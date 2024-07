Ipsos: Croissance totale de 4,7 % et bon niveau de profitabilité et de génération de trésorerie au premier semestre

Croissance totale de 4,7 % et bon niveau de profitabilité et de génération de trésorerie au premier semestre

Croissance totale : 4,7 %

Croissance organique : 3,8 %

Marge opérationnelle : 10,1 %

Free cash-flow : 80 millions €

Paris, 24 juillet 2024 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, réalise un chiffre d’affaires de 1 138,5 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 51,4 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023.

Chiffre d’affaires (millions d’euros) 2024 2023 Croissance

totale 1er trimestre 557,5 532,0 4,8 % 2ème trimestre 581,0 555,1 4,7 % Total 1 138,5 1 087,1 4,7 %

La croissance du premier semestre s’établit à 4,7 % dont 3,8 % en organique, -1,8 % d’effet de change défavorable et 2,8 % d’effet périmètre lié notamment aux acquisitions d’I&O Research aux Pays-Bas (leader en matière d'enquêtes sociales et politiques), Jarmany au Royaume-Uni (spécialiste en gestion et en analyse de données) et B&A en Irlande (expert en études d’opinion, de recherche sociale et en études de marché), qui réalisent, quelques mois après leur intégration, de bonnes performances.

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos, a déclaré : « Ipsos démontre à nouveau la résilience de son modèle opérationnel, illustrée par une croissance organique de près de 4 % et un très bon niveau de profitabilité et de génération de trésorerie au premier semestre. Malgré un ralentissement conjoncturel lié aux élections dans de nombreux pays (tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Inde) et des vents contraires spécifiques aux Etats-Unis, notre diversité géographique, la richesse de notre gamme de solutions, nos expertises uniques et nos avancées technologiques sont des fondamentaux essentiels qui nous permettent de poursuivre notre stratégie de croissance. »

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d'euros Chiffre d'affaires

2024 Contribution Croissance totale Croissance

organique EMEA 523,3 46 % 10,0 % 7,6 % Amériques 418,7 37 % -0,6 % -0,6 % Asie-Pacifique 196,5 17 % 3,4 % 4,0 % Total 1 138,5 100 % 4,7 % 3,8 %

La région EMEA enregistre une croissance organique solide de 7,6 % sur le premier semestre, tirée par l’Europe Continentale et le Moyen-Orient. En particulier, une nouvelle organisation managériale commence à porter ses fruits en Allemagne, et ce pays enregistre, de même que l’Italie, une croissance à deux chiffres sur le semestre. La bonne dynamique des acquisitions récentes permet de porter la croissance totale dans la région à 10 %.

L’activité dans les Amériques est en léger retrait. L’Amérique latine maintient une bonne dynamique. Aux Etats-Unis, la bonne tenue de nos lignes de services liées aux consommateurs, la très bonne performance de notre plateforme Ipsos Digital ainsi que le redressement de l’activité liée aux grands clients de la Tech se confirment. Cela étant, notre performance dans cette zone est pénalisée par le cycle électoral et la fin de grands contrats ponctuels qui pèsent sur nos activités d’affaires publiques, et par une vague de restructurations chez les grands acteurs de l’industrie pharmaceutique. A ces facteurs s’est ajoutée l’absence de management pendant plus de 6 mois. La mise en place récente d’une nouvelle organisation managériale devrait nous permettre de stabiliser la situation et de renouer progressivement avec la croissance en Amérique du Nord.

