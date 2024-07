LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 169,2 M€ au 2ème trimestre 2024, en repli de 4,4% à périmètre constant.

23/07/2024



Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 169,2 M€ au 2ème trimestre 2024, en repli de 4,4% à périmètre constant

Forte dynamique sur l’activité Environment, des résultats contrastés sur l’activité Electronics, dans un contexte d’effet de base défavorable

Recentrage du périmètre de consolidation autour des activités Electronics et Environment

Le deuxième trimestre 2024 a été marqué par plusieurs évolutions dans le périmètre de consolidation et la sectorisation comptable, suite à deux événements intervenus sur la période : la cession définitive du segment Signalisation auprès de la société AIAC (communiqué de presse du 2 mai 2024) et la réorganisation de l’activité City (communiqué du 22 mai 2024). Cette réorganisation comprend le rattachement du segment Éclairage Public à l’activité Environment ainsi que le projet de cession du segment City - Mobilité (Traffic et V2X).

Pour rappel, le chiffre d’affaires de LACROIX était antérieurement sectorisé comme suit :

Activité Electronics

Activité City, regroupant 3 segments : Signalisation Mobilité (Traffic et V2X) Éclairage Public

Activité Environment

Les récentes évolutions entrainent plusieurs impacts comptables au titre du premier semestre 2024 :

Sortie du segment Signalisation du périmètre de consolidation au 30 avril 2024 ;

Intégration au sein de l’activité Environment du segment Éclairage Public, qui était auparavant rattaché à l’activité City (avec effet rétroactif au 1 er Janvier 2024);

Janvier 2024); Traitement du segment City - Mobilité comme « Activité abandonnée », en application de la norme IFRS 51.





LACROIX entend ainsi simplifier et recentrer son périmètre sur deux activités, adressant chacune directement l’ambition du plan Leadership 2025 :

L’activité Electronics , dédiée à la conception et la fabrication des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, l’industrie, la domotique, l’aéronautique/défense et le médical ;

, dédiée à la conception et la fabrication des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, l’industrie, la domotique, l’aéronautique/défense et le médical ; L’activité Environment, spécialisée dans la fourniture de solutions IoT Industrielles de gestion d’infrastructures critiques autour de l’eau et de l’énergie.

Un retraitement en conséquence de l’exercice 2023 a été effectué à des fins de comparabilité. Après prise en compte de l’ensemble de ces éléments, la sectorisation du chiffre d’affaires et son évolution se présentent de la façon suivante au titre du premier semestre 2024 :

CA en millions d’euros T2 2024 T2 2023 Variation T1 2024 T1 2023 Variation Activité Electronics 129,5 142,4 -9,1% 138,4 152,5 -9,2% Activité Environment (y.c. Éclairage Public) 34,0 28,6 +18,9% 30,3 26,0 +16,9% Segment Signalisation (cédé le 30 avril 2024) 5,8* 15,1 NA* 12,1 12,0 +0,5% CA consolidé LACROIX Group 169,2 186,1 -9,1%** 180,9 190,5 -5,1% Segment City - Mobilité (Activité abandonnée) 6,8 6,9 -1,7% 5,4 4,2 +27,4% TOTAL 176,0 193,0 -7,6% 186,3 194,8 -4,4%

*Au T2 2024, le segment Signalisation est consolidé sur un seul mois (avril).

**À périmètre comparable (hors signalisation), la croissance ressort à -4,4%

CA en millions d’euros S1 2024 S1 2023 Variation Activité Electronics 268,1 294,9 -9,1% Activité Environment (y.c. Éclairage Public) 64,4 54,6 +17,9% Segment Signalisation (cédé le 30 avril 2024) 17,9* 27,1 NA* CA consolidé LACROIX Group 350,3 376,6 -7,0%** Segment City - Mobilité (Activité abandonnée) 12,1 11,1 9,4% TOTAL 362,5 387,8 -6,5%

*Au S1 2024, le segment Signalisation est consolidé sur quatre mois (janvier-avril).

**À périmètre comparable (hors signalisation), l’évolution ressort à - 4,9%

Excellente dynamique sur Environment, effet de base persistant sur Electronics

Au premier semestre 2024, LACROIX a dégagé un chiffre d’affaires consolidé de 350,3 millions d’euros (M€), en repli de 7,0%. À périmètre comparable (hors segment Signalisation), le repli est ramené à 4,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent, qui avait été marquée par une forte hausse du chiffre d’affaires (+14,6%). Sur le seul deuxième trimestre, les ventes du Groupe ressortent à 169,2 M€, en baisse de 9,1% en données consolidées, et de 4,4% à périmètre comparable. Cette évolution est conforme aux tendances communiquées par LACROIX lors de la publication de son chiffre d’affaires du 1er trimestre.

