Date 22 July 2024

Share buyback programme - week 29

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 62,900 1,162.50 73,121,410 15 July 2024 6,000 1,147.75 6,886,500 16 July 2024 5,500 1,146.10 6,303,550 17 July 2024 5,500 1,144.08 6,292,440 18 July 2024 4,500 1,155.82 5,201,190 19 July 2024 3,000 1,164.25 3,492,750 Total under the share buyback programme, part II 87,400 1,159.01 101,297,840 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 719,300 1,183.44 851,251,240

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

719,300 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.7 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 11 1152 XCSE 20240715 9:08:54.116000 11 1152 XCSE 20240715 9:08:54.116000 11 1152 XCSE 20240715 9:08:54.116000 21 1156 XCSE 20240715 9:26:54.126000 21 1156 XCSE 20240715 9:30:20.583000 22 1155 XCSE 20240715 9:30:20.637000 1 1155 XCSE 20240715 9:32:52.552000 21 1155 XCSE 20240715 9:32:52.552000 6 1155 XCSE 20240715 9:42:34.037000 12 1155 XCSE 20240715 9:42:34.037000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:34.055000 6 1155 XCSE 20240715 9:42:34.074000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:34.770000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:34.838000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:38.074000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:38.109000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:38.147000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:38.586000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:39.277000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:43.853000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:52.380000 5 1155 XCSE 20240715 9:42:57.482000 32 1153 XCSE 20240715 9:42:58.122000 21 1153 XCSE 20240715 9:48:33.869000 22 1152 XCSE 20240715 9:52:09.247000 11 1152 XCSE 20240715 9:52:09.247000 15 1154 XCSE 20240715 10:00:09.800000 16 1154 XCSE 20240715 10:00:09.800000 28 1154 XCSE 20240715 10:00:09.800000 4 1154 XCSE 20240715 10:00:49.992000 21 1153 XCSE 20240715 10:01:13.939000 6 1154 XCSE 20240715 10:01:27.417000 5 1154 XCSE 20240715 10:01:40.858000 6 1154 XCSE 20240715 10:01:40.872000 6 1154 XCSE 20240715 10:01:41.122000 5 1154 XCSE 20240715 10:01:44.275000 6 1154 XCSE 20240715 10:01:46.081000 22 1153 XCSE 20240715 10:03:42.249000 40 1153 XCSE 20240715 10:03:42.252000 21 1152 XCSE 20240715 10:03:46.190000 21 1151 XCSE 20240715 10:04:37.656000 10 1151 XCSE 20240715 10:07:15.701000 22 1150 XCSE 20240715 10:12:30.236000 18 1152 XCSE 20240715 10:20:19.372000 3 1152 XCSE 20240715 10:20:19.372000 21 1152 XCSE 20240715 10:20:19.372000 21 1151 XCSE 20240715 10:25:26.118000 19 1151 XCSE 20240715 10:29:07.892000 2 1151 XCSE 20240715 10:29:07.892000 6 1152 XCSE 20240715 10:32:24.920000 12 1152 XCSE 20240715 10:32:24.920000 29 1152 XCSE 20240715 10:32:24.920000 7 1152 XCSE 20240715 10:32:24.920000 3 1151 XCSE 20240715 10:32:24.926000 7 1152 XCSE 20240715 10:37:35.537000 5 1152 XCSE 20240715 10:37:35.537000 11 1151 XCSE 20240715 10:44:10.119000 5 1152 XCSE 20240715 10:45:14.275000 5 1152 XCSE 20240715 10:45:19.277000 5 1152 XCSE 20240715 10:46:02.162000 5 1152 XCSE 20240715 10:46:02.181000 11 1151 XCSE 20240715 10:48:55.816000 8 1149 XCSE 20240715 10:55:00.660000 3 1149 XCSE 20240715 10:55:00.660000 11 1149 XCSE 20240715 10:55:00.660000 11 1149 XCSE 20240715 10:55:00.660000 11 1149 XCSE 20240715 11:02:12.926000 11 1148 XCSE 20240715 11:17:09.120000 11 1148 XCSE 20240715 11:17:09.120000 21 1149 XCSE 20240715 11:41:53.123000 10 1149 XCSE 20240715 11:41:53.123000 10 1149 XCSE 20240715 11:41:53.123000 10 1149 XCSE 20240715 11:41:53.123000 10 1148 XCSE 20240715 12:04:08.309104 990 1148 XCSE 20240715 12:04:08.309104 11 1148 XCSE 20240715 12:04:30.261000 11 1149 XCSE 20240715 12:18:43.900000 10 1149 XCSE 20240715 12:18:43.900000 11 1147 XCSE 20240715 12:35:01.508000 20 1147 XCSE 20240715 12:56:16.723000 20 1147 XCSE 20240715 12:57:22.111000 22 1146 XCSE 20240715 13:02:32.292000 1 1146 XCSE 20240715 13:03:19.591000 10 1146 XCSE 20240715 13:03:26.030000 28 1147 XCSE 20240715 13:10:09.027000 7 1147 XCSE 20240715 13:10:09.450000 29 1148 XCSE 20240715 13:10:14.236000 5 1148 XCSE 20240715 13:10:14.253000 7 1147 XCSE 20240715 13:10:14.257000 2 1148 XCSE 20240715 13:10:22.985000 4 1148 XCSE 20240715 13:10:22.985000 5 1148 XCSE 20240715 13:10:23.011000 6 1148 XCSE 20240715 13:10:23.022000 6 1148 XCSE 20240715 13:10:23.041000 5 1148 XCSE 20240715 13:10:23.059000 5 1148 XCSE 20240715 13:10:23.128000 21 1147 XCSE 20240715 13:10:25.108000 21 1146 XCSE 20240715 13:12:54.000000 10 1146 XCSE 20240715 13:12:54.000079 969 1146 XCSE 20240715 13:12:54.000079 9 1149 XCSE 20240715 13:17:50.577000 394 1149 XCSE 20240715 13:17:50.577000 10 1149 XCSE 20240715 13:17:57.450000 10 1149 XCSE 20240715 13:18:03.010000 10 1149 XCSE 20240715 13:19:44.926000 10 1149 XCSE 20240715 13:20:45.451000 31 1148 XCSE 20240715 13:21:28.184000 2 1148 XCSE 20240715 13:21:28.184000 31 1148 XCSE 20240715 13:21:28.229000 20 1147 XCSE 20240715 13:22:09.059000 1 1147 XCSE 20240715 13:22:09.059000 8 1146 XCSE 20240715 13:33:06.601078 3 1147 XCSE 20240715 13:52:14.101000 15 1148 XCSE 20240715 14:01:39.646000 6 1148 XCSE 20240715 14:01:39.673000 5 1148 XCSE 20240715 14:01:39.683000 5 1148 XCSE 20240715 