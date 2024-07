NANTERRE (FRANCE)

24 JUILLET 2024

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE VS. LE PREMIER SEMESTRE 2023

GUIDANCE 2024 CONFIRMÉE AVEC DES VENTES ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE DÉSENDETTEMENT DU PLAN POWER25

PERFORMANCE AMELIOR É E AU 1ER SEMESTRE 2024 VS. LE 1ER SEMESTRE 2023

→ Croissance organique des ventes de +2,7 %

o Sur un marché quasiment stable (-0,2 %).

o Surperformance de 290 points de base et 460 points de base hors impact du mix géographique défavorable.

→ Marge opérationnelle de 5,2 %, en hausse de 20 points de base sur un an, malgré un impact négatif exceptionnel d’Interiors en Amérique du Nord pour 30 points de base

→ Cash-flow net solide de 201 millions d’euros, en hausse de 16,3 % par rapport au 1er semestre 2023

→ La gestion active de la dette a contribué à en étendre la maturité

LA GUIDANCE 2024 EST CONFIRMEE AVEC DES VENTES ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE

o Cash-flow net ≥ 2023 en valeur et ratio Dette nette/EBITDA ajusté de fin d’année ≤ 1.9x confirmés.

L’OBJECTIF CLÉ POWER25 D’UN RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ < 1,5X EST CONFIRMÉ, SOUTENU PAR LA FINALISATION ATTENDUE DU SECOND PROGRAMME DE CESSIONS D’ICI FIN 2025

En M EUR S1 2023 S1 2024 Variation Production automobile mondiale* (en millions d’unités) 43 661 43 582 -0,2 % Ventes 13 621 13 534 -0,6 % Croissance organique (à périmètre et taux de change constants) +2,7 % EBITDA ajusté

en % des ventes 1 607

11,8 % 1 635

12,1 % +1,7 %

+30 pb Résultat opérationnel 675 700 +3,8 % en % des ventes 5,0 % 5,2 % +20 pb Cash-flow net

en % des ventes 172

1,3 % 201

1,5 % +16,3 %

+20 pb

* Source : S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) de juillet 2024

Les états financiers consolidés du premier semestre 2024 ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 23 juillet, sous la présidence de Michel de Rosen.

Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes, qui ont émis leur rapport.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées de juillet 2024.







PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2024 : POURSUITE DES AMÉLIORATIONS ET MAINTIEN DE LA PRIORITÉ AU DÉSENDETTEMENT





Des prises de commandes robustes de 15 milliards d’euros au premier semestre 2024, avec des coûts initiaux réduits.

Au premier semestre 2024, FORVIA a enregistré des prises de commandes supérieures à 15 milliards d’euros, un niveau élevé qui reflète la forte dynamique de Faurecia et de FORVIA HELLA.

Le Groupe a continué à renforcer sa dynamique sur des segments en forte croissance, comme en témoignent les chiffres suivants :

Environ 6 milliards d’euros en Asie, représentant environ 40 % des prises de commandes totales du Groupe, dont la majorité a été signée avec des constructeurs automobiles chinois tels que BYD, Li Auto et Chery,

représentant environ 40 % des prises de commandes totales du Groupe, dont la majorité a été signée avec des constructeurs automobiles chinois tels que BYD, Li Auto et Chery, Plus de 4 milliards d’euros dans l’activité Electronics, représentant près de 30 % des prises de commandes totales du Groupe et incluant un premier marché avec Chery,

représentant près de 30 % des prises de commandes totales du Groupe et incluant un premier marché avec Chery, Environ 4 milliards d’euros dans les produits et solutions innovants (dont l’hydrogène pour environ 700 millions d’euros), représentant plus de 25 % des prises de commandes totales du Groupe,

(dont l’hydrogène pour environ 700 millions d’euros), représentant plus de 25 % des prises de commandes totales du Groupe, Environ 3,5 milliards d’euros sur les véhicules haut de gamme, représentant plus de 20 % des prises de commandes totales du Groupe.

Il convient de mentionner :

Un marché pour la reprise d’une activité interne à un constructeur automobile, de « LVE Gasoline Hot End » en Allemagne

Un marché de clé virtuelle pour GM Amérique du Nord

Un premier marché avec Chery pour l’activité Cockpit Electronics.

BYD et FORVIA ont récemment convenu d'élargir leur coopération stratégique avec une première étape en Europe où FORVIA dirigera le lancement par BYD de sa nouvelle usine en Hongrie, sa première implantation dans la région.

Le regroupement avec FORVIA HELLA continue de se développer et de générer des synergies supplémentaires

À la fin du premier semestre 2024, les synergies de coûts réalisées avec FORVIA HELLA ont représenté un montant net cumulé de 219 millions d’euros contre 190 millions d’euros fin 2023.

Cela signifie que 29 millions d’euros de synergies supplémentaires ont été générés au cours du premier semestre, confirmant que le Groupe est en bonne voie pour atteindre l’objectif revu à la hausse en février dernier de plus de 350 millions d’euros sur une base annuelle, à la fin 2025.

Démarrage effectif du projet EU-FORWARD

En février dernier, FORVIA a annoncé le lancement de « EU-FORWARD », un projet sur cinq ans visant à renforcer la compétitivité et l’agilité des opérations du Groupe en Europe.

Ce projet vise à adapter le dispositif européen de production et de R&D du Groupe à un environnement régional en rapide évolution et permettra à FORVIA d’atteindre une rentabilité nettement plus élevée dans la zone EMEA, en dépassant 7 % des ventes en 2028 (contre 2,5 % en 2023) et en rééquilibrant ainsi le mix régional du Groupe, avec une zone EMEA représentant environ 40 % des ventes en 2028 (contre 46 % en 2023) et environ 35 % du résultat opérationnel (contre 22 % en 2023).

Le démarrage effectif de ce projet a bien progressé au premier semestre 2024, même s’il n’a pas été déployé sur la totalité du semestre.

