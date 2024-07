Les Ulis le 19 juillet 2024 à 9H00

Suspension de la cotation de l’action LEXIBOOK

sur Euronext Growth© à Paris

Lexibook société cotée sur le marché Euronext Growth Paris (mnémonique ALLEX et code ISIN : FR0000033599), leader français des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth© Paris à compter de ce jour, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

A propos de LEXIBOOK

LEXIBOOK®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de LEXIBOOK est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN: FR0000033599 – ALLEX; ICB: 3743 – Consumer electronics.

