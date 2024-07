Solutions30 renforce sa position sur le marché allemand avec l’acquisition des activités de Gaertner

Solutions30 annonce l’acquisition des activités et de certains actifs de Gaertner, une entreprise allemande spécialisée dans le raccordement et la maintenance des services internet par fibre.

Grâce à son expertise dans le raccordement et la maintenance des services internet par fibre, Gaertner s’est imposé comme un acteur respecté sur le marché allemand. L’entreprise a établi des relations solides avec des clients importants, notamment Deutsche Telekom.

L'acquisition des activités et de certains actifs de Gaertner s'inscrit dans la stratégie de Solutions30 visant à étendre son implantation pour soutenir l'accélération du déploiement de la fibre en Allemagne, un marché offrant des opportunités de forte croissance. En effet, l’expertise de Gaertner complète les activités et la couverture géographique existantes de Solutions30. En intégrant les opérations de Gaertner, Solutions30 entend offrir une gamme complète de services internet par fibre avec des solutions de connectivité de bout en bout sur le marché allemand.

« L’acquisition de Gaertner s’inscrit dans notre ambition de répondre à la forte demande en connectivité, sur un marché où nous avons sécurisé des contrats majeurs en 2023 », a commenté Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer du Groupe Solutions30. « Elle va permettre à Solutions30 de gérer des projets de déploiement de fibre clé en main jusqu’à la maintenance récurrente pour les utilisateurs finaux. Ainsi, cette acquisition va renforcer notre capacité à fournir des solutions de connectivité de haute qualité à nos clients en Allemagne. »

« Les excellents services que nous fournissons aux clients finaux témoignent de notre expertise et de notre engagement envers la qualité », déclare Maximilian Gaertner « Ce partenariat avec Solutions30 nous permet non seulement d’étendre notre couverture régionale en Allemagne au-delà de la région de Hesse, mais offre également des opportunités significatives de croissance et d’expansion commerciale. En effet, ceci nous permettra de tirer parti des vastes ressources et du réseau de Solutions30, renforçant ainsi notre capacité à servir une clientèle plus large et à diversifier notre portefeuille de clients. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives d’avenir et les nouveaux horizons que ce partenariat ouvre. »

