunud sügisest langeva trendiga. Samas on languse tempo olnud aeglasem, kui eelmise aasta lõpus prognoositi. Alanenud on nii laenuportfelli intress kui hoiustele makstav intress. Neist esimene on muutunud operatiivsemalt, kuna siin konverteerub turul toimuv kiiremini panga laenuportfelli – laenuintress muutub iga 6 kuu järel. Kuna tähtajaliste hoiuste intressid muutuvad valdavalt 12-kuulise sammuga, siis on nende konversiooni mõju panga bilanssi olnud aeglasem. Nimetatud trendide tulemusena langes meie netointressimarginaal aastaga 4,6%-lt 3,6%-le, jõudes tagasi 2022. aasta tasemele.

Tegevuskuludes näeme aastases võrdluses märkimisväärseid kasve eelkõige seetõttu, et 2023. aastal kasvatasime töötajate arvu teadlike juhtimisotsustega 66 töötaja võrra. Sel aastal on kasv olnud kõigest 13 töötajat ning kvartaalne kulude kasv on vastavuses ärimahtude kasvuga.

Kokkuvõttes oleme panga tulemusnäitajatega pärast erakorralist, kõrgete intressitasemetega 2023. aastat tagasi reaalsuses ehk 2022. aasta tasemel. Vastavalt Coop Panga pikaajalistele eesmärkidele on meie kulu-tulu suhe alla 50% ja omakapitali tootlust üle 15%“.

Kasumiaruanne, tuh eurodes 2024 II kv 2024 I kv 2023 II kv 2024

6 kuud 2023

6 kuud Neto intressitulud 19 319 19 082 21 044 38 400 39 416 Neto teenustasutulud 1 000 1 014 1 183 2 015 2 211 Muud tegevustulud, neto 146 125 163 271 424 Netotulud kokku 20 465 20 221 22 390 40 686 42 051 Tööjõukulud -5 858 -5 409 -4 900 -11 267 -9 445 Turunduskulud -775 -533 -633 -1 308 -1 045 Rent, kontorikulud ja mat.pv kulum -775 -795 -726 -1 570 -1 425 IT kulud ja immat.pv kulum -1 474 -1 405 -1 082 -2 879 -2 237 Muud kulud -1 208 -1 286 -1 224 -2 494 -2 008 Tegevuskulud kokku -10 091 -9 427 -8 565 -19 518 -16 160 Kasum enne allahindluste kulu 10 374 10 794 13 825 21 168 25 891 Finantsvarade allahindlus -1 224 -576 -2 232 -1 800 -3 859 Kasum enne tulumaksu 9 150 10 218 11 593 19 368 22 032 Tulumaksu kulu -1 152 -1 080 -1 227 -2 232 -2 291 Aruandeperioodi puhaskasum 7 998 9 138 10 366 17 136 19 741 Puhaskasum aktsia kohta, eur 0,08 0,09 0,10 0,17 0,19 Lahustatud puhaskasum aktsia

kohta, eur 0,08 0,09 0,10 0,16 0,19





Finantsseisundi aruanne, tuh eurodes 30.06.2024 31.03.2024 31.12.2023 30.06.2023 Raha ja raha ekvivalendid 335 710 380 644 428 354 459 631 Võlainstrumendid 36 980 36 460 36 421 27 877 Laenud klientidele 1 621 000 1 531 038 1 490 873 1 458 201 Muud varad 32 608 31 320 30 564 32 500 Varad kokku 2 026 298 1 979 461 1 986 212 1 978 209 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 739 709 1 693 254 1 721 765 1 754 746 Muud kohustised 28 121 27 698 28 435 19 967 Allutatud laenud 63 148 63 239 50 187 38 139 Kohustised kokku 1 830 978 1 784 191 1 800 387 1 812 852 Omakapital 195 320 195 270 185 825 165 357 Kohustised ja omakapital kokku 2 026 298 1 979 461 1 986 212 1 978 209

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus



Coop Pank korraldab 2024. aasta II kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 18. juulil 2024 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-18072024-registreerumine



Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol .

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 196 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: +372 516 0231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

Manused