Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 19 juillet 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 285 764,46 euros

Nombre d’actions : 129 659 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 1 886

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 1 610

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 322 578 titres Inventiva pour 1 074 534,26 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 276 147 titres Inventiva pour 938 985,90 euros

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 416 331,34 euros

Nombre d’actions : 83 228 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 828

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 877

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 157 508 titres Inventiva pour 584 045,97 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 180 395 titres pour 695 421,23 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 163 510,42 euros

Nombre d’actions : 34 063 titres Inventiva

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1 886 322 578 1 074 534,26 1 610 276 147 938 985,90 02/01/2024 15 2 500 10 275,00 19 3 507 14 589,12 03/01/2024 5 1 000 4 140,00 2 1 000 4 190,00 04/01/2024 9 2 500 10 425,00 15 4 793 20 561,97 05/01/2024 11 2 463 9 999,78 - - - 08/01/2024 5 1 500 6 165,00 10 3 373 13 997,95 09/01/2024 15 3 522 14 193,66 4 1 240 5 096,40 10/01/2024 12 2 978 11 971,56 5 1 024 4 126,72 11/01/2024 21 6 499 25 021,15 - - - 12/01/2024 3 1 500 5 625,00 8 2 000 7 720,00 15/01/2024 15 3 500 12 705,00 2 282 1 026,48 16/01/2024 14 2 000 7 160,00 2 501 1 803,60 17/01/2024 23 3 427 11 891,69 2 192 683,52 18/01/2024 13 3 073 10 386,74 13 3 000 10 230,00 19/01/2024 2 500 1 700,00 6 1 250 4 275,00 22/01/2024 13 3 000 10 230,00 8 1 500 5 235,00 23/01/2024 3 1 500 5 115,00 16 4 716 16 694,64 24/01/2024 6 2 000 7 040,00 9 1 100 3 894,00 25/01/2024 8 1 500 5 265,00 1 1 3,56 26/01/2024 8 1 600 5 616,00 4 1 499 5 321,45 29/01/2024 10 1 000 3 530,00 7 2 054 7 291,70 30/01/2024 9 2 500 8 825,00 9 1 836 6 536,16 31/01/2024 12 2 751 9 600,99 10 1 302 4 570,02 01/02/2024 13 4 000 13 840,00 4 1 000 3 500,00 02/02/2024 13 3 001 10 293,43 5 1 030 3 574,10 05/02/2024 13 3 096 10 619,28 12 4 971 17 199,66 06/02/2024 19 2 904 9 931,68 7 2 000 6 900,00 07/02/2024 25 6 000 19 980,00 1 50 173,00 08/02/2024 8 1 500 4 875,00 10 1 314 4 296,78 09/02/2024 11 2 000 6 380,00 11 1 500 4 845,00 12/02/2024 13 1 750 5 810,00 31 8 636 29 103,32 13/02/2024 17 3 587 12 303,41 15 2 750 9 542,50 14/02/2024 12 2 250 7 807,50 18 3 629 12 737,79 15/02/2024 10 2 000 7 000,00 26 4 939 17 533,45 16/02/2024 44 10 663 31 882,37 13 2 500 7 625,00 19/02/2024 19 2 137 6 624,70 29 4 750 14 962,50 20/02/2024 25 3 613 11 091,91 7 1 001 3 123,12 21/02/2024 9 1 760 5 332,80 3 351 1 084,59 22/02/2024 13 1 721 5 231,84 2 251 773,08 23/02/2024 24 3 770 11 196,90 1 250 750,00 26/02/2024 15 2 250 6 592,50 12 2 250 6 660,00 27/02/2024 13 2 250 6 772,50 38 5 167 16 017,70 28/02/2024 14 2 010 6 130,50 21 3 732 11 755,80 29/02/2024 15 2 000 6 320,00 8 1 250 3 987,50 01/03/2024 12 2 029 6 492,80 20 3 500 11 410,00 04/03/2024 15 2 501 8 228,29 21 4 251 14 283,36 05/03/2024 23 3 500 11 725,00 28 2 308 7 916,44 06/03/2024 28 3 749 12 221,74 9 1 458 4 796,82 07/03/2024 14 1 573 5 112,25 12 2 500 8 250,00 08/03/2024 21 3 997 13 190,10 25 4 601 15 505,37 11/03/2024 16 2 250 7 560,00 20 2 999 10 196,60 12/03/2024 13 1 956 6 787,32 28 3 900 13 728,00 13/03/2024 10 1 530 5 355,00 24 2 500 8 