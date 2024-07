LHV Groupi 2024. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV Groupi jaoks iseloomustas 2024. aasta II kvartalit jõudus laenuportfelli kasv, mis väljendus ka tugevas finantstulemuses.



AS LHV Group teenis II kvartalis 38,6 miljonit eurot puhaskasumit ehk 2,1 miljonit eurot vähem kui esimeses kvartalis (-5%), kuid 3 miljonit eurot enam kui samal ajal aasta tagasi (+8%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli II kvartalis 25,8%.

Kvartali lõikes olid kasumlikud kõik grupi tütarettevõtted. AS LHV Pank teenis II kvartalis 34,8 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,9 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,4 miljonit eurot puhaskasumit.

Konsolideerimisgrupp teenis 2024. aasta II kvartalis netotulusid kokku 87,3 miljonit eurot ehk 2% enam kui I kvartalis ja 17% enam kui II kvartalis aasta tagasi. Kvartalituludest moodustas neto intressitulu 70,4 miljonit eurot ning 16,3 miljonit eurot neto teenustasutulu. Grupi konsolideeritud tegevuskulud ulatusid II kvartalis 37,6 miljoni euroni, mida on 6% enam kui I kvartalis ja 14% rohkem kui 2023. aasta II kvartalis.

Juuni lõpuks oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 7,33 miljardit eurot. Kvartaliga vähenes varade maht 40,8 miljoni euro võrra ehk 1%. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 246 miljoni euro võrra 3,89 miljardi euroni (+7%; +83 miljonit eurot I kvartalis). Grupi konsolideeritud hoiused kahanesid kvartaliga 150 miljoni euro võrra 5,78 miljardi euroni (-3%; +203 miljonit eurot I kvartalis). Seejuures tavaklientide hoiused kasvasid. LHV poolt juhitud fondide koondmaht vähenes kvartaliga 11 miljoni euro võrra ja oli juuni lõpus 1,53 miljardit eurot (-1%; +21 miljonit eurot I kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli II kvartalis 18,3 miljonit makset (+3% võrreldes 17,8 miljoni maksega I kvartalis).

AS-i LHV Group 2024. aasta 6 kuu konsolideeritud netotulud moodustasid 172,7 miljonit eurot (+21% võrreldes 2023. aastaga) ning kulud kokku ulatusid 73,1 miljoni euroni (+15% võrreldes 2023. aastaga). Grupi 6 kuu konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 79,3 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 10,6 miljoni euro võrra ehk 15% suurem. AS LHV Pank teenis 6 kuuga 71,6 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Bank Ltd 5,8 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,5 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,7 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Groupi ROE oli esimesel poolaastal 27,6%.

II kvartali lõpuks edestab LHV Group kehtivat finantsplaani puhaskasumi osas 16,2 miljoni euroga.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2024 I kv 2024 II kv 2023 Neto intressitulu 70 424 68 918 62 900 Neto teenustasutulu 16 262 15 543 12 352 Neto finantstulud -37 536 -547 Muud tegevustulud 638 418 197 Tulud kokku 87 287 85 415 74 902 Personalikulu -21 108 -20 275 -15 851 Kontorikulud -609 -572 -982 IT kulud -3 471 -3 100 -3 747 Turunduskulud -973 -658 -1 087 Muud tegevuskulud -11 426 -10 924 -11 373 Kulud kokku -37 587 -35 528 -33 040 Ärikasum 49 700 49 888 41 862 Kasum enne allahindlusi 49 700 49 888 41 862 Laenude allahindlus -5 043 -2 851 -809 Tulumaksukulu -6 071 -6 335 -5 422 Puhaskasum 38 586 40 702 35 631 Vähemusosaluse osa 300 158 278 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 38 286 40 544 35 353 Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,12 0,13 0,11 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,12 0,12 0,11





Bilanss, tuhandetes eurodes juuni.24 märts.24 juuni.23 Raha ja raha ekvivalendid 3 217 448 3 402 338 2 604 108 Finantsvarad 157 131 249 968 369 289 Laenud klientidele 3 925 877 3 676 442 3 272 084 Laenude allahindlus -35 333 -31 843 -18 588 Nõuded klientide vastu 15 919 22 934 28 199 Muud varad 48 681 50 733 52 223 Varad kokku 7 329 723 7 370 572 6 307 315 Nõudmiseni hoiused 3 882 999 3 926 714 4 005 191 Tähtajalised hoiused 1 900 930 2 007 628 1 057 177 Saadud laenud 735 281 568 355 510 934 Võlgnevused klientidele 6 519 211 6 502 697 5 573 302 Muud kohustused 100 710 141 573 120 896 Allutatud laenud 107 521 127 568 131 301 Kohustused kokku 6 727 441 6 771 838 5 825 499 Omakapital 602 282 598 734 481 816 sh vähemusosaluse osa 7 695 7 394 7 287 Kohustused ja omakapital kokku 7 329 723 7 370 572 6 307 315





Kuigi majandusolukord on endiselt keeruline, püsis LHV laenuportfelli kvaliteet heal tasemel ja laenumahud kasvasid planeeritust kiiremini. Intressitulusid toetas ka kõrgemate intressimäärade püsimine. Klientide arv grupiüleselt kasvas ja tagasilööke ei esinenud ka heal tasemel aktiivsuses.

LHV Panga klientide arv suurenes 5400 võrra, aastaga on pangaklientide arv suurenenud 33 tuhande võrra ehk 8%. Klientide igapäevapanganduse teenuste kasutamisel oli aktiivsus hea. Kvartali jooksul ületas aga investeerimisvaradega klientide arv 100 000 piiri.

Jõudsalt suurenes laenumaht: jaelaenude maht kasvas kvartaliga 94 miljoni euro võrra ja ettevõtete laenude maht 100 miljoni euro võrra. Aktiivne oli kvartal kodulaenude vaates, kuna lisaks uutele laenudele tõstsid mahtu refinantseerimised. LHV turuosa kodulaenude väljastamises ulatus maikuus 24 protsendini. Fookuses olid ka hoiused. Tavaklientide hoiused kasvasid II kvartalis 137 miljoni euro võrra. Samas vähendati finantsvahendajate hoiuseid 176 miljoni euro võrra ja platvormihoiuseid 180 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli kvaliteet tervikuna on püsinud plaanitust tugevamana ja maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt madal. Ettevaatavaid allahindlusi tehti nii üksikutele klientidele kui ka mudelipõhiselt.

Investeerivatele klientidele tõime Eestis esimesena turule võlakirjadega automaatse kauplemise. Kvartali jooksul alustas pank uue tootena ka LHV osamakse pakkumist, mis võimaldab kaupmeestel pakkuda oma klientidele paindlikumaid maksevõimalusi. Mai lõpus alustasime koostöös EIFiga korteriühistutele ja väikeettevõtetele soodsate jätkusuutlikke investeeringuid kannustavate laenude pakkumist. Samuti muutus soodsamaks liising elektriautode ostmiseks. Juunis alustasime koostööd Boltiga ja Snabbiga, et pakkuda soodustusi LHV pangakaardi omanikele.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfelli kasv, aga ka hoiuste kaasamine on hoo sisse saanud. Laenuportfell suurenes kvartaliga 52 miljoni euro võrra, heaks kiidetud, ent veel väljastamata laene on 141 miljoni euro mahus. Jaehoiuste maht kasvas kolme hoiuseplatvormi vahendusel kvartaliga 119 miljoni euro võrra. LHV Bank jätkab jaepanganduse pakkumise ettevalmistamist, aga ka pangakanalite arendamist ja brändi tuntuse edendamist. Käesoleva aasta lõppu on plaanitud uue mobiilipanga avamine klientidele. Kui juuli alguses liitus LHV Bank euro tavamaksete skeemiga, siis aasta lõpuks on plaanis ka reaalajas maksete skeemiga liitumine.

LHV Varahalduse jaoks iseloomustas II kvartalit pensionifondide hea tootlus. LHV pensionifondide M, L ja XL tootluseks kujunes kvartalis vastavalt 2,2%, 2,8% ja 2,2%. Konservatiivsemate fondide XS ja S tootlus oli 1,2% ja 1,4%. Pensionifond Indeks tõusis kvartaliga 4,7%, pensionifond Roheline langes 0,4%. Varahalduse äritulud olid sarnased eelmisele kvartalile, tegevuskulud veidi madalamad. Puhaskasum on plaanitust mõnevõrra ees tänu fondide tootlusest tingitud finantstulule. II samba mahtu mõjutasid klientide liikumised mai alguses ning II sambast väljumine. Aktiivsete, igakuiselt pensionifondi sissemakseid tegevate klientide arv oli kvartali lõpuks 118 000.

LHV Kindlustuse müügitulemused olid II kvartalis kooskõlas finantsplaaniga, toodete osas oli suurimat kasvu näha reisi- ja kodukindlustuse osas. Kindlustuse kasumlikkus on tänu tulude kasvule heal tasemel, sõlmitud lepingute preemiad on aastases võrdluses kasvanud 12%. Juuni lõpu seisuga omasid LHV Kindlustuse 168 tuhat klienti kokku 241 tuhat kehtivat kindlustuslepingut.

Poolaasta lõpu seisuga on LHV Group hästi kapitaliseeritud. II kvartalis korraldas LHV Group 300 miljoni euro mahus esimese suurema MREL võlakirjade emissiooni rahvusvahelistele turgudele. Investoritele maksti tagasi AT1 võlakirjaga kaasatud kapital mahus 20 miljonit eurot. Groupi sisemine kapitali genereerimise võime ületab laenukasvu.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"LHV jaoks oli tegemist ajaloo kõige suurema laenumahtude kasvuga poolaastaga. Oleme käesoleval aastal väljastanud Eesti inimestele ja ettevõtetele uusi laene üle 770 miljoni euro. Lisaks Inglismaal väljastatud 66 miljonile eurole. See on väljendunud kogu portfelli tugevas kasvus, ainuüksi teises kvartalis kasvas LHV laenuportfell 246 miljoni euro võrra.

Majandusliku ebakindluse taustal on majanduskasvu taastamiseks ettevõtete investeerimisjulgus määrava tähtsusega. Siiski on ootuspärane vastuolude jätkumine, kus kõrvuti mõne ettevõtte finantsraskuste ja koondamisteadetega on teised järjest julgemalt investeerima hakanud, ja kus maksutõusu osaliseks vastukaaluks on langevad intressimäärad.

LHV tugev kapitaliseeritus ja hoiusebaas on ka edaspidi suunatud just selliste investeeringute toetuseks. Seejuures on oluline on ka meie investeerimispanganduse aktiivsus – LHV on korraldanud pea kõik suuremad avalikud ja suunatud rahakaasamised, lähiajal oleme korraldamas ka Eesti riigivõlakirjade pakkumist.

Head meelt teeb, et üha rohkem Eesti inimesi leiab tee investeeringutega raha kasvatamise juurde. Kui maikuus ületas LHV Panga investeerimisvaradega klientide arv 100 000 piiri, saime taas tunnistust, et meie aastakümneid kestnud töö investorkogukonna edendamiseks on läinud asja ette."





AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 23. juulil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_lqbhs6XcRNqrbP8S3lQDMQ#/registration.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuni lõpu seisuga 433 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

