BI Boligejendomme A/S i likvidation - Resultat af aktietilbagekøb

BI Boligejendomme A/S i likvidation offentliggjorde den 5. juli 2024 et aktietilbagekøbsprogram på op til 4.300.000 stk. aktier á nominelt DKK 10, svarende til 91 % af Selskabets samlede aktiekapital, til et samlet maksimalt beløb på DKK 680 mio.

Tilbudsperioden udløb 22. juli 2024 kl. 16:00 og de indkomne accepter er nu opgjort.

På baggrund heraf og generalforsamlingens beslutning om gennemførelse af aktietilbagekøbet har BI Boligejendomme A/S i likvidation besluttet at tilbagekøbe i alt 4.300.000 aktier til DKK 156,19 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til en samlet købesum på DKK 671.617.000.

Selskabet har modtaget accepter, der overstiger det maksimale antal aktier omfattet af aktietilbagekøbet. I overensstemmelse med vilkårene for aktietilbagekøbet vil Selskabet nedsætte tilbagekøbet pro rata til 94,6 % (afrundet) af det tilbudte antal aktier for alle aktionærer, der har tilbudt at sælge deres aktier, og afregning vil dermed ske pro rata med 94,6 % (afrundet).

Aktiehandlerne vil blive afviklet med handelsdag 24. juli 2024 og valørdag 26. juli 2024 via den enkelte aktionærs depotbank eller børsmægler.

Efter afviklingen vil BI Boligejendomme A/S i likvidation eje 4.839.162 egne aktier, svarende til 91,9 % af den samlede aktiekapital.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S i likvidation

Mikael Philip Schmidt

Likvidator

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør