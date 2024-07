OP Ryhmä

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024

Pörssitiedote 24.7.2024 klo 9.00

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024: Liiketoiminnan vahva kehitys jatkui – liikevoitto 1 229 miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 1 229 miljoonaa euroa (986).

Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 11 % 1 844 miljoonaan euroon (1 656). Korkokate kasvoi 18 % 1 407 miljoonaan euroon (1 196). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 29 miljoonaa euroa 37 miljoonaan euroon (8) ja nettopalkkiotuotot laskivat 11 % 400 miljoonaan euroon (452).

Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 67 miljoonaa euroa (99) ja olivat 0,13 % (0,19) luotto- ja takauskannasta.

Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 7 % 269 miljoonaan euroon (250).

Kulut yhteensä kasvoivat 2 % 1 104 miljoonaan euroon (1 079). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 46 % (50).

Luottokanta laski vuodessa 1 % 97,7 miljardiin euroon (98,5) ja talletukset kasvoivat 3 % 75,3 miljardiin euroon (73,3).

CET1-vakavaraisuus oli 20,8 % (19,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 7,5 prosenttiyksiköllä.

Osuuspankit-segmentin liikevoitto kasvoi 685 miljoonaan euroon (524). Korkokate kasvoi 22 % 1 092 miljoonaan euroon (896). Saamisten arvonalentumiset laskivat 24 miljoonaa euroa 52 miljoonaan euroon (76). Nettopalkkiotuotot laskivat 15 % 305 miljoonaan euroon (361). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 48 % (53). Luottokanta laski vuodessa 1 % 70,4 miljardiin euroon ja talletukset olivat viime vuoden kesäkuun lopun tasolla 62,9 miljardia euroa.

liiketappio oli -8 miljoonaa euroa (-1). OP Ryhmä korotti vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla vuoden 2022 tasoon verrattuna. Vuonna 2024 OP-bonuksia maksetaan yhteensä arviolta yli 300 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaat saavat myös päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän edun arvo vuodelta 2024 on arviolta 88 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 liikevoiton arvioidaan olevan hyvällä tasolla, mutta muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

1–6/2024 1–6/2023 Muutos, % 1–12/2023 Liikevoitto, milj. € 1 229 986 24,6 2 050 Osuuspankit 685 524 30,7 1 223 Yrityspankki 275 219 25,4 408 Vakuutus 267 217 22,9 414 Ryhmätoiminnot -8 -1 - -26 Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet

OP-bonukset, milj. € -154 -134 14,8 -275 Tuotot yhteensä** 2 400 2 164 10,9 4 520 Kulut yhteensä -1 104 -1 079 2,3 -2 201 Kulu-tuotto-suhde, %** 46,0 49,9 -3,9* 48,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,9 10,7 1,2* 10,6 Oman pääoman tuotto ilman

OP-bonuksia, % 13,3 12,0 1,3* 12,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,24 0,94 0,30* 0,98 Koko pääoman tuotto ilman

OP-bonuksia, % 1,39 1,07 0,32* 1,11 30.6.2024 30.6.2023 Muutos, % 31.12.2023 CET1-vakavaraisuus, % 20,8 18,8 2,0* 19,2 Luottokanta, mrd. € 97,7 98,5 -0,8 98,9 Talletukset, mrd. € 75,3 73,3 2,8 74,5 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 2,99 2,53 0,46* 2,94 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,13 0,19 -0,06* 0,26 Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 100 2 075 1,2 2 094

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos, prosenttiyksikköä.

** Aiemmin tuloslaskelmalla omalla rivillään esitetyt OP-bonukset omistaja-asiakkaille on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin, korkokuluihin ja sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin. Tuloslaskelmalla ei enää esitetä riviä ”OP-bonukset omistaja-asiakkaille”. Vertailukauden tiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet sekä laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset.

Pääjohtajan kommentit:

Taantuman pohja näyttää Suomen taloudessa olevan takanapäin, korkojen laskiessa inflaation hidastuminen jatkui maltillisesti

Suomessa taantuman pohja näyttää olevan ohitettu ja talouden odotetaan elpyvän loppuvuoden aikana vienti- ja kulutuskysynnän vetämänä. Ensi vuonna talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän kahden prosentin vuosikasvuun, mutta kyse on silti vasta palautumisesta pitkän ajan verkkaiselle kasvutrendille.

Inflaatio hidastui Suomessa 1,3 prosenttiin kesäkuussa ja oli selvästi alemmalla tasolla kuin Euroalueella keskimäärin (2,5 prosenttia). Euroopan keskuspankki aloitti kesäkuussa odotetut koronlaskut laskemalla ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 3,75 prosenttiin. Markkinakoroista kahdentoista kuukauden euriborkorko pysyi vuoden toisella neljänneksellä edelleen 3,6–3,7 prosentin tasolla. Hintojen nousun hidastuminen ja markkinakorkojen kääntyminen laskuun tukevat talouden käännettä parempaan.

Asuntokaupan volyymi ja asuntoluottojen kysyntä olivat vuoden takaiseen verrattuna selvästi alhaisemmalla tasolla. Myös asuntojen hintojen maltillinen lasku jatkui. Asuntomarkkinat näyttävät kuitenkin kääntyvän positiiviseen suuntaan lähitulevaisuudessa.

Osakemarkkinoilla kehitys oli alkuvuonna nousujohteista kohtuullisena säilyneen globaalin talouskasvun, yritysten parantuneiden tulosten ja markkinoiden koronlaskuodotusten vauhdittamana. Suomessa pörssikurssien kehitys oli muuta Eurooppaa ja varsinkin Yhdysvaltojen osakemarkkinoita heikompaa. Yhdysvalloissa osakekurssit nousivat erityisesti suurten teknologiayhtiöiden johdolla.

Heikko talouskehitys näkyi edelleen erityisesti rakentamisessa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Koko kiinteistösektorin riskit pysyivät koholla. Yritysten investoinnit olivat alhaisella tasolla.

Geopoliittiset riskit olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla korkealla tasolla erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja Lähi-idässä käytävän Gazan sodan jatkuessa. Valitettavasti kummassakaan konfliktissa ei ole nähtävissä pikaista ratkaisua. Euroopassa monissa eri maissa käydyt vaalit yllätyksellisine tuloksineen pitivät yllä epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Maailmantalouden näkymiä kuvaavat indikaattorit ovat parantuneet alkuvuoden aikana ja viittaavat talouden asteittaiseen piristymiseen.

OP Ryhmän liiketoiminnan vahva kehitys jatkui – erinomainen tulos varmistaa kilpailukykyiset edut omistaja-asiakkaille jatkossakin

Toimintaympäristön vaisusta talouskehityksestä huolimatta OP Ryhmän liikevoitto kehittyi edelleen erinomaisesti vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 25 prosenttia ja nousi 1 229 miljoonaan euroon. Vahva tuloskehityksemme takaa omistaja-asiakkaillemme erittäin kilpailukykyiset edut. Maksamme vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset vuoden 2022 tasoon verrattuna 40 prosentilla korotettuina emmekä peri vuonna 2024 omistaja-asiakkailtamme lainkaan kuukausimaksuja päivittäispalveluista. Näiden etujen yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaillemme on kuluvana vuonna arviolta 400 miljoonaa euroa.

Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme eri tavoin annettavina taloudellisina ja muina etuina. Olemme valmiina siihen, että finanssialan bonusten verotuskäytännöt saattavat tulevaisuudessa muuttua. OP Ryhmän omistaja-asiakkaat tulevat jatkossakin saamaan vähintään entisen tasoiset taloudelliset edut mahdollisista lakimuutoksista huolimatta. Kannattaa siis olla OP Ryhmän omistaja-asiakas.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus vahvistui edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja oli 20,8 prosenttia, mikä ylittää 7,5 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista suurista pankeista. Erinomainen kannattavuus sekä vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat keskeisiä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle ja luovat luottamusta asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Tällaisten asioiden merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeampina ja muutenkin epävarmempina aikoina.

OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla erityisesti korkokatteen hyvän kehityksen vauhdittamana. Sekä talletusvarainhankinnan että tukkumarkkinoilta tehtävän varainhankinnan kustannukset kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Nettopalkkiotuotot laskivat 11 prosenttia, mikä johtui erityisesti omistaja-asiakkaille tarjotun päivittäispalvelujen kuukausimaksuja koskevasta maksuttomuusedusta.

Vakuutuspalvelutulos oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla selvästi edellisvuotta parempi nousten 37 miljoonaan euroon. Alkuvuonna korvausmenoa kasvattivat useat suurvahingot sekä terveysvakuutuksen heikko kannattavuus, mutta toisella vuosineljänneksellä korvausmenon kasvu hidastui ja vakuutuspalvelutulos nousi selvästi positiiviseksi.

Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät koko alkuvuoden erinomaisesti ollen seitsemän prosenttia edellisvuotta suuremmat yhteensä 269 miljoonaa euroa. Tuotot yhteensä olivat 2 400 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

OP Ryhmän kulut tammi-kesäkuussa kasvoivat edellisestä vuodesta 2 prosenttia ollen 1 104 miljoonaa euroa. Rahoitusvakausmaksun pienenemisellä edellisestä vuodesta 62 miljoonalla eurolla oli keskeinen vaikutus kulukehitykseen. Ilman tätä vaikutusta kulut kasvoivat 9 prosenttia edellisvuodesta. Kuluja kasvattivat erityisesti henkilöstökulujen kasvu sekä kasvaneet panostukset ICT-kehittämiseen. OP Ryhmän kulu-tuotto-suhde parani tuntuvasti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli erittäin hyvällä tasolla 46 prosenttia.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli alkuvuonna vahvaa. Erityisen voimakkaasti tulos kasvoi korkokatteen hyvän kehityksen ansiosta Osuuspankit-segmentissä, jossa liikevoitto kasvoi 31 prosenttia 685 miljoonaan euroon. Myös Yrityspankin liikevoitto parani selvästi nousten 25 prosenttia 275 miljoonaan euroon. Vakuutuksen liikevoitto oli 267 miljoonaa euroa nousten edellisestä vuodesta 23 prosenttia erityisesti sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta.

Talletusten määrä kääntyi lievään kasvuun, luottokanta supistui hieman – asiakkaiden lainanhoitokyvyssä pieniä merkkejä tilanteen heikkenemisestä

Talletuskanta kasvoi vuoden aikana 3 prosenttia. Sekä kotitalouksien että yritysten talletukset kasvoivat maltillisesti. OP Ryhmä säilytti selkeän markkinajohtajan asemansa talletuspankkina Suomessa.

OP Ryhmän luottokanta supistui vertailukaudesta 1 prosentin. Uusien asunto- ja yritysluottojen kysyntä oli edelleen matalalla tasolla. OP Ryhmä oli edelleen vahva markkinajohtaja asunto- kuin yritysluotoissa. Asuntolaina-asiakkaamme ovat kyenneet hoitamaan lainansa pääosin säntillisesti korkojen noususta huolimatta. Lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on alkuvuonna ollut edellisvuotta pienempi, mutta perintään siirtyneiden kotitalouksien luottojen määrä on ollut alkuvuonna lievässä kasvussa. Yritysluotoissa ongelma-asiakkaiden määrä on ollut kasvussa rakentamisessa ja laajemminkin kiinteistösektorilla. Odotettavissa olevien luottotappioiden määrä ja järjestämättömien saamisten määrä olivat alkuvuonna yleisen talouskehityksen heikennyttyä lievässä kasvussa. Saamisten arvonalentumiset kuitenkin laskivat hieman vertailuvuodesta.

OP Ryhmä panostaa vahvasti varallisuudenhoitoon

Huhtikuun alussa OP Ryhmän varallisuudenhoidosta vastaavana johtajana ja OP Osuuskunnan johtokunnan jäsenenä aloitti Hanna Porkka. Varallisuudenhoidosta vastaavan johtajan nimittäminen on osa OP Ryhmän strategisten panostusten lisäämistä varallisuuden-hoitopalvelujen kehittämiseen ja kasvuun. Tahdomme ottaa selkeän kasvuloikan tässä liiketoiminnassa. Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana ja siksi panostamme vahvasti niin varallisuudenhoitopalveluiden monipuolisuuteen, laatuun kuin saatavuuteenkin eri asiakasryhmiemme tarpeet huomioiden. Haluamme edistää asiakkaidemme vaurastumista pitkäjänteisesti.

Säännöllinen rahastosäästäminen kiinnosti asiakkaitamme ja uusia säästösopimuksia tehtiinkin 39 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. OP-sijoitusrahastojen osuudenomistajien määrä jatkoi kasvua ja oli yli 1,3 miljoonaa. Myös aktiivisten osakesijoittajien määrä kasvoi selvästi. OP Ryhmän hoitaman sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 10 prosenttia ollen yli 109 miljardia euroa.

Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä

Vakuutusmaksutuotot kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 8 prosenttia edellisvuodesta. Alkuvuonna voimakkaasti kasvaneen vakuutusliiketoiminnan korvausmenon kasvu hidastui toisella neljänneksellä ollen kuitenkin 11 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Vahinkovakuutuksen riskisuhde oli 71 prosenttia eli 3 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi. Kaikista Pohjola Vakuutukselle ilmoitetuista vahingoista korvattiin 94 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä vahinkovakuutuksen kannattavuus parani selvästi ensimmäisestä neljänneksestä.

OP Henkivakuutuksen tulos kehittyi alkuvuonna mainiosti ja sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 8 prosenttia vuodenvaihteesta. OP Henkivakuutuksen uutena toimitusjohtajana aloitti toukokuun alussa Kristiina Michelsson. Henkivakuutusliiketoiminta on yksi OP Ryhmän strategisista kasvun painopistealueista.

Tekoäly mahdollistaa asiakkaillemme entistäkin parempia palveluita ja tuo työntekijöillemme uusia tuottavuutta parantavia työvälineitä

Investoimme entistä enemmän ICT-toiminnan - varsinkin tietosuojan ja kyberturvallisuuden - kehittämiseen. Generatiivisen tekoälyn murros tullee muuttamaan yhteiskuntaa jopa enemmän ja nopeammin kuin internet aikanaan. OP Ryhmä aikoo olla edelläkävijöiden joukossa tekoälyn hyödyntämisessä asiakasliiketoiminnassaan sekä eri toimintojensa tuottavuuden ja laadun parantamisessa. Panostamme tällä hetkellä voimakkaasti myös henkilöstömme tekoälyosaamisen vahvistamiseen.

Lanseerasimme kesäkuussa asiakkaidemme käyttöön OP Ainan, uuden OP-mobiilissa toimivan henkilökohtaisen apurin, joka auttaa asiakkaitamme joka päivä läpi vuorokauden erilaisissa pankki- ja vakuutusasioissa. OP Aina on ensimmäinen suomalainen tekoälyä ja herätteitä hyödyntävä finanssialan palvelu, jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin personoidumpia ja helposti saatavilla olevia palveluita.

Meillä on jotain yhteistä

OP Ryhmä on vahvassa kunnossa tukemaan asiakkaitaan niin taloudellisesti parempina kuin heikompinakin aikoina. Haluamme olla toiveikkaamman tulevaisuuden suunnannäyttäjä suomalaisessa yhteiskunnassa. Meille Suomen ja suomalaisten menestyminen on ykkösasia.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta OP Ryhmää kohtaan. Tahdomme olla luottamuksenne arvoisia jatkossakin. Lämmin kiitos myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme alkuvuonna 2024 tekemästänne erinomaisesta työstä. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Timo Ritakallio

pääjohtaja

Tammi–kesäkuu

OP Ryhmän liikevoitto oli 1 229 miljoonaa euroa (986). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 243 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 11,4 prosenttia 1 844 miljoonaan euroon (1 656). Kulu-tuotto-suhde parani 46,0 prosenttiin (49,9). Tulokseen sisältyvät omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset kasvoivat 14,8 prosenttia 154 miljoonaan euroon.

Korkokate kasvoi 17,6 prosenttia 1 407 miljoonaan euroon. Markkinakorkojen kehitys kasvatti edelleen korkokatetta. Osuuspankit-segmentin korkokate kasvoi 21,8 prosenttia 1 092 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin 14,8 prosenttia 328 miljoonaan euroon. OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 0,8 prosenttia 97,7 miljardiin euroon ja talletukset kasvoivat vuodessa 2,8 prosenttia 75,3 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuodessa 1,7 prosenttia 47,8 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 10,4 miljardia euroa (10,9).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 67 miljoonaa euroa (99). Lopullisia luottotappioita oli 25 miljoonaa euroa (32). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 971 miljoonaa euroa (929), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 105 miljoonaa euroa (109). Järjestämättömät saamiset olivat 3,0 prosenttia (2,9) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,13 prosenttia (0,19) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot laskivat 11,4 prosenttia 400 miljoonaan euroon. Omistaja-asiakkaat ovat saaneet päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 lähtien, mikä vaikutti maksuliikkeen nettopalkkioiden laskuun. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot laskivat 42 miljoonaa euroa 113 miljoonaan euroon, asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot 4 miljoonaa euroa 27 miljoonaan euroon ja sijoitusrahastojen nettopalkkiotuotot 3 miljoonaa euroa 91 miljoonaan euroon.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi 29 miljoonaa euroa 37 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 263 miljoonaa euroa (237). Vahinkovakuutuksen nettomaksutuotot, sisältäen jälleenvakuutuksen osuuden, kasvoivat 7,0 prosenttia 844 miljoonaan euroon. Nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen kasvoivat 11,0 prosenttia 597 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 100,4 prosenttiin (97,6).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 7,5 prosenttia 269 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti osakesijoitusten arvonnousu. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,6 prosenttia (3,4).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 1 034 miljoonaa euroa (762) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -523 miljoonaa euroa (-300). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat -272 miljoonaa euroa (-253).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat 10,5 prosenttia 17 miljoonaan euroon saamistodistusten korkotuottojen laskettua.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 25 miljoonaan euroon (21).

Kulut yhteensä kasvoivat 2,3 prosenttia 1 104 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 10,5 prosenttia 535 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu sekä palkankorotukset. OP Ryhmän henkilömäärä kasvoi vuodessa noin 1 000 henkilöä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 24,7 prosenttia 69 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut olivat vertailukauden tasolla 501 miljoonaa euroa. ICT-kulut olivat 252 miljoonaa euroa (207). Kehittämisen kuluvaikutus oli 171 miljoonaa euroa (127) ja aktivoidut kehittämismenot olivat 31 miljoonaa euroa (50). Viranomaismaksut laskivat 62 miljoonaa euroa 1 miljoonaan euroon. EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2024. OP Ryhmä maksoi vakausmaksuja vuonna 2023 yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Aiemmin tuloslaskelmalla omalla rivillään esitetyt OP-bonukset omistaja-asiakkaille on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin 76 miljoonaa euroa (71), korkokuluihin 40 miljoonaa euroa (32) ja sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin 23 miljoonaa euroa (19). Tuloslaskelmalla ei enää esitetä riviä ”OP-bonukset omistaja-asiakkaille”. Vertailukauden tiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen liitetiedossa 1. ”Laatimisperiaatteet sekä laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset”.

Tuloverot olivat 244 miljoonaa euroa (196). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,9 prosenttia (19,9). Laaja tulos verojen jälkeen oli 1 031 miljoonaa euroa (803).

OP Ryhmän oma pääoma oli 17,0 miljardia euroa (16,3). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,2 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 193 prosenttia (199) ja NSFR-suhdeluku oli 130 prosenttia (130) katsauskauden lopussa.

Loppuvuoden näkymät

Suomen talous kehittyi heikosti alkuvuonna. BKT supistui edellisestä vuodesta ja työttömyys nousi. Luottamus talouteen on kuitenkin kohentunut kevään jälkeen. Hidastuvan inflaation ja laskevien korkojen myötä taloudella on edellytykset alkaa elpyä. Talouden näkymien riskit ovat yhä tavanomaista suuremmat. Geopoliittisten kriisien laajeneminen voi äkillisesti vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin ja taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Ryhmän liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto.

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 24.7. klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila.

Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat puolivuosikatsauksensa.

Taloudellinen informaatio 2024

Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2024 31.10.2024 OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.6.2024 Viikko 33 OP-yhteenliittymän Pilari III -taulukot 30.9.2024 Viikko 45

Helsingissä 24.7.2024

OP Osuuskunta

Hallitus

Lisätiedot:

Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500

Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325

Johtaja Lotta Ala-Kulju, yritysviestintä, puh. 010 252 8719

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 14 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan.