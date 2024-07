AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku otsused

03.07.2024 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on viimati muudetud 20. septembril 2022; edaspidi „Tingimused“) alusel, koosoleku (edaspidi „Koosolek“). Koosolek toimus 18.07.2024 ning sellel osales kokku 18 Võlakirjaomanikku, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 5 379 700 eurot, ehk ligikaudu 56% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Koosolekul võtsid Võlakirjaomanikud vastu järgneva otsuse:

loobuda Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste täitmise nõudest ning nõustuda, et vastavate finantskinnituste mittetäitmist ei loeta PRFoods-i poolt Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks; ja nõustuda Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest (nagu defineeritud Tingimustes) tuleneva järgmise Intressimaksepäeva (nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 22.07.2024, edasilükkamisega kuni Võlakirjade lunastustähtpäevani 22.01.2025 ning nõustuda, et Intressi mittemaksmist PRFoods-i poolt Tingimustes ning Lõplikes Tingimustes ettenähtud kuupäeval 22.07.2024 ei loeta PRFoods-i poolt Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks, samuti PRFoods-i poolt talle Tingimuste või Lõplike Tingimuste alusel kohalduva maksekohustuse täitmisega viivitamiseks või muul viisil mittenõuetekohaseks täitmiseks.

Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 5 100 000 eurot, ehk ligikaudu 95% kõigist Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtusest. Vastu hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 279 700 eurot, ehk ligikaudu 5% Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtusest. Kõik Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikud osalesid hääletamisel. Vastavalt Tingimuste punktile 16.1.1 ja 5.5 on ülalnimetatud otsus siduv kõigile Võlakirjaomanikele. Vastavalt 03.07.2024 PRFoods-i poolt avaldatud börsiteates toodule, võtab PRFoods seoses ülalnimetatud otsuse vastuvõtmisega kohustuse tasuda Võlakirjaomanikele kompensatsiooni, mille summa Võlakirja kohta võrdub ühe protsendiga aastas Võlakirja nimiväärtusest arvestatuna pikendatud perioodi eest. Sellele lisandub Tingimuste ja Lõplike Tingimuste kohaselt arvestatav intress, s.t pikendatud perioodil moodustab intress (arvestatuna määras 6.25% aasta kohta) koos kompensatsiooniga (arvestatuna määras 1% aasta kohta) kokku 7.25% aastas Võlakirja nimiväärtusest.

Timo Pärn / Kristjan Kotkas

AS PRFoods