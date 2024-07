Genie Outdoors : Une startup québécoise défie les obstacles pour innover localement

BROSSARD, Québec, 19 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genie Outdoors, une startup manufacturière au Québec, réussit à faire le lancement de sa gamme révolutionnaire de glacières multifonctionnelles. Dans un contexte où les produits fabriqués au Québec sont de plus en plus encouragés, Genie Outdoors a fait face à une série de défis pour mener à bien son projet d'innovation locale.



L'encouragement des produits québécois : Une double réalité

Le mouvement pour l'achat local gagne en popularité, mais le développement de produits au Québec reste semé d'embûches. Genie Outdoors ressent intensément cette dichotomie.

Les défis du financement

Le financement représente un obstacle majeur pour les startups manufacturières au Québec. Les taux d'intérêt pour les prêts aux petites entreprises sont très élevés et continuent d'augmenter, rendant l'accès au financement encore plus difficile. De plus, les prêteurs exigent généralement que les entreprises soient à moins de trois mois de leurs ventes pour accorder un financement, une exigence irréaliste dans le cadre du développement de produit.

Le coût du développement

Le développement d'un produit jusqu'à sa première vente est long et coûteux, nécessitant des investissements massifs dans le développement, les moules de production et l'inventaire de départ.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement

L’entreprise a été particulièrement affecté par les perturbations des chaînes d'approvisionnement, notamment les retards dans la réception des pièces essentielles. Ces retards, combinés à la grève au port de Vancouver l’été dernier, ont entraîné la perte d'une saison entière pour la startup, équivalant à une année de revenus perdus.

L'augmentation des coûts

Les augmentations des coûts a eu un impact significatif sur l'entreprise. Ces hausses imprévues ont créé des défis financiers importants pour une startup, alors que Genie Outdoors s'efforce de maintenir des prix compétitifs tout en offrant des produits de haute qualité.

Le pouvoir d'achat des consommateurs en temps de récession

Dans l'économie actuelle marquée par la récession, les consommateurs ont moins de pouvoir d'achat et se tournent davantage vers des produits bon marché vendus sur des plateformes comme Amazon. Cette tendance pose un défi supplémentaire pour Genie Outdoors, qui mise sur la qualité et l'innovation locale, mais doit concurrencer des produits moins chers et souvent importés.

À propos de Genie Outdoors

Genie Outdoors est une startup manufacturière basée au Québec. L'entreprise est engagée à enrichir les expériences des consommateurs en innovant constamment, en garantissant la qualité et en fabriquant localement.

Contact :



Émilie J.Talbot

+1 514 803 5535

emilie@genieoutdoors.com