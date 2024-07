À sept (7) jours du Festival Innu Nikamu à Mani-utenam

MANI-UTENAM, Québec, 22 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est encore temps de se procurer des passeports et des billets journaliers pour la 40e édition du Festival Innu Nikamu qui se déroulera du 30 juillet au 4 août 2024. Ce grand rassemblement de plus de 40 artistes locaux et internationaux, autochtones et allochtones fera vibrer les scènes du site situé au coeur de la communauté innue de Mani-utenam, près de Sept-Iles :



30 juillet 2024 – GRANDIS, Shauit, Shanipiap, Set Léo, Shanipiap, Jade Mathieu, Scott-Pien Picard + Kashtin et Spencer St-Onge et K.Maro

– GRANDIS, Shauit, Shanipiap, Set Léo, Shanipiap, Jade Mathieu, Scott-Pien Picard + Kashtin et Spencer St-Onge et 31 juillet 2024 – Sakay Ottawa, Nitatshun, Lildeuce24k & Yung Blues, Bryan André, Laurence Jourdain & Matthew Jourdain, Claude Dubois, $adBaby et Elisapie

– Sakay Ottawa, Nitatshun, Lildeuce24k & Yung Blues, Bryan André, Laurence Jourdain & Matthew Jourdain, $adBaby et Elisapie 1 er août 2024 – Jeunes talents, Camp musical, Nikan Awashish, Katia Rock, Sara Curruchich, Passeken, KONG & friends et Flo Rida

– Jeunes talents, Camp musical, Nikan Awashish, Katia Rock, Sara Curruchich, Passeken, KONG & friends et 2 août 2024 - Le Winston Band, Willie Nab, Tshishapeu, Fort George Rockers, Kashkun/Eshkan/Les Frères Grégoire et Samantha Fox

- Le Winston Band, Willie Nab, Tshishapeu, Fort George Rockers, Kashkun/Eshkan/Les Frères Grégoire et 3 août 2024 - Raphaël Picard, Roger Lee Martin, Ninan, Soleil Launière, Les légendes de Innu Nikamu et Aqua

- Raphaël Picard, Roger Lee Martin, Ninan, Soleil Launière, Les légendes de Innu Nikamu et 4 août 2024 - Grégoire Boys, IA, The Sheepdogs, Rodrigue Fontaine, Ivan Boivin-Flamand, Mike Demero & DJ Indians et Bryan Adams

Toute l’information en lien avec la programmation et la vente de billets est disponible sur le site web du Festival à l’adresse www.innunikamu.ca.

Autobus nolisés vers Mani-utenam

Pour les festivaliers devant se déplacer sur la Côte-Nord, il est possible de se rendre à Mani-utenam en transport nolisé. Visitez le site web https://innunikamu.ca/transport-aller-retour-interregional/ pour réserver vos places dans l’un des autobus prévus pour l’occasion.

Des départs sont prévus le 29 juillet avec un retour le 5 août, à partir de ces villes :

Montréal | Québec | Saguenay | La Malbaie



L’information concernant les prix et les heures de départs est également disponible sur le site web du Festival. À noter que le déplacement est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins, accompagnés d’un adulte.

Innu Nikamuniss

Depuis les tout premiers débuts du Festival, une grande place est accordée aux enfants. Pour la première fois cette année, les jeunes profiteront d’un site familial, situé à moins d’un kilomètre du site principal du Festival où des activités traditionnelles, des spectacles, des conférences, des dégustations et différentes façons de vivre la culture innue leur seront offerts gratuitement en plein cœur du village.

Les prestations musicales gratuites, qui y seront offertes à partir de la scène du Mixbus, en complément de la programmation officielle du Festival promettent découvertes et plaisirs. Guylaine Tanguay, Ced Auger, Sir Pathétik, Maten, Jean-Pierre Fontaine, Arthur Petiquay, Ulric Riverin, Will E. Skandalz, Jérémy Dumais, Uapush Vollant, Siméon Chachai, Éric Leblanc et Chris Boivin et plus encore seront de la fête.

À propos du Festival Innu Nikamu

La mission du Festival Innu Nikamu est de promouvoir et valoriser la culture innue à travers la musique, la danse, le chant et les arts. Le Festival vise à rassembler les communautés innues du Québec et du Labrador, ainsi que les autres peuples autochtones et allochtones, dans un esprit de partage et de respect. Le Festival se déroule chaque année au mois d’août à Mani-utenam, sur la Côte-Nord. Celui-ci est aussi reconnu pour être l’un des plus grands festivals sans alcool au Canada.

Pour information (médias régionaux) :

Caroline Michaud

Spécialiste en communication stratégique

Boite à clés

418 409-5784

caroline@boiteacles.ca

Pour information (médias nationaux et internationaux) :

Philip Vanden Brande

Vice-président et associé

Annexe média

438 402-7391

phil@annexe.media

Source :

Normand Jr Thirnish-Pilot

Coordonnateur du Festival Innu Nikamu

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b8787b7-858d-432c-8b7c-9055dd8c8c94