14:01:39.700000 6 1148 XCSE 20240715 14:01:39.714000 50 1148 XCSE 20240715 14:05:28.758000 11 1148 XCSE 20240715 14:19:30.911000 6 1148 XCSE 20240715 14:19:30.928000 21 1147 XCSE 20240715 14:31:25.117000 10 1147 XCSE 20240715 14:31:25.117000 14 1147 XCSE 20240715 14:39:45.814000 7 1147 XCSE 20240715 14:39:45.814000 60 1147 XCSE 20240715 14:48:44.200000 22 1146 XCSE 20240715 15:03:21.109000 11 1146 XCSE 20240715 15:03:21.109000 11 1146 XCSE 20240715 15:03:21.109000 11 1146 XCSE 20240715 15:03:21.109000 10 1146 XCSE 20240715 15:03:21.109000 2 1146 XCSE 20240715 15:03:21.109067 50 1147 XCSE 20240715 15:05:01.598000 7 1148 XCSE 20240715 15:08:07.955000 61 1148 XCSE 20240715 15:08:07.955000 70 1148 XCSE 20240715 15:08:07.955000 888 1147 XCSE 20240715 15:14:38.210681 6 1147 XCSE 20240715 15:14:38.221512 11 1146 XCSE 20240715 15:24:47.114000 11 1145 XCSE 20240715 15:26:07.578000 10 1145 XCSE 20240715 15:26:07.578000 3 1144 XCSE 20240715 15:30:22.608000 19 1144 XCSE 20240715 15:31:01.303000 10 1144 XCSE 20240715 15:31:01.303000 3 1144 XCSE 20240715 15:31:01.303000 11 1144 XCSE 20240715 15:32:52.094000 21 1143 XCSE 20240715 15:32:52.111000 11 1142 XCSE 20240715 15:33:01.688000 6 1145 XCSE 20240715 15:39:46.147000 5 1145 XCSE 20240715 15:39:46.153000 5 1145 XCSE 20240715 15:39:46.171000 20 1146 XCSE 20240715 15:40:15.408000 20 1146 XCSE 20240715 15:40:57.894000 33 1145 XCSE 20240715 15:41:03.302000 10 1144 XCSE 20240715 15:46:01.826000 10 1144 XCSE 20240715 15:47:11.533000 1 1144 XCSE 20240715 15:48:20.427000 9 1144 XCSE 20240715 15:48:20.427000 11 1146 XCSE 20240715 15:50:04.469000 21 1147 XCSE 20240715 15:55:34.450000 10 1146 XCSE 20240715 15:58:06.176000 11 1146 XCSE 20240715 15:58:06.176000 10 1145 XCSE 20240715 16:01:29.450000 1 1145 XCSE 20240715 16:02:33.450000 9 1145 XCSE 20240715 16:02:33.450000 1 1145 XCSE 20240715 16:03:30.213000 9 1145 XCSE 20240715 16:03:30.213000 1 1145 XCSE 20240715 16:04:27.842000 9 1145 XCSE 20240715 16:04:27.842000 33 1146 XCSE 20240715 16:10:13.153000 11 1147 XCSE 20240715 16:10:14.649000 3 1147 XCSE 20240715 16:10:14.649000 7 1147 XCSE 20240715 16:10:14.649000 4 1147 XCSE 20240715 16:10:14.649000 32 1147 XCSE 20240715 16:14:29.824000 22 1146 XCSE 20240715 16:14:29.844000 11 1146 XCSE 20240715 16:14:29.844000 1 1145 XCSE 20240715 16:16:18.113000 31 1146 XCSE 20240715 16:25:30.450000 523 1146 XCSE 20240715 16:30:12.309939 3 1144 XCSE 20240716 9:03:54.165000 9 1144 XCSE 20240716 9:04:29.165000 1 1144 XCSE 20240716 9:04:29.165000 17 1144 XCSE 20240716 9:07:10.349000 17 1144 XCSE 20240716 9:07:10.355000 20 1144 XCSE 20240716 9:09:15.476000 10 1141 XCSE 20240716 9:09:15.477000 19 1141 XCSE 20240716 9:10:37.398000 12 1141 XCSE 20240716 9:10:37.398000 12 1142 XCSE 20240716 9:10:38.547000 21 1140 XCSE 20240716 9:17:54.889000 1 1140 XCSE 20240716 9:17:54.889000 10 1140 XCSE 20240716 9:17:54.889000 200 1140 XCSE 20240716 9:17:54.889273 22 1143 XCSE 20240716 9:29:34.113000 11 1143 XCSE 20240716 9:29:34.113000 30 1143 XCSE 20240716 9:32:40.019000 1 1143 XCSE 20240716 9:32:40.019000 10 1141 XCSE 20240716 9:57:51.588000 21 1141 XCSE 20240716 9:57:51.588000 10 1141 XCSE 20240716 9:57:51.588000 40 1141 XCSE 20240716 9:57:51.604000 32 1140 XCSE 20240716 9:59:26.115000 31 1140 XCSE 20240716 10:00:35.295000 21 1139 XCSE 20240716 10:05:34.561000 10 1139 XCSE 20240716 10:05:34.561000 32 1136 XCSE 20240716 10:18:26.115000 11 1136 XCSE 20240716 10:18:26.115000 11 1140 XCSE 20240716 10:21:58.683000 10 1140 XCSE 20240716 10:21:58.687000 11 1140 XCSE 20240716 10:21:58.726000 11 1140 XCSE 20240716 10:21:58.782000 13 1141 XCSE 20240716 10:22:02.244000 10 1141 XCSE 20240716 10:22:02.244000 20 1141 XCSE 20240716 10:22:02.268000 4 1143 XCSE 20240716 10:22:09.787000 17 1143 XCSE 20240716 10:22:09.787000 9 1143 XCSE 20240716 10:22:09.787000 11 1143 XCSE 20240716 10:22:09.789000 9 1143 XCSE 20240716 10:22:09.820000 10 1143 XCSE 20240716 10:22:09.852000 10 1143 XCSE 20240716 10:22:09.877000 20 1143 XCSE 20240716 10:22:09.904000 20 1143 XCSE 20240716 10:22:09.904000 20 1143 XCSE 20240716 10:22:09.905000 20 1143 XCSE 20240716 10:22:09.906000 20 1143 XCSE 20240716 10:22:18.652000 20 1143 XCSE 20240716 10:23:00.057000 20 1142 XCSE 20240716 10:23:04.445000 10 1142 XCSE 20240716 10:23:04.445000 30 1143 XCSE 20240716 10:23:04.445000 44 1142 XCSE 20240716 10:23:04.448000 2 1142 XCSE 20240716 10:23:04.465000 9 1142 XCSE 20240716 10:23:04.467000 10 1142 XCSE 20240716 10:23:04.483000 2 1142 XCSE 20240716 10:23:04.485000 2 1142 XCSE 20240716 10:23:04.485000 8 1142 XCSE 20240716 10:23:04.503000 9 1142 XCSE 20240716 10:23:04.503000 13 1140 XCSE 20240716 10:23:25.019000 19 1140 XCSE 20240716 10:23:25.019000 40 1140 XCSE 20240716 10:23:25.020000 20 1141 XCSE 20240716 10:23:25.020000 9 1142 XCSE 20240716 10:23:25.020000 28 1142 XCSE 20240716 10:23:25.020000 31 1140 XCSE 20240716 10:23:26.042000 21 1139 XCSE 20240716 10:43:22.193000 21 1141 XCSE 20240716 10:45:35.995000 23 1141 XCSE 20240716 10:45:35.995000 11 1142 XCSE 20240716 10:45:35.998000 22 1142 XCSE 20240716 10:48:25.131000 40 1142 XCSE 20240716 10:48:25.139000 22 1142 XCSE 20240716 10:48:25.143000 11 1142 XCSE 20240716 10:57:34.119000 11 1142 XCSE 20240716 10:58:00.014000 11 1141 XCSE 20240716 11:09:07.117000 10 1141 XCSE 20240716 11:09:07.117000 10 1141 XCSE 20240716 