La région Asie-Pacifique affiche une croissance organique de 4,0 % sur le semestre. La croissance en Chine reste faible en raison du manque de lisibilité macro-économique. Le reste de la zone a connu un ralentissement de l’activité dans le courant du deuxième trimestre, après un excellent premier trimestre. Quelques contrats seront en effet réalisés plus tard qu’initialement anticipé et devraient porter l’activité dans la deuxième partie de l’année, en particulier en Inde.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2024 Contribution Croissance totale Croissance organique Consommateurs1 562,3 50 % 7,6 % 8,0 % Clients et salariés2 230,3 20 % -0,3 % 0,5 % Citoyens3 182,3 16 % 10,9 % 1,1 % Médecins et patients4 163,7 14 % -3,1 % -2,5 % Total 1 138,5 100 % 4,7 % 3,8 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos activités auprès des consommateurs affichent une croissance organique de 8,0 %, reflétant les très bonnes performances dans l’ensemble des géographies de nos lignes de service liées au suivi de la santé des marques, à l’innovation, à la création publicitaire et aux études qualitatives. La bonne tenue du secteur de la grande consommation a contribué à la bonne performance de ce segment.

Les audiences clients et salariés, citoyens et médecins et patients restent pénalisées par le contexte difficile aux Etats-Unis. En dehors des Etats-Unis, elles affichent globalement une croissance de près 5 %.

Les nouveaux services (plateformes, offres ESG, data analytics et advisory) représentent désormais 21,5 % du chiffre d’affaires du Groupe. Ils enregistrent une croissance organique de 13 %, tirée par Ipsos Digital, notre solution DIY en croissance de 37 % sur le semestre.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation Rappel

31 déc. 2023 Chiffre d’affaires 1 138,5 1 087,1 4,7 % 2 389,8 Marge brute 780,1 736,1 6,0 % 1 612,8 Marge brute / CA 68,5 % 67,7 % 67.5% Marge opérationnelle 115,1 94,3 22,1 % 312,4 Marge opérationnelle / CA 10,1 % 8,7 % 13.1% Autres produits et charges non courants / récurrents 2,4 (0,9) (47,3) Charges de financement (5,7) (6,6) (13,3) Autres charges et produits financiers 2,2 (2,4) (7,0) Impôts (29,0) (20,9) (72,9) Résultat net, part du Groupe 78,0 56,4 38,3 % 159,7 Résultat net ajusté*, part du Groupe 82,3 70,1 17,5 % 228,6

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) les impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays.

Postes du compte de résultat

La marge brute progresse de 80 points de base à 68,5 % contre 67,7 % à la même période l’année dernière. Cette augmentation du ratio de marge brute s’explique pour l’essentiel par (i) la forte croissance d’Ipsos Digital dont le taux de marge brute est significativement supérieur à la moyenne du Groupe, (ii) la progression de l’internalisation de la collecte de données consécutive aux investissements dans nos panels.

En ce qui concerne les coûts d’exploitation, la masse salariale progresse de

3,3 %, contre 6 % pour la marge brute. Cette hausse reflète une politique prudente de recrutement pour (i) soutenir la croissance, (ii) investir dans les développements technologiques et (iii) renforcer l’internalisation de nos opérations. Au 30 juin, le ratio de masse salariale par rapport à la marge brute s’établit à 68,3%, contre 70% l’année dernière et reste significativement inférieur à la situation prépandémique (supérieur à

72 % en 2019).

Les frais généraux augmentent de 8,3 millions d’euros, en raison principalement (i) d’une hausse des dépenses informatiques et technologiques reflétant la mise en œuvre de notre plan stratégique et (ii) d’un effet de périmètre lié à l’acquisition de 11 sociétés depuis le début d’année 2023. Le ratio de frais généraux par rapport à la marge brute s’établit à 14,9 % et reste, à l’instar de la masse salariale, significativement inférieur à celui de 2019 (18,3 %).

Le poste « Autres charges et produits opérationnels », qui se compose pour l’essentiel de coûts de départ, affiche un solde négatif de 7,7 millions d’euros, en baisse de 2 millions d’euros par rapport à l’année dernière.

Au total, la marge opérationnelle s’établit à 10,1 % au premier semestre 2024, en progression de 140 points de base par rapport à l’année dernière.