875,00 14/03/2024 22 4 250 15 172,50 31 6 000 21 840,00 15/03/2024 16 2 000 7 320,00 39 4 750 17 622,50 18/03/2024 18 2 000 7 560,00 37 5 500 21 010,00 19/03/2024 101 20 564 75 881,16 34 6 863 28 550,08 20/03/2024 31 5 750 18 802,50 11 1 770 5 876,40 21/03/2024 2 500 1 635,00 43 5 730 19 596,60 22/03/2024 21 2 781 9 511,02 8 1 250 4 325,00 25/03/2024 12 1 750 6 055,00 14 1 750 6 142,50 26/03/2024 16 2 469 8 320,53 16 3 250 11 310,00 27/03/2024 32 5 000 17 050,00 5 1 250 4 400,00 28/03/2024 29 5 625 18 056,25 24 4 251 13 943,28 02/04/2024 14 2 750 9 047,50 11 1 829 6 108,86 03/04/2024 5 500 1 675,00 9 1 420 4 771,20 04/04/2024 12 2 000 6 680,00 8 1 500 5 085,00 05/04/2024 - - - 8 500 1 685,00 08/04/2024 7 1 250 4 162,50 23 3 280 11 152,00 09/04/2024 9 1 210 4 198,70 20 3 720 13 131,60 10/04/2024 13 2 790 9 792,90 6 275 981,75 11/04/2024 29 4 001 13 683,42 2 24 82,56 12/04/2024 16 2 551 8 571,36 12 1 193 4 068,13 15/04/2024 42 4 949 16 282,21 21 4 503 15 040,02 16/04/2024 45 6 865 21 830,70 - - - 17/04/2024 8 603 1 893,42 11 1 686 5 361,48 18/04/2024 10 1 997 6 370,43 8 1 264 4 070,08 19/04/2024 10 1 079 3 388,06 6 1 000 3 190,00 22/04/2024 8 1 000 3 170,00 5 500 1 600,00 23/04/2024 9 1 051 3 289,63 - - - 24/04/2024 12 1 730 5 311,10 1 250 775,00 25/04/2024 4 740 2 227,40 4 444 1 367,52 26/04/2024 4 1 000 2 990,00 2 250 765,00 29/04/2024 15 2 001 5 902,95 19 1 319 3 930,62 30/04/2024 16 1 851 5 478,96 2 208 624,00 02/05/2024 4 524 1 566,76 17 2 993 9 008,93 03/05/2024 - - - 46 7 114 22 053,40 06/05/2024 4 751 2 440,75 42 6 513 21 362,64 07/05/2024 8 1 503 4 989,96 20 3 250 10 920,00 08/05/2024 17 2 497 8 115,25 5 750 2 452,50 09/05/2024 9 1 749 5 649,27 3 175 570,50 10/05/2024 3 260 837,20 8 1 525 4 956,25 13/05/2024 19 2 763 9 421,83 56 9 234 31 764,96 14/05/2024 10 2 250 7 695,00 14 2 250 7 762,50 15/05/2024 8 1 000 3 470,00 18 3 054 10 689,00 16/05/2024 24 3 595 12 438,70 9 1 446 5 089,92 17/05/2024 14 1 850 6 586,00 38 5 835 21 006,00 20/05/2024 9 732 2 627,88 4 864 3 119,04 21/05/2024 8 1 279 4 578,82 8 1 250 4 487,50 22/05/2024 69 13 641 45 833,76 - - - 23/05/2024 10 1 000 3 340,00 14 2 750 9 267,50 24/05/2024 12 1 921 6 339,30 9 1 500 5 010,00 27/05/2024 16 4 319 13 691,23 18 3 000 9 630,00 28/05/2024 12 1 289 4 111,91 5 1 001 3 203,20 29/05/2024 11 923 2 944,37 26 2 046 6 547,20 30/05/2024 2 427 1 357,86 8 1 250 4 050,00 31/05/2024 - - - 18 3 750 12 637,50 03/06/2024 4 500 1 645,00 - - - 04/06/2024 1 250 815,00 6 500 1 655,00 05/06/2024 12 751 2 463,28 2 2 6,60 06/06/2024 6 579 1 870,17 4 249 816,72 07/06/2024 5 671 2 147,20 - - - 10/06/2024 18 1 560 5 023,20 23 4 413 14 342,25 11/06/2024 24 3 511 11 129,87 5 1 250 4 012,50 12/06/2024 50 7 534 22 526,66 3 486 1 535,76 13/06/2024 30 3 450 10 315,50 23 3 850 11 858,00 14/06/2024 39 5 700 16 131,00 1 250 750,00 17/06/2024 26 5 750 14 835,00 26 4 265 11 259,60 18/06/2024 16 2 680 6 834,00 12 1 600 4 128,00 19/06/2024 - - - 20 5 432 14 938,00 20/06/2024 9 1 750 4 690,00 4 750 2 115,00 21/06/2024 - - - 3 500 1 375,00 24/06/2024 - - - 12 2 150 6 127,50 25/06/2024 22 3 545 10 138,70 7 912 2 663,04 26/06/2024 16 2 057 5 800,74 7 939 2 657,37 27/06/2024 4 500 1 415,00 11 1 761 5 071,68 28/06/2024 18 2 750 7 837,50 2 251 725,39





À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH/NASH, de mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH/NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est également en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com .