11:09:07.117000 10 1141 XCSE 20240716 11:09:07.117000 62 1146 XCSE 20240716 11:13:23.234000 30 1146 XCSE 20240716 11:13:23.234000 31 1147 XCSE 20240716 11:15:06.635000 21 1147 XCSE 20240716 11:15:06.635000 14 1149 XCSE 20240716 11:21:21.038000 9 1150 XCSE 20240716 11:21:21.038000 20 1150 XCSE 20240716 11:21:21.040000 18 1150 XCSE 20240716 11:21:21.051000 10 1150 XCSE 20240716 11:21:21.067000 31 1150 XCSE 20240716 11:24:21.391000 40 1150 XCSE 20240716 11:24:21.392000 45 1150 XCSE 20240716 11:24:21.407000 32 1149 XCSE 20240716 11:27:36.117000 10 1149 XCSE 20240716 11:27:36.117000 41 1148 XCSE 20240716 11:27:46.195000 40 1149 XCSE 20240716 11:38:39.398000 1 1149 XCSE 20240716 11:38:39.398000 32 1149 XCSE 20240716 11:38:39.398000 10 1149 XCSE 20240716 11:38:39.398000 49 1149 XCSE 20240716 11:38:39.398000 29 1151 XCSE 20240716 11:41:21.276000 31 1149 XCSE 20240716 11:41:36.832000 11 1148 XCSE 20240716 11:46:08.322000 11 1147 XCSE 20240716 11:46:16.164000 10 1147 XCSE 20240716 11:46:16.164000 21 1147 XCSE 20240716 11:46:20.135000 10 1146 XCSE 20240716 11:46:49.545525 392 1146 XCSE 20240716 11:46:49.545525 10 1146 XCSE 20240716 11:47:19.055586 390 1146 XCSE 20240716 11:47:19.055586 21 1147 XCSE 20240716 12:05:17.104000 10 1147 XCSE 20240716 12:05:17.104000 21 1147 XCSE 20240716 12:09:21.119000 10 1147 XCSE 20240716 12:09:21.119000 27 1147 XCSE 20240716 12:09:21.142000 10 1147 XCSE 20240716 12:10:00.107000 10 1148 XCSE 20240716 12:17:47.309000 21 1147 XCSE 20240716 12:42:07.023000 9 1147 XCSE 20240716 12:42:07.023000 2 1149 XCSE 20240716 12:45:04.544000 26 1149 XCSE 20240716 12:45:04.544000 4 1149 XCSE 20240716 12:45:04.544000 1 1149 XCSE 20240716 12:45:04.544000 26 1149 XCSE 20240716 12:45:04.544000 31 1148 XCSE 20240716 12:46:09.119000 1 1147 XCSE 20240716 12:49:13.071000 18 1147 XCSE 20240716 12:52:12.364000 3 1147 XCSE 20240716 12:52:12.364000 20 1147 XCSE 20240716 12:53:08.952000 20 1146 XCSE 20240716 12:53:09.122000 11 1146 XCSE 20240716 12:56:22.471000 10 1146 XCSE 20240716 13:08:06.712000 1 1146 XCSE 20240716 13:11:10.019000 4 1146 XCSE 20240716 13:11:10.019000 22 1146 XCSE 20240716 13:13:59.516000 30 1146 XCSE 20240716 13:20:32.290000 21 1145 XCSE 20240716 13:27:57.113000 10 1145 XCSE 20240716 13:27:57.113000 5 1145 XCSE 20240716 13:48:09.912000 11 1146 XCSE 20240716 14:03:19.653000 10 1146 XCSE 20240716 14:09:33.696449 1235 1146 XCSE 20240716 14:09:33.696449 11 1147 XCSE 20240716 14:10:31.237000 6 1150 XCSE 20240716 14:20:55.542000 6 1150 XCSE 20240716 14:20:55.542000 10 1149 XCSE 20240716 14:28:29.903000 14 1151 XCSE 20240716 14:31:38.684000 43 1152 XCSE 20240716 14:41:15.769000 10 1152 XCSE 20240716 14:41:15.769000 10 1152 XCSE 20240716 14:41:28.239000 10 1152 XCSE 20240716 14:41:49.024000 21 1151 XCSE 20240716 14:41:55.566000 24 1152 XCSE 20240716 14:42:44.219000 4 1152 XCSE 20240716 14:58:20.059000 11 1152 XCSE 20240716 14:58:20.074000 11 1151 XCSE 20240716 14:59:22.217000 10 1151 XCSE 20240716 14:59:22.217000 10 1151 XCSE 20240716 14:59:22.217000 9 1152 XCSE 20240716 15:16:49.080000 11 1152 XCSE 20240716 15:16:49.080000 29 1152 XCSE 20240716 15:16:49.080000 16 1152 XCSE 20240716 15:16:49.080000 9 1151 XCSE 20240716 15:29:28.486000 22 1151 XCSE 20240716 15:29:28.486000 34 1151 XCSE 20240716 15:29:28.487000 32 1151 XCSE 20240716 15:35:50.691000 10 1151 XCSE 20240716 15:35:50.692000 11 1151 XCSE 20240716 15:35:50.692000 10 1151 XCSE 20240716 15:35:50.692000 11 1151 XCSE 20240716 15:35:50.692000 54 1149 XCSE 20240716 15:37:22.120000 10 1152 XCSE 20240716 15:44:16.894000 7 1152 XCSE 20240716 15:44:16.894000 10 1151 XCSE 20240716 15:44:33.771000 2 1151 XCSE 20240716 15:44:51.165000 3 1151 XCSE 20240716 15:44:54.259000 6 1151 XCSE 20240716 15:44:58.347000 3 1151 XCSE 20240716 15:45:09.165000 5 1151 XCSE 20240716 15:45:13.490000 33 1149 XCSE 20240716 15:45:25.876000 10 1148 XCSE 20240716 15:49:59.655000 1 1148 XCSE 20240716 15:51:42.526000 11 1148 XCSE 20240716 15:51:42.526000 10 1148 XCSE 20240716 15:51:42.526000 11 1148 XCSE 20240716 15:51:42.526000 1 1154 XCSE 20240716 16:09:49.160000 13 1154 XCSE 20240716 16:10:50.651000 13 1154 XCSE 20240716 16:11:09.123000 16 1152 XCSE 20240716 16:19:06.179000 5 1152 XCSE 20240716 16:19:06.181000 20 1152 XCSE 20240716 16:19:06.181000 16 1152 XCSE 20240716 16:19:06.181000 15 1151 XCSE 20240716 16:19:17.146000 30 1153 XCSE 20240716 16:25:04.770000 50 1154 XCSE 20240716 16:34:47.277480 100 1154 XCSE 20240716 16:34:47.277492 11 1154 XCSE 20240716 16:34:47.277498 58 1154 XCSE 20240716 16:34:47.277513 11 1151 XCSE 20240717 9:00:05.331000 11 1148 XCSE 20240717 9:01:11.823000 22 1146 XCSE 20240717 9:03:29.240000 10 1145 XCSE 20240717 9:07:33.402000 11 1145 XCSE 20240717 9:07:33.402000 10 1145 XCSE 20240717 9:07:33.402000 5 1144 XCSE 20240717 9:15:13.866000 1 1147 XCSE 20240717 9:19:12.777000 1 1147 XCSE 20240717 9:19:12.777000 2 1147 XCSE 20240717 9:19:12.777000 21 1145 XCSE 20240717 9:19:39.111000 21 1144 XCSE 20240717 9:19:40.495000 2 1144 XCSE 20240717 9:35:00.812000 2 1144 XCSE 20240717 9:35:00.836000 21 1143 XCSE 20240717 9:42:37.945000 11 1143 XCSE 20240717 9:42:37.945000 13 1143 XCSE 20240717 9:48:38.481000 5 1143 XCSE 20240717 9:48:38.481000 4 1143 XCSE 20240717 9:48:38.481000 6 1142 XCSE 20240717 9:48:38.503000 4 1142 XCSE 20240717 9:48:53.181000 12 1141 XCSE 20240717 9:50:36.850000 6 1142 XCSE 20240717 9:54:43.535000 3 1142 XCSE 20240717 9:54:43.535000 6 1142 XCSE 20240717 9:54:43.549000 11 1142 XCSE 20240717 9:54:43.550000 20 1142 XCSE 20240717 9:57:17.410000 1 1142 XCSE 20240717 9:57:17.430000 5 1142 XCSE 20240717 9:57:17.430000 24 1142 XCSE 20240717 9:58:09.275000 2 1142 XCSE 20240717 9:58:09.275000 21 1141 XCSE 20240717 10:06:47.293000 15 1141 XCSE 20240717 10:10:51.437000 11 1142 XCSE 20240717 10:22:35.184000 13 1142 XCSE 20240717 10:22:35.184000 3 1142 XCSE 20240717 10:23:41.017000 21 1140 XCSE 20240717 10:28:19.113000 5 1140 XCSE 20240717 10:32:58.801000 6 1140 XCSE 20240717 10:32:58.801000 11 1139 XCSE 20240717 10:43:57.030000 11 1139 XCSE 20240717 10:43:57.030000 6 1139 XCSE 20240717 10:43:57.030000 5 1139 XCSE 20240717 10:43:57.030000 50 1139 XCSE 20240717 10:43:57.046000 41 1137 XCSE 20240717 10:47:05.117000 8 1136 XCSE 20240717 10:48:49.017000 6 1139 XCSE 20240717 10:55:00.061000 5 1139 XCSE 20240717 10:56:00.890000 11 1139 XCSE 20240717 10:56:00.896000 5 1139 XCSE 20240717 10:56:00.899000 5 1139 XCSE 20240717 10:56:00.914000 11 1140 XCSE 20240717 10:56:00.915000 5 1139 XCSE 20240717 10:56:00.927000 2 1139 XCSE 20240717 10:56:01.070000 22 1139 XCSE 20240717 11:00:06.112000 6 1142 XCSE 20240717 11:18:27.432000 11 1142 XCSE 20240717 11:18:27.433000 5 1142 XCSE 20240717 11:18:27.439000 31 1142 XCSE 20240717 11:19:18.505000 40 1142 XCSE 20240717 11:19:18.506000 40 1142 XCSE 20240717 11:19:18.524000 35 1142 XCSE 20240717 11:19:18.526000 22 1142 XCSE 20240717 11:19:18.527000 32 1141 XCSE 20240717 11:19:45.021000 14 1141 XCSE 20240717 11:19:45.029000 13 1141 XCSE 20240717 11:19:45.029000 50 1141 XCSE 20240717 11:19:45.038000 5 1142 XCSE 20240717 11:19:45.047000 40 1141 XCSE 20240717 11:19:45.049000 1 1141 XCSE 20240717 11:19:45.061000 6 1142 XCSE 20240717 11:19:50.447000 5 1142 XCSE 20240717 11:19:50.458000 100 1142 XCSE 20240717 11:31:20.793000 5 1142 XCSE 20240717 11:31:20.811000 43 1142 XCSE 20240717 11:31:20.812000 5 1142 XCSE 20240717 11:31:20.820000 2 1142 XCSE 20240717 11:31:20.821000 6 1142 XCSE 20240717 11:31:20.836000 6 1142 XCSE 20240717 11:31:20.850000 11 1144 XCSE 20240717 11:31:55.915000 2 1144 XCSE 20240717 11:31:55.941000 2 1144 XCSE 20240717 11:31:56.070000 1 1144 XCSE 20240717 11:31:56.091000 5 1144 XCSE 20240717 11:31:56.094000 5 1144 XCSE 20240717 11:31:56.108000 1 1144 XCSE 20240717 11:31:56.113000 6 1144 XCSE 20240717 11:31:56.118000 1 1144 XCSE 20240717 11:31:56.138000 3 1144 XCSE 20240717 11:31:56.208000 49 1144 XCSE 20240717 11:31:58.745000 11 1144 XCSE 20240717 11:31:58.745000 2 1144 XCSE 20240717 11:31:58.745000 44 1143 XCSE 20240717 11:32:11.402000 24 1143 XCSE 20240717 11:32:13.967000 1 1143 XCSE 20240717 11:32:13.967000 17 1143 XCSE 20240717 11:32:13.967000 5 1144 XCSE 20240717 11:32:14.022000 6 1144 XCSE 20240717 11:32:14.038000 43 1144 XCSE 20240717 11:32:27.202000 18 1144 XCSE 20240717 11:32:27.202000 6 1144 XCSE 20240717 11:32:27.221000 46 1144 XCSE 20240717 11:33:04.498000 5 1144 XCSE 20240717 11:33:04.516000 2 1144 XCSE 20240717 11:33:17.020000 33 1144 XCSE 20240717 11:33:17.021000 5 1144 XCSE 20240717 11:33:17.023000 6 1144 XCSE 20240717 11:33:17.038000 5 1144 XCSE 20240717 11:33:17.056000 6 1144 XCSE 20240717 11:33:17.075000 2 1144 XCSE 20240717 11:33:17.270000 1 1144 XCSE 20240717 11:33:17.290000 2 1144 XCSE 20240717 11:33:17.470000 1 1144 XCSE 20240717 11:33:17.490000 2 1144 XCSE 20240717 11:33:17.689000 1 1144 XCSE 20240717 11:33:17.709000 33 1142 XCSE 20240717 11:37:58.124000 5 1144 XCSE 20240717 11:37:58.246000 5 1144 XCSE 20240717 11:37:58.265000 1 1144 XCSE 20240717 11:37:58.266000 5 1144 XCSE 20240717 11:37:58.270000 6 1144 XCSE 20240717 11:37:58.289000 1 1144 XCSE 20240717 11:37:58.290000 5 1144 XCSE 20240717 11:37:58.308000 6 1144 XCSE 20240717 11:37:58.326000 1 1144 XCSE 20240717 11:37:58.327000 20 1144 XCSE 20240717 11:37:58.875000 20 1144 XCSE 20240717 11:37:58.895000 1 1144 XCSE 20240717 11:37:58.895000 11 1145 XCSE 20240717 11:40:09.486000 1 1145 XCSE 20240717 11:40:09.506000 5 1145 XCSE 20240717 11:40:31.310000 6 1145 XCSE 20240717 11:40:31.327000 15 1145 XCSE 20240717 11:41:16.132000 1 1145 XCSE 20240717 11:41:16.152000 12 1145 XCSE 20240717 11:41:16.157000 21 1145 XCSE 20240717 11:41:16.179000 1 1145 XCSE 20240717 11:41:17.910000 5 1145 XCSE 20240717 11:41:51.432000 6 1145 XCSE 20240717 11:41:51.450000 1 1145 XCSE 20240717 11:41:51.452000 50 1145 XCSE 20240717 11:42:31.508000 4 1145 XCSE 20240717 11:42:31.534000 40 1145 XCSE 20240717 11:43:09.812000 1 1145 XCSE 20240717 11:43:09.833000 5 1145 XCSE 20240717 11:43:11.432000 6 1145 XCSE 20240717 11:43:11.450000 21 1145 XCSE 20240717 11:43:11.453000 42 1145 XCSE 20240717 11:43:37.209000 1 1145 XCSE 20240717 11:43:37.229000 14 1145 XCSE 20240717 11:43:37.233000 1 1145 XCSE 20240717 11:44:14.196000 6 1145 XCSE 20240717 11:44:14.208000 6 1145 XCSE 20240717 11:44:14.214000 1 1145 XCSE 20240717 11:44:14.228000 6 1145 XCSE 20240717 11:45:11.432000 6 1145 XCSE 20240717 11:45:11.450000 1 1145 XCSE 20240717 11:45:11.452000 6 1145 XCSE 20240717 11:46:39.875000 11 1144 XCSE 20240717 11:47:07.940000 11 1144 XCSE 20240717 11:50:00.073000 31 1144 XCSE 20240717 11:58:58.450000 9 1145 XCSE 20240717 11:59:03.050000 1 1145 XCSE 20240717 12:01:35.685000 9 1144 XCSE 20240717 12:01:48.116000 12 1144 XCSE 20240717 12:01:48.116000 51 1144 XCSE 20240717 12:13:34.919000 55 1143 XCSE 20240717 12:13:35.117000 51 1143 XCSE 20240717 12:13:35.135000 11 1143 XCSE 20240717 12:20:16.803000 5 1143 XCSE 20240717 12:20:16.829000 8 1143 XCSE 20240717 12:22:38.708000 1 1144 XCSE 20240717 12:23:30.855000 41 1143 XCSE 20240717 12:23:42.115000 21 1142 XCSE 20240717 12:35:16.243000 10 1142 XCSE 20240717 12:35:16.243000 2 1142 XCSE 20240717 12:35:16.243000 8 1142 XCSE 20240717 12:35:16.243000 42 1142 XCSE 20240717 12:36:51.914000 31 1141 XCSE 20240717 12:50:14.199000 10 1141 XCSE 20240717 12:50:14.199000 11 1141 XCSE 20240717 12:50:14.199000 10 1141 XCSE 20240717 12:50:14.199000 41 1140 XCSE 20240717 12:55:31.108000 11 1141 XCSE 20240717 12:55:31.150000 9 1140 XCSE 20240717 13:04:42.719000 1 1140 XCSE 20240717 13:04:42.719000 1 1140 XCSE 20240717 13:12:22.951000 10 1140 XCSE 20240717 13:12:22.951000 10 1140 XCSE 20240717 13:12:22.951000 16 1139 XCSE 20240717 13:18:14.466000 6 1139 XCSE 20240717 13:18:14.466000 12 1138 XCSE 20240717 13:18:18.046000 9 1138 XCSE 20240717 13:18:18.046000 1 1139 XCSE 20240717 13:20:23.374000 31 1139 XCSE 20240717 13:20:23.395000 3 1139 XCSE 20240717 13:20:25.320000 2 1139 XCSE 20240717 13:20:25.470000 5 1140 XCSE 20240717 13:20:25.506000 5 1140 XCSE 20240717 13:20:25.516000 6 1140 XCSE 20240717 13:20:25.534000 6 1140 XCSE 20240717 13:20:25.546000 6 1140 XCSE 20240717 13:20:25.562000 3 1140 XCSE 20240717 13:20:25.578000 5 1140 XCSE 20240717 13:20:25.578000 5 1140 XCSE 20240717 13:20:25.617000 5 1140 XCSE 20240717 13:20:25.636000 5 1140 XCSE 20240717 13:20:25.642000 12 1140 XCSE 20240717 13:20:26.261000 1 1139 XCSE 20240717 13:21:11.273000 30 1139 XCSE 20240717 13:21:15.192000 4 1138 XCSE 20240717 13:25:17.704000 7 1138 XCSE 20240717 13:33:46.328000 4 1138 XCSE 20240717 13:33:46.328000 10 1138 XCSE 20240717 13:33:46.328000 10 1139 XCSE 20240717 13:39:15.640000 21 1139 XCSE 20240717 13:43:29.434000 11 1139 XCSE 20240717 13:46:04.056000 31 1138 XCSE 20240717 14:05:30.110000 8 1141 XCSE 20240717 14:21:04.377000 17 1142 XCSE 20240717 14:21:04.377000 7 1142 XCSE 20240717 14:21:04.377000 5 1142 XCSE 20240717 14:21:04.377000 24 1142 XCSE 20240717 14:21:04.377000 2 1142 XCSE 20240717 14:21:04.405000 2 1142 XCSE 20240717 14:21:04.671000 2 1142 XCSE 20240717 14:21:04.870000 8 1142 XCSE 20240717 14:21:30.697000 2 1142 XCSE 20240717 14:22:01.031000 33 1142 XCSE 20240717 14:22:51.774000 2 1142 XCSE 20240717 14:22:51.775000 2 1142 XCSE 20240717 14:23:00.769000 11 1141 XCSE 20240717 14:26:31.081000 10 1141 XCSE 20240717 14:26:31.081000 10 1143 XCSE 20240717 14:41:22.406601 1 1143 XCSE 20240717 14:41:22.406621 9 1143 XCSE 20240717 14:41:22.406652 10 1143 XCSE 20240717 14:41:22.421726 1 1143 XCSE 20240717 14:41:22.426075 9 1143 XCSE 20240717 14:41:22.426929 1 1143 XCSE 20240717 14:41:22.426929 10 1143 XCSE 20240717 14:41:26.005606 9 1143 XCSE 20240717 14:41:26.005606 10 1143 XCSE 20240717 14:41:26.026100 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915552 1013 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915552 6 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915612 4 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915660 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915714 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915786 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.915821 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.935241 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.935280 10 1143 XCSE 20240717 14:41:35.935664 5 1143 XCSE 20240717 14:41:35.954773 5 1143 XCSE 20240717 14:41:36.347229 10 1143 XCSE 20240717 14:41:36.367304 11 1142 XCSE 20240717 14:52:10.212000 10 1142 XCSE 20240717 14:52:10.212000 10 1142 XCSE 20240717 14:52:10.212000 11 1142 XCSE 20240717 15:01:29.952000 2 1143 XCSE 20240717 15:21:46.967000 22 1143 XCSE 20240717 15:33:41.115000 11 1144 XCSE 20240717 15:33:41.138000 2 1143 XCSE 20240717 15:33:42.440000 31 1147 XCSE 20240717 15:45:28.478000 2 1147 XCSE 20240717 15:45:28.503000 2 1147 XCSE 20240717 15:45:28.672000 5 1147 XCSE 20240717 15:46:29.596000 20 1146 XCSE 20240717 15:48:16.910000 1 1146 XCSE 20240717 15:48:16.910000 4 1147 XCSE 20240717 15:48:44.565000 8 1147 XCSE 20240717 15:48:44.565000 12 1147 XCSE 20240717 16:01:02.461000 6 1147 XCSE 20240717 16:03:47.553000 7 1147 XCSE 20240717 16:03:47.568000 7 1147 XCSE 20240717 16:03:47.605000 6 1147 XCSE 20240717 16:03:47.611000 6 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 1 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 7 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 2 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 3 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 33 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 10 1149 XCSE 20240717 16:26:42.512000 6 1149 XCSE 20240717 16:26:42.530000 15 1149 XCSE 20240717 16:26:55.972146 233 1149 XCSE 20240717 16:26:55.972195 20 1149 XCSE 20240717 16:26:55.977979 100 1149 XCSE 20240717 16:26:55.987421 116 1149 XCSE 20240717 16:26:56.014957 298 1149 XCSE 20240717 16:26:56.014975 54 1149 XCSE 20240717 16:26:56.014991 384 1149 XCSE 20240717 16:26:56.014993 5 1148 XCSE 20240718 9:04:11.755000 10 1148 XCSE 20240718 9:04:50.410000 10 1148 XCSE 20240718 9:05:31.179000 21 1146 XCSE 20240718 9:09:47.143000 20 1146 XCSE 20240718 9:17:05.105000 21 1145 XCSE 20240718 9:19:16.842000 22 1145 XCSE 20240718 9:19:16.850000 20 1146 XCSE 20240718 9:29:05.074000 2 1146 XCSE 20240718 9:29:05.074000 6 1146 XCSE 20240718 9:29:05.112000 8 1146 XCSE 20240718 9:29:05.143000 8 1146 XCSE 20240718 9:29:05.176000 8 1146 XCSE 20240718 9:29:50.757000 8 1146 XCSE 20240718 9:29:50.797000 7 1146 XCSE 20240718 9:29:50.842000 8 1146 XCSE 20240718 9:29:50.892000 7 1146 XCSE 20240718 9:29:51.049000 20 1145 XCSE 20240718 9:31:34.207000 9 1150 XCSE 20240718 9:44:16.301000 94 1151 XCSE 20240718 9:44:20.334000 9 1151 XCSE 20240718 9:44:20.334000 15 1152 XCSE 20240718 9:44:24.784000 9 1152 XCSE 20240718 9:44:24.784000 8 1152 XCSE 20240718 9:44:24.784000 6 1152 XCSE 20240718 9:44:24.807000 1 1152 XCSE 20240718 9:44:24.827000 6 1152 XCSE 20240718 9:44:24.834000 1 1152 XCSE 20240718 9:44:24.854000 6 1152 XCSE 20240718 9:44:24.858000 1 1152 XCSE 20240718 9:44:24.878000 7 1152 XCSE 20240718 9:44:24.882000 1 1152 XCSE 20240718 9:44:24.902000 8 1152 XCSE 20240718 9:44:24.921000 1 1152 XCSE 20240718 9:44:24.941000 7 1152 XCSE 20240718 9:44:55.258000 7 1152 XCSE 20240718 9:44:56.458000 1 1151 XCSE 20240718 9:45:36.270000 20 1151 XCSE 20240718 9:45:36.282000 10 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 11 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 7 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 27 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 15 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 65 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 10 1153 XCSE 20240718 9:48:49.568000 2 1153 XCSE 20240718 9:48:49.595000 8 1153 XCSE 20240718 9:48:50.156000 7 1153 XCSE 20240718 9:48:50.204000 6 1153 XCSE 20240718 9:53:33.376000 8 1153 XCSE 20240718 9:53:33.419000 6 1153 XCSE 20240718 9:53:33.457000 8 1153 XCSE 20240718 9:53:56.750000 6 1153 XCSE 20240718 9:53:56.789000 7 1153 XCSE 20240718 9:55:03.446000 6 1153 XCSE 20240718 9:55:03.448000 27 1153 XCSE 20240718 9:55:03.448000 8 1153 XCSE 20240718 9:55:48.627000 2 1153 XCSE 20240718 9:55:48.627000 9 1153 XCSE 20240718 9:56:48.078000 7 1153 XCSE 20240718 9:58:36.722000 8 1153 XCSE 20240718 9:58:36.722000 5 1153 XCSE 20240718 9:58:36.722000 3 1154 XCSE 20240718 10:11:51.553000 11 1153 XCSE 20240718 10:13:09.104000 10 1153 XCSE 20240718 10:20:10.484000 1 1153 XCSE 20240718 10:32:06.196000 11 1154 XCSE 20240718 10:42:38.101000 11 1155 XCSE 20240718 10:51:20.033000 11 1154 XCSE 20240718 10:51:33.104000 21 1155 XCSE 20240718 11:03:51.920000 22 1153 XCSE 20240718 11:09:15.110000 11 1153 XCSE 20240718 11:09:15.110000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 9 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 9 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 10 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 9 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 2 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:16.459000 6 1155 XCSE 20240718 11:18:16.486000 6 1155 XCSE 20240718 11:18:16.510000 6 1155 XCSE 20240718 11:18:16.572000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:16.620000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:17.518000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:17.557000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:26.392000 6 1155 XCSE 20240718 11:18:26.450000 8 1155 XCSE 20240718 11:18:26.487000 6 1155 XCSE 20240718 11:19:07.290000 7 1155 XCSE 20240718 11:19:09.488000 7 1156 XCSE 20240718 11:19:09.528000 1 1155 XCSE 20240718 11:19:09.531000 17 1155 XCSE 20240718 11:19:09.531000 20 1157 XCSE 20240718 11:19:12.955000 20 1157 XCSE 20240718 11:19:12.956000 4 1156 XCSE 20240718 11:19:43.028000 28 1156 XCSE 20240718 11:19:43.028000 31 1155 XCSE 20240718 11:19:43.917000 1 1155 XCSE 20240718 11:36:04.349000 21 1155 XCSE 20240718 11:36:04.349000 1 1156 XCSE 20240718 11:38:11.846000 1 1155 XCSE 20240718 11:38:20.425000 11 1155 XCSE 20240718 11:46:16.981000 22 1155 XCSE 20240718 11:55:54.196000 11 1155 XCSE 20240718 11:55:54.197000 8 1155 XCSE 20240718 11:55:54.234000 12 1155 XCSE 20240718 11:55:54.234000 2 1156 XCSE 20240718 11:58:35.294000 11 1155 XCSE 20240718 12:04:09.107000 11 1155 XCSE 20240718 12:04:14.063000 8 1155 XCSE 20240718 12:09:54.558000 1 1155 XCSE 20240718 12:09:54.558000 9 1154 XCSE 20240718 12:20:08.822000 2 1154 XCSE 20240718 12:20:08.822000 10 1154 XCSE 20240718 12:20:08.822000 7 1154 XCSE 20240718 12:20:57.965000 9 1154 XCSE 20240718 12:20:57.985000 1 1154 XCSE 20240718 12:20:57.985000 7 1154 XCSE 20240718 12:20:58.000000 8 1154 XCSE 20240718 12:20:58.039000 7 1154 XCSE 20240718 12:20:58.076000 6 1154 XCSE 20240718 12:20:58.118000 5 1156 XCSE 20240718 12:32:49.074000 2 1156 XCSE 20240718 12:32:49.074000 22 1154 XCSE 20240718 13:24:13.119000 11 1154 XCSE 20240718 13:32:40.362000 4 1154 XCSE 20240718 13:32:40.362000 1 1154 XCSE 20240718 13:32:40.362000 6 1154 XCSE 20240718 13:32:40.362000 6 1154 XCSE 20240718 13:32:40.362000 17 1155 XCSE 20240718 13:37:39.350000 1 1155 XCSE 20240718 13:37:39.350000 24 1155 XCSE 20240718 13:43:47.085000 8 1155 XCSE 20240718 13:43:47.085000 3 1155 XCSE 20240718 13:43:47.104000 1 1155 XCSE 20240718 13:43:47.104000 20 1155 XCSE 20240718 13:52:04.391000 21 1154 XCSE 20240718 13:56:50.765000 10 1154 XCSE 20240718 13:56:50.765000 22 1154 XCSE 20240718 13:59:37.483000 4 1155 XCSE 20240718 14:04:40.646000 32 1155 XCSE 20240718 14:04:40.646000 15 1155 XCSE 20240718 14:04:40.646000 8 1155 XCSE 20240718 14:04:40.665000 7 1155 XCSE 20240718 14:04:40.703000 6 1155 XCSE 20240718 14:04:40.740000 8 1155 XCSE 20240718 14:04:40.916000 6 1156 XCSE 20240718 14:04:58.629000 7 1156 XCSE 20240718 14:04:58.629000 6 1156 XCSE 20240718 14:04:58.661000 8 1156 XCSE 20240718 14:05:00.474000 26 1155 XCSE 20240718 14:05:02.673000 18 1154 XCSE 20240718 14:06:15.297000 22 1155 XCSE 20240718 14:40:22.105000 16 1155 XCSE 20240718 14:41:24.614000 20 1156 XCSE 20240718 15:01:51.713000 10 1159 XCSE 20240718 15:09:56.681000 29 1159 XCSE 20240718 15:09:58.921000 1 1158 XCSE 20240718 15:20:54.382000 20 1158 XCSE 20240718 15:22:06.135000 8 1158 XCSE 20240718 15:22:06.161000 14 1159 XCSE 20240718 15:44:13.847000 2 1159 XCSE 20240718 15:44:13.847000 12 1159 XCSE 20240718 15:44:13.847000 6 1159 XCSE 20240718 15:44:13.847000 21 1157 XCSE 20240718 15:46:42.448000 10 1157 XCSE 20240718 15:46:42.448000 10 1156 XCSE 20240718 15:50:20.564000 14 1156 XCSE 20240718 15:50:20.564000 8 1156 XCSE 20240718 15:50:20.564000 10 1156 XCSE 20240718 15:50:20.564000 11 1156 XCSE 20240718 15:50:20.564000 53 1155 XCSE 20240718 15:53:12.216000 41 1154 XCSE 20240718 15:54:47.252000 11 1157 XCSE 20240718 16:00:15.580000 7 1157 XCSE 20240718 16:00:15.603000 20 1157 XCSE 20240718 16:05:49.023000 7 1157 XCSE 20240718 16:05:49.042000 12 1157 XCSE 20240718 16:07:32.767000 8 1157 XCSE 20240718 16:07:32.785000 7 1156 XCSE 20240718 16:07:40.113000 11 1158 XCSE 20240718 16:18:04.541872 11 1158 XCSE 20240718 16:18:04.541872 1 1158 XCSE 20240718 16:18:04.541964 7 1158 XCSE 20240718 16:18:04.567998 16 1158 XCSE 20240718 16:18:05.636517 148 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426254 252 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426280 50 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426299 27 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426301 26 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426305 336 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426315 50 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426317 1 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426334 1 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426338 1 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426343 1 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426345 561 1158 XCSE 20240718 16:20:20.426357 1 1157 XCSE 20240718 16:37:36.762274 25 1157 XCSE 20240718 16:37:36.777585 50 1157 XCSE 20240718 16:37:36.777590 14 1157 XCSE 20240718 16:37:36.777613 288 1157 XCSE 20240718 16:37:36.777620 615 1157 XCSE 20240718 16:37:36.777621 3 1153 XCSE 20240719 9:04:07.337000 21 1155 XCSE 20240719 9:13:12.311000 20 1160 XCSE 20240719 9:19:21.549000 5 1160 XCSE 20240719 9:19:21.567000 6 1160 XCSE 20240719 9:19:21.576000 21 1161 XCSE 20240719 9:20:09.131000 6 1165 XCSE 20240719 9:27:37.236000 20 1165 XCSE 20240719 9:38:02.638000 5 1165 XCSE 20240719 9:38:02.656000 1 1165 XCSE 20240719 9:38:02.658000 20 1166 XCSE 20240719 9:39:41.577000 5 1166 XCSE 20240719 9:39:41.595000 16 1166 XCSE 20240719 9:41:00.838000 5 1166 XCSE 20240719 9:41:00.857000 19 1164 XCSE 20240719 9:41:35.537000 2 1164 XCSE 20240719 9:41:35.537000 22 1164 XCSE 20240719 9:41:36.935000 22 1163 XCSE 20240719 9:45:51.518000 22 1162 XCSE 20240719 9:48:19.121000 10 1162 XCSE 20240719 9:48:19.165000 64 1165 XCSE 20240719 10:02:38.735000 2 1166 XCSE 20240719 10:02:39.927000 12 1166 XCSE 20240719 10:02:39.967000 12 1167 XCSE 20240719 10:02:40.842000 12 1167 XCSE 20240719 10:02:40.842000 6 1167 XCSE 20240719 10:02:40.842000 6 1167 XCSE 20240719 10:02:40.842000 20 1167 XCSE 20240719 10:02:40.847000 6 1167 XCSE 20240719 10:02:40.865000 20 1167 XCSE 20240719 10:02:40.869000 20 1167 XCSE 20240719 10:02:40.869000 20 1167 XCSE 20240719 10:02:40.870000 20 1167 XCSE 20240719 10:02:40.870000 12 1167 XCSE 20240719 10:02:40.928000 2 1168 XCSE 20240719 10:02:45.583000 20 1168 XCSE 20240719 10:03:44.089000 5 1168 XCSE 20240719 10:03:44.107000 21 1167 XCSE 20240719 10:07:10.242000 21 1167 XCSE 20240719 10:07:10.376000 21 1167 XCSE 20240719 10:07:10.506000 10 1166 XCSE 20240719 10:08:12.096000 12 1166 XCSE 20240719 10:08:12.096000 11 1164 XCSE 20240719 10:13:38.214000 10 1164 XCSE 20240719 10:13:38.214000 4 1163 XCSE 20240719 10:16:13.801000 7 1163 XCSE 20240719 10:16:13.801000 10 1163 XCSE 20240719 10:16:13.801000 10 1163 XCSE 20240719 10:16:13.801000 22 1161 XCSE 20240719 10:21:15.350000 11 1161 XCSE 20240719 10:21:15.350000 2 1161 XCSE 20240719 10:24:01.300000 19 1161 XCSE 20240719 10:24:01.300000 11 1159 XCSE 20240719 10:34:40.196000 11 1159 XCSE 20240719 10:34:40.242000 11 1159 XCSE 20240719 10:39:09.785000 11 1159 XCSE 20240719 10:58:18.134000 11 1159 XCSE 20240719 10:58:18.134000 21 1159 XCSE 20240719 11:00:01.182000 2 1160 XCSE 20240719 11:43:47.515000 8 1161 XCSE 20240719 11:49:59.858000 5 1161 XCSE 20240719 11:49:59.858000 5 1161 XCSE 20240719 11:49:59.858000 11 1161 XCSE 20240719 11:49:59.867000 5 1161 XCSE 20240719 11:49:59.898000 6 1161 XCSE 20240719 11:49:59.911000 6 1161 XCSE 20240719 11:49:59.984000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:00.002000 11 1160 XCSE 20240719 11:50:01.370000 11 1159 XCSE 20240719 11:50:14.652000 18 1161 XCSE 20240719 11:50:14.841000 2 1161 XCSE 20240719 11:50:14.841000 14 1161 XCSE 20240719 11:50:14.841000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:14.841000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:14.841000 9 1161 XCSE 20240719 11:50:14.841000 17 1161 XCSE 20240719 11:50:14.849000 3 1161 XCSE 20240719 11:50:14.849000 17 1161 XCSE 20240719 11:50:14.864000 3 1161 XCSE 20240719 11:50:14.864000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:14.877000 14 1161 XCSE 20240719 11:50:14.877000 3 1161 XCSE 20240719 11:50:14.877000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:14.877000 22 1161 XCSE 20240719 11:50:14.885000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:16.027000 3 1161 XCSE 20240719 11:50:16.027000 2 1161 XCSE 20240719 11:50:16.027000 5 1160 XCSE 20240719 11:50:29.651000 21 1161 XCSE 20240719 11:50:37.117000 6 1160 XCSE 20240719 11:50:44.652000 22 1161 XCSE 20240719 11:50:52.114000 5 1161 XCSE 20240719 11:50:59.650000 6 1161 XCSE 20240719 11:50:59.650000 5 1161 XCSE 20240719 11:51:14.651000 22 1161 XCSE 20240719 11:51:22.115000 5 1161 XCSE 20240719 11:51:44.651000 16 1161 XCSE 20240719 11:51:44.690000 5 1161 XCSE 20240719 11:51:44.690000 5 1161 XCSE 20240719 11:51:59.650000 22 1162 XCSE 20240719 11:52:07.120000 5 1162 XCSE 20240719 11:52:29.651000 16 1162 XCSE 20240719 11:52:29.651000 22 1162 XCSE 20240719 11:52:37.112000 11 1162 XCSE 20240719 11:52:52.112000 21 1162 XCSE 20240719 11:53:07.115000 11 1162 XCSE 20240719 11:53:22.113000 11 1162 XCSE 20240719 11:53:37.112000 11 1160 XCSE 20240719 11:54:22.113000 5 1160 XCSE 20240719 11:55:29.720000 6 1160 XCSE 20240719 11:55:29.739000 5 1160 XCSE 20240719 11:55:29.739000 4 1159 XCSE 20240719 11:56:29.821000 7 1159 XCSE 20240719 11:56:29.822000 5 1159 XCSE 20240719 11:57:14.821000 5 1159 XCSE 20240719 11:57:44.820000 11 1160 XCSE 20240719 11:58:39.514000 3 1159 XCSE 20240719 12:44:35.554000 19 1159 XCSE 20240719 12:44:35.554000 10 1159 XCSE 20240719 12:44:35.554000 12 1158 XCSE 20240719 12:53:00.508000 1 1158 XCSE 20240719 12:53:00.508000 10 1158 XCSE 20240719 12:53:00.508000 10 1161 XCSE 20240719 13:01:06.137000 6 1161 XCSE 20240719 13:01:40.137000 4 1161 XCSE 20240719 13:01:40.137000 2 1165 XCSE 20240719 13:45:02.350000 3 1165 XCSE 20240719 13:45:02.350000 10 1165 XCSE 20240719 13:45:02.350000 34 1165 XCSE 20240719 13:45:02.350000 2 1165 XCSE 20240719 13:45:02.350000 14 1165 XCSE 20240719 13:45:02.351000 21 1165 XCSE 20240719 13:49:19.154000 10 1165 XCSE 20240719 13:49:19.154792 250 1165 XCSE 20240719 13:49:19.154792 1 1168 XCSE 20240719 13:53:04.029000 31 1169 XCSE 20240719 14:15:28.101000 31 1170 XCSE 20240719 14:56:14.000000 2 1169 XCSE 20240719 14:56:14.019000 1 1169 XCSE 20240719 14:56:14.019000 3 1169 XCSE 20240719 14:56:14.019000 25 1169 XCSE 20240719 14:56:14.041000 6 1169 XCSE 20240719 14:56:14.041000 23 1168 XCSE 20240719 14:56:14.086000 8 1168 XCSE 20240719 14:56:14.086000 21 1167 XCSE 20240719 15:03:08.244000 9 1167 XCSE 20240719 15:03:08.244000 1 1167 XCSE 20240719 15:03:08.244000 20 1167 XCSE 20240719 15:03:08.275000 5 1167 XCSE 20240719 15:03:08.275000 60 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 5 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 6 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 18 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 26 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 4 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 37 1170 XCSE 20240719 15:03:48.488000 47 1170 XCSE 20240719 15:03:48.489000 5 1169 XCSE 20240719 15:03:57.032000 4 1169 XCSE 20240719 15:03:57.032000 1 1169 XCSE 20240719 15:03:57.032000 5 1169 XCSE 20240719 15:04:05.136000 5 1169 XCSE 20240719 15:04:05.136000 8 1169 XCSE 20240719 15:04:13.138000 2 1169 XCSE 20240719 15:04:13.138000 2 1169 XCSE 20240719 15:04:21.137000 6 1169 XCSE 20240719 15:04:21.137000 3 1169 XCSE 20240719 15:04:21.137000 3 1169 XCSE 20240719 15:04:28.905000 3 1169 XCSE 20240719 15:04:28.905000 2 1169 XCSE 20240719 15:04:28.905000 2 1169 XCSE 20240719 15:04:28.905000 3 1169 XCSE 20240719 15:04:37.136000 5 1169 XCSE 20240719 15:04:37.136000 33 1168 XCSE 20240719 15:05:06.270000 11 1166 XCSE 20240719 15:15:24.784000 10 1166 XCSE 20240719 15:15:24.784000 10 1166 XCSE 20240719 15:15:24.784000 11 1166 XCSE 20240719 15:15:24.784000 33 1166 XCSE 20240719 15:15:24.799000 33 1163 XCSE 20240719 15:18:03.313000 21 1162 XCSE 20240719 15:18:36.696000 10 1162 XCSE 20240719 15:18:36.696000 8 1162 XCSE 20240719 15:18:36.712000 5 1161 XCSE 20240719 15:35:56.561000 6 1161 XCSE 20240719 15:38:21.204000 11 1161 XCSE 20240719 15:38:21.204000 11 1161 XCSE 20240719 15:38:21.204000 5 1161 XCSE 20240719 15:38:21.204000 50 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601372 45 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601377 50 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601382 50 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601393 329 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601394 21 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601399 25 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601404 37 1164 XCSE 20240719 15:44:20.601416

