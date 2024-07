Tilray reçoit la première nouvelle licence de culture de cannabis en Allemagne dans le cadre de la nouvelle réglementation

Le centre de culture allemand Aphria RX de Tilray reçoit une nouvelle licence de culture de cannabis, ce qui permet de multiplier la production par 5 environ et de créer de nouvelles variétés pour améliorer l’accès des patients dans tout le pays

Le centre Aphria RX a été créé en suivant les conseils du célèbre cultivateur de cannabis Broken Coast Cannabis

NEUMÜNSTER, Allemagne, 22 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), leader mondial de la recherche, de la culture, de la production et de la distribution de cannabis, a annoncé ce jour que son centre de culture de cannabis en Allemagne, Aphria RX GmbH (« Aphria RX »), a reçu la première nouvelle licence de culture de cannabis délivrée dans le cadre de la MedCanG, la nouvelle loi allemande sur le cannabis. La nouvelle licence de culture de cannabis permet à Aphria RX de cultiver et de fabriquer une large gamme commerciale de cannabis médical, offrant ainsi aux patients un meilleur accès à un cannabis médical de haute qualité produit en Allemagne.

Denise Faltischek, directrice de la stratégie et responsable de l’unité internationale de Tilray, a commenté : « Nous sommes ravis de recevoir cette licence, car elle nous permettra d’accéder plus facilement à un cannabis médical de la plus haute qualité produit en Allemagne et d’élargir l’éventail des options thérapeutiques proposées aux patients. Nous apprécions la confiance que le gouvernement allemand a accordée à Tilray, et nous sommes fiers de notre équipe pour le travail novateur qu’elle a accompli dans le domaine de la culture du cannabis médical et des soins prodigués aux patients. »

En mai 2019, Aphria RX a obtenu la licence la plus complète pour la culture de cannabis médical en Allemagne de la part de l’Institut fédéral allemand pour les médicaments et les dispositifs médicaux (le « BfArM »), s’étant vu attribuer un total de cinq lots (1 000 kg) et étant le seul producteur agréé en Allemagne ayant l’autorisation de cultiver les trois souches de cannabis médical approuvées par le BfArM.

L’introduction du projet de loi MedCan-G en Allemagne a entraîné une augmentation significative du nombre de patients et de prescripteurs de cannabis médical. Avec la nouvelle licence de cannabis, Tilray est bien placée pour tirer pleinement parti de cette opportunité de marché. En outre, Aphria RX peut désormais utiliser pleinement sa capacité de culture tout en l’optimisant et en étendant sa génétique à un total de 31 souches approuvées à partir des trois souches précédemment approuvées. Créé à l’origine grâce aux conseils de Kevin Anderson, le célèbre cultivateur de cannabis de Broken Coast, le centre Aphria RX peut désormais reproduire les conditions de culture de Broken Coast, optimisant ainsi le potentiel d’Aphria RX en tant que producteur artisanal de premier plan.

Leader dans le domaine de la recherche et de la production de cannabis à usage médicinal, Tilray est convaincue que ces développements auront un impact positif sur la santé et le bien-être de nombreux patients en Allemagne. Nous sommes impatients d’explorer la voie ouverte par le gouvernement allemand et toutes les parties prenantes pour promouvoir un meilleur accès au cannabis médicinal et l’opportunité d’optimiser les soins prodigués à nos patients.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour vocation de transformer la vie des patients et de promouvoir leur dignité en leur assurant un accès sûr et fiable à une gamme mondiale de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios ou Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréées de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant plus de 20 pays répartis sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de marques de cannabis médical destinées aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.tilraymedical.de

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est un leader mondial dans le domaine du cannabis et des biens de consommation courante, présent au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui améliore la vie des individus – une personne après l’autre – en inspirant une communauté mondiale et en lui donnant les moyens de vivre sa meilleure vie, agrémentée de moments de connexion et de bien-être. Tilray a pour ambition d’être la société de produits de consommation à base de cannabis la plus responsable, la plus fiable et la plus importante au monde en développant un portefeuille de marques innovantes, de qualité supérieure et appréciées, tout en répondant aux besoins des consommateurs, des clients et des patients. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production unique de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir la façon dont nous ouvrons la voie vers un monde de bien-être, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certains énoncés figurant dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » instituée par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser des produits nouveaux et innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray (formulaire 10-K) (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives figurant dans la présente communication sont uniquement valables à la date du présent communiqué, et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour plus d’informations :

Médias : news@tilray.com

Relations avec les investisseurs : investors@tilray.com