La charge d’intérêts nette s’élève à 5,7 millions d’euros contre 6,6 millions l’année dernière, traduisant la baisse de l’endettement brut du groupe entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2024.

Le taux effectif d’impôts s’établit à 26,0 % contre 25,8 % au premier semestre 2023.

Le résultat net, part du Groupe, s’établit à 78 millions d’euros contre 56 millions d’euros au premier semestre 2023, en progression de 38,3%.

Le résultat net ajusté, part du Groupe, est également en hausse à 82 millions d’euros contre 70 millions d’euros l’année dernière, soit une progression de 17,5 %.

Structure financière

Flux de trésorerie. La capacité d’autofinancement s’établit à 177 millions d’euros, contre 137 millions au premier semestre 2023, soit une hausse de 40 millions d’euros, ceci en lien avec la hausse du résultat net avant impôts.

Le besoin en fonds de roulement connaît une nette amélioration de 35 millions d’euros au premier semestre 2024 par rapport à celui de 2023. Comme anticipé, un niveau élevé d’encaissements clients a été enregistré sur le premier semestre 2024, en lien avec le fort niveau de revenus du dernier trimestre 2023.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d’investissements en infrastructure informatique et technologique et se sont élevés à 32 millions d’euros au premier semestre. Ces investissements sont en hausse de 20%, en ligne avec la mise en œuvre de notre feuille de route en matière de plateformes et technologies.

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation s’établit à 80 millions d’euros, soit une hausse de 56 millions d’euros par rapport à l’année dernière.

En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a investi au 1er semestre plus de 28 millions d’euros en procédant notamment à l’acquisition de Jarmany au Royaume-Uni et de I&O Research au Pays-Bas en janvier 2024.

Enfin, les opérations de financement pour le premier semestre 2024 incluent notamment les rachats de titres en lien avec la livraison des plans d’actions gratuites pour les salariés du Groupe.

Les capitaux propres s’élèvent à 1 421 millions d’euros au 30 juin 2024 contre

1 433 millions d’euros au 31 décembre 2023.

La dette financière nette s’élève à 100 millions d’euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2023 (120 millions d’euros) et au 30 juin 2023 (129 millions d’euros). Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS 16), s’établit 0,3 fois l’EBE (contre 0,3 fois au 31 décembre 2023 et 0,4 au 30 juin 2023).

Position de liquidité. La trésorerie au 30 juin 2024 s’élève à 283 millions d’euros, contre 278 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Le Groupe affiche par ailleurs un excellent niveau de liquidité, avec près de 500 millions d’euros de lignes de crédit à plus d’un an, et n’a aucune échéance de dette en 2024.

PERSPECTIVES

Grâce à la résilience de son modèle opérationnel et sa forte capacité d’adaptation dans des environnements macro-économiques et géopolitiques complexes, Ipsos poursuit sa trajectoire de croissance et améliore sa profitabilité et sa génération de trésorerie au premier semestre. Le Groupe est en très bonne position pour continuer à financer sa croissance, ses investissements et ses acquisitions. Quelques mois après leur intégration, les dernières acquisitions réalisent une bonne performance.

Dans le domaine technologique, le Groupe poursuit activement la mise en œuvre de sa feuille de route, incluant la revue de ses processus de collecte de données numériques et de nouveaux investissements dans l'Intelligence Artificielle, au travers du lancement de nouvelles offres reposant sur Ipsos Facto, sa plateforme d'IA générative.

Le Groupe a lancé Ipsos PersonaBot, une solution qui permet aux entreprises de converser avec des personas représentant des segments cible de consommateurs ; et Creative Spark AI, solution d'évaluation des spots publicitaires, permettant de prédire les réactions humaines aux vidéos TV et sociales grâce à la combinaison de l’Intelligence Artificielle et d’une large base de données réelles.

