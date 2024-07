La ville de Harbin, célébrité de l'Internet, crée un spectacle au bord de la rivière pour attirer les touristes

HARBIN, Chine, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, dans la zone panoramique de l'île du Soleil à Harbin, le spectacle immersif « Encounter Harbin », planifié par le département de la culture et du tourisme de la province de Heilongjiang, a été présenté au public. Il s'agit d'un événement estival majeur pour Harbin, une ville qui est devenue une sensation Internet en janvier pour son tourisme axé sur la glace et la neige.



Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Depuis les ancêtres qui se sont installés au bord de l'eau et ont prospéré au fil des générations, jusqu'au développement d'une splendide civilisation nordique par la dynastie Jin, puis au « Paris de l'Orient » qui a créé un mélange de cultures chinoises et occidentales. Le public a suivi des chapitres tels que « Splendide prospérité », « Loyauté passionnée », « Sur l'île du soleil » et « Réunion à Harbin », s'immergeant dans les changements historiques de la ville.

Ce spectacle de 60 minutes comprend des pièces de théâtre, des chants et des danses, des acrobaties et des spectacles aquatiques, combinés à des moyens technologiques tels que des rideaux d'eau, des spectacles de feu, des fontaines contrôlées par de la musique, des spectacles laser et des spectacles de drones, qui mêle habilement les personnes, le son, la lumière, l'eau, l'électricité, les ombres et le décor, pour proposer une série de tableaux éblouissants. Le spectacle, créé par une équipe de choc, vise à mettre en valeur le charme de Harbin en tant que ville historique et culturelle, ville de héros, de musique, de glace et de neige, sous une forme qui plaira au public.

« Comme l'île du soleil est enchanteresse, avec des cannes à pêche et des tentes de camping, nous venons sur l'île du soleil... » Lorsque la chanson « On Sun Island » retentit, le public fredonne en chœur, gagné par la vitalité romantique et l'esprit chaleureux et généreux de la ville.

Combinant créativité et technologie, culture et passion, Harbin n'est pas seulement synonyme de glace et de neige, mais aussi d'un été frais et agréable, riche de sincérité et d'une créativité sans fin. Cet été, Harbin s'articulera autour de thèmes tels que la retraite estivale, la musique, la bière et les spectacles, intégrant les rivières, les zones humides, les paysages verts et des éléments culturels, afin d'offrir aux visiteurs une expérience de voyage ultime.

Ces dernières années, la ville de Harbin, dans la province du Heilongjiang, a déployé des efforts dans de multiples domaines, tels que son image, la construction d'installations touristiques et la promotion de sa culture unique, explorant pleinement les spécificités culturelles régionales, pour proposer une image personnalisée de la ville et refléter la vitalité croissante de l'industrie du tourisme culturel en Chine.

Source : Département de la culture et du tourisme de la province du Heilongjiang