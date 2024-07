LVMH : Bons résultats de LVMH au premier semestre malgré la conjoncture

Paris, le 23 juillet 2024

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de haute qualité, réalise au premier semestre 2024 des ventes de 41,7 milliards d’euros. La croissance se poursuit sur la période (+2 % en organique) malgré un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain. L’Europe et les Etats-Unis sont en progression à devises et périmètre comparables ; le Japon réalise une croissance à deux chiffres de ses ventes ; le reste de l’Asie reflète la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon. Au second trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 s’établit à 10,7 milliards d’euros et fait ressortir une marge opérationnelle de 25,6 %, excédant largement les niveaux pré-Covid. L’impact négatif de change est élevé sur le semestre. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à 7,3 milliards d’euros.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : «Les résultats du premier semestre témoignent d’une remarquable capacité de résistance de LVMH grâce à la force de ses Maisons et à la réactivité de ses équipes dans un climat d’incertitudes économiques et géopolitiques. Toujours animés par la volonté d’allier désirabilité et responsabilité, nous maintenons nos efforts pour répondre aux objectifs de nos programmesd’actions environnementales et sociales. En cette année marquée par notre partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous sommes heureux de mettre notre créativité, l’excellence de nos savoir-faire et un engagement sociétal fort au service de cet événement qui contribue au rayonnement de la France dans le monde. Tout en restant vigilant dans le contexte actuel, le Groupe aborde la seconde partie de l’année avec confiance et compte sur l’agilité et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2024 son avance sur le marché mondial du luxe. »

Le premier semestre 2024 a été marqué par :

La poursuite de la croissance organique des ventes,

Un impact de change négatif élevé, notamment sur la Mode et Maroquinerie,

Une progression de l’activité en Europe et aux Etats-Unis, une croissance exceptionnelle au Japon liée notamment aux achats des voyageurs chinois,

Une performance des Vins et Spiritueux reflétant la poursuite de la normalisation de la demande amorcée en 2023,

Une bonne résistance de l’activité Mode et Maroquinerie, qui maintient un niveau exceptionnel de marge opérationnelle, en particulier pour les marques phares Louis Vuitton et Christian Dior,

Des avancées rapides du parfum et du maquillage, et le succès continu des lignes emblématiques de nos Maisons,

Une forte dynamique créative pour toutes les Maisons de Montres et Joaillerie et des investissements soutenus en communication et dans la rénovation des boutiques,

Une performance exceptionnelle de Sephora, qui accroît son leadership mondial dans la distribution des produits de beauté,

Une forte hausse du cash flow disponible d’exploitation, qui excède les 3 milliards d’euros.

Chiffres clés

En millions d'euros 1er semestre

2023 1er semestre

2024 % variation Ventes 42 240 41 677 - 1 % Résultat opérationnel courant 11 574 10 653 - 8 % Résultat net (part du Groupe) 8 481 7 267 - 14 % Cash flow disponible d’exploitation 1 797 3 130 + 74 % Dette financière nette 12 465 12 158 - 2 % Capitaux propres 59 449 66 480 + 12 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 1er semestre

2023 1er semestre 2024 % variation

Publiée Organique* Vins & Spiritueux 3 181 2 807 - 12 % - 9 % Mode & Maroquinerie 21 162 20 771 - 2 % + 1 % Parfums & Cosmétiques 4 028 4 136 + 3 % + 6 % Montres & Joaillerie 5 427 5 150 - 5 % - 3 % Distribution sélective 8 355 8 632 + 3 % + 8 % Autres activités et éliminations 87 181 - - Total LVMH 42 240 41 677 - 1 % + 2 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport au premier semestre 2023 est

négligeable et l’effet de change est de -3 %.

