Rapport d’activités trimestrielles – Juin 2024

MONTRÉAL, 25 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Minerai extrait de 233 699 tonnes métriques humides (TMH), soit une baisse de 33 % par rapport au trimestre précédent, les stocks élevés de la pile ROM ayant été utilisés tandis que les stocks en fosse ont augmenté de 44 %.

L'utilisation de l'usine de traitement a atteint un nouveau sommet de 83 %, contre 73 % au trimestre précédent.

Le taux de récupération du lithium pour le trimestre a également atteint un nouveau record de 68 %, contre 67 % au trimestre précédent.

Production record en hausse de près de 23 % pour atteindre un record de 49 660 tonnes de concentré de spodumène avec une teneur moyenne de 5,3 % pour le trimestre, grâce à une excellente utilisation de l'usine et à un bon taux de récupération.

La production quotidienne a atteint un nouveau record de 919 tonnes en juin et la production mensuelle a atteint 19 314 tonnes en mai.

Les coûts d'exploitation unitaires pour LAN ont diminué de 2 % d'un trimestre à l'autre pour s'établir à 1 506 AUD/TMS (995 USD/TMS).

Deux cargaisons maritimes de concentré ont été vendues par LAN au cours du trimestre. Une troisième cargaison prévue pour la fin juin a été retardée en raison de conditions météorologiques et a quitté le port le 1 er juillet. Par conséquent, les expéditions pour le trimestre de septembre devraient être d'au moins 50 000 tonnes métriques sèches (TMS) et jusqu'à 65 000 TMS selon le calendrier d'une expédition prévue pour fin septembre.

juillet. Par conséquent, les expéditions pour le trimestre de septembre devraient être d'au moins 50 000 tonnes métriques sèches (TMS) et jusqu'à 65 000 TMS selon le calendrier d'une expédition prévue pour fin septembre. Le total du concentré vendu au cours du trimestre s'est élevé à 27 729 tonnes métriques sèches. Le prix de vente moyen réalisé (FOB) a diminué de 11 % pour atteindre 885 AUD/TMS (604 USD/TMS) par rapport au trimestre précédent.

Les revenus de LAN se sont élevés à 25 millions AUD pour le trimestre, affectés par des ajustements défavorables de la période de cotation et un retard d'expédition.

Des projets d'immobilisations majeurs ont été achevés à LAN, y compris le dôme de minerai concassé et l'installation de réalimentation, ce qui s'est traduit par une réduction des dépenses en capital au cours de ce trimestre et à l'avenir.

Corporatif

M. Lucas Dow a été nommé Président Directeur Général le 3 juillet. M. Dow est un cadre dans le domaine minier très expérimenté avec un fort accent opérationnel.

M. James Brown restera directeur exécutif jusqu'au 31 janvier 2025, après quoi il continuera en tant que directeur non exécutif.

Le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la fin du trimestre était de 90,6 millions AUD, soit une diminution de 8,3 millions AUD par rapport au solde équivalent de 98,9 millions AUD au 31 mars 2024.

Commentaire de la direction

Ce trimestre a été marqué par une performance opérationnelle record pour Sayona, avec une production de concentré à NAL en augmentation de 23 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 49 660 TMS. L'utilisation de l'usine a considérablement augmenté par rapport au trimestre précédent, atteignant 83 %.

L'équipe du Complexe Lithium Amérique du Nord continue d'optimiser les processus miniers et de production, avec des améliorations significatives dans la production de concentré au cours du trimestre. Cela a été rendu possible grâce à une excellente utilisation de l'usine et à des taux de récupération élevés. L'utilisation de l'usine a augmenté de 73 % à 83 % alors que les interruptions dues aux intempéries se sont atténuées avec l'arrivée de l'été et que le dôme de minerai concassé, désormais pleinement opérationnel, a fourni du minerai. L'utilisation de l'usine a atteint un record de 91 % en juin, bien que la moyenne trimestrielle ait été affectée par un arrêt planifié en avril pour l'intégration du dôme de minerai concassé. Les taux de récupération ont continué de s'améliorer au cours du trimestre pour atteindre 68 %, reflétant une teneur en minerai légèrement supérieure aux prévisions et, surtout, une excellente performance opérationnelle.

Les revenus ont été plus faibles au cours du trimestre, en raison du retard d'une expédition prévue en juin ainsi que de la baisse des prix de vente moyens réalisés avec la baisse des prix du lithium vers la fin du trimestre. Les coûts d'exploitation unitaires se sont améliorés, bénéficiant de l'augmentation de la production de l'usine combinée à une réduction des dépenses minières grâce à l'optimisation des activités et des stocks de la pile ROM.

