Communiqué de presse

24 juillet 2024

Résultats du 1er semestre 2024

Renault Group atteint de nouveaux records et continue d’améliorer sa performance

Profitabilité record au 1 er semestre 2024 :

Chiffre d’affaires du Groupe : 27,0 milliards d’euros, +0,4 % par rapport au 1 er semestre 2023 et +3,7 % à taux de change constants 1 Chiffre d’affaires de l’Automobile : 24,4 milliards d’euros, -1,9 % par rapport au 1 er semestre 2023 et +1,2 % à taux de change constants 1 Profitabilité record : Marge opérationnelle du Groupe : 8,1 % du chiffre d’affaires (+0,5 point vs S1 2023), en hausse de 0,1 milliard d’euros par rapport au 1 er semestre 2023 Marge opérationnelle de l’Automobile : 6,6 % du chiffre d’affaires (+0,4 point vs S1 2023) Résultat net : 1,4 milliard d’euros (incluant 440 millions d’euros de perte sur la cession de titres Nissan) Free cash-flow solide : 1,3 milliard d’euros grâce à une performance opérationnelle robuste. Il comprend 600 millions d’euros de dividendes Mobilize Financial Services et une variation du besoin en fonds de roulement négative de 209 millions d’euros Position nette financière de l’Automobile record : 4,9 milliards d’euros au 30 juin 2024 (en hausse de 1,1 milliard d’euros vs 31 décembre 2023)

Des marques automobiles complémentaires et en croissance :

La marque Renault n°3 en Europe, n°1 en France et leader sur le marché des véhicules utilitaires légers 2 Dacia dans le top 10 des marques les plus vendues en Europe, Sandero étant la voiture la plus vendue tous canaux de distribution confondus Alpine, forte croissance à deux chiffres avant les nouveaux lancements

Solide portefeuille de commandes en Europe à 2,6 mois de ventes prévisionnelles , reflétant la forte prise de commandes

, reflétant la forte prise de commandes Niveau très équilibré des stocks totaux à 500 000 unités au 30 juin 2024 (en baisse de 69 000 unités d’une année sur l’autre)

au 30 juin 2024 (en baisse de 69 000 unités d’une année sur l’autre) Renault Group confirme ses perspectives financières 2024 :

Marge opérationnelle du Groupe ≥ 7,5 % Free cash-flow ≥ 2,5 milliards d’euros



“Ces résultats records sont le fruit d'un travail considérable réalisé par les équipes de Renault Group au cours des dernières années. Nos efforts pour réduire les coûts et axer notre politique commerciale sur la valeur se reflètent dans notre nouvelle gamme, la meilleure que cette entreprise ait connue en 3 décennies. Nous avons mis en œuvre les leviers traditionnels d'amélioration de la performance, mais nous avons aussi reconnecté l'entreprise avec l'esprit d'innovation qui a fait son âge d'or.

Depuis quelques mois, nous accélérons notre transformation pour devenir l’entreprise automobile européenne la plus progressiste. 5 business spécialisés, une approche horizontale et écosystémique, le renforcement de notre chaîne d’approvisionnement, l’optimisation des processus clés (programme « speed of lightness »), le déploiement de l’IA à tous les niveaux et à travers toutes les chaînes de valeur : tels sont les ingrédients clés de la nouvelle sauce secrète de Renault Group. La flexibilité, l’agilité et l’innovation continuent d’être les moteurs de l’amélioration de la performance et d’une allocation efficace du capital. Et le plus important : les collaborateurs de Renault Group sont pleinement engagés dans cette transformation. C’est cette passion qui alimente la création de valeur durable pour toutes nos parties prenantes“ a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group

Boulogne-Billancourt, 24 juillet 2024

Résultats financiers

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 26 958 millions d’euros, en hausse de 0,4 % par rapport au 1er semestre 2023. À taux de change constants3, il progresse de 3,7 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 24 372 millions d’euros, en baisse de 1,9 % par rapport au 1er semestre 2023. Il comprend 3,1 points d’effet de change négatif (-779 millions d’euros) essentiellement lié à la dévaluation du Peso argentin et dans une moindre mesure à celle de la Livre turque. À taux de change constants3, il progresse de 1,2 %. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un effet prix de +1,8 point, qui reflète principalement des augmentations de prix pour compenser l’impact de la dévaluation des devises essentiellement en Argentine et en Turquie. Comme déjà annoncé, Renault Group est entré dans une phase de stabilisation des prix combinée à un repositionnement prix de produits ciblés grâce à une réduction des coûts préalable.

Un effet mix produit positif de +1,0 point, qui reflète une amélioration progressive, en ligne avec les récents lancements du Groupe (Scenic, Rafale et Espace). Celui-ci a plus que compensé l’impact négatif de la fin de vie de Zoe et le succès continu de Sandero. Cet effet positif continuera de s’améliorer au cours des prochains trimestres.

Un mix géographique positif de +1,1 point, porté par l’activité du Groupe en Europe.

Un effet volume négatif de -4,7 points. La croissance de 1,9 % des immatriculations a été compensée par un déstockage du réseau de concessionnaires indépendants au 1er semestre 2024 alors qu’il y avait eu un important restockage au 1er semestre 2023. Au 30 juin 2024, les stocks totaux de véhicules neufs s’établissent à un niveau très sain et représentent 500 000 véhicules (en baisse de 69 000 unités d’une année sur l’autre), dont 369 000 chez les concessionnaires indépendants et 131 000 au niveau du Groupe.

Un effet stable des ventes à partenaires de +0,2 point. La baisse des ventes de véhicules neufs à des partenaires dans cette année de transition, avant le lancement de nouveaux produits comme attendu, est compensée par la facturation de R&D en lien avec la montée en puissance des partenariats du Groupe.

Un effet « Autres » positif de +1,8 point, grâce la forte performance de l’activité après-vente et vente de véhicules d’occasion.

Le Groupe enregistre une marge opérationnelle record de 8,1 % du chiffre d’affaires contre 7,6 % au 1er semestre 2023, en progression de 0,5 point.

La marge opérationnelle de l’Automobile s’élève à 1 600 millions d’euros contre 1 541 millions d’euros au 1er semestre 2023. Elle représente 6,6 % du chiffre d’affaires de l’Automobile, en amélioration de 0,4 point par rapport au 1er semestre 2023. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un impact de change positif de 93 millions d’euros, principalement lié à l’impact de la dévaluation de la Livre turque sur les coûts de production.

Un effet volume négatif de 329 millions d’euros, provenant principalement du déstockage mentionné ci-dessus.

Au 1er semestre 2024, l’effet mix/prix/enrichissement a été positif à hauteur de 51 millions d’euros et les coûts ont baissé de 262 millions d’euros grâce à la forte performance achats et dans une moindre mesure, grâce à l’effet positif de la baisse des prix des matières premières. Ces deux effets conjugués ont eu un impact positif de 313 millions d’euros. Renault Group continue de réduire ses coûts et transfère une partie de ces bénéfices à ses clients, ce qui permet au Groupe de renforcer sa compétitivité en offrant des véhicules attractifs en termes de prix et de contenu tout en compensant les exigences réglementaires, en particulier sur les nouveaux modèles et les restylages. La stratégie de Renault Group est d’agir sur la combinaison de ces deux effets avec pour seul objectif d’améliorer les marges.



Un effet positif de la R&D de 153 millions d’euros : l’augmentation des dépenses brutes de R&D et la baisse du taux de capitalisation (-6,2 points par rapport au 1 er semestre 2023) ayant été plus que compensées par la facturation de R&D liée à la montée en puissance de partenariats du Groupe et à une moindre charge d’amortissements des dépenses capitalisées.

semestre 2023) ayant été plus que compensées par la facturation de R&D liée à la montée en puissance de partenariats du Groupe et à une moindre charge d’amortissements des dépenses capitalisées. Une augmentation des frais généraux de 109 millions d’euros, s’expliquant essentiellement par des dépenses en hausse liées à l’offensive marketing des marques et à la performance actuelle des activités de sport automobile.

Avant la déconsolidation, le traitement comptable IFRS 5 des actifs destinés à être vendus s’est appliqué à Horse conduisant ainsi à un arrêt des amortissements de ses actifs. Depuis la déconsolidation au 31 mai 2024, les factures, que Renault Group paie à Horse, incluent le coût des amortissements et la marge de Horse. Ces deux effets cumulés représentent 55 millions d’euros au mois de juin.



La contribution de Mobilize Financial Services (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 593 millions d’euros, en hausse de 75 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2023. Cela s’explique principalement par la poursuite de la forte progression de l’activité de financement clients ainsi que par l’impact négatif non récurrent de 37 millions d’euros de la valorisation des swaps au 1er semestre 2023.

Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de 277 millions d’euros (contre +56 millions d’euros au 1er semestre 2023) et incluent notamment une plus-value de 286 millions d’euros liée à la déconsolidation de Horse, la moins-value de cession des actions de Nissan réalisée en mars 2024 de 440 millions d’euros et des charges de restructurations de 123 millions d’euros.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 1 898 millions d’euros contre 2 096 millions d’euros au 1er semestre 2023.

Le résultat financier ressort à -385 millions d’euros contre -260 millions d’euros au 1er semestre 2023. Cette variation s’explique principalement par l’impact de l’hyperinflation en Argentine.

La contribution des entreprises associées s’élève à 195 millions d’euros, contre 566 millions d’euros au 1er semestre 2023.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 328 millions d’euros contre une charge de 278 millions d’euros au 1er semestre 2023. Le taux effectif d’imposition s’établit à 17 % à fin juin 2024, en hausse de 2 points par rapport au 1er semestre 2023, dû à la première année de mise en place de la directive Pilier 2 et des autres impacts d’impôts différés.

Ainsi, le résultat net s’établit à 1 380 millions d’euros, incluant une moins-value sur la cession des actions Nissan. Le résultat net, part du Groupe s’établit à 1 293 millions d’euros (soit 4,74 euros par action).

La capacité d’autofinancement de l’activité Automobile atteint 2 972 millions d’euros au 1er semestre 2024. Elle inclut 600 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services.

Hors impact des cessions, le montant des CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 2 143 millions d’euros, soit 7,9 % du chiffre d’affaires contre 6,9 % au 1er semestre 2023. Les cessions d’actifs représentent 28 millions d’euros, contre 197 millions d’euros au 1er semestre 2023. Le ratio est de 7,8 % du chiffre d’affaires en incluant les cessions d’actifs.

Le free cash-flow 4 s’élève à 1 257 millions d’euros. La variation du besoin en fonds de roulement est négative à hauteur de 209 millions d’euros.

Au 30 juin 2024, la position financière nette de l’Automobile atteint un niveau record à 4 860 millions d’euros, contre 3 724 millions d’euros au 31 décembre 2023, soit une amélioration de 1 136 millions d’euros. Cette augmentation s’explique par un free cash-flow solide, un impact positif de la déconsolidation de Horse (420 millions d’euros), le flux de trésorerie reçu de la cession des actions Nissan (358 millions d’euros) et les dividendes reçus de Nissan (142 millions d’euros). Cette augmentation est partiellement compensée par les dividendes payés aux actionnaires pour 628 millions d’euros et les investissements financiers à hauteur de 355 millions d’euros, dont 215 millions d’euros dans Flexis SAS.

La réserve de liquidité à fin juin 2024 est à un niveau élevé de 17,6 milliards d’euros.

Perspectives 2024

Renault Group confirme ses perspectives financières 2024 :

Une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7,5 %

Un free cash-flow ≥ 2,5 milliards d’euros

Résultats consolidés de Renault Group

En millions d’euros S1 2023 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires Groupe 26 849 26 958 + 0,4 % Marge opérationnelle 2 040 2 175 + 135 En % du chiffre d’affaires 7,6 % 8,1 % + 0,5 pt Autres produits et charges d’exploitation 56 - 277 - 333 Résultat d’exploitation 2 096 1 898 - 198 Résultat financier - 260 - 385 - 125 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence1 566 195 - 371 Impôts courants et différés - 278 - 328 - 50 Résultat net 2 124 1 380 - 744 Résultat net, part du Groupe 2 093 1 293 - 800 Free cash-flow 1 775 1 257 - 518 Position nette financière de l’Automobile 3 724

au 31/12/2023 4 860

au 30/06/2024 + 1 136 1 Sujet à l’approbation des organes de gouvernance des sociétés associées.

Informations complémentaires

Les comptes consolidés résumés du Groupe au 30 juin 2024 ont été examinés par le Conseil d’administration du 24 juillet 2024.

Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes et leur rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d’émission.

Le rapport d’activité avec l’analyse complète des résultats financiers du 1er semestre 2024 est disponible sur www.renaultgroup.com dans la rubrique « Finance ».

Conférence des résultats financiers du 1er semestre 2024

Lien pour suivre la conférence (en anglais), le 25 juillet 2024 à partir de 8h00, puis disponible en replay : Conférence S1 2024

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP RELATIONS MEDIAS



Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com François Rouget

+33 6 23 68 07 88

francois.rouget@renault.com





1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

3 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

4 Free cash-flow : flux de trésorerie après intérêts et impôts (hors dividendes reçus de sociétés cotées en bourse) moins investissements corporels et incorporels nets de cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.

