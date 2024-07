Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024

Chiffre d’affaires de 252 M€ au 2ème trimestre, en baisse de -4,5 %, liée à : une réduction de l’exposition à certains contrats dont les marges ne correspondent plus aux standards du Groupe, notamment dans les télécoms en France et en Espagne des retards dans la montée en charge des activités fibre en Belgique du fait de négociations entre opérateurs en vue de rationaliser les investissements pour son déploiement

Chiffre d’affaires globalement stable sur l’ensemble du 1er semestre, à 517 M€

Des relais de croissance rentable qui continuent leur montée en puissance : Poursuite de la diversification dans les activités liées à l’énergie, en croissance de +29% au 2ème trimestre (+56% en France) Accélération de la croissance en Allemagne, à +36%, avec la montée en puissance des activités fibre

Issue positive des négociations avec le principal client italien : Redémarrage de l’activité prévu au cours du 3ème trimestre

Révision des objectifs pour l’ensemble de l’année 2024 : Chiffre d’affaires en légère baisse sur l’ensemble de l’année Poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe, avec une progression de l’EBITDA ajusté en valeur



2ème trimestre 1er semestre En millions d’euros 2024 2023 Var. (%) 2024 2023 Var. (%) Total 252,0 263,8 -4,5 % 517,0 519,1 -0,4 % Dont Benelux 96,1 97,2 -1,1 % 196,8 180,0 +9,4% Dont France 90,7 97,8 -7,2 % 188,6 199,4 -5,4 % Dont Autres Pays 65,1 68,8 -5,4 % 131,6 139,7 -5,8 %

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : “L’évolution du chiffre d’affaires de Solutions30 au 2ème trimestre reflète en grande partie la priorité accrue que nous donnons aux marges dans nos marché les plus matures, afin de préserver la création de valeur. Cela nous a conduit à réduire notre exposition à certains contrats dont la rentabilité ne correspond plus aux standards du Groupe, notamment dans le secteur des télécommunications en France et en Espagne. Bien qu’elles demeurent extrêmement prometteuses, nos activités de déploiement au Benelux ont accusé un retard lié à un certain attentisme de la part des opérateurs télécoms, alors que ceux-ci discutent, sous l’égide du régulateur, de la rationalisation de leurs investissements. Ayant dépassé le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires, Solutions30 s’emploie désormais à gérer son portefeuille d’activités en privilégiant davantage la rentabilité et la génération de trésorerie. A ce titre, nous continuons de concentrer nos efforts de développements sur les activités qui affichent des croissances et des marges attractives.”

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’est élevé à 252,0 millions d’euros au 2ème trimestre 2024, en repli de -4,5% par rapport au 2ème trimestre 2023, dont une baisse organique de -4,7% et un impact des acquisitions de +0,2% (l’effet change est négligeable).

Sur l’ensemble du 1er semestre 2024, le chiffre d’affaires est globalement stable (-0,4%) par rapport à la même période de 2023, avec une très légère décroissance organique de -0,7% et un impact des acquisitions de +0,3%.

Benelux

Le Benelux, première zone géographique du Groupe en termes de chiffre d’affaires (38% du total au 2ème trimestre 2024), affiche un chiffre d’affaires de 96,1 millions d’euros, en légère baisse de -1,1% (purement organique) par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée (+87,7 % au 2ème trimestre 2023).

Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity est en repli de -3,7%, à 75 millions d’euros. Après une année 2023 extrêmement active (+108% au 2ème trimestre 2023), Solutions30 poursuit ses activités liées à la fibre optique en Belgique à un rythme soutenu. L’impact des élections fédérale tenues en juin a pu être minimisé grâce à une planification adaptée. Pour autant, la montée en charge de certaines activités de déploiement a accusé un retard au 2ème trimestre en raison d’un certain attentisme des opérateurs télécoms belges, en négociations en vue de rationaliser les opérations de déploiement sur l’ensemble du territoire. Les perspectives d’activité en Belgique demeurent excellentes, avec un pipeline commercial dont la valeur s’élève à environ 330 millions d’euros, offrant ainsi une très bonne visibilité aux équipes en place.



L’activité Energy poursuit son essor, avec un chiffre d’affaires en hausse de +9,2% au 2ème trimestre 2024, atteignant 15,9 millions d’euros. Cette croissance est alimentée par le déploiement de compteurs numériques. La diversification actuellement opérée par le Groupe dans les services aux réseaux électriques basse tension ainsi que dans le photovoltaïque, constitue une réserve supplémentaire de croissance rentable pour l’avenir, comme en témoigne le récent contrat remporté auprès de Fluvius pour la modernisation du réseau énergétique basse tension en Flandres (voir communiqué du 23 avril 2024).

L’activité Technology réalise un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros au 2ème trimestre 2024, en croissance de +9,5%.

Pour l’ensemble du 1er semestre, le chiffre d’affaires du Benelux s’élève à 196,8 millions d’euros, en hausse purement organique de 9,4%.

France

En France, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024 s’établit à 90,7 millions d’euros (soit 36% du total), en baisse de -7,2%, incluant une baisse organique de -7,8% et l’impact de l’acquisition d’Elec-ENR, consolidée à partir de juillet 2023, pour +0,6 %.

Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity ressort à 60,2 millions d’euros, en retrait de -13,6 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Dans un contexte de ralentissement du marché du raccordement, Solutions30 applique une sélectivité stricte, avec une priorité accrue donnée aux marges et à la génération de trésorerie par rapport aux volumes. Dans cette optique, le Groupe a sensiblement réduit son exposition à certains contrats dont les marges ne correspondaient plus aux standards du Groupe.



Le chiffre d’affaires de l’activité Energy continue de croître fortement, de +56% au 2ème trimestre, atteignant 15,3 millions d’euros. Tirées par la transition énergétique, les bonnes tendances dans les infrastructures photovoltaïques se poursuivent. Solutions30 dispose dans ce domaine d’un savoir-faire de premier plan et s’impose progressivement comme un acteur de référence. Afin d’accélérer son développement dans l’énergie, le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’acquisitions ciblées: après l’intégration rapide d’Elec-ENR, Solutions30 vient de remporter un premier contrat conjoint avec So-Tec, dans laquelle le Groupe avait pris une participation en mai 2024 (voir communiqué du 16 mai 2024), illustrant le potentiel de synergies commerciales existant avec cette société.

Dans l’activité Technology, le chiffre d’affaires ressort à 15,3 millions d’euros, en baisse de -16,6 %. La baisse des volumes dans l’assistance informatique s’est poursuivie au 2ème trimestre. La tenue des Jeux Olympiques 2024 à Paris devrait fournir un relais de croissance pour le 3ème trimestre, Solutions30 étant présent sur plusieurs sites olympiques pour fournir l’assistance technique des systèmes informatiques et de paiement.

Pour l’ensemble du 1er semestre, le chiffre d’affaires de la France s’établit à 188,6 millions d’euros, en repli de -5,4% (-6,3% organique).

Autres pays

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 65,1 millions d’euros au 2ème trimestre 2024, en baisse organique de -5,4 %, et stable hors Italie.

En Allemagne, la montée en puissance des activités fibre a démarré et la croissance a fortement accéléré au 2ème trimestre, à +36%. Le chiffre d’affaires atteint 19,7 millions d’euros, faisant ainsi de l’Allemagne le premier contributeur de la zone. Solutions30 continue d’investir sur ce marché prometteur, amené à devenir son troisième pilier en Europe: l’acquisition des activités de la société Gaertner (voir communiqué publié ce jour) permettra au Groupe d’étendre ses capacités en raccordement et maintenance, notamment auprès de Deutsche Telekom.

Solutions30 poursuit avec succès son expansion en Pologne, où le chiffre d’affaires s’élève à 13,9 millions d’euros, en croissance de +15,2 %, grâce à de solides positions dans un marché porteur pour les activités fibre.

En Italie, le chiffre d’affaires ressort à 13,9 millions d’euros, en baisse de -21 % comme attendu, suite à la temporisation volontaire des interventions du Groupe auprès de son principal client dans la fibre, depuis le second semestre 2023. Les négociations avec ce client ont trouvé une issue positive et un redémarrage de l'activité normale, avec des conditions économiques plus favorables, est prévu au cours du 3ème trimestre.

En Espagne, le chiffre d’affaires marque un repli de -27 %, à 10,4 millions d’euros. La priorité forte donnée aux marges sur les volumes a conduit Solutions30 à réduire son exposition au marché de la fibre, arrivé à maturité. Au 2ème trimestre, Groupe a ainsi renoncé à renouveler un contrat dont les marges ne correspondaient plus aux standards du Groupe.

Enfin, le chiffre d'affaires au Royaume-Uni ressort à 7,3 millions d'euros, en baisse de 31%, reflet là-aussi d’une sélectivité accrue et d’une concentration des efforts sur l'amélioration de la rentabilité.

Pour l’ensemble du 1er semestre, le chiffre d’affaires des “Autres Pays” s’élève à 131,6 millions d’euros, en baisse de -5,8%.

Perspectives

Dans un contexte de marché qui devrait rester contrasté selon les zones géographiques au 2nd semestre, Solutions30 entend continuer à privilégier les marges aux volumes sur ses marchés les plus matures et à redéployer ses ressources sur les marchés offrant des perspectives de croissance rentable attractives.

Ainsi, les décisions de sélectivité prises au 2ème trimestre sur certains contrats dans les télécommunications en France et en Espagne continueront de se traduire par des baisses de chiffre d’affaires dans les activités concernées.

Parallèlement, la forte croissance de l’activité Energy, notamment en France, et la montée en puissance du déploiement de la fibre en Allemagne devraient se poursuivre. Un retour à la normale de l’activité en Italie est prévu, à de meilleures conditions économiques, au cours du 3ème trimestre.

Après une année 2023 de très forte croissance, l’activité au Benelux devrait rester soutenue bien que ponctuellement ralentie par les discussions actuellement en cours chez les opérateurs télécoms sur une possible mutualisation de leurs investissements, ainsi que, dans une moindre mesure, par le contexte électoral.



Pour l’ensemble de l’année 2024, Solutions30 prévoit désormais un chiffre d’affaires en légère décroissance par rapport à 2023.

Solutions30 maintient par ailleurs sa prévision d’une amélioration de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe par rapport à 2023, se traduisant par une progression de l’EBITDA ajusté en valeur.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1600 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, PaysBas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

