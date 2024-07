SÃO PAULO, July 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , uma plataforma de criptomoedas e empresa líder em tecnologia Web3, emitiu atualizações para 20 de julho de 2024.



OKX Brasil é patrocinadora diamante do Blockchain Rio 2024

A OKX, empresa líder mundial em plataforma de criptomoedas e tecnologia Web3, anunciou hoje que a OKX Brasil será patrocinadora diamante do Blockchain Rio 2024

A OKX, uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo e líder global em tecnologia Web3, tem o orgulho de ser patrocinadora diamante da próxima edição do Blockchain Rio Festival 2024. O evento deve ocorrer entre 24 e 25 de julho na EXPOMAG, localizada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, s/n New City, Rio de Janeiro - RJ, 20211-175. Este patrocínio destaca o compromisso da OKX em promover a adoção do blockchain e a inovação no Brasil e na América Latina.

Como parte da importante presença da OKX no evento, seu diretor geral, Guilherme Sacamone, fará uma palestra intitulada “Inovação e Oportunidade: Lançamento de Produto da OKX” em 24 de julho, às 8h40 no horário brasileiro. Os participantes podem esperar apresentações envolventes, oportunidades de fazer novos contatos e insights sobre os produtos e serviços de ponta da OKX durante a conferência.

O Blockchain Rio Festival 2024 promete exibir o mais recente em matéria de inovação de blockchain, reunindo os líderes, especialistas e educadores do setor. O evento dá enfoque ao avanço da economia tokenizada e ao desenvolvimento do ecossistema, aproximando-se da missão da OKX na região.

Para saber mais sobre a participação da OKX e conhecer ofertas exclusivas para os participantes do Blockchain Rio, fique atento às redes sociais da OKX ou visite okx.com.

Para mais informações, visite OKX Support Center .

Para mais informações, contate:

Media@okx.com

Sobre a OKX

A OKX é uma das principais bolsas de cripto do mundo e uma empresa inovadora em Web3. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários no mundo, a OKX oferece uma plataforma segura e confiável que fornece ferramentas inovadoras aos traders responsáveis de cripto para acessar o mundo das criptomoedas.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou visite: okx.com