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :

En millions d'euros 1er semestre

2023 1er semestre

2024 % variation Vins & Spiritueux 1 046 777 - 26 % Mode & Maroquinerie 8 562 8 058 - 6 % Parfums & Cosmétiques 446 445 0 % Montres & Joaillerie 1 089 877 - 19 % Distribution sélective 734 785 + 7 % Autres activités et éliminations (303) (289) - Total LVMH 11 574 10 653 - 8 %

Vins et Spiritueux : reprise graduelle du cognac aux Etats-Unis ; gestion prudente des niveaux de stocks chez les distributeurs

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une baisse (-9 % organique) de ses ventes au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 26 %. L’activité Champagne est en baisse dans un contexte de normalisation continue de la demande post-Covid mais reste en croissance significative par rapport à 2019. Le début d’année se compare par ailleurs à un bon premier semestre 2023. Le cognac Hennessy est pénalisé par une demande locale faible sur le marché chinois, tandis que les Etats-Unis connaissent un retour à la croissance en volume au second trimestre dans un marché qui reste prudent. Au sein des rosés de Provence, Château d’Esclans accentue son expansion internationale tandis que le prestigieux domaine Minuty est consolidé pour la première fois dans les comptes.

Mode et Maroquinerie : poursuite de la croissance sur une base de comparaison élevée ; maintien d’un niveau exceptionnel de marge opérationnelle

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 1 % de ses ventes au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 6 %. La marge opérationnelle demeure à des niveaux historiquement élevés. Louis Vuitton effectue un bon début d’année, toujours porté par le succès de sa stratégie de grande qualité. Le défilé automne-hiver de Nicolas Ghesquière est l’occasion de célébrer ses dix ans de créations visionnaires au sein de la Maison. Pharrell Williams rend hommage à l’esprit du voyage de Louis Vuitton lors de son dernier défilé « Le Monde est à vous » au siège de l’UNESCO à Paris. La Maison dévoile le nouveau chapitre de sa campagne iconique Core Values, incarnée par les champions Roger Federer et Rafael Nadal. Christian Dior poursuit une dynamique créative remarquable, portée par la désirabilité des collections de Maria Grazia Chiuri et de Kim Jones, dont les défilés génèrent des records d’audience. La présentation de la collection Croisière Femme 2025 au château de Drummond en Écosse, mettant en avant les traditions artisanales écossaises, a reçu un accueil extraordinaire. La collection Haute Joaillerie Diorama présentée à Florence sublime le savoir-faire de Victoire de Castellane. L’ouverture à Genève d’une boutique d’exception signée par l’architecte Christian de Portzamparc constitue un temps fort du semestre. Après le succès en maroquinerie de la ligne Triomphe, créée par Hedi Slimane, Celine bénéficie de l’essor des accessoires. Loewe inaugure à Shanghai sa première grande exposition, commissionnée par Jonathan Anderson, hommage à l’héritage espagnol de la Maison et à son engagement pour l’artisanat. Fendi lance la ligne Pequin, réinterprétant la rayure emblématique de la Maison. Loro Piana et Rimowa confirment une excellente dynamique. Berluti réalise un bon début d’année.

Parfums et Cosmétiques : dynamique solide du parfum et du maquillage ; poursuite d’une distribution sélective

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique de 6 % de ses ventes au premier semestre 2024 grâce au succès continu des lignes phares, couplé à une dynamique d’innovation forte et une politique de distribution sélective. Le résultat opérationnel courant est stable. Christian Dior réalise une solide performance pour toutes les catégories de produits et renforce son leadership dans ses marchés stratégiques. Sauvage confirme sa position de premier parfum au monde tandis que sa fragrance féminine iconique J’adore rencontre un succès continu. La nouvelle édition Miss Dior Parfum connaît une forte croissance. Le maquillage et le soin contribuent également aux bons résultats de la Maison, notamment avec Rouge Dior et Capture Totale. Guerlain bénéficie de la bonne performance de ses innovations en parfum, en particulier Néroli Plein Sud dans sa collection de parfumerie d’exception l’Art et la Matière. Givenchy poursuit sa croissance, portée par son parfum L’Interdit. Benefit élargit sa collection pour les sourcils Precisely, My Brow tandis que Fenty Beauty lance une nouvelle gamme de produits capillaires et étend sa distribution à la Chine.

Montres et Joaillerie : innovation soutenue en joaillerie et horlogerie ; poursuite du programme de rénovation de boutiques, en particulier chez Tiffany & Co.

L'activité Montres et Joaillerie enregistre une baisse (-3 % organique) de ses ventes au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 19 %, fortement pénalisé par les changes. Tiffany & Co. continue de mettre à l’honneur ses lignes iconiques à travers notamment une nouvelle communication qui rencontre un excellent accueil. La nouvelle collection Tiffany Titan by Pharrell Williams reçoit un exceptionnel intérêt. Dévoilée en mai à Beverly Hills, Céleste, la ligne de Haute Joaillerie Blue Book 2024, s’inspire de l’imagination sans limites de Jean Schlumberger. Bulgari célèbre son 140ème anniversaire avec sa campagne « Eternally reborn », et présente à Rome la nouvelle collection de Haute Joaillerie Aeterna dont les ventes atteignent un niveau record. Chaumet dévoile les médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dessinées par son studio de création. En horlogerie, TAG Heuer renforce ses liens avec le sport, en particulier le sport automobile avec le relancement réussi de sa collection historique Formule 1. Hublot confirme sa place de pionnier dans le monde de l’art avec une montre de poche en collaboration avec Daniel Arsham. Evénement devenu incontournable dans le calendrier horloger, la LVMH Watch Week rencontre un grand succès. LVMH annonce l’acquisition de L’Epée 1839, prestigieuse manufacture suisse dédiée à la fabrication d’horloges haut de gamme.

Distribution sélective : performance remarquable de Sephora ; DFS encore pénalisé par la conjoncture internationale

Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes est de 8 % au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 7 %. Sephora connaît une progression remarquable, poursuivant ses gains de parts de marché, confirmant la force de la marque et l’attractivité de son modèle unique dans l’univers de la beauté de prestige et sa place de premier distributeur mondial de parfums et cosmétiques. L’Amérique du Nord, l’Europe et le Moyen-Orient sont toujours en forte croissance. DFS, qui reste en-dessous de son niveau d’activité pré-Covid de 2019, connaît une évolution contrastée en fonction de la fréquentation touristique des différentes destinations. Le Bon Marché poursuit sa progression grâce à la stratégie de différenciation du grand magasin avec une offre sans cesse renouvelée et une programmation originale.

Perspectives 2024

Dans un contexte géopolitique et économique incertain, le Groupe reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques en s’appuyant sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et sur l’excellence de sa distribution.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2024 l’avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

Un acompte sur dividende de 5,50 euros sera mis en paiement le mercredi 4 décembre 2024.

L'information réglementée liée à ce communiqué ainsi que la présentation des résultats semestriels et le rapport financier semestriel sont disponibles sur le site web www.l v mh.fr .

Procédures d’examen limité effectuées, rapport afférant émis à l'issue du Conseil d'administration.

Le détail du webcast relatif à la publication des résultats semestriels 2024 est disponible sur : www . lvm h .fr

ANNEXE

Les comptes consolidés résumés du premier semestre 2024 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

LVMH – Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2024 (en millions d’euros)

Année 2024 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 417 10 490 2 182 2 466 4 175 (36) 20 694 Deuxième trimestre 1 391 10 281 1 953 2 685 4 457 216 20 983 Premier semestre 2 807 20 771 4 136 5 150 8 632 181 41 677

Ventes 2024 (croissance organique par rapport à la même période de 2023)

Année 2024 Vins et

Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre - 12 % + 2 % + 7 % - 2 % + 11 % - + 3 % Deuxième trimestre - 5% + 1 % + 4 % -4 % + 5 % - + 1 % Premier semestre - 9 % + 1 % + 6 % - 3 % + 8 % - + 2 %

Ventes 2023 (en millions d’euros)

Année 2023 Vins et

Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 694 10 728 2 115 2 589 3 961 (52) 21 035 Deuxième trimestre 1 486 10 434 1 913 2 839 4 394 140 21 206 Premier semestre 3 181 21 162 4 028 5 427 8 355 87 42 240

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, LVMH utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation DEU (comptes consolidés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette DEU (notes 1.22 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés) Gearing DEU (partie 2, Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique DEU (partie 1, Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

DEU : Document d’Enregistrement Universel au 31 décembre 2023





LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

" Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document d'enregistrement universel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.lvmh.fr). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s'engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH. "

Pièce jointe