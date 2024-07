Aramis Group - Activité du 3ème trimestre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 23 juillet 2024

Activité du 3ème trimestre 2024

Poursuite d’une croissance solide et rentable portée par tous les pays

Progrès rapide en matière d'exécution, conduisant à un

relèvement de l’objectif 2024 d’EBITDA ajusté

Chiffre d’affaires au 30 juin 2024, 3ème trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2024

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2024 de 573,5 millions d’euros, en hausse de +17,3%

trimestre 2024 de 573,5 millions d’euros, en hausse de +17,3% Ventes totales de véhicules à particulier en progression de +24,8% par rapport au 3 ème trimestre 2023 à 28 808 unités, soit une surperformance de +25 points par rapport au marché 1 . Hausse de +17% des volumes de véhicules reconditionnés et de +67% des volumes de véhicules pré-immatriculés

trimestre 2023 à 28 808 unités, soit une surperformance de +25 points par rapport au marché . Hausse de +17% des volumes de véhicules reconditionnés et de +67% des volumes de véhicules pré-immatriculés Croissance importante portée par l’ensemble des géographies du Groupe et maintien d’une satisfaction clients à un niveau record avec un NPS 2 de 74

de 74 Marge brute unitaire (GPU) en nette progression et supérieure au niveau de 2 153€ généré au 1 er semestre 2024

semestre 2024 Objectif 2024 d’EBITDA ajusté relevé : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par Aramis Group seront supérieurs à 110 000 unités (inchangé) et son EBITDA ajusté sera supérieur à 40 millions d’euros (vs supérieur à 32 millions d’euros précédemment)





Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

“L'activité d'Aramis Group continue de s'inscrire dans une dynamique très positive, confirmant notre leadership sur le marché européen. Grâce à l’important travail de nos équipes locales, tous les pays dans lesquels nous opérons sont désormais en croissance, attestant de la solidité de notre proposition de valeur pour l’ensemble de nos clients. Au 3ème trimestre 2024, la croissance de nos ventes de véhicules reconditionnés a enregistré une nette accélération par rapport au 2ème trimestre et nos marges brutes unitaires ont progressé, reflétant l'engagement de nos équipes et nos démarches d’amélioration continue. Portés par ces bonnes performances, nous relevons nos objectifs annuels d’EBITDA ajusté et tablons désormais sur un montant d’au moins 40 millions d'euros.

En juin, nous avons célébré le dixième anniversaire de l'inauguration de notre premier centre de reconditionnement automobile de Donzère, située dans le sud de la France. Pionnière en Europe dans le reconditionnement à l'échelle industrielle, cette usine affiche des performances inégalées depuis 10 ans. Nous sommes plus que jamais convaincus de la pertinence de notre stratégie, axée sur le potentiel considérable du marché des véhicules d'occasion reconditionnés, un produit parfaitement adapté aux contraintes budgétaires des ménages et essentiel à la transition écologique de l'automobile.”

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2024

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C du 3ème trimestre 2024

En unités En données publiées T3 2024 T3 2023 Var. % 9M 2024 9M 2023 Var. % Voitures reconditionnées 22 571 19 361 +16,6% 64 933 57 940 +12,1% Voitures pré-immatriculées 6 237 3 726 +67,4% 19 104 9 139 +109,0% Total Volumes B2C 28 808 23 087 +24,8% 84 037 67 079 +25,3%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Par segment

En millions d'euros En données publiées T3 2024 T3 2023 Var. % 9M 2024 9M 2023 Var. % Voitures reconditionnées 389,7 349,7 +11,5% 1 121,2 1 030,7 +8,8% Voitures pré-immatriculées 118,3 61,6 +91,9% 351,7 163,9 +114,6% Total B2C 508,0 411,3 +23,5% 1 472,9 1 194,6 +23,3% Total B2B 35,7 52,1 -31,5% 112,1 158,1 -29,1% Total Services 29,8 25,6 +16,5% 86,9 77,0 +12,8% Chiffre d’affaires 573,5 489,0 +17,3% 1 671,8 1 429,8 +16,9%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T3 2024 T3 2023 Var. % 9M 2024 9M 2023 Var. % France 238,3 200,1 +19,1% 716,1 587,1 +22,0% Belgique 69,7 66,1 +5,4% 208,8 186,9 +11,7% Espagne 82,8 77,2 +7,3% 233,3 259,3 -10,0% Royaume-Uni 118,4 103,2 +14,7% 332,1 280,9 +18,3% Autriche 56,4 37,9 +48,9% 159,9 105,9 +50,9% Italie 8,0 4,6 +75,9% 21,6 9,7 +122,9% Chiffre d’affaires 573,5 489,0 +17,3% 1 671,8 1 429,8 +16,9%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (89% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à des particuliers – s’établit à 508,0 millions d’euros au 3ème trimestre 2024, soit une hausse de +23,5% par rapport au 3ème trimestre 2023. Aramis Group a vendu 28 808 véhicules B2C sur la période, soit une croissance de +24,8% par rapport à l’année dernière et une surperformance de

