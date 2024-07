Kering : Communiqué de presse - Résultats semestriels 2024

KERING_Communiqué - Résultats semestriels 2024 - 24 07 2024





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



24 juillet 2024





RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Chiffre d’affaires du Groupe : 9 018 M€

-11% en données publiées et en comparable

Résultat opérationnel courant : 1 582 M€

Résultat net part du Groupe : 878 M€

« Dans un environnement de marché défavorable qui pèse sur notre chiffre d'affaires et notre profitabilité, nous travaillons avec constance à créer les conditions du retour à la croissance. Nos Maisons poursuivent leurs investissements pour enrichir leurs offres, accroître l’impact de leurs actions de communication, et renforcer l’exclusivité de leur distribution. Nous veillons à ce que chacun de ces investissements soit créateur de valeur sur la durée. Bien que le contexte actuel puisse influer sur le rythme d’exécution de notre stratégie, notre détermination et notre confiance sont plus fortes que jamais. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires de Kering s’élève à 9,0 milliards d’euros au premier semestre 2024 (-11% tant en données publiées qu’en données comparables).





s’élève à 9,0 milliards d’euros au (-11% tant en données publiées qu’en données comparables). Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 atteint 4,5 milliards d’euros, en retrait lui aussi de 11% en données publiées comme en comparable. La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 1%, ainsi qu’un effet périmètre positif de 1% lié à la consolidation de Creed.



L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 12% en comparable au deuxième trimestre, affectée par la baisse du trafic. Les tendances par région au deuxième trimestre sont restées sensiblement identiques à celles du premier trimestre, avec toutefois une amélioration séquentielle au Japon et une décélération en Asie-Pacifique. Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres est en baisse de 6% en comparable, le Groupe poursuivant le renforcement de l’exclusivité de la distribution de ses Maisons, tandis que l’activité de Kering Eyewear confirme ses bonnes tendances.





atteint 4,5 milliards d’euros, en retrait lui aussi de 11% en données publiées comme en comparable. La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 1%, ainsi qu’un effet périmètre positif de 1% lié à la consolidation de Creed.

Dans un contexte d’investissements continus du Groupe dans ses Maisons, le résultat opérationnel courant du Groupe s‘élève à 1,6 milliard d’euros au premier semestre, une baisse de 42% qui est en ligne avec les perspectives données lors de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2024. La marge opérationnelle courante s’établit à 17,5%, une dilution significative par rapport au premier semestre 2023, résultant d’un effet de levier opérationnel négatif. Le Groupe priorise les dépenses visant à nourrir la désirabilité de ses Maisons et opère un contrôle strict sur l’ensemble de ses autres dépenses opérationnelles.





du Groupe s‘élève à 1,6 milliard d’euros au premier semestre, une baisse de 42% qui est en ligne avec les perspectives données lors de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2024. La s’établit à 17,5%, une dilution significative par rapport au premier semestre 2023, résultant d’un effet de levier opérationnel négatif. Le Groupe priorise les dépenses visant à nourrir la désirabilité de ses Maisons et opère un contrôle strict sur l’ensemble de ses autres dépenses opérationnelles. Le résultat net part du Groupe au premier semestre 2024 atteint 878 millions d’euros.





au premier semestre 2024 atteint 878 millions d’euros. Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé sur le semestre, à 1,9 milliard d’euros hors acquisition immobilière, notamment grâce à une bonne gestion des stocks. En incluant l’acquisition d’un actif immobilier prestigieux à New York sur la Cinquième Avenue, il s’établit à 1,1 milliard d’euros.





Performances opérationnelles

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 4 085 5 128 -20% -18% Yves Saint Laurent 1 441 1 576 -9% -7% Bottega Veneta 836 833 +0% +3% Autres Maisons 1 717 1 856 -7% -6% Kering Eyewear et Corporate 1 067 869 +23% +7% Eliminations (128) (127) n.a. n.a. KERING 9 018 10 135 -11% -11%

(1) À périmètre et taux de change comparables.





Résultat opérationnel courant



(En millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Gucci 1 007 1 810 -44% Yves Saint Laurent 316 481 -34% Bottega Veneta 121 169 -28% Autres Maisons 44 224 -80% Kering Eyewear et Corporate 101 63 +61% Eliminations (7) (8) n.a. KERING 1 582 2 739 -42%

Gucci

Au premier semestre 2024, Gucci a enregistré un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros (-20% en données publiées et -18% en comparable). Les ventes en comparable dans le réseau de distribution en propre sont en recul de 20%, et les ventes dans le réseau Wholesale diminuent de 9%.

Au deuxième trimestre 2024, les ventes de la Maison sont en baisse de 19% en comparable, dont -20% en comparable dans le réseau en propre. Les performances par région sont globalement en ligne avec celles du premier trimestre 2024, avec un recul toujours marqué en Asie-Pacifique. La nouvelle offre, dont le déploiement en boutique est conforme au calendrier prévu, reçoit un accueil très favorable, tandis que les ventes de carryovers (lignes permanentes) restent en retrait.

Le résultat opérationnel courant de Gucci atteint 1,0 milliard d’euros au premier semestre 2024. La marge opérationnelle courante s’établit à 24,7% sur le semestre, reflétant les investissements réalisés pour poursuivre les initiatives stratégiques de la Maison sur le long terme.

Yves Saint Laurent

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent au premier semestre 2024 s’élève à 1,4 milliard d’euros,

(-9% en données publiées et -7% en comparable). L’activité dans le réseau en propre de la Maison est en retrait de 6% en comparable, tandis que les ventes dans le réseau Wholesale sont en baisse de 25% en comparable.

Au deuxième trimestre 2024, les ventes s’inscrivent en recul de 9% en comparable, dont -8% dans le réseau en propre. L’Asie-Pacifique voit ses performances se détériorer, tandis que les tendances au Japon sont en amélioration séquentielle. La Maison continue à mener des initiatives auprès des clientèles locales, et les nouvelles collections sont très bien reçues. Le canal Wholesale est en baisse de 25% sur le trimestre.

Le résultat opérationnel courant d’Yves Saint Laurent atteint 316 millions d’euros sur le semestre et sa marge opérationnelle courante s’établit à 22,0%, dans un contexte où la Maison continue à investir dans son réseau de distribution en propre ainsi que dans ses campagnes de communication et ses initiatives auprès de ses clients.

Bottega Veneta

Bottega Veneta réalise un premier semestre record, avec un chiffre d’affaires qui atteint 836 millions d’euros (+0% en données publiées et +3% en comparable). L’activité dans le réseau en propre est en croissance de 8% en comparable. Les ventes dans le réseau Wholesale sont en recul de 19% en comparable.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de la Maison est en hausse de 4% en comparable. Dans le réseau en propre, les ventes sont en croissance de 7% en comparable, soutenues par une progression à deux chiffres en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord et par un fort dynamisme au Moyen-Orient. L’Asie-Pacifique résiste bien. Les ventes du réseau Wholesale sont en baisse de 13%.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta atteint 121 millions d’euros, portant la marge opérationnelle courante à 14,5%, compte tenu d’investissements importants en communication et dans des événements de clienteling très exclusifs.



Autres Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons au premier semestre 2024 s’établit à 1,7 milliard d’euros (-7% en données publiées et -6% en comparable). Les ventes en comparable dans le réseau en propre augmentent de 1% et sont en retrait de 21% dans le réseau Wholesale.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 est en retrait de 5% en données comparables, avec des performances contrastées selon les Maisons. Le chiffre d’affaires réalisé dans le réseau en propre est resté stable par rapport au premier semestre 2023 en données comparables. Les Maisons de joaillerie Boucheron et Pomellato enregistrent chacune une croissance à deux chiffres. Les ventes de Balenciaga dans son réseau en propre sont stables en comparable. Alexander McQueen poursuit sa transition créative. Le chiffre d’affaires de Brioni est en forte croissance en comparable dans son réseau en propre. Les ventes Wholesale des Autres Maisons baissent de 16%.

Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons au premier semestre 2024 s’élève à 44 millions d’euros et la marge opérationnelle courante s’établit à 2,6%. Cette performance reflète un réinvestissement important en communication chez Balenciaga et l’impact de la transition chez Alexander McQueen, tandis que le résultat opérationnel de Boucheron est en forte progression.

Kering Eyewear et Corporate

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires total du segment Kering Eyewear et Corporate s’élève à 1,1 milliard d’euros. Il se rapporte essentiellement à l'activité de Kering Eyewear et de Kering Beauté, cette dernière comprenant les ventes de Creed.

Le chiffre d’affaires de Kering Eyewear au premier semestre 2024 atteint 914 millions d’euros, en croissance de 5% en données publiées et de 6% en comparable.

Au cours du deuxième trimestre, les ventes de Kering Eyewear progressent de 3% en données comparables comme en données publiées, portées par le bon développement des marques du portefeuille.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant de Kering Eyewear atteint 196 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant du segment atteint 101 millions d’euros, après prise en compte du résultat opérationnel courant de Kering Beauté et des coûts du Corporate (-95 millions d’euros sur le semestre).

Performances financières

Au premier semestre 2024, le résultat financier s’établit à -288 millions d’euros.

Le taux d’impôt effectif sur résultat courant s’élève à 26,9%.

Le résultat net part du Groupe est de 878 millions d’euros.

Flux de trésorerie et structure financière

Le cash-flow libre opérationnel du Groupe s’établit au premier semestre 2024 à 1,1 milliard d’euros. En excluant l’acquisition d’un actif immobilier prestigieux à New York sur la Cinquième avenue, il atteint 1,9 milliard d’euros.

Au 30 juin 2024, Kering affiche un endettement financier net de 9,9 milliards d’euros.

Perspectives

S’inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer ses Maisons afin qu’elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l’exclusivité de leur distribution, assurent le parfait équilibre entre innovation créative et intemporalité, et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d’expérience. En dépit de la persistance d’incertitudes économiques et géopolitiques, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision, avec deux ambitions : d’une part, s’inscrire dans une trajectoire de croissance profitable à long terme, et d’autre part confirmer son statut parmi les groupes les plus influents de l’industrie du Luxe.

Compte tenu des incertitudes pesant sur l’évolution de la demande des consommateurs du Luxe au cours des prochains mois après le ralentissement constaté au premier semestre 2024, le résultat opérationnel courant de Kering du second semestre 2024 pourrait être en baisse de l’ordre de 30% par rapport au second semestre 2023 (*).



Le Groupe s’attache à privilégier les dépenses et initiatives nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en travaillant avec détermination aux actions requises dans la situation actuelle pour optimiser sa base de coûts.

(*) sur la base du périmètre de consolidation actuel et des taux de change en vigueur à la date de communication

***

Le Conseil d’administration de Kering s’est réuni le 24 juillet 2024 sous la présidence de François-Henri Pinault, et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2024, qui ont fait l’objet d’un examen limité.

WEBCAST

Kering présentera ses résultats semestriels 2024 lors d’un audiocast accessible ici à 17h45 (heure de Paris) le mercredi 24 juillet 2024.

Cette présentation sera suivie d’une session de Questions-Réponses dédiée aux analystes et investisseurs.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site www.kering.com.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com









ANNEXES







EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024



SITUATION AU 30 JUIN 2024







Sommaire page Annonces intervenues depuis le 1er janvier 2024 8 Compte de résultat consolidé 10 État du résultat global consolidé 11 Bilan consolidé 12 Tableau des flux de trésorerie consolidés 13 Répartition du chiffre d’affaires 14 Principales définitions 15

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LE 1er JANVIER 2024

Acquisition d'actifs immobiliers stratégiques à New York et à Milan

22 janvier 2024 - Kering a annoncé l'acquisition d’un actif immobilier prestigieux à New York, comprenant des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, totalisant environ 10 700 m², situés au 715-717 Cinquième Avenue, pour un montant de 963 millions de dollars US (contrevaleur fournie à la date de l’annonce : 885 millions d'euros).