Activité Electronics

L’activité Electronics a enregistré un chiffre d’affaires de 129,5 M€ au deuxième trimestre 2024, en retrait de 9,1% sur un an. Elle a souffert, comme au 1er trimestre 2024, d’une base de comparaison élevée. En effet, sa croissance avait atteint 13,0% au deuxième trimestre 2023, portée par un fort rattrapage des ventes après plusieurs trimestres de perturbations liées aux pénuries de composants électroniques.

En EMEA, les secteurs de l’Industrie et Avionics ont poursuivi leur croissance grâce à la montée en puissance de plusieurs programmes significatifs. En revanche, la dynamique est restée faible sur les segments Automotive et HBAS (Home & Building Automation Systems). Le T2 affiche un retrait de -5,8% vs -11,6% sur le T1, confirmant la trajectoire anticipée pour l’année.

Outre-Atlantique, le déploiement des mesures de reprise en main opérationnelle se poursuit, dans un contexte de niveau d’activité en retrait. Les premiers effets de la restructuration de l'activité seront visibles au second semestre 2024, avant une accélération à partir de début 2025.

En cumulé sur les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires d’Electronics s’inscrit à 268,1 M€, en repli de 9,1% par rapport à 2023. Par rapport au premier semestre 2022, l’activité est en hausse de 8,2%. Pour précision, l’effet de base défavorable sur l’activité Electronics ne perdurera pas au-delà du premier semestre 2024.

Activité Environment

Cette activité intégrant désormais le segment Éclairage Public, auparavant rattaché à City, offre une grande cohérence à la fois sur un plan commercial et opérationnel, présentant notamment le plus de synergies R&D entre les programmes plateformes ainsi que les produits et solutions de LACROIX.

Elle affiche une dynamique remarquablement solide, totalisant un chiffre d’affaires de 34,0 M€ au deuxième trimestre 2024. Sa croissance sur cette période ressort à 18,9%, tirée par la performance soutenue (>20%) de l’Eau en France et à l’international, ainsi que du segment Énergie/HVAC.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2024, l’activité Environment atteint 63,7 M€, en hausse de 17,9% grâce à une dynamique très positive sur l’ensemble des quatre segments, Eau, Réseaux de chaleur, Smart Grids, et Éclairage Public, portés à la fois par une politique commerciale soutenue à l’international et des tendances structurellement favorables : les équipements et services de l’activité Environment sont ceux générant le plus d'impact positif, avec des bénéfices environnementaux à la fois quantifiables et monétisables auprès des clients de LACROIX.

Perspectives : dynamique plus favorable mais toujours contrastée au second semestre

LACROIX confirme s’attendre à une évolution de son activité (à périmètre constant) plus favorable sur le second semestre 2024.

D’un côté, l’activité Environment bénéficie d’une dynamique et d’une visibilité toujours positives, auxquelles s’intégre parfaitement le segment Éclairage Public. De l’autre, l’activité Electronics profitera sur la seconde moitié de l’exercice d’un effet de base plus favorable. Point de vigilance toutefois, la visibilité sur les secteurs automotive et HBAS demeure faible. Par ailleurs, les difficultés de LACROIX Electronics North America continueront de peser sur les performances du Groupe en 2024, le redressement opérationnel en cours devant produire des effets significatifs à partir de début 2025.

En termes de prévisions chiffrées, LACROIX prévoit de communiquer de nouveaux objectifs pour l’ensemble de l’exercice en cours à l’occasion de ses résultats semestriels. Pour rappel, les précédentes guidances intégraient le segment City-Mobilité, faisant aujourd’hui l’objet d’un projet de cession.

Au-delà, les changements de périmètre en cours vont renforcer la focalisation de LACROIX sur des marchés à fort potentiel à la fois de croissance, de synergies, et de développement d’activités à impact environnemental positif. Le Groupe reste fondamentalement confiant dans sa capacité à poursuivre le déploiement des piliers stratégiques de son plan Leadership 2025, qui doivent lui permettre de s’imposer comme un leader global en solutions IoT industrielles et équipements électroniques pour des applications critiques.

Prochains rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2024 : 30 septembre 2024, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics, et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com Tél. : 01 56 88 11 29







ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél.: 06 88 78 59 99





1 Norme relative aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Ce traitement opéré au niveau du compte de résultat le sera également dans le tableau de flux de trésorerie ainsi qu’au bilan, où les actifs et passifs concernés seront reclassés au sein de postes spécifiques.

Pièce jointe