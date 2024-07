Votre site web, instantanément – WHC introduit WordPress alimenté par l'IA

MONTRÉAL, 19 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hébergement Web Canada (WHC) est fier d'annoncer le lancement de WordPress avec IA, maintenant disponible sur tous ses services d’Hébergement Web et d’Hébergement WordPress! Cette technologie permet à tout le monde de créer un site web plus facilement, plus rapidement et de façon plus agréable.



Pour tous ceux qui ont toujours voulu un site web, mais qui ont vite été bloqués par la complexité et le coût de la chose, WHC vient de rendre le tout beaucoup plus facile. Tout le monde peut désormais créer un site web avec du contenu sur mesure en un rien de temps. Essayez-le et voyez votre site prendre vie en quelques minutes.

WHC est la première entreprise canadienne à rendre l'Intelligence Artificielle disponible sur WordPress, marquant ainsi un pas en avant pour les Canadiens et leur présence en ligne.

Qu'est-ce que WordPress alimenté par l'IA?

WordPress est la plateforme de référence pour des millions de sites dans le monde, alimentant plus de 43% du web. Et aujourd'hui, WordPress combiné à la puissance de GPT-4o d'OpenAI rend la création et la gestion d'un site web plus rapide, facile et enfin accessible à tous. Voyons ce qu'il en est:

Points forts

Création express d'un site web à partir de directives: Générez un site web sur mesure en quelques minutes en répondant à quelques questions simples.

Générez un site web sur mesure en quelques minutes en répondant à quelques questions simples. Créateur de contenu avec IA : Générez des descriptions de produits, des articles de blog et créez même des images selon vos directives.

Générez des descriptions de produits, des articles de blog et créez même des images selon vos directives. Assistant WordPress IA : Obtenez votre propre assistant WordPress dans le tableau de bord pour vous aider à accomplir certaines des tâches plus difficiles avec WordPress.



"WordPress combiné avec l'Intelligence Artificielle est une révolution pour ceux qui ont longtemps voulu une présence en ligne," déclare Emil Falcon, PDG et fondateur de WHC. "Cette nouvelle fonctionnalité met des outils d'IA puissants à leur disposition, qui rendent la création et la gestion d’un site web un jeu d'enfant. C'est comme avoir son propre rédacteur et designer personnel, disponible 24/7!"

Comment ça marche

Débutez: Répondez à quelques questions sur votre idée ou entreprise. Choisissez un modèle: Sélectionnez un design qui correspond à votre style. Donnez plus d'informations: Décrivez votre projet pour lancer la création de contenu. Laissez l'IA faire le travail: Regardez l'IA générer un site web sur mesure avec du contenu adapté. Adaptez le contenu: Utilisez l'assistant IA ou votre propre bibliothèque pour modifier le texte, les blocs ou les images. Gérez facilement: Publiez des blogs hebdomadaires, changez une image ou un texte avec l'assistant IA.

WordPress alimenté par l'IA de WHC est inclus gratuitement avec les services d' Hébergement WordPress et d' Hébergement Web , rendant ainsi accessible à tous les Canadiens la possibilité d'avoir un site web de qualité professionnelle.

Pourquoi c'est si important

Construire et gérer un site web sur WordPress a toujours été vu comme complexe et fastidieux. WordPress alimenté par l'IA de WHC rend l’expérience facile et agréable. Les propriétaires de petites entreprises, les blogueurs, les créateurs, les entrepreneurs et les commerçants peuvent désormais avoir un site web magnifique en quelques minutes. Et, à mesure que l’IA évolue, les utilisateurs peuvent s'attendre à des solutions encore plus avancées et personnalisées.

Un outil puissant pour les agences

Toute agence web ou marketing peut désormais tirer parti de WordPress alimenté par l'IA pour créer des prototypes de sites web initiaux en quelques secondes, au lieu de plusieurs jours ou semaines. Imaginons qu'un client contacte deux agences différentes pour obtenir un devis de site web spécifique. La première agence fournit quelques exemples et une description du résultat proposé. L'agence utilisant l'IA, quant à elle, présente trois variantes de sites web sur mesure et prêts à l'emploi, et c’est clairement celle qui remportera le contrat.

À propos de WHC

Située dans la vibrante Petite Italie à Montréal, Hébergement Web Canada aide les entreprises canadiennes à s'établir en ligne depuis 2003. Plus de 65 000 clients à travers le pays font confiance à WHC pour l'hébergement de leur site, leurs domaines et leurs courriels.

Pour plus d'informations, visitez whc.ca

