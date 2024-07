CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIER SEMESTRE 2024



Dans un contexte économique dégradé, SYNERGIE réalise un Chiffre d’affaires de 1.554,8 M€ au premier semestre 2024, en croissance de +2,9%

en M€ T2 2024 T2 2023 Variation S1 2024 S1 2023 Variation International 471,6 446,6 +5,6% 919,5 859,1 +7,0% France 331,8 339,9 -2,4% 635,2 652,1 -2,6% Total 803,4 786,5 +2,1% 1.554,8 1.511,3 +2,9%





Dans un contexte économique dégradé, SYNERGIE confirme la pertinence de sa stratégie et notamment de sa diversification géographique avec un Chiffre d’Affaires semestriel de 1.554,8M€, en hausse de +2,9% par rapport à 2023 (+1,6% à devise et périmètre constants). La part de l’International représente, sur la période, 59,1% du Chiffre d’affaires contre 56,8% en 2023.

En France, le Chiffre d’Affaires s’établit à 635,2M€ (40,9% du consolidé), en recul de -2,6% malgré la surperformance de SYNERGIE sur le marché, attribuable aux difficultés sectorielles du travail temporaire en retrait en volume sur le semestre, avec une dégradation sensible sur les 2 derniers mois du semestre marqués par un climat d’incertitude.

La croissance de l’International de +7,0% est portée par une croissance organique (hors effets de change) de +4,8% et l’impact périmètre de l’acquisition du Groupe RUNTIME en Allemagne (réalisée en mai 2023) qui génère 16,2M€ sur la période. La performance de l’Europe du Nord et de l’Est (+9,6%) reste solide malgré le ralentissement économique également ressenti dans ces pays. L’Europe du Sud poursuit sa croissance et réalise une bonne performance (+6,4%) grâce au dynamisme commercial de nos activités italienne et espagnole.

Malgré un ralentissement économique sur ses principaux marchés et les impacts défavorables de l’évolution de la réglementation de certains pays, SYNERGIE poursuit ses investissements dans le futur du Groupe. Dans ce contexte, le niveau de rentabilité opérationnelle est attendu en retrait sur ce premier semestre 2024 par rapport à celui de 2023.

Le Groupe reste confiant quant à l’évolution de son Chiffre d’affaires sur le deuxième semestre mais très prudent sur sa capacité à améliorer sa rentabilité opérationnelle malgré les plans d’actions mis en œuvre.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• Publication des résultats semestriels le mercredi 25 septembre 2024 après Bourse.

Pièce jointe