La production a continué de s'améliorer tout au long du trimestre, stimulée par une utilisation accrue de l'usine et d'excellents taux de récupération. Le dôme de minerai concassé est maintenant complet et pleinement opérationnel.

Le dôme augmentera considérablement la fiabilité opérationnelle en hiver, offrant une capacité de stockage supplémentaire de 6 000 tonnes de minerai concassé entre le concasseur et l'usine. La capacité de stockage supplémentaire permet environ 1,5 jour de fonctionnement continu de l'usine.

Les ventes de concentré au cours du trimestre comprenaient deux expéditions maritimes de 27 729 tonnes à 5,4 % Li 2 O. Une troisième expédition était prévue pour fin juin, mais le chargement a été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables et le navire a quitté le port le 1er juillet 2024 avec environ 14 000 TMS. Des expéditions plus importantes allant jusqu'à 30 000 tonnes sont prévues pour le trimestre de septembre, ce qui devrait entraîner des prix de vente moyens réalisés plus élevés.

D'excellents résultats de forage ont été publiés pour NAL et Moblan au cours du trimestre. Les résultats démontrent l'extension de la minéralisation au-delà des estimations actuelles des ressources minérales (ERM) dans les deux projets et offrent la possibilité d'augmentations supplémentaires des ERM existantes. Le forage d'exploration et de définition des ressources se poursuivra sur les deux projets tout au long de 2024.

L'exploration sur le projet Tabba Tabba s'est concentrée sur les extensions de la veine immédiatement au sud des récentes découvertes de Wildcat Resources sur les systèmes de pegmatite Leia et Luke. Une enquête géophysique de gravité au sol a été menée en avril, ce qui a permis d'informer l'emplacement des trous pour un programme de forage RC qui a commencé fin mai. Le forage s'est concentré dans la zone nord, immédiatement au sud des concessions de Wildcat Resources, et sur le prospect Roadside, à environ 4,5 km au sud et le long de la veine. Un programme de 21 trous pour 3 538 m a été complété et les résultats d'analyse sont en attente.

Sayona a nommé M. Lucas Dow comme PDG le 3 juillet. M. Dow est un cadre minier très expérimenté avec un fort accent opérationnel. M. James Brown restera directeur exécutif jusqu'au 31 janvier 2025 pour permettre une transition efficace, après quoi il continuera en tant que directeur non exécutif.

Sayona dispose d'un portefeuille impressionnant de projets et de permis d'exploration susceptibles de créer une valeur significative pour les actionnaires. Bien que les conditions du marché restent difficiles, Sayona reste concentré sur l'amélioration des résultats opérationnels et s'assure que l'entreprise est bien positionnée pour la reprise éventuelle.

M. James Brown

PDG par intérim

M. Lucas Dow

Président Directeur Général

Annonce autorisée pour publication par M. Lucas Dow, PDG de Sayona Mining Limited.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Bianca Galimi

Directrice des communications et relations avec le milieu

Courriel: bianca.galimi@sayona.ca

Tél. : 819.856.3288

Informations

Les informations suivantes s’appliquent à ce rapport

Toutes les références aux dollars et aux cents sont en monnaie australienne, sauf indication contraire. Les chiffres présentés peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux indiqués en raison des arrondis.

Les abréviations suivantes peuvent avoir été utilisées tout au long de ce rapport : coût, assurance et fret (CAF); tonne métrique sèche (TMS); bénéfice avant intérêts et impôts (BAII); bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA); franco à bord (FAB); durée de vie de la mine (DVM); carbonate de lithium (Li2CO3); hydroxyde de lithium (LiOH); oxyde de lithium (Li2O); valeur actuelle nette (VAN); run of mine (ROM); mille tonnes (kt); tonnes (t); et tonne métrique humide (TMH).

Déclaration prospective

Ce rapport peut contenir certaines déclarations prospectives. Ces déclarations sont uniquement des prévisions, basées sur certaines hypothèses, et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de Sayona Mining Limited. Les événements ou résultats réels peuvent différer de manière significative des événements ou résultats attendus ou implicites dans toute déclaration prospective. L'inclusion de telles déclarations ne doit pas être considérée comme une représentation, une garantie ou une prédiction quant à l'exactitude des hypothèses sous-jacentes ou que toute déclaration prospective sera ou est susceptible d'être réalisée.

Sayona Mining Limited ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prospective ou autre déclaration pour refléter les événements ou circonstances après la date de ce rapport (sous réserve des exigences de divulgation des bourses de valeurs mobilières).

Les informations contenues dans ce rapport ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins particuliers de toute personne. Rien dans ce rapport ne constitue un conseil en investissement, juridique, fiscal ou autre.