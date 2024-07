Intérêt marqué de la population à l’atelier immersif

MONTRÉAL, 18 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») se réjouit de la participation citoyenne à l’atelier public immersif qui s’est tenu le 17 juillet au Centre de Congrès de Rouyn-Noranda. La population était invitée à vivre des simulations sonores et vibratoires et rencontrer des experts en acoustique.



En plus d’expliquer les phénomènes sonores et vibratoires qui nous entourent, la soirée avait pour objectif de recueillir les préoccupations, les perceptions et les propositions d’amélioration formulées par les citoyennes et les citoyens envers le projet Falco Horne 5.

Martin Duclos, Directeur, environnement et relations avec les communautés, a déclaré : « Tous les commentaires seront lus attentivement et chacune des questions sera répondue. Chez Falco, chaque opinion compte, permet d’alimenter notre réflexion et joue un rôle important dans notre démarche d'amélioration continue et d'engagement envers la communauté. »

À la fin de l’atelier, certain.es participant.es ont signifié leur intérêt à collaborer au développement d’un programme visant le maintien de l’intégrité des résidences et des infrastructures avoisinantes du futur complexe minier.

Hélène Cartier, vice-présidente, environnement, développement durable et relations avec les communautés, a déclaré : « Je tiens à remercier l’ensemble des participant.es qui ont pris le temps de venir nous rencontrer et de partager leurs préoccupations. Nous croyons fermement que ce type d’exercice contribuera à améliorer le projet au bénéfice des communautés. Nous avons hâte d’amorcer le travail collaboratif sur le futur programme pour préserver l’intégrité des résidences et infrastructures. »

Falco juge essentielle la tenue d’audiences publiques sur le projet compte tenu de son importance pour la communauté et pour le développement régional.

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent continuer de s’informer ou qui veulent s’exprimer sur le projet Falco Horne 5 sont invités à rencontrer l’équipe de Falco à l'Espace Falco, situé au 157 avenue Principale, à Rouyn-Noranda.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.