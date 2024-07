Lumibird : chiffre d'affaires S1 2024

Lannion, le 22 juillet 2024– 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2024

Légère progression à 98M€ (+1%) avec un effet de base (S1 2023 en croissance de +16% vs S1 2022)

Maintien de l’objectif à 3 ans de croissance du chiffre d’affaires (TCAM +8%) et d’amélioration de la rentabilité de +500 pts de base

Marge EBITDAi / CA attendue en amélioration pour l’année 2024





Le Groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er semestre 2024 une croissance de 1% de son chiffre d’affaires consolidé, à 98,0 M€. Le taux de croissance du S1 2024 vs S1 2023 est impacté par l’effet de base lié à la forte croissance du S1 2023 vs S1 2022 (+ 16%). L’activité du 1er semestre 2024 a été impactée par un décalage ponctuel des commandes en Asie (distributeurs et clients finaux). Les six premiers mois de l’année 2024 ont été très dynamiques avec de nombreuses opportunités de développement. Le Groupe maintient pour l’année 2024 son objectif de croissance du chiffre d’affaires et anticipe une amélioration de sa rentabilité par rapport aux 17% de marge d’EBITDA/CA de l’année 2023, malgré l’impact du chiffre d’affaires S1 2024 sur le niveau de rentabilité de la période.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constant 1er trimestre 43,9 40,9 +7% +5% 2e trimestre 54,1 56,3 +1% -2% 1er semestre 98,0 97,2 +1% -2% dont Photonique 47,2 45,9 +3% -4% Médical 50,8 51,3 -1% 0%

Au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires consolidé de Lumibird s'élève à 98,0 millions d'euros, soit +1% en données publiées, +2% à taux de change constants et -2% à taux de change et périmètre constants (en retraitant le chiffre d'affaires de Convergent inclus dans le périmètre de consolidation au 31.08.23). Cette évolution se compare à un 1er semestre 2023 particulièrement dynamique, qui était en progression de 16% en données publiées et +17% à taux et périmètre constants.

Par division

La division Photonique a progressé de 3% grâce à l'intégration des activités de Lumibird Italie (Convergent). A périmètre et taux de change constant, l’évolution est de -4%. L’effet de base est d’autant plus important que la croissance du S1 2023 vs le S1 2022 était de +19%.

Le premier segment d'activité, Défense/Spatial, avec un chiffre d'affaires de 20.6 M€, est en hausse de +23.2% par rapport au S1 2023, soutenu par une forte demande et des contrats pluriannuels.

Le segment Industriel et Scientifique, qui a été retraité des activités MedTech, a enregistré un chiffre d'affaires de 12,0 millions d'euros au S1, en baisse de -9%, dans un contexte de demande réduite sur les canaux de distribution des clients.

Les activités MedTech, précédemment incluses dans le segment Industriel et Scientifique, gagnent en importance, notamment grâce à l'intégration des activités de Lumibird Italie. Le chiffre d'affaires MedTech s'est élevé à 7,6 millions d'euros au S1, dont 3,8 millions d'euros apportés par Lumibird Italie, contre 1,8 million d'euros au S1 2023. L'innovation tire la croissance en raison de l'utilisation de plus en plus répandue de la technologie laser dans de nombreuses applications dans les medtechs (diagnostics, traitements, mesures et activation de molécules pharmaceutiques et analyses biologiques).

Le segment Environnement, Topographie, Sécurité (ex Lidar) a enregistré un chiffre d'affaires de 7,0 millions d'euros contre 14,1 millions d'euros au S1 2023. L’effet de base est d’autant plus important que la croissance du S1/2023 vs le S1 2022 était de +29%. Le chiffre d'affaires applications a diminué, principalement sur les applications de Sécurité avec le report progressif des applications pour les véhicules autonomes, les constructeurs automobiles ayant transféré leurs investissements dans le développement de leurs gammes de voitures électriques. Les applications de Topographie voient arriver la demande de nouvelle génération de produits – plus performants et moins chers - pour lesquels Lumibird est très bien positionné avec ses technologies de rupture en matière de lasers à fibre. Les livraisons de lasers pour les applications Environnement (éolienne et scanning 3D) restent solides mais subissent une baisse temporelle en raison de la réduction des stocks de la part des clients. La mise en place d’une nouvelle organisation des ventes des systèmes Lidar pour l’environnement, pour accélérer le développement sur notamment des segments de niches avec de fort potentiels, tels que la lutte contre les incendies, et l’arrivée prochaine des nouvelles générations de systèmes, ont impactées les ventes du S1 2024. La montée en puissance de cette nouvelle organisation va permettre d’accélérer le développement des activités systèmes dès le second semestre 2024.