La croissance organique du premier semestre est plus faible qu’anticipé, en particulier à la fin du deuxième trimestre. Cela reflète pour partie l’impact du cycle électoral et l’attentisme qui résultent des élections dans de nombreux pays cette année (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Inde notamment).

Par ailleurs, le contexte ne s’est pas amélioré au deuxième trimestre aux Etats-Unis. Une fois dissipés les aléas liés à l’élection présidentielle et aux restructurations du secteur pharmaceutique, la nomination récente d’une nouvelle Directrice Générale en Amérique du Nord et la mise en place d’une nouvelle organisation managériale devraient permettre un retour à la croissance dans cette région d’ici le début de l’année prochaine.

A court terme, nous ajustons à la baisse notre objectif de croissance organique pour 2024 et anticipons désormais une croissance organique proche de celle de l’année dernière (+3 %). Dans le même temps, la progression de la marge brute et la bonne discipline dans la gestion de nos coûts nous permettent de maintenir notre objectif de marge opérationnelle autour de 13%.

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 30 juin 2024 est disponible sur Ipsos.com

Annexe

Compte de résultat consolidé, Comptes semestriels au 30 juin 2024

En milliers d'euros 30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 Chiffre d'affaires 1 138 537 1 087 127 2 389 810 Coûts directs (358 434) (351 004) (777 004) Marge brute 780 104 736 124 1 612 805 Charges de personnel - hors rémunération en actions (532 663) (515 526) (1 049 836) Charges de personnel - rémunération en actions * (8 253) (8 521) (16 309) Charges générales d'exploitation (116 404) (108 097) (214 019) Autres charges et produits opérationnels (7 699) (9 718) (20 281) Marge opérationnelle 115 084 94 262 312 359 Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (2 377) (3 173) (5 961) Autres charges et produits non courants* 2 413 (923) (47 293) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (179) (274) (390) Résultat opérationnel 114 940 89 892 258 715 Charges de financement (5 665) (6 588) (13 284) Autres charges et produits financiers * 2 187 (2 357) (6 977) Résultat net avant impôts 111 462 80 948 238 454 Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (29 148) (19 476) (73 089) Impôts différés sur amortissement du goodwill * 168 (1 392) 160 Impôt sur les résultats (28 980) (20 868) (72 929) Résultat net 82 482 60 080 165 526 Dont part du Groupe 77 954 56 351 159 725 Dont part des participations ne conférant pas le contrôle 4 528 3 729 5 801 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 1,81 1,29 3,67 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 1,79 1,26 3,59





Résultat net ajusté * 87 616 73 823 234 155 Dont Part du Groupe 82 333 70 089 228 584 Dont Part des participations ne conférant pas le contrôle 5 283 3 734 5 572 Résultat net ajusté, part du groupe par action 1,91 1,60 5,25 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 1,89 1,57 5,14

* ajusté des éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), des impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays et de l’impact net d’impôts des autres produits et charges non courants et impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers.

État de la situation financière, Comptes semestriels au 30 juin 2024

En milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 ACTIF Goodwills 1 409 938 1 356 185 1 351 957 Droit d’utilisation de l’actif 106 115 108 995 109 372 Autres immobilisations incorporelles 126 147 110 037 118 127 Immobilisations corporelles 30 325 32 765 32 496 Participation dans les entreprises associées 6 273 6 509 6 393 Autres actifs financiers non courants 48 583 55 820 62 592 Impôts différés actifs 22 810 6 721 25 431 Actifs non courants 1 750 191 1 677 032 1 706 368 Clients et comptes rattachés 392 361 381 283 561 958 Actifs sur contrats 180 835 174 107 129 733 Impôts courants 21 173 30 601 9 671 Autres actifs courants 71 703 73 500 67 115 Instruments financiers dérivés - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 282 509 300 781 277 911 Actifs courants 948 581 960 270 1 046 388 TOTAL ACTIF 2 698 773 2 637 303 2 752 756 en milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 PASSIF Capital 10 801 11 063 10 801 Primes d’émission 446 174 495 628 446 174 Actions propres (9 272) (28 468) (965) Ecarts de conversion (148 283) (148 212) (164 363) Autres réserves 1 024 920 972 387 964 926 Résultat net – part du groupe 77 954 56 351 159 725 Capitaux propres – part du Groupe 1 402 294 1 358 749 1 416 297 Intérêts minoritaires 18 607 (248) 16 353 Capitaux propres 1 420 901 1 358 501 1 432 650 Emprunts et autres passifs financiers non courants 375 518 375 104 374 718 Dettes non courantes sur contrats de location 85 738 86 726 87 492 Provisions non courantes 5 229 4 506 4 012 Provisions pour retraites 38 870 36 065 37 429 Impôts différés passifs 66 847 70 891 63 283 Autres passifs non courants 51 143 73 560 47 939 Passifs non courants 623 344 646 851 614 873 Fournisseurs et comptes rattachés 282 637 278 976 337 905 Emprunts et autres passifs financiers courants 7 485 54 497 22 933 Dettes courantes sur contrats de location 34 970 35 660 37 070 Impôts courants 31 735 14 054 40 772 Provisions courantes 4 653 6 224 4 789 Passifs sur contrats 40 697 42 358 53 916 Autres passifs courants 252 349 200 181 207 849 Passifs courants 654 528 631 950 705 233 TOTAL PASSIF 2 698 773 2 637 303 2 752 756

État des flux de trésorerie consolidés, Comptes semestriels au 30 juin 2024

En milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 OPERATIONS D’EXPLOITATION - - - RESULTAT NET 82 482 60 080 165 526 Eléments sans incidence sur la capacité d’autofinancement - - - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 45 566 43 067 121 703 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 179 274 390 Moins-value (plus-value) sur cessions d’actifs (3 330) 11 147 Variation nette des provisions 7 676 (1 593) 21 241 Rémunération en actions 7 184 7 336 14 977 Autres produits et charges calculés 178 (2 039) (2 816) Frais d’acquisition de sociétés consolidées 903 510 1 804 Charge de financement 7 462 8 449 16 965 Charge d’impôt 28 980 20 868 72 929 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 177 281 136 963 412 865 Variation du besoin en fonds de roulement 7 078 (28 347) (65 246) Impôts payés (49 042) (34 123) (63 441) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 135 317 74 493 284 178 OPERATIONS D’INVESTISSEMENT - - - Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (31 972) (26 533) (58 536) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 50 29 75 (Augmentation) / diminution d’immobilisations financières 11 129 (2 270) (3 107) Acquisitions de sociétés et d’activités consolidées nettes de trésorerie acquise (28 154) (5 467) (46 794) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (48 947) (34 241) (108 363) OPERATIONS DE FINANCEMENT - Augmentation / (Réduction) de capital - - (263) (Achats) / Ventes nets d’actions propres (38 682) (63 637) (85 498) Augmentation des emprunts à long terme 49 000 22 70 035 Diminution des emprunts à long terme (69 015) (29 635) (127 503) Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées - - 1 306 Augmentation / (diminution) des découverts bancaires 208 50 (168) Remboursement net des dettes locatives (19 727) (18 471) (37 807) Intérêts financiers nets payés (1 176) (1 684) (12 289) Intérêts net payés sur obligations locatives (1 814) (1 901) (3 719) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle - (622) (1 060) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - (58 963) Dividendes versés aux participations ne conférant pas le contrôle des sociétés intégrées - - (4 092) Dividendes recus des sociétés non consolidées - - - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (81 206) (115 879) (260 021) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 5 164 (75 627) (84 206) Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie (566) (9 262) (11 522) Dépréciation de la trésorerie Russe - - (12 030) TRESORERIE A L'OUVERTURE 277 911 385 670 385 670 TRESORERIE A LA CLOTURE 282 509 300 781 277 911

