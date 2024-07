Iseära projekti II etapi viimase viie ridamaja ehituse algus

Käesoleval nädalal algas Liveni AS-i tütarettevõtte Liven Kodu 16 OÜ poolt arendatava Iseära projekti II etapi viimase viie ridamaja ja 29 uue kodu ehitus aadressidel Kõrkja 1, 2, 3, 16 ja Särje 3, Harkujärve küla. Ehituse peatöövõtuleping sõlmiti Tesron Ehitus OÜ-ga, kes on olnud ka Iseära projekti varasemate ridamajade ehituse peatöövõtja.



Ehituse peatöövõtulepingu baasmaht on 5,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning ehitus valmib 2025. aasta sügisel. Tänaseks on ehitatavast 29 kodust müüdud ja broneeritud 12, ehk 41%.

Kokku valmib Iseära projektis etapiviisiliselt 39 ridamaja ja 13 kortermaja ning 384 kodu, 4 äripinda ning nelja rühmaline lastehoid. Projekti I etapp valmis 2023. aastal, II etapi esimese 5 ridamaja ehitus valmib 2024. aasta suvel ning etapi kolm kortermaja ning viimased 5 ridamaja valmivad 2025. aastal. Järgnevate etappide jooksul on planeeritud arendada 23 ridamaja ja 10 kortermaja, kokku üle 240 koduga. Projekti hoonete arhitekt on Ars Projekt OÜ ning Iseära projekti arendust ja ehitust on rahastanud Bigbank AS. Rohkem infot projekti kohta leiab Iseära koduleheküljelt.