En termes de gestion des effectifs, les premières opérations annoncées au cas par cas sont conformes à l’objectif EU-FORWARD et sont mises en œuvre localement de la manière la plus socialement responsable.

En termes de restructurations, le déroulement effectif d’EU-FORWARD est visible dans l’augmentation des charges de restructurations dans le compte de résultat : au premier semestre 2024, les dépenses de restructuration de l’ensemble du Groupe ont atteint 222 millions d’euros, dont 186 millions d’euros en Europe.

En termes d’économies générées, l’impact est limité au premier semestre 2024, mais s’accélèrera en 2025.

Le second programme de cessions avec une finalisation prévue d’ici fin 2025 permet de sécuriser l’objectif clé POWER25 d’un ratio Dette nette/EBITDA ajusté < 1,5x fin 2025, qui reflète la priorité absolue du Groupe au désendettement.

Depuis le début de l’année, FORVIA a bien progressé dans l’exécution de son second programme de cession de 1 milliard d’euros avec la clôture de la cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC à AUO Corporation et avec la vente de Hug Engineering, son activité Clean Mobility spécialisée dans les systèmes de dépollution pour moteurs à grande puissance, à Ogepar.

Ces deux transactions représentent ensemble environ 250 millions d’euros, soit environ 25 % du deuxième programme de cession de 1 milliard d’euros annoncé par FORVIA en octobre 2023, destiné à accélérer le désendettement du Groupe et à simplifier davantage le portefeuille du Groupe. Sur ces 250 millions d’euros environ, 227 millions d’euros ont déjà été encaissés à la fin du premier semestre 2024.

Les avancées en cours du reste du programme rendent le Groupe confiant dans la finalisation de ce deuxième programme de cession de 1 milliard d’euros d’ici la fin 2025.

Cela contribue à sécuriser l’objectif du Groupe visant à atteindre un ratio Dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5x fin 2025, un objectif clé du plan POWER25 qui a été présenté lors du Capital Markets Day de novembre 2022. Cela démontre en outre que le Groupe reste concentré sur sa principale priorité, à savoir le désendettement de la société après l’acquisition d’une participation majoritaire dans HELLA.

Extension de la maturité moyenne du Groupe grâce à une gestion active de la dette depuis début 2024

Depuis le début de l’année et jusqu’à ce jour, le Groupe a émis avec succès un montant cumulé de 1,9 milliard d’euros de nouveaux instruments de dette avec essentiellement des échéances à 2029 et 2031, à un taux d’intérêt moyen de 5,15% (le taux moyen de la dette du Groupe étant de 4,6%).

Les financements collectés ont été utilisés pour racheter des échéances 2025 et 2026, ainsi que pour refinancer une obligation 2024, allongeant ainsi la maturité moyenne de la dette du Groupe.

Le montant de 1,9 milliard d’euros de nouveaux instruments de dette se répartit ainsi :

1,2 milliard d’euros d’une obligation de premier rang, en deux tranches, composée de : 500 millions d’euros d’obligations de premier rang à 5,125 % à échéance 2029 700 millions d’euros d’obligations de premier rang à 5,50 % à échéance 2031.



Compte tenu de l’accord de pré-couverture de taux d’intérêt conclu en décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des nouvelles obligations s’élève à 4,96 % pour les obligations à échéance 2029 et à 5,37 % pour les obligations à échéance 2031.

700 millions d’euros provenant des placements privés Schuldschein : 200 millions d’euros placés par FORVIA HELLA pour des durées de 3, 5 et 7 ans 500 millions d’euros placés par FORVIA pour des durées de 2, 4, 5 et 7 ans.



Depuis le début de l’année et jusqu’à ce jour, le Groupe a remboursé 2,27 milliards d’euros d’échéances 2024 à 2026, à travers :

des appels d’offres associés pour un montant cumulé de 1,05 milliard d’euros, dont une tranche de 580 millions d’euros sur les obligations de premier rang à 2,625 % à échéance 2025 et une tranche de 470 millions d’euros sur les obligations durables à 7,250 % à échéance 2026

un call de 420 millions d’euros sur les obligations de premier rang résiduelles à 2,625 % à échéance 2025

des remboursements de 800 millions d’euros, dont une obligation de 300 millions d’euros à échéance en mai 2024 et 500 millions d’euros d’emprunts Schuldschein et autres emprunts bancaires.

Ces opérations ont permis d’apurer quasiment entièrement les échéances 2024 et 2025.

Ces transactions ont permis à FORVIA d’étendre de façon importante la maturité moyenne de sa dette, qui s’établit maintenant à 3,6 ans.









CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2024





Le marché automobile a été globalement stable (-0,2 %) au premier semestre 2024

La production automobile mondiale s’établit à 43,6 millions de véhicules légers au premier semestre 2024, un chiffre globalement stable (-0,2 %) par rapport au premier semestre 2023, avec une situation contrastée selon les zones :

Europe hors Russie (47 % des ventes du Groupe) : la production est en baisse de 5,0 % à 8,4 millions de véhicules légers, représentant env. 19 % de la production mondiale

(47 % des ventes du Groupe) : représentant env. 19 % de la production mondiale Amérique du Nord (24 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 1,8 % à 8,1 millions de véhicules légers, soit environ 19 % de la production mondiale

(24 % des ventes du Groupe) : soit environ 19 % de la production mondiale Asie (25 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 0,7 % à 24 millions de véhicules légers, représentant près de 55 % de la production mondiale Chine (19 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 5,2 % à 13,2 millions de véhicules légers, représentant près de 30 % de la production mondiale Reste de l’Asie (6 % des ventes du Groupe) : la production est en baisse de 4,2 % à 10,8 millions de véhicules légers, représentant près de 25 % de la production mondiale

(25 % des ventes du Groupe) : représentant près de 55 % de la production mondiale

Le mix géographique des ventes de FORVIA par rapport au mix géographique de la production automobile mondiale a représenté un effet défavorable estimé à 170 points de base au premier semestre 2024.

Au premier semestre 2024, le rythme de l’électrification a ralenti en Europe et en Amérique du Nord, avec respectivement une production de véhicules électriques en baisse de 12 % et en hausse de seulement 4 % sur un an, tandis qu’en Chine, la production de véhicules électriques a continué d’enregistrer une croissance à deux chiffres (+12 % sur un an).





Chiffre d’affaires et résultat opérationnel consolidés du Groupe au premier semestre 2024

GROUPE (en M€) S1 2023 Effet Croissance Effet S1 2024 Variation devises organique périmètre change Prod. auto. mondiale* (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 13 621 -359 373 -101 13 534 -0,6% % des ventes n-1 -2,6% 2,7% -0,7% surperformance (bps) +290bps Résultat opérationnel 675 700 3,7% % des ventes n-1 5,0% 5,2% +20bps * prévision S&P de juillet 2024

Chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2024 de 13 534 millions d’euros, en légère baisse (-0,6 %) en données publiées et +2,7 % sur une base organique, soit une surperformance de 460 points de base hors impact du mix géographique défavorable de 170 points de base.

La croissance organique s’est établie à 373 millions d’euros, soit +2,7 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, représentant une surperformance de 290 points de base par rapport à la production automobile mondiale qui est restée globalement stable (-0,2 %) sur la période. En dehors du mix géographique défavorable de 170 points de base, la surperformance s’établit à 460 points de base.

La croissance organique a été impactée par un mix clients défavorable, notamment parce que l’activité de Stellantis (2ème client de FORVIA) a été médiocre au premier semestre 2024 et a ainsi impacté les ventes en Europe et en Amérique du Nord.

L’effet de périmètre négatif de 101 millions d’euros, soit -0,7 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, a inclus : Un impact négatif de 227 millions d’euros lié à la cession des activités de CVI en Amérique du Nord et en Europe conclue le 2 octobre 2023 Un impact positif de 126 millions d’euros lié à l’intégration au 1 er janvier 2024 de HBBL, une co-entreprise Lighting détenue par FORVIA HELLA en Chine (précédemment consolidée par mise en équivalence)

Un effet de change négatif de 359 millions d’euros soit -2,6 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, principalement en raison de la dépréciation du yuan chinois, du peso argentin et de la livre turque par rapport à l’euro, atténuée par l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

Les activités Seating, Interiors, Clean Mobility et Electronics (qui représentent 81 % du chiffre d’affaires du Groupe) ont contribué à la surperformance des ventes du Groupe.





Résultat opérationnel consolidé du premier semestre 2024 de 700 millions d’euros, en hausse de 20 points de base à 5,2 % du chiffre d’affaires, malgré l’impact exceptionnel des opérations d’Interiors en Amérique du Nord.

La quasi-totalité des activités enregistre une amélioration significative de la marge opérationnelle, à l’exception de l’activité Interiors qui enregistre en Amérique du Nord une perte opérationnelle au premier semestre 2024, pénalisée par des coûts exceptionnels de 47 millions d’euros.

Cet impact ponctuel au premier semestre 2024 est détaillé ci-dessous, dans le paragraphe relatif à l’activité Interiors (voir page 11).

En dehors de cet impact exceptionnel, la marge opérationnelle aurait atteint 5,5 % au premier semestre 2024.

La hausse du résultat opérationnel de 25 millions d’euros sur un an, passant de 645 millions d’euros au premier semestre 2023 à 700 millions d’euros au premier semestre 2024, reflète principalement :

L’effet volume/mix et inflation pour un impact positif estimé de 52 millions d’euros Un effet de change et de périmètre négatif de 34 millions d’euros L’impact positif sur un an des synergies de coûts liées à l’intégration d’HELLA pour 29 millions d’euros (219 millions d’euros de synergies cumulées à la fin du premier semestre 2024 contre 190 millions d’euros de synergies cumulées fin 2023) L’impact positif sur un an de l’arrêt fin septembre 2023 du programme déficitaire Seating dans le Michigan pour 25 millions d’euros L’impact négatif sur un an des activités Interiors Amérique du Nord pour 47 millions d’euros.









VENTES ET RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ AU PREMIER SEMESTRE 2024





SEATING (31 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : en bonne voie pour le redressement de la profitabilité

SEATING (en M€) S1 2023 Effet Croissance S1 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 4 248 -113 62 4 197 -1,2% % des ventes n-1 -2,7% 1,5% surperformance (bps) +170bps Résultat opérationnel 139 194 39,1% 3,3% 4,6% +130bps

Ventes

Croissance organique de 1,5 %, soit une surperformance de 170 points de base La croissance organique a été portée par l’Amérique du Nord (+8,7 %, surperformant nettement le marché), soutenue par une forte hausse des ventes avec Ford, mais aussi VW, Nissan-Mitsubishi et GM. En Europe, les ventes ont bien résisté, les SoP (démarrages de production) ayant largement compensé les EoP (fins de production) au cours de la période. Elles ont également surperformé le marché européen, en baisse de 5,0 % (hors Russie) sur la période. En Chine, les ventes ont reculé de 3,5 % sur une base organique, car la baisse des ventes avec BYD et un grand constructeur automobile américain de véhicules électriques, déjà signalée au premier trimestre 2024, n’est pas encore compensée par la croissance des ventes avec de nouveaux clients chinois et les constructeurs automobiles allemands.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 4,6 %, en hausse de 130 points de base par rapport au premier semestre 2023 Cette amélioration intègre l’impact positif sur un an de 25 millions d’euros résultant de la fin du programme JIT déficitaire dans le Michigan duquel FORVIA est sortie à la fin du troisième trimestre 2023. Même en retraitant le premier semestre 2023 des coûts supplémentaires liés au programme JIT du Michigan, l’activité Seating a enregistré une amélioration de sa marge de 70 points de base en glissement annuel, portée par une meilleure exécution, une reprise de l’inflation et des opportunités de revalorisation.

INTERIORS (19 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : forte croissance des ventes, mais marge opérationnelle fortement pénalisée par les opérations nord-américaines au premier semestre, dont la rentabilité devrait se redresser au deuxième semestre

INTERIORS (en M€) S1 2023 Effet Croissance S1 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 2 438 -41 160 2 557 4,9% % des ventes n-1 -1,7% 6,6% surperformance (bps) +680bps Résultat opérationnel 94 37 -60,7% 3,8% 1,4% -240bps

Ventes

Croissance organique de 6,6 %, soit une surperformance de 680 points de base Solide croissance organique dans les trois grandes régions, notamment en Amérique du Nord avec +8,7 %. En Europe, malgré l’impact de Stellantis (baisse à deux chiffres sur un an), les ventes ont progressé de 6,5 % sur une base organique, portées par VW, Renault, Ford et JLR. En Amérique du Nord, les ventes ont été portées par GM (avec un chiffre qui a plus que doublé sur un an) et un nombre élevé de SOP : en 2024, l’activité Interiors Amérique du Nord lancera 30 nouveaux projets (dont 18 au premier semestre et 12 au second semestre), un chiffre historiquement élevé, contre moins de 10 sur un rythme annuel normal. En Chine, les ventes ont progressé de 2,3 % sur une base organique, mais ont néanmoins sous-performé la croissance du marché chinois au cours de la période.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 1,4 %, contre 3,8 % au premier semestre 2023, une dégradation qui n’est imputable qu’à la performance des opérations Interiors en Amérique du Nord. Début 2024, l’activité Interiors Amérique du Nord a été touchée par un problème avec un fournisseur au Mexique qui a entraîné d’importantes perturbations jusqu’à la mi-avril. Cette situation a également impacté la préparation des lancements dans un contexte de SOP record (18 au premier semestre 2024 contre 3 au premier semestre 2023). La conjonction de ces circonstances s’est traduite par des surcoûts importants au premier semestre 2024, y compris des coûts de fret exceptionnels. Les opérations Interiors en Amérique du Nord ont enregistré une perte opérationnelle au premier semestre 2024, pénalisée par des coûts exceptionnels de 47 millions d’euros. En ce qui concerne le second semestre 2024, même si le nombre de SOP va rester élevé (néanmoins inférieur à celui du premier semestre), la préparation des usines s’est considérablement améliorée, tandis que le problème lié au fournisseur rencontré début 2024 est désormais réglé ; cela contribuera au retour à la rentabilité des opérations d’Interiors Amérique du Nord au deuxième semestre 2024.

CLEAN MOBILITY (16 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : dynamisme des ventes et amélioration de la rentabilité, malgré des investissements zéro émission

CLEAN MOBILITY (en M€) S1 2023 Effet Croissance Effet S1 2024 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 2 468 -125 76 -227 2 191 -11,2% % des ventes n-1 -5,1% 3,1% -9,2% surperformance (bps) +330bps Résultat opérationnel 190 187 -1,6% 7,7% 8,5% +80bps

Ventes

Croissance organique de 3,1 %, soit une surperformance de 330 points de base La croissance organique en Amérique du Nord est globalement conforme à celle du marché, portée par Ford et les poids lourds. Les ventes en Europe sont en légère baisse organique, mais ont surperformé le marché européen (hors Russie), principalement grâce à Renault et VW. En Chine, les ventes ont baissé de 9,2 % en raison du rythme toujours soutenu de l’électrification dans ce pays.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 8,5 %, en hausse de 80 points de base par rapport au premier semestre 2023. Cette amélioration reflète un levier opérationnel efficace sur la croissance des ventes et la réduction des dépenses de R&D. La rentabilité des opérations Ultra-faibles émissions s’est redressée à 10 % au premier semestre 2024, tandis que le développement des opérations Hydrogène continue de peser sur la marge opérationnelle globale de l’activité.

ELECTRONICS (15 % du chiffre consolidé du Groupe sur la période) : forte surperformance des ventes et amélioration de la rentabilité

ELECTRONICS (en M€) S1 2023 Effet Croissance S1 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 2 047 -48 92 2 091 2,1% % des ventes n-1 -2,3% 4,5% surperformance (bps) +470bps Résultat opérationnel 88 122 37,7% 4,3% 5,8% +150bps

Ventes

Croissance organique de 4,5 %, soit une surperformance de 470 points de base La croissance organique a été principalement portée par la croissance organique à deux chiffres des opérations de Clarion Electronics. Les ventes européennes ont progressé de 1,1 % sur une base organique, surperformant le marché et portées par VW et ce, malgré le ralentissement du rythme d’électrification qui a affecté la demande en systèmes de gestion de batteries haute tension. L’Amérique du Nord a enregistré une croissance organique de 8,0 %, portée par VW, Ford et GM et soutenue par les SOP dans l’activité radar. En Asie, la croissance avec les constructeurs automobiles japonais n’a pas totalement compensé la baisse en Chine, liée à un mix clients défavorable.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 5,8 %, en hausse de 150 points de base par rapport au premier semestre 2023 Sur un an, amélioration de la contribution de Clarion Electronics qui avait affiché une perte opérationnelle au premier semestre 2023 (Clarion Electronics avait renoué avec les bénéfices dès le second semestre 2023). La marge brute a bénéficié de la réduction des coûts des matériaux. Les dépenses de R&D ont également été réduites, avec moins de services externes et des économies des frais généraux et administratifs.

LIGHTING (15 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : croissance des ventes grâce à l’effet de périmètre et légère amélioration de la rentabilité

LIGHTING (en M€) S1 2023 Effet Croissance Effet S1 2024 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 1 874 -27 -6 126 1 968 5,0% % des ventes n-1 -1,4% -0,3% 6,7% surperformance (bps) -10bps Résultat opérationnel 91 99 8,8% 4,9% 5,0% +10bps

Ventes

Ventes en hausse de 5,0 % grâce à l’effet de périmètre et globalement stable (-0,3 %) sur une base organique Impact positif de 126 millions d’euros lié à l’intégration au 1 er janvier 2024 de HBBL, une joint-venture Lighting détenue par FORVIA HELLA en Chine (précédemment consolidée par mise en équivalence). Croissance organique de +6,2 % en Europe, principalement portée par VW et Nissan-Mitsubishi. En Amérique du Nord, les ventes ont progressé de 2,1 % sur une base organique, la montée en puissance des nouveaux programmes ayant compensé la baisse des volumes avec un client. En Chine, les ventes sont en baisse de 6,1 % sur une base organique, impactées par l’arrêt de la production en série à fort volume fin 2023.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 5,0 %, en hausse de 10 points de base par rapport au premier semestre 2023 Le levier opérationnel positif, incluant l’effet bénéfique de la consolidation de HBBL, a compensé la hausse des dépenses de R&D liée à l’inflation des frais de personnel.







LIFECYCLE SOLUTIONS (4 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : la marge opérationnelle reste à deux chiffres malgré une baisse des ventes principalement liée à l’activité de véhicules utilitaires

LIFECYCLE SOLUTIONS (en M€) S1 2023 Effet Croissance S1 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 43 661 43 582 -0,2% Ventes 546 -5 -11 530 -2,9% % des ventes n-1 -0,9% -2,0% surperformance (bps) -180bps Résultat opérationnel 72 62 -13,9% 13,2% 11,7% -150bps

Ventes

Baisse organique de 2,0 %, soit une sous-performance de 180 points de base En Europe (environ 80 % de l'activité), les ventes ont reculé de 1,5 % sur une base organique, mais ont surperformé le marché, l’activité de pièces de rechange étant restée soutenue. Baisse des ventes de véhicules utilitaires comme dans l’agriculture, les remorques et la construction.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 11,7 %, en baisse de 150 points de base par rapport au premier semestre 2023 Impact négatif de la baisse des volumes de ventes. L’augmentation des dépenses de R&D et des frais généraux et administratifs (coûts supplémentaires de logistique et de marketing) a plus que compensé l’amélioration de la marge brute.











VENTES ET RENTABILITÉ PAR RÉGION AU PREMIER SEMESTRE 2024





EMEA Amériques Asie TOTAL % des ventes consolidées S1 2024 48% 27% 25% 100% Prod. auto. régionale vs n-1 -89,7% -94,3% -89,4% -92,4% Ventes S1 2023 (M€) 6 529 3 625 3 466 13 621 Effet devises -0,9% -4,2% -4,4% -2,6% Organique 2,0% 9,7% -3,2% 2,7% Surperformance (en points de base) +470bps +940bps -390bps +290bps Effet périmètre -1,3% -3,8% 3,6% -0,7% Ventes S1 2024 (M€) 6 518 3 686 3 331 13 534 Croissance publiée -0,2% 1,7% -3,9% -0,6% Rés. opérationnel S1 2023 (M€) 171 144 360 675 % des ventes 2,6% 4,0% 10,4% 5,0% Rés. opérationnel S1 2024 (M€) 202 166 332 700 % des ventes 3,1% 4,5% 10,0% 5,2% Variation +50bps +50bps -40bps +20bps

Ventes

La zone EMEA (dont l’Europe constitue 98%) affiche une croissance organique de 2,0 %, soit une surperformance de 470 points de base, portée par les activités Interiors et Lighting et impactée par la baisse d’activité avec Stellantis.

portée par les activités Interiors et Lighting et impactée par la baisse d’activité avec Stellantis. La zone Amériques (dont l’Amérique du Nord constitue 90%) affiche une croissance organique totale de 9,7 % : Les ventes en Amérique du Nord sont en hausse de 5,1 % sur une base organique, soit une surperformance de 330 points de base, également impactées par la baisse d’activité avec Stellantis. Les ventes en Amérique du Sud sont en hausse de 50,3 %, dopées par l’effet d’hyperinflation.

La zone Asie (dont la Chine constitue 78%) affiche une baisse organique totale de 3,2 % : Les ventes en Chine sont en baisse de 6,1 % sur une base organique, soit une sous-performance de 11,3 points de pourcentage ; elles sont principalement impactées par des baisses de ventes avec BYD et un grand constructeur automobile américain de véhicules électriques, déjà signalées au premier trimestre 2024, et non encore compensées par une croissance des ventes avec de nouveaux clients chinois et les constructeurs automobiles allemands. Les ventes dans les autres pays asiatiques sont en hausse de 7,2 % sur une base organique, soit une surperformance de 11,4 points de pourcentage, portée par les constructeurs automobiles japonais.



Résultat opérationnel

La marge opérationnelle s’améliore de 50 points de base dans les zones EMEA et Amériques ; elle est en baisse de 40 points de base en Asie, tout en restant à un niveau élevé proche de 10 % du chiffre d’affaires La marge opérationnelle dans la zone EMEA continue de se redresser, passant de 2,6 % au premier semestre 2023 à 3,1 % au premier semestre 2024 La marge opérationnelle dans la zone Amériques s’est également améliorée, passant de 4,0 % au premier semestre 2023 à 4,5 % au premier semestre 2024, incluant d’une part l’impact positif de la sortie du programme déficitaire Seating à Highland Park et d’autre part l’impact négatif des opérations Interiors en Amérique du Nord. La marge opérationnelle en Asie s’établit à 10 % au premier semestre 2024 contre 10,4 % au premier semestre 2023, démontrant une bonne tenue de la marge opérationnelle en Chine malgré une baisse des ventes en glissement annuel sur la période.







COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ POUR LE PREMIER SEMESTRE 2024





en millions d'euros S1 2023 S1 2024 Variation Ventes 13 621 13 534 -0.6% A périmètre et taux de change constants +2.7% Résultat opérationnel 675 700 +3.8% Amort. des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un

regroupement d’entreprises -98 -93 Résultat opérationnel

(après amort. des actifs incorporels acquis) 577 607 +5.1% Restructurations -72 -222 Autres produits et charges opérationnels non courants 1 -43 Charges de financement -280 -320 Produits sur prêts, titres de placement et trésorerie 41 70 Autres revenus et charges financiers -67 79 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 200 171 Impôts sur les bénéfices -116 -59 Résultat net des sociétés intégrées 85 112 Part de résultat net des sociétés liées 0 -12 Résultat net des activités poursuivies 84 100 +18.1% Résultat net des activités non poursuivies 18 0 Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires 103 100 Intérêts minoritaires -74 -95 Résultat net consolidé, part du Groupe 28 5

Comme détaillé ci-dessus par activité et par région, le résultat opérationnel (avant amortissement des actifs incorporels acquis) progresse de 3,8 %, passant de 675 millions d’euros au premier semestre 2023 à 700 millions d’euros au premier semestre 2024, soit une amélioration de 20 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de 5,0 % au premier semestre 2023 à 5,2 % au premier semestre 2024.

Amortissement des actifs incorporels acquis lors de regroupements d’entreprises : charge nette de 93 millions d’euros, similaire à celle de 98 millions d’euros au premier semestre 2023.

charge nette de 93 millions d’euros, similaire à celle de 98 millions d’euros au premier semestre 2023. Frais de restructuration : charge nette de 222 millions d’euros contre une charge nette de 72 millions d’euros au premier semestre 2023 ; la forte hausse au premier semestre 2024 reflète le démarrage effectif du projet quinquennal EU-FORWARD visant à renforcer la compétitivité et l’agilité des opérations du Groupe en Europe. Les frais de restructuration en Europe au premier semestre 2024 s’élèvent à 186 millions d’euros contre 38 millions d’euros au premier semestre 2023 (principalement Interiors, Clean Mobility et Lighting), alors qu’ils restent globalement stables dans le reste du monde.

charge nette de 222 millions d’euros contre une charge nette de 72 millions d’euros au premier semestre 2023 ; la forte hausse au premier semestre 2024 reflète le démarrage effectif du projet quinquennal EU-FORWARD visant à renforcer la compétitivité et l’agilité des opérations du Groupe en Europe. Les frais de restructuration en Europe au premier semestre 2024 s’élèvent à 186 millions d’euros contre 38 millions d’euros au premier semestre 2023 (principalement Interiors, Clean Mobility et Lighting), alors qu’ils restent globalement stables dans le reste du monde. Autres produits et charges opérationnels non courants : charge nette de 43 millions d’euros contre un produit net de 1 million d’euros ; au premier semestre 2024, la charge nette non courante intégrait des coûts liés à différents litiges, parmi lesquels le litige déjà mentionné portant sur le problème avec le fournisseur au Mexique dans le cadre des opérations Interiors en Amérique du Nord.

charge nette de 43 millions d’euros contre un produit net de 1 million d’euros ; au premier semestre 2024, la charge nette non courante intégrait des coûts liés à différents litiges, parmi lesquels le litige déjà mentionné portant sur le problème avec le fournisseur au Mexique dans le cadre des opérations Interiors en Amérique du Nord. Résultat financier net : charge nette de 171 millions d’euros contre une charge nette de 306 millions d’euros au premier semestre 2023 ; sur ces montants, le coût total des financements représente 320 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 280 millions d’euros au premier semestre 2023. L’essentiel des éléments positifs contribuant à un résultat financier net limité de 171 millions d’euros au premier semestre 2024 est représenté par la hausse du résultat net tiré des produits de prêts, des placements de trésorerie et des titres de placement pour 70 millions d’euros (contre 41 millions d’euros au premier semestre 2023) et des autres produits et charges financiers qui représentent un produit net de 79 millions d’euros au premier semestre 2024 (contre une charge nette de 67 millions d’euros au premier semestre 2023), principalement en raison de la plus-value sur la cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC.

Le résultat avant impôt des sociétés intégrées se traduit par un bénéfice de 171 millions d’euros contre un bénéfice de 200 millions d’euros au premier semestre 2023.

Impôts sur les bénéfices : charge nette de 59 millions d’euros contre une charge nette de 116 millions d’euros au premier semestre 2023 ; le taux d’impôt effectif moyen du premier semestre 2024 s’établit à 34,7 %.

Le résultat après impôt des sociétés intégrées se traduit par un bénéfice de 112 millions d’euros contre un bénéfice de 85 millions d’euros au premier semestre 2023.





Après :

Déduction de la quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (-12 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 0,1 million d’euros au premier semestre 2023)

Déduction des intérêts minoritaires (95 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 74 millions d’euros au premier semestre 2023)

le résultat net consolidé (part du groupe) est bénéficiaire à 5 millions d’euros au premier semestre 2024 contre un bénéfice de 28 millions d’euros au premier semestre 2023.





TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU PREMIER SEMESTRE 2024





en M€ S1 2023 S1 2024 Variation Résultat opérationnel 675 700 +3,8% Amort. et provisions pour dépréciations, dont: 932 935 - Amortissement des immos en R&D 360 348 - Autres amortissements et dépréciations 573 587 EBITDA ajusté 1 607 1 635 +1.7% % des ventes 11,8% 12,1% +30bps Dépenses d'investissement (capex) -454 -419 R&D capitalisée -500 -507 Variation du BFR (excl. affacturage) 16 77 Variation de l'affacturage 149 20 Restructurations -91 -90 Frais financiers -234 -289 Impôts -306 -175 Autres (opérationnels) -14 -52 Cash flow net 172 201 +16.3% % of sales 1,3% 1,5% +20bps Dividendes payés y compris minoritaires -75 -125 Achat d'actions 0 -13 Investissements financiers net & autres -89 185 Opérations non poursuivies -57 0 Impact IFRS 16 -76 -125 Variation de l'endettement net -124 122 Dette nette en début de période -7 939 -6 987 Dette nette publiée en fin de période -8 063 -6 865 Ratio Dette nette / EBITDA ajusté 2.5x 2.0x

L’EBITDA ajusté progresse de 1,7 % à 1 635 millions d’euros, en hausse de 30 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires à 12,1 % du chiffre d’affaires (contre 1 607 millions d’euros et 11,8 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2023).

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 419 millions d’euros, soit 3,1 % du chiffre d’affaires (contre 454 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 3,3 % du chiffre d’affaires).

(contre 454 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 3,3 % du chiffre d’affaires). La R&D capitalisée s’élève à 507 millions d’euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires (contre 500 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 3,7 % du chiffre d’affaires).

(contre 500 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 3,7 % du chiffre d’affaires). La variation du fonds de roulement se traduit par une entrée de 77 millions d’euros (contre une entrée de 16 millions d’euros au premier semestre 2023), portée par une réduction accélérée des stocks.

(contre une entrée de 16 millions d’euros au premier semestre 2023), portée par une réduction accélérée des stocks. La variation de l’affacturage se traduit par une entrée très limitée de 20 millions d’euros (contre une entrée de 149 millions d’euros au premier semestre 2023 qui incluait l’extension du programme d’affacturage à FORVIA HELLA) ; au 30 juin 2024, l’affacturage total s’élève à 1 324 millions d’euros contre 1 339 millions d’euros au 30 juin 2023.

(contre une entrée de 149 millions d’euros au premier semestre 2023 qui incluait l’extension du programme d’affacturage à FORVIA HELLA) ; au 30 juin 2024, l’affacturage total s’élève à 1 324 millions d’euros contre 1 339 millions d’euros au 30 juin 2023. Les paiements de restructuration s’élèvent à 90 millions d’euros (contre 91 millions d’euros au premier semestre 2023).

(contre 91 millions d’euros au premier semestre 2023). Les paiements de charges financières s’élèvent à 289 millions d’euros (contre 234 millions d’euros au premier semestre 2023).

(contre 234 millions d’euros au premier semestre 2023). Les paiements sur les taxes s’élèvent à 175 millions d’euros (contre 306 millions d’euros au premier semestre 2023) ; le premier semestre 2024 intègre le reversement d’une retenue à la source de 68 millions d’euros au premier semestre 2023, liée aux dividendes exceptionnels reçus de FORVIA HELLA au titre de la cession de sa participation dans HBPO.

Le cash-flow net progresse de 16,3 % à 201 millions d’euros (contre 172 millions d’euros au premier semestre 2023) ; en dehors de la variation du fonds de roulement et de la variation de l’affacturage, le cash-flow net s’établit à 104 millions d’euros contre 7 millions d’euros au premier semestre 2023.

Les dividendes versés aux actionnaires minoritaires s’élèvent à 27 millions d’euros (contre 75 millions d’euros au premier semestre 2023, comprenant les dividendes exceptionnels versés aux actionnaires minoritaires de FORVIA HELLA).

Les dividendes incluent également le dividende versé par FORVIA SE à ses actionnaires pour 98 millions d’euros (0,50 euro par action versé en juin 2024 contre aucun dividende versé en 2023).

Les investissements financiers nets et divers représentent une entrée nette de 185 millions d’euros (contre une sortie de 89 millions d’euros au premier semestre 2023) ; ils incluent 227 millions d’euros issus des deux premières cessions liées au deuxième programme de cession de 1 milliard d’euros (cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC et vente de Hug Engineering).

L’impact IFRS16 s’élève à 125 millions d’euros (contre 76 millions d’euros au premier semestre 2023).

En conséquence, l’endettement financier net au 30 juin 2024 s’élève à 6,9 milliards d’euros, soit un ratio Dette nette/ EBITDA ajusté de 2,0x, contre 2,5x il y a un an et 2,1x au 31 décembre 2023.

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 6,2 MILLIARDS D’EUROS AU 30 JUIN 2024

Au 30 juin 2024, la trésorerie du Groupe s’élève à 6,2 milliards d’euros, dont 4,3 milliards d’euros de trésorerie disponible, 1,5 milliard d’euros sur la ligne de crédit senior de FORVIA totalement inutilisée et 450 millions d’euros sur la ligne de crédit senior de FORVIA HELLA totalement inutilisée.





LA GUIDANCE 2024 EST CONFIRMÉE AVEC DES VENTES ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE INDIQUEE ; LE CASH-FLOW NET ET LE RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ EN FIN D’ANNÉE SONT INCHANGÉS





Après prise en compte des facteurs suivants :

La performance du premier semestre 2024 fortement impactée par les opérations Interiors en Amérique du Nord,

La dernière prévision de S&P (datée de juillet 2024) de 88,7 millions de véhicules légers produits en 2024, en baisse désormais de 2 % par rapport à 2023,

La mise à jour des taux de change moyens 2024 de 1,08 pour l’EUR/USD et de 7,80 pour l’EUR/CNY, contre une hypothèse précédente de 1,10 pour l’EUR/USD et de 7,50 pour l’EUR/CNY, tandis que le peso argentin et la lire turque sont supposées connaître une dépréciation similaire au second semestre 2024 par rapport à celle connue au premier semestre 2024.

et confirmant que la marge opérationnelle du second semestre devrait progresser séquentiellement par rapport au premier semestre, soutenue notamment par :

La montée en puissance du programme EU-FORWARD et les synergies supplémentaires avec FORVIA HELLA

Le redressement de la marge opérationnelle d’Interiors Amérique du Nord

FORVIA prévoit désormais pour l’année 2024 :

Un chiffre d’affaires dans le bas de la fourchette de ses objectifs initiaux publiés en février dernier, à savoir entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros

Une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de ses objectifs initiaux publiés en février dernier, à savoir entre 5,6 % et 6,4 % du chiffre d’affaires

et réaffirme les attentes suivantes :

Cash-flow net ≥ 2023 en valeur (rappel : 649 millions d’euros) ,

(rappel : 649 millions d’euros) Ratio dette nette/EBITDA ajusté ≤1,9 x au 31 décembre 2024

Ces objectifs supposent qu’aucune interférence majeure n’affecte la production ou les ventes au détail dans toute région de production automobile au cours de l’année.









CONFIRMATION DE L’OBJECTIF CLÉ POWER25 D’UN RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ INFÉRIEUR À 1,5x FIN 2025, SOUTENU PAR LA FINALISATION DU DEUXIÈME PROGRAMME DE CESSIONS

L’AMBITION DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 EST REVISÉE PRINCIPALEMENT EN RAISON DES CHANGEMENTS DES COURS DES DEVISES





Après prise en compte des facteurs suivants :

Nos dernières prévisions pour 2024

L’impact sur le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle de nouvelles hypothèses de taux de change moyens 2025 de 1,10 pour l’EUR/USD et de 7,50 pour l’EUR/CNY (par rapport aux anciennes hypothèses de 1,05 et 7,00 respectivement), ainsi que l’impact de l’hyperinflation dans certains pays (taux de change moyens 2025 de 50 pour l’EUR/TRY et de 1 500 pour l’EUR/ARS par rapport aux taux de change moyens 2022 de 17,39 et 137,13 respectivement),

FORVIA prévoit désormais :

Un chiffre d’affaires compris entre 28 et 28,5 milliards d’euros en 2025 (contre environ 30 milliards d’euros en 2025 publiés lors du Capital Markets Day de novembre 2022) ; environ 1,5 milliard d’euros de cette révision est due aux taux de change et à l’hyperinflation (avec un effet de levier sur la marge opérationnelle de l’ordre de 10%) et le reste est principalement dû aux conditions de marché telles qu’estimées actuellement (avec un effet de levier sur la marge opérationnelle compris entre 15% et 20%).

En termes de marge opérationnelle et de net cash-flow, FORVIA confirme une nouvelle amélioration significative par rapport à 2024.

Conformément aux pratiques habituelles du Groupe en matière de publication de sa guidance annuelle, tous les objectifs détaillés pour 2025 seront annoncés le 28 février 2025, lorsque le Groupe publiera ses résultats pour l’exercice 2024.

FORVIA confirme son objectif clé POWER25 d’un ratio Dette nette/EBITDA ajusté <1,5x au 31 décembre 2025 grâce à la génération de cash-flow et à la finalisation du deuxième programme de cessions attendue avant fin 2025. Ceci reflète la priorité absolue du Groupe au désendettement.

Cette ambition suppose qu’aucune interférence majeure n’affecte la production ou les ventes au détail dans toute région de production automobile au cours de la période 2024-2025.







CALENDRIER FINANCIER





21 octobre 2024 Publication des ventes du troisième trimestre 2024 (avant l’ouverture du marché)

(avant l’ouverture du marché) 28 février 2025 Publication des résultats de l’exercice 2024

(avant l’ouverture du marché)

Une conférence téléphonique en ligne sera organisée aujourd’hui à 10h00 (CET).

Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, utilisez le lien suivant :

https://www.sideup.fr/webcast-forvia-2024-hy-results/signin/en

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France +33 1 7095 0350

Royaume-Uni +44 208 080 6592

États-Unis +1 507 473 4847

Code de confirmation : 831 7217 8361#

PRESSE ANALYSTES/INVESTISSEURS Christophe MALBRANQUE

Responsable des relations presse du Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Marc MAILLET

Directeur des relations investisseurs

+33 (0) 1 72 36 75 70

marc.maillet@forvia.com



Iria MONTOUTO

Chargée des relations presse du Groupe

+33 (0) 6 01 03 19 89

iria.montouto@forvia.com



Sébastien LEROY

Directeur adjoint des relations investisseurs

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et 157 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,2 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com





AVERTISSEMENT

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant FORVIA. Ces déclarations prospectives représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme des prévisions concernant les résultats futurs de FORVIA ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’usage de termes prospectifs, tels que « estimer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « planifier », « viser », « croire », « probablement », « peut-être », « objectif », « but », « pourrait », « peut », « continuer », « convaincu », « confiant », dans leur version négative et plurielle également, et d’autres termes comparables. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du Groupe FORVIA), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de FORVIA, ainsi que le fonctionnement, l’orientation et le succès futurs des activités de FORVIA. Bien que FORVIA estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, ainsi qu’à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui peuvent tous échapper au contrôle de FORVIA et qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez consulter les documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les communiqués de presse, les présentations et notamment les risques et incertitudes décrits à la section 2 « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document de référence 2023 de FORVIA déposé par FORVIA auprès de l’AMF le 27 février 2024 sous le numéro D. 24-0070 (dont une version est disponible sur www.forvia.com ). Sous réserve des exigences réglementaires, FORVIA ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à revoir ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Toute information relative aux performances passées contenues dans le présent document ne constitue pas une garantie des performances futures. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable ou comme un conseil de placement. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation ont été communiqués à FORVIA par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces chiffres historiques n’ont pas été audités ou font l’objet d’un examen limité par les auditeurs de FORVIA. FORVIA HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur FORVIA HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de FORVIA.





DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

Un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ; Un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ; Et la « croissance à taux de change constants ».



FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

De l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ; Des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ; Des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ; Des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ; Des impôts.



EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + l’amortissement et la provision pour dépréciation des actifs. Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

