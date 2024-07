Resultats semestriels d'Air France-KLM

xx

DEUXIEME TRIMESTRE 2024

25 juillet 2024

Résultat d'exploitation de 513 millions d’euros, marge opérationnelle à 6.5%



impactés par le coût unitaire et un prix du carburant plus élevé

Capacité du Groupe en hausse de 4,1% par rapport à l’année précédente et coefficient de remplissage à 88%

Chiffre d’affaires du Groupe porté à 7,9 mds€, en hausse de 4,3% par rapport à l’année précédente

Coût unitaire à +1,7% par rapport à 2023

Résultat d’exploitation à 513 m€, avec une marge opérationnelle à 6,5%. Impact lié aux Jeux Olympiques de 40 m€

Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent du premier semestre positif à 134 m€

Liquidités à 9,6 mds€ et ratio Dette nette/EBITDA de 1,6x

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, le Directeur général du Groupe, a déclaré :

“Le deuxième trimestre 2024 a confirmé l’émergence d’un environnement de plus en plus difficile pour l'aviation, avec une hausse des prix du carburant et une pression continue sur les coûts. Dans ce contexte, KLM et Transavia ont enregistré une performance stable bien que peu dynamique, tandis qu'Air France a été impactée par des événements exceptionnels, notamment l'effet négatif des Jeux Olympiques en juin.

Le Groupe a déjà pris des mesures fortes pour s'adapter à cette situation, avec notamment un gel des embauches et la réduction de coûts supplémentaires. Nous préservons en revanche nos investissements majeurs en matière de renouvellement de la flotte, qui constitue un levier stratégique pour améliorer nos performances financières et environnementales.

Dans les mois à venir, nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie et à mener à bien notre plan de transformation.

Notre modèle économique est robuste et résilient, et nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs à moyen et long terme, notamment en tirant parti de nos solides atouts et de notre position concurrentielle unique.”

Recette unitaire du deuxième trimestre stable

Deuxième Trimestre Premier semestre 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 25 743 +4,4 % 46 615 +5,2 % Capacité Groupe (millions de SKO) 81 348 +4,1 % 154 066 +4,3 % Trafic (millions de PKT) 71 357 +4,1 % 134 203 +4,5 % Coefficient de remplissage Passage Groupe 87,7 % 0,0pt 87,1 % +0,2pt Recette unitaire Passage au SKO

(€ cts) 8,30 -0,2 % +0,2 % 7,90 +0,3 % +1,0 %





Deuxième Trimestre Premier semestre 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 7 949 +4,3 % +4,6 % 14 603 +4,7% +5,3% EBITDA (m€) 1 170 -158 -122 1 345 -269 -206 Résultat d’exploitation (m€) 513 -220 -184 24 -402 -339 Marge opérationnelle (%) +6,5 % -3,1pt -2,7pt +0,2% -2,9pt -2,5pt Résultat net (m€) 165 -447 -314 -589 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 8,87 -0,8 % -0,4 % 8,49 -1,2 % -0,6 % Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS 8,24 +1,7 % 8,47 +2,8 %





30 juin 2024 31 décembre 2023 Cash flow d’exploitation libre (m€) -44 Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent 134 Dette Nette (m€) 6 192 5 041 EBITDA sur les 12 derniers mois (m€) 3 940 4 208 Ratio de dette nette / EBITDA 1,6x 1.2x

*Cash flow d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales et impôts sur les salaires différés ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts

Deuxième Trimestre 2024 : Résultat d’exploitation à 513 m€

Au deuxième trimestre 2024, Air France-KLM a accueilli 25,7 millions de passagers soit 4,4 % de plus que l’année précédente. La capacité ayant augmenté de 4,1 % et le trafic de 4,1 %, le coefficient de remplissage a été stable par rapport à l’année précédente à 88%.

La recette unitaire Passage du Groupe au SKO était en hausse de +0,2 % à change constant par rapport à l’année précédente, malgré la diminution du trafic international à destination de Paris en raison des Jeux Olympiques.

Le résultat d’exploitation était en baisse de 220 millions d’euros par rapport à celui de l’année précédente, s’établissant à 513 millions d’euros, et a été principalement impacté par une augmentation des coûts unitaires hors carburant (109 millions d’euros), une augmentation des coûts unitaires du carburant et des ETS (73 millions d’euros) et une diminution de la recette unitaire Cargo (21 millions d’euros).

Le coût unitaire du Groupe au SKO1 a enregistré une hausse de 1,7 % par rapport à l’année précédente, légèrement mieux que les perspectives présentées lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2024 (variation annuelle de +2%). Cette hausse provient principalement d’une masse salariale plus élevée en raison des négociations annuelles chez Air France et KLM, et d’un coût lié aux vols plus élevé dû à des augmentations des tarifs aéroportuaires à Schiphol et à Paris. Les coûts de perturbation opérationnelle sont en baisse par rapport à l’année dernière grâce à une stabilisation des opérations de KLM.