+25 points4 par rapport au marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, cœur de cible du Groupe.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 389,7 millions d’euros, en croissance de +11,5% comparé au 3ème trimestre 2023. 22 571 véhicules ont été livrés, soit une progression de +16,6%. Le prix de vente moyen unitaire est en baisse de l’ordre de -4% reflétant à la fois la dynamique générale des prix des véhicules d’occasion sur le marché et l’évolution du mix d’Aramis Group.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort à 118,3 millions d’euros, soit une hausse de +91,9% par rapport au 3ème trimestre 2023. 6 237 véhicules ont été livrés, soit une progression de +67,4%. Le prix de vente unitaire moyen des véhicules pré-immatriculés s’établit en hausse de +15% par rapport au 3ème trimestre 2023, résultant d’effets mix.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 35,7 millions d’euros au 3ème trimestre 2024, en recul de

-31,5% par rapport au 3ème trimestre 2023. Compte tenu de la normalisation du marché, Aramis Group est en mesure de saisir davantage d’opportunités auprès de ses fournisseurs professionnels, engendrant une diminution relative des rachats de véhicules auprès des particuliers dont une partie est revendue en B2B (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms).

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 29,8 millions d’euros au 3ème trimestre 2024, en progression de +16,5% par rapport au 3ème trimestre 2023. La période confirme la tendance à la stabilisation de la contribution des solutions de financement proposées par Aramis Group.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

Le chiffre d’affaires généré en France (42% des revenus) au 3ème trimestre 2024 progresse de +19,1%. Les volumes totaux B2C affichent une forte croissance de +27%, dont +17% pour les véhicules reconditionnés.

Le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni (21% des revenus) ressort quant à lui en hausse de +14,7%. Les volumes vendus ont augmenté de +23% sur le trimestre, dans un marché britannique qui reste indécis.

En Espagne (14% des revenus), le chiffre d’affaires progresse de +7,3%. Les volumes de véhicules vendus à particuliers ont retrouvé, comme prévu, une orientation positive après plusieurs trimestres de repli et s’établissent sur le 3ème trimestre 2024 en hausse de +16% par rapport à l’année dernière. Les initiatives portant sur l’amélioration des processus de reconditionnement, le travail sur l’offre et l’ouverture de 3 nouveaux points de vente à date, ont contribué au retour à une dynamique positive dans le pays.

En Belgique (12% des revenus), le chiffre d’affaires s’établit en hausse de +5,4% à 69,7 millions d’euros, dont un effet volumes de +3%.

En Autriche (10% des revenus), le chiffre d’affaires affiche +48,9% à 56,4 millions d’euros, toujours porté par des volumes en très nette hausse de +57%.

En Italie enfin (1% des revenus), le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 s’établit à 8,0 millions d’euros, en progression de +75,9%.

À noter par ailleurs que les marges brutes unitaires (GPU) continuent à progresser dans l’ensemble des pays, en particulier sur le segment des véhicules reconditionnés, grâce à l’optimisation constante des opérations et la capacité unique d’Aramis Group à saisir les meilleures opportunités à l’achat dans un marché qui retrouve un fonctionnement traditionnel.

PERSPECTIVES

Dans un marché qui poursuit sa normalisation, Aramis Group se distingue par des performances opérationnelles et financières très solides. Sa capacité unique à identifier, acquérir et traiter des véhicules à des conditions compétitives lui permet de proposer une valeur inégalée à ses clients et de maintenir une croissance soutenue. Ses démarches d’amélioration continue, qui s’accélèrent dans plusieurs pays, contribuent par ailleurs à une productivité toujours accrue et assurent sa profitabilité.

Compte tenu de ces éléments, le Groupe :

Révise à la hausse son objectif annuel d’EBITDA ajusté, qu’il attend désormais supérieur à 40 millions d’euros, contre supérieur à 32 millions d’euros précédemment;

Conserve son objectif de croissance et prévoit donc toujours des volumes de véhicules B2C vendus supérieurs à 110 000 unités, à périmètre constant.

Aramis Group rappelle par ailleurs qu’il tiendra un Capital Markets Day le 27 novembre 2024, au cours duquel il reviendra sur son modèle d’affaires, ses avantages concurrentiels, et procédera à une mise à jour de sa stratégie et de ses perspectives à moyen et long terme.

***

Prochaine information financière :

Résultats annuels 2024 : 26 novembre 2024 (après bourse)

Capital Markets Day : 27 novembre 2024

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards d’euros, Aramis Group dépassera cette année le seuil des 110 000 véhicules vendus à des particuliers, et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 500 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2023, déposé par l'AMF sous le numéro D. 23-0864 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

financement et trésorerie

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction clients, à fin juin 2024

3 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

4 En moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

Pièce jointe