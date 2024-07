QPR Software Oyj nimittää Taru Mäkisen uudeksi talousjohtajaksi

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2024 klo 9









QPR Software Oyj on nimittänyt Taru Mäkisen (s.1975, kauppatieteiden maisteri) uudeksi talousjohtajakseen. Mäkinen aloittaa tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä lokakuussa. QPR:n nykyinen talousjohtaja Mervi Kerkelä-Hiltunen siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Mäkisellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus taloushallinnon eri johtotehtävistä. Hän on viimeisimpänä toiminut talousjohtajana Casambi Technologies Oy:llä ja sitä ennen Efecte Oyj:llä.

"Olemme erittäin iloisia saadessamme Tarun osaksi QPR:n tiimiä. Hänen syvällinen osaamisensa ja kokemuksensa taloushallinnosta sekä hänen vahva taustansa teknologiayrityksistä ovat meille suuri voimavara. Uskon, että Taru tulee olemaan merkittävä tekijä yhtiömme kasvustrategian toteuttamisessa ja taloudellisen suorituskyvyn vahvistamisessa", kommentoi QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Veijola.

"Olen innoissani liittyessäni QPR Softwareen ja odotan innolla työskentelyä uuden tiimin kanssa. QPR:llä on vahva maine ja innovatiivinen tuoteportfolio, ja olen ylpeä saadessani olla osa tätä organisaatiota. Tavoitteenani on tukea yhtiön strategisia tavoitteita ja varmistaa taloudellinen menestys tulevaisuudessa", sanoo Mäkinen.









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi









