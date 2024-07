ALSTOM SA: Alstom remporte un contrat de 4 milliards d’euros pour la fourniture et la maintenance de 90 trains pour le réseau S-Bahn de Cologne (Allemagne)

Alstom remporte un contrat de 4 milliards d’euros pour la fourniture et la maintenance de 90 trains pour le réseau S-Bahn de Cologne (Allemagne)

Le contrat comprend 90 trains Adessia Stream et la maintenance associée sur une période de 34 ans

Avec une valeur de plus de 4 milliards d’euros, il s’agit de l’un des contrats les plus importants jamais attribués en Allemagne pour des solutions de mobilité urbaine

La solution retenue met l’accent sur l’innovation, l’accessibilité, la maintenabilité et l’optimisation du cycle de vie





24 juillet 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté1 un contrat portant sur la fourniture de 90 trains périurbains Adessia Stream aux autorités locales de transport ferroviaire de passagers go.Rheinland et Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) pour une exploitation sur le réseau S-Bahn de Cologne, en Allemagne. Le contrat comprend également un accord de services complet à long terme, ce qui signifie qu’Alstom assumera l’entière responsabilité de la maintenance des trains sur une période de 34 ans. Il s’agit de la plus importante commande d’Alstom en Allemagne à ce jour, avec une valeur globale de plus de 4 milliards d’euros.

Müslüm Yakisan, président de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez Alstom, a déclaré : « La nouvelle génération de véhicules pour le réseau S-Bahn de Cologne aura un impact décisif sur les transports publics dans la région et modèlera le paysage urbain pour les décennies à venir. Alstom fournira des trains confortables et innovants, offrant un haut niveau d’expérience aux passagers et mettant l’accent sur l’accessibilité. Nous sommes particulièrement heureux que go.Rheinland et Verkehrsverbund Rhein-Ruhr nous aient confié non seulement la livraison des véhicules, mais aussi leur maintenance tout au long de leur cycle de vie ».

« Nous avons commandé un train de conception entièrement nouvelle, adapté aux besoins et aux exigences spécifiques de notre région. Nous élevons ainsi la flotte de trains du réseau S-Bahn de Cologne à un niveau jamais atteint précédemment et nous sommes déjà impatients d’utiliser ces nouveaux trains », déclare Michael Vogel, directeur général de go.Rheinland. Oliver Wittke, porte-parole du conseil d’administration de VRR, ajoute : « L’aménagement extérieur et intérieur des nouveaux trains du réseau S-Bahn nous permettra d’offrir aux passagers des services plus fiables et de meilleure qualité ».

Deux versions du train seront livrées, en fonction de la partie du réseau où elles seront exploitées. La version la plus courte compte 9 voitures et mesure près de 150 mètres de long, tandis que la version la plus longue comprend 11 voitures et mesure près de 170 mètres de long. Le train a été développé pour répondre aux demandes des passagers, qu’ils effectuent des trajets plus courts ou plus longs, ce qui a conduit à un mélange de modules flexibles innovants qui offre la meilleure combinaison possible d’espaces debout et de places assises. Les versions courte et longue du train offrent une capacité totale de plus de 1 150 et 1 340 passagers, respectivement. Les deux versions circuleront à une vitesse maximale de 140 km/h.

Outre les routeurs Wi-Fi et les prises de courant que les passagers attendent désormais, les trains Adessia Stream sont dotés d’un large éventail de fonctionnalités qui contribuent à rendre le voyage agréable pour tous les passagers. Une climatisation puissante avec des systèmes de réfrigération respectueux de l’environnement, pour des températures allant de -25 à 45°C, garantit un voyage confortable quelles que soient les conditions météorologiques, tandis que des fenêtres spécialement traitées assurent une meilleure réception pour les appareils mobiles. Des espaces polyvalents dans chaque voiture offrent suffisamment d’espace pour les poussettes et les vélos. Des comble-lacunes installés aux deux premières et aux deux dernières entrées du train garantissent un accès de plain-pied. Chaque voiture de queue dispose d’un espace réservé aux fauteuils roulants et est équipée de toilettes adaptées aux passagers à mobilité réduite. C’est la première fois en Allemagne qu’un train périurbain est équipé de toilettes. Les trains sont également équipés d’un système sonore numérique via Bluetooth pour les passagers malentendants.

La responsabilité principale du développement des trains incombe au site Alstom de Hennigsdorf, en Allemagne. La production des véhicules aura lieu sur le site Alstom de Bautzen, en Allemagne.

La maintenance des nouveaux trains sera assurée dans des dépôts modernes de la région de Cologne. Outre les mesures de maintenance préventive et corrective, Alstom assurera également une maintenance prédictive afin d’accroître la disponibilité des véhicules tout en réduisant les coûts de maintenance et en réalisant des économies significatives sur l’ensemble du cycle de vie des trains. Les processus de services seront continuellement optimisés tout au long des trois décennies de l’accord. Cette optimisation repose sur le concept des trains eux-mêmes, conçus pour être plus faciles à entretenir et optimisés tout au long de leur durée de vie. Grâce à ces atouts, Alstom a pu présenter l’offre la plus compétitive du marché.

Les trains périurbains Adessia constituent l’un des moyens les plus durables pour se déplacer dans les villes et les banlieues. La large gamme d’unités multiples à plancher haut et de voitures est disponible en configuration à un ou deux étages, adaptée à toutes les conditions climatiques, entre 120 et 200 km/h, sur les réseaux électrifiés et non électrifiés. En tant que premier constructeur de trains périurbains avec plus de 60 ans d’expérience, Alstom s’engage à améliorer encore davantage les opérations durables et l’expérience des passagers. La forte présence de plus de 40 000 voitures vendues dans plus de 60 systèmes de trains périurbains et dans plus de 15 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique ainsi qu’en Australie permet à plus de 20 millions de passagers de voyager chaque jour dans des trains Adessia de manière confortable, sûre et fiable.

Alstom est le leader du marché des services ferroviaires et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce au plus large portefeuille de solutions de services du marché. Les services de maintenance FlexCare Perform d’Alstom sont adaptés aux besoins des clients et aux exigences opérationnelles, depuis l’assistance technique avec pièces détachées jusqu’aux solutions de maintenance entièrement externalisées. Alstom assure la maintenance de plus de 35 500 véhicules dans le monde et est un partenaire de confiance pour l’entretien des actifs ferroviaires d’Alstom et celui d’autres entreprises.

Alstom™, AdessiaTM , Adessia StreamTM et FlexCare PerformTM sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 Signature du contrat et enregistrement de la commande attendus au deuxième trimestre de l’année fiscale 2024/25





À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.



Contacts Presse :



Siège social

Samuel MILLER - Tél : +33 (0)6 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com



Allemagne

Jörn BISCHOFF - Tél : +49 (0)1 74 92 50 348

joern.bischoff@alstomgroup.com







Andreas FLÓREZ - Tél : +49 (0)1 74 92 27 632

andreas.florez@alstomgroup.com



Relations avec les investisseurs

Martin VAUJOUR - Tél : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Estelle MATURELL ANDINO - Tél : +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com

















Pièce jointe