4 avril 2024 - Kering a annoncé l'acquisition de la société propriétaire de l’immeuble milanais emblématique situé via Monte Napoleone 8, pour un montant d’environ 1,3 milliard d'euros. Situé à l'angle le plus prestigieux du Quadrilatero della Moda, l'immeuble du XVIIIe siècle s'étend sur cinq étages, totalisant 11 800 m² de surface brute.

Ces deux investissements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons.

Note "Triple A" du CDP pour les engagements de Kering pour le climat

6 février 2024 - Sur plus de 21 000 entreprises évaluées à travers le monde, Kering fait partie des 10 à avoir obtenu la note AAA décernée par le Carbon Disclosure Project chaque année. Le Groupe est le seul acteur du secteur à obtenir une telle distinction, asseyant ainsi son leadership en matière de transparence et de performance concernant la protection du climat, des forêts et de l’eau.

Emission d'un emprunt obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 milliard d'euros

5 mars 2024 - Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,75 milliard d'euros se répartissant en :

- une tranche de 1 milliard d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 3,375 % ;

- une tranche de 750 millions d’euros à 12 ans assortie d’un coupon de 3,625 %.

Cette émission s'inscrit dans le cadre d’une gestion active de la liquidité du Groupe et concourt à l’accroissement de sa flexibilité financière.

Création d’un outil de mesure d’impact écologique en Asie-Pacifique en partenariat avec l’université

de Singapour

13 mai 2024 - Kering et l’Université nationale de Singapour (NUS) ont officialisé leur partenariat dans le cadre d’un projet de recherche. Celui-ci a pour objectif de construire un référentiel de mesure de l’impact des stratégies de durabilité des grandes entreprises d’Asie-Pacifique. Pendant 3 ans, le laboratoire étudiera ainsi les stratégies de transition écologique et les rapports environnementaux de ces entreprises pour dresser un

état des lieux. À destination de chefs d’entreprise, d’investisseurs, d’institutionnels ou encore d’ONG, ces études constitueront une véritable ressource à partir de laquelle se mesureront les marges de progression des industries régionales.

NOMINATIONS DEPUIS LE 1er JANVIER 2024

Nominations au Comité exécutif de Kering

2 avril 2024 - Kering a annoncé la nomination de Mélanie Flouquet, Directrice de la Stratégie, et Armelle Poulou, Directrice financière, au Comité exécutif du Groupe.

6 juin 2024 - Kering a annoncé la nomination de Laurent Claquin au poste de Chief Brand Officer de Kering, membre du Comité exécutif, à compter du 1er juillet 2024.

Nominations au Conseil d'administration de Kering

25 avril 2024 - L’Assemblée générale annuelle de Kering a approuvé la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants, sur recommandation du Conseil d’administration et de son Comité des nominations et de la gouvernance : Rachel Duan, Giovanna Melandri et Dominique D’Hinnin.

Nomination d’Ewa Abrams en tant que Présidente de Kering Americas

15 juillet 2024 - Ewa Abrams, actuellement General Counsel de Kering Americas, est nommée Présidente de Kering Americas à compter du 1er août 2024. Elle sera directement rattachée à Jean-Marc Duplaix, Directeur général adjoint de Kering en charge des Opérations et des Finances.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d’affaires 9 018 10 135 Coût des ventes (2 310) (2 405) Marge brute 6 708 7 730 Autres charges de personnel (1 547) (1 505) Autres produits et charges opérationnels courants (3 579) (3 486) Résultat opérationnel courant 1 582 2 739 Autres produits et charges opérationnels non courants (13) - Résultat opérationnel 1 569 2 739 Résultat financier (288) (204) Résultat avant impôt 1 281 2 535 Charge d’impôt (345) (692) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 4 3 Résultat net des activités poursuivies 940 1 846 dont part du Groupe 878 1 785 dont part des intérêts minoritaires 62 61 ACTIVITÉS ABANDONNÉES Résultat net des activités abandonnées - - dont part du Groupe - - dont part des intérêts minoritaires - - TOTAL GROUPE Résultat net 940 1 846 dont part du Groupe 878 1 785 dont part des intérêts minoritaires 62 61





(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Résultat net, part du Groupe 878 1 785 Résultat de base par action (en euros) 7,16 14,60 Résultat dilué par action (en euros) 7,16 14,59 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 878 1 785 Résultat de base par action (en euros) 7,16 14,60 Résultat dilué par action (en euros) 7,16 14,59 Résultat net des activités poursuivies hors éléments non courants, part du Groupe 888 1 789 Résultat de base par action (en euros) 7,24 14,63 Résultat dilué par action (en euros) 7,24 14,62



ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Résultat net 940 1 846 dont part du Groupe 878 1 785 dont part des intérêts minoritaires 62 61 Variation des écarts de conversion des filiales consolidées : 11 (95) variation des écarts de conversion 11 (95) montants transférés au compte de résultat - - Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises : (63) 119 variation de juste valeur (16) 204 montants transférés au compte de résultat (52) (79) effets d’impôt 5 (6) Variation des autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence : - - variation de juste valeur - - montants transférés au compte de résultat - - Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables au compte de résultat (52) 24 Variation des provisions pour retraites et autres avantages similaires : (6) (2) variation des écarts actuariels (8) (2) effets d’impôt 2 - Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : 15 16 variation de juste valeur 13 22 effets d’impôt 2 (6) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables au compte de résultat 9 14 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (43) 38 dont part du Groupe (44) 40 dont part des intérêts minoritaires 1 (2) RÉSULTAT GLOBAL 897 1 884 dont part du Groupe 834 1 825 dont part des intérêts minoritaires 63 59

BILAN CONSOLIDÉ

Actif

(en millions d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 Écarts d’acquisition 7 090 7 112 Marques et autres immobilisations incorporelles 8 185 8 178 Droits d’utilisation sur contrats de location 5 098 4 984 Immobilisations corporelles 6 314 5 341 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 775 1 750 Actifs financiers non courants 483 536 Actifs d’impôt différé 1 507 1 520 Autres actifs non courants 35 16 Actifs non courants 30 487 29 437 Stocks 4 346 4 550 Créances clients et comptes rattachés 1 155 1 151 Créances d’impôt courant 762 765 Actifs financiers courants 64 136 Autres actifs courants 1 404 1 406 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 934 3 922 Actifs courants 11 665 11 930 Actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL ACTIF 42 152 41 367

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 Capitaux propres – Part du Groupe 14 901 15 212 Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 849 798 Capitaux propres 15 750 16 010 Emprunts et dettes financières à long terme 11 018 10 026 Passifs non courants sur contrats de location 4 593 4 511 Passifs financiers non courants 7 13 Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 78 68 Provisions non courantes 27 21 Passifs d’impôt différé 1 793 1 776 Autres passifs non courants 433 311 Passifs non courants 17 949 16 726 Emprunts et dettes financières à court terme 2 838 2 400 Passifs courants sur contrats de location 914 884 Passifs financiers courants 58 588 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 132 2 200 Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 13 12 Provisions courantes 135 163 Dettes d’impôt courant 743 536 Autres passifs courants 1 620 1 848 Passifs courants 8 453 8 631 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 42 152 41 367

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Résultat net des activités poursuivies 940 1 846 Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 1 013 878 Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie 10 (139) Capacité d’autofinancement 1 963 2 585 Charges/(produits) d’intérêts financiers 229 173 Dividendes reçus (2) (7) Charge d’impôt courant 312 684 Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 2 502 3 435 Variation du besoin en fonds de roulement 44 (419) Impôt payé (100) (419) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 446 2 597 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1 391) (1 891) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles - 117 Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie acquise (23) (55) Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie cédée - - Acquisitions d’autres actifs financiers (35) (24) Cessions d’autres actifs financiers 97 96 Intérêts et dividendes reçus 30 14 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 322) (1 743) Augmentation (diminution) de capital social et autres opérations - - Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA (1 716) (1 712) Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (6) (12) Transactions avec les intérêts minoritaires (3) (26) (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues 3 (7) Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 1 750 1 508 Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires (512) (658) Émissions/(remboursements) des autres dettes financières 153 (408) Remboursements des passifs sur contrats de location (530) (419) Intérêts versés et assimilés (254) (178) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (1 116) (1 912) Flux nets liés aux activités abandonnées - - Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 37 14 Variation nette de la trésorerie 46 (1 044) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3 650 4 094 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 696 3 050

CHIFFRE D’AFFAIRES DES PREMIER ET DEUXIÈME TRIMESTRES

(En millions d’euros)







S1 2024 S1 2023



Variation

en publié Variation en comparable

(1) T2 2024 T2 2023



Variation

en publié Variation en comparable

(1) T1 2024 T1 2023 Variation

en publié Variation en comparable

(1) Gucci 4 085 5 128 -20% -18% 2 006 2 512 -20% -19% 2 079 2 616 -21% -18% Yves Saint Laurent 1 441 1 576 -9% -7% 701 770 -9% -9% 740 806 -8% -6% Bottega Veneta 836 833 +0% +3% 448 438 +2% +4% 388 395 -2% +2% Autres Maisons 1 717 1 856 -7% -6% 893 966 -8% -5% 824 890 -7% -6% Kering Eyewear et Corporate 1 067 869 +23% +7% 531 436 +22% +5% 536 433 +24% +9% Eliminations (128) (127) - - (65) (64) - - (63) (63) - - KERING 9 018 10 135 -11% -11% 4 514 5 058 -11% -11% 4 504 5 077 -11% -10%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.





PRINCIPALES DÉFINITIONS

Croissance « publiée » et croissance « comparable »

La croissance « publiée » du Groupe correspond à la variation de son chiffre d’affaires publié (précédemment qualifié de « réel ») entre deux périodes.

Le Groupe mesure la croissance « comparable » (également nommée « croissance organique » ou « croissance en comparable ») de ses activités en comparant l’évolution du chiffre d’affaires entre deux périodes à périmètre et taux de change constants.

Les effets de périmètre sont traités de la manière suivante, pour les périodes concernées :

en excluant du chiffre d’affaires de la période actuelle, la part relative aux entités acquises ;

en excluant du chiffre d’affaires de la période précédente, la part relative aux entités cédées ou en cours de cession.

Les effets de change sont calculés en appliquant les taux de change moyens de la période actuelle aux montants de la période précédente.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble des produits et des charges directement liés à ses activités, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non courants regroupent, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la performance opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat opérationnel courant. Ils comprennent les effets des variations de périmètre, les dépréciations d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs, des dépréciations d’immobilisations incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme indicateur alternatif de performance majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les autres produits et charges opérationnels non courants. Cet indicateur permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle du Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Il est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un indicateur alternatif de performance intitulé EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, comptabilisées en résultat opérationnel courant.

Cash-flow libre opérationnel, cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

Le Groupe utilise un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles).

Le Groupe a également défini un agrégat supplémentaire, le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en compte le remboursement des loyers fixes capitalisés (principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16 et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow disponible opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus et diminué des intérêts versés et assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend les emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs sur contrats de location ne sont pas inclus dans le calcul de cet indicateur. Les emprunts et dettes financières incluent les options de vente accordées à des intérêts minoritaires. Le coût de l’endettement financier net correspond à l’ensemble des charges et produits financiers attachés à ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture de juste valeur des emprunts et dettes financières.

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant

Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux autres produits et charges opérationnels non courants.

Pièce jointe