La division médicale, axée sur le marché de l'ophtalmologie, a enregistré un chiffre d'affaires de 50,8 millions d'euros au premier semestre, soit une légère baisse (-1%) par rapport à l'année précédente, et +0,4% à taux de change constants, avec des effets de change adverses en dollars américains, en yens et en couronnes suédoises. Le premier semestre a été marqué par une reprise plus lente qu’attendue sur les marchés asiatiques principalement en Chine et en Corée. Les freins réglementaires et administratifs identifiés fin 2023 sont progressivement surmontés, par exemple avec l'obtention du marquage CE pour C-SUITE (sécheresse oculaire) en mai 2024.

La répartition des ventes au S1 est de 21% (24% en 2023) pour les équipements de diagnostic et de 79% (76% en 2023) pour les produits de traitement au laser.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :

Chiffre d’affaires S1 (M€) Photonique Var.

/ 2023 Médical Var.

/ 2023 EMEA 27,9 +19% 17,4 +2% Amériques 6,7 -19% 14,1 +3% Asie-Pacifique 7,6 -32% 13,8 -10% Reste du monde 5,0 +77% 5,6 +11% Total 47,2 +3% 50,8 -1%

Données non auditées

La forte croissance de la division Photonics en Europe est liée à son activité sur les marchés Défense/Spatial et Medtech, tandis que le recul dans les zones Amériques et Asie-Pacifique est principalement lié aux applications et systèmes du segment Environnement, Topographie et Sécurité.

La division médicale a enregistré une croissance dans les zones Europe et Amériques, grâce aux produits de traitement laser. L'Asie-Pacifique, en revanche, a continué d'être affectée par des blocages administratifs en Chine et une réduction des stocks chez les distributeurs, ce qui a eu un impact plus important sur le marché de l'équipement de diagnostic.

Perspectives

Le Groupe dispose d’un carnet de commande solide qui doit encore se renforcer avec la formalisation de nouveaux contrats pluriannuels, notamment dans la Défense.

Lumibird a publié son plan 2024-2026 en mai 2024 et confirme, d'ici 2026, les objectifs suivants :

un taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires supérieur à 8 %. Cette croissance s’appuiera sur la poursuite de l'innovation, le lancement de nouveaux produits et la livraison dans les délais impartis de contrats pluriannuels sur des marchés dynamiques.

une marge d'EBITDA augmentant d'au moins 500 points de base par rapport à 2023. L'amélioration de la marge EBITDA sera obtenue en tirant parti de la stratégie de verticalisation, en augmentant la productivité et en optimisant la structure organisationnelle grâce aux récents investissements réalisés.

Le Groupe anticipe pour l’année 2024 une amélioration de sa rentabilité par rapport aux 17% de marge d’EBITDA/Chiffres d’Affaires atteints pour l’année 2023, même si la marge d’EBITDA attendue au premier semestre 2024 sera impactée par le niveau de Chiffres d’Affaires de la période.





Prochaine information : Résultats semestriels, le 24/09/2024, après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Ce communiqué contient des informations prospectives. Ces informations prospectives sont des tendances ou des objectifs, selon le cas, et ne doivent pas être interprétées comme des prévisions concernant les résultats de la société ou tout autre indicateur de performance. Ces déclarations sont par nature soumises à des risques et incertitudes tels que décrits dans l’URD de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (sous le numéro D24-0239). Ces déclarations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent être matériellement différentes.

i L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