Cash

Le Groupe a reporté un cash flow avant variation du besoin en fonds de roulement positif, et un besoin en fonds de roulement positif, impacté néanmoins par le paiement du report des charges sociales, retraites et impôts sur les salaires lié à la pandémie, et des dépenses d’investissements nets de 1,7 milliard d’euros (sur une perspective annuelle de dépenses d’investissements nets de 3 milliards d’euros). Par conséquent, le cash flow libre d’exploitation s’est établi à -44 millions d’euros au premier semestre.

Ces reports correspondent au paiement exceptionnel précédemment communiqué de 610 millions d’euros, effectué par Air France en janvier 2024 à la Caisse des Retraites des Personnels Navigants (CRPN) ainsi qu'aux charges sociales et salariales s'élevant à 120 millions d'euros par trimestre.

Le cash flow libre d’exploitation ajusté récurrent, hors charges sociales différées et impôts sur les salaires et y compris le paiement de la dette de location et des intérêts, s’est établi à +134 millions d’euros.

En mai, Air France-KLM a totalement remboursé les 48 millions d'euros restants d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes arrivant à échéance le 25 mars 2026 (les " OCEANE 2026 ").

Au cours du même mois, le Groupe a placé avec succès de nouvelles obligations pour un montant nominal total de 650 millions d’euros avec une échéance à cinq ans et un coupon de 4,625% sous son programme Medium Term Note à 4,5 milliards d’euros. Les nouvelles émissions d’obligations sont notées BBB- par Fitch et BB+ par S&P. La forte demande des investisseurs, avec un carnet d’ordres de plus de 2,8 milliards d’euros, a couvert l’offre par un facteur d’environ 4,3x.

453 millions d’euros du produit de cette operation ont été utilisés pour rembourser partiellement les obligations suivantes :

Janvier 2025 (coupon 1,875%, 750m€) pour 235 millions d’euros

Juillet 2026 (coupon 3,875%, 500m€) pour 218 millions d’euros

Les liquidités à fin juin s'élevaient à 9,6 milliards d'euros, soit une baisse de 0,9 milliard d'euros par rapport à la fin de l'année 2023 principalement dûe au paiement du report des charges sociales, retraites et impôts sur les salaires lié à la pandémie. Le ratio Dette Nette / EBITDA s'est établi à 1,6x, contre 1,2x en décembre 2023.

Après la clôture du trimestre, Air France-KLM et Air France ont annoncé avoir renégocié avec succès leur ligne de crédit renouvelable liée au développement durable, avec notamment une augmentation du nombre de banques de 16 à 17, une augmentation du montant de 115 millions d’euros à 1,4 milliard d’euros, non tiré à ce jour, des conditions financières optimisées et une extension de son échéance à juillet 2028.

Développement durable

Plan de transition et trajectoire

Depuis 2019, Air France-KLM a accéléré sa transition environnementale et s'est fixé des objectifs de performance ambitieux en matière de développement durable. L'ambition du Groupe est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019 (gCO 2 eq/RTK).

Indicateurs de performance clés liés au développement durable

Renouvellement de la flotte : Air France-KLM s’engage à renouveler sa flotte avec des avions plus économes en carburant et moins bruyants. Fin juin 2024, 23% de sa flotte était composée d'avions de nouvelle génération, contre 18% fin juin 2023. Le Groupe prévoit d'augmenter ce ratio jusqu'à 80% d'ici 2030.

Par rapport aux avions de la génération précédente, l'A220 réduit les émissions de CO 2 de 20%, l’Airbus A320neo de 15% et l'Airbus A350 de 25%.

Depuis la fin du mois de décembre 2023, les avions de nouvelle génération suivants ont été mis en service progressivement : cinq Airbus A350, trois A320 Neo, cinq A321 Neo et quatre A220. Au cours de la même période, les avions d'ancienne génération suivants ont été retirés du service : un Boeing 737-800, deux A319 et un CRJ-1000.

30 juin 2024 30 juin 2023 Variation Flotte de nouvelle génération2 23 % 18 % +5pt

Carburants d’aviation durables (SAF) : le 23 juillet 2024 Air France-KLM est devenu co-investisseur dans un fonds de financement de carburant d’aviation durable (SAF), aux côtés d’Airbus et six autres entreprises.

Ce fonds de financement vise à accélérer la disponibilité de SAF en investissant principalement dans des projets de production de SAF technologiquement matures, utilisant par exemple des matières premières issues de l’économie circulaire.

Air France-KLM et ses partenaires auront la possibilité de conclure en priorité des contrats avec les différents projets dans lesquels le fonds investira, leur permettant de sécuriser des volumes de SAF.

Déjà premier utilisateur mondial de carburant d’aviation durable (SAF) en 2022 et 2023, Air France-KLM s'est fixé pour objectif d'incorporer au moins 10% de SAF sur tous ses vols d'ici 2030.

Le Groupe a mis en place une politique d'approvisionnement stricte, s'engageant à acheter du SAF de deuxième génération qui n'entre pas en concurrence avec la chaîne alimentaire humaine ou animale, qui sont certifiés RSB ou ISCC+ pour leur durