Emergent BioSolutions annonce la prolongation de la durée de vie du vaporisateur nasal NARCAN® au Canada

Le fait de porter à quatre ans la durée de vie du vaporisateur nasal NARCAN® contribue à améliorer l’accès à la naloxone dans un contexte où les communautés sont toujours aux prises avec une hausse des surdoses liées aux opioïdes. La distribution du produit dont la durée de conservation est prolongée vient officiellement de débuter.



WINNIPEG, Manitoba, 22 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Emergent BioSolutions a annoncé que la durée de conservation de tous les vaporisateurs nasaux NARCAN® nouvellement fabriqués passait de trois ans (36 mois) à quatre ans (48 mois). Le vaporisateur nasal NARCAN® sera donc le seul dispositif intranasal libérant 4 mg de naloxone à avoir une aussi longue durée de conservation au Canada. La notification visant à prolonger la durée de vie du vaporisateur nasal NARCAN® avait été transmise à Santé Canada le 2 février 2024.

La naloxone, l’ingrédient actif du vaporisateur nasal NARCAN®, est un médicament qui peut sauver des vies et qui, lorsqu’il est administré à temps, peut inverser les effets d’une intoxication par des opioïdes d’ordonnance et des opioïdes illicites, tels que l’héroïne et le fentanyl. Santé Canada avait initialement approuvé, en octobre 2016, le vaporisateur nasal NARCAN® à titre de mesure d’urgence de santé publiquei,ii. En 2023, Emergent a distribué environ 22 millions de doses (~11 millions de boîtes contenant 2 doses chacune) au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire de groupes de défense des intérêts du public, tels que des organismes communautaires, des services de réduction des méfaits et des pharmacies. Selon les données fournies par le gouvernement du Canada, 6 312 hospitalisations pour intoxication aux opioïdes ont été recensées en 2023iii. Par rapport à la même période en 2022, cela représente une hausse de 16 %, avec une moyenne de 17 hospitalisations par jouriii.

« Contribuer à sauver la vie de victimes d’intoxications accidentelles aux opioïdes est notre priorité absolue et c’est pourquoi, dans le cadre d’une stratégie à plus grande échelle au Canada, nos initiatives doivent viser à accroître la sensibilisation à l’égard des risques potentiels, à réduire la stigmatisation et à améliorer l’accès au vaporisateur nasal NARCAN® », a déclaré Paul Williams, premier vice-président et chef de produit chez Emergent. « Nous sommes d’avis que la démarche proactive d’Emergent en vue de prolonger la durée de vie du vaporisateur nasal NARCAN® permet aux patients, aux soignants et aux partenaires communautaires clés d’être bien préparés à secourir une personne victime d’une surdose d’opioïdes. »

En plus d’améliorer l’accès au vaporisateur nasal NARCAN®, Emergent finance des initiatives de sensibilisation du public, soutient les organismes communautaires dans leurs efforts locaux et travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les associations et les communautés autochtones pour faire en sorte que davantage de doses de naloxone intranasale soient mises à la disposition des personnes qui en ont besoin.

Le vaporisateur nasal NARCAN® est offert gratuitement à tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest, de l’Ontario, du Québec et du Yukon dans le cadre des programmes de naloxone à emporter (ou l’équivalent) mis en place aux échelons provincial et territorial. Il est également offert aux clients d’Anciens Combattants Canada (ACC), aux bénéficiaires de la First Nations Health Authority (FNHA) en Colombie-Britannique ainsi qu’aux bénéficiaires du programme des Services de santé non assurés (SSNA). Dans les provinces et territoires qui n’incluent pas le vaporisateur nasal NARCAN® dans leurs programmes de naloxone à emporter (ou l’équivalent), il est possible de commander le médicament en ligne à l’adresse OrderNARCAN.ca.

Le vaporisateur nasal NARCAN® est utilisé pour le traitement des personnes en surdose d’opioïdes. Il peut être utilisé par n’importe qui pour inverser les effets d’une surdose jusqu’à l’arrivée de l’aide médicale. L’administration de la naloxone au moyen du vaporisateur nasal NARCAN® est sans danger pour les personnes qui ne sont pas victimes d’une surdose ou qui n’ont pas d’opioïdes dans leur organisme. Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. Pour en savoir plus au sujet de ce médicament qui peut sauver des vies et accéder aux ressources ainsi qu’aux outils éducatifs et de sensibilisation, rendez-vous à l’adresse narcannasalspray.ca.

À propos du vaporisateur nasal NARCAN®

Le vaporisateur nasal NARCAN® est un antagoniste des opioïdes pur indiqué en urgence pour inverser les effets d’une surdose d’opioïde, connue ou soupçonnée, qui se manifeste par une dépression des voies respiratoires et/ou une dépression sévère du système nerveux central.

Le vaporisateur nasal NARCAN® peut être administré par toute personne qui n’est pas un professionnel de la santé; mais il ne remplace pas les soins médicaux professionnels. Il faut toujours composer le 9-1-1 dès qu’une surdose d’opioïde est soupçonnée, et avant d’administrer le vaporisateur nasal NARCAN®.

Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.

À propos d’Emergent BioSolutions

Chez Emergent, notre mission est de protéger et d’améliorer la vie des gens. Voilà 25 ans que nous nous employons à protéger la population contre des situations d’urgence qui, nous l’espérons, ne se produiront jamais; mais si elles devaient survenir, nous serons prêts. Nous offrons des solutions aux menaces considérées comme complexes et urgentes en matière de santé publique grâce à une gamme de vaccins et de produits thérapeutiques que nous mettons au point et fabriquons pour les gouvernements et les consommateurs. Nous offrons également une gamme de services intégrés de développement et de fabrication sous contrat pour les clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Pour obtenir un complément d’information sur la manière dont nous envisageons de protéger ou d’améliorer la vie d’un milliard de personnes d’ici 2030, visitez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn , X , Instagram , Apple Podcasts et Spotify .

Clause d’exonération de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements), au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l’emploi de termes, verbes ou d’expressions verbales comme « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur », « objectif », « avoir l’intention de », « planifier », « position », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « cible », par l’emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes « être », « devoir » et « pouvoir », et par l’emploi d’autres termes ou expressions similaires ainsi que des formes négatives de ceux-ci. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos intentions, convictions et attentes actuelles concernant des événements futurs, sur la base des informations actuellement disponibles; elles ne constituent pas des garanties de performances futures. Le lecteur doit comprendre que si les postulats comptables se révélaient inexacts, ou si certains risques ou incertitudes, connus ou non, venaient à se matérialiser, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des attentes, exprimées dans ces déclarations prospectives. Nous conseillons au lecteur du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué de presse. À moins que la législation ne l’y oblige, Emergent ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs.



Un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels de l’entreprise soient sensiblement différents de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives. Au moment d’évaluer nos déclarations prospectives, le lecteur doit considérer soigneusement cette mise en garde, ainsi que les facteurs de risque et les autres informations figurant dans nos rapports périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Relations avec les investisseurs :

Richard S. Lindahl

Vice-président à la direction, directeur financier

lindahlr@ebsi.com

Relations avec les médias :

Assal Hellmer

Vice-présidente, Communications

mediarelations@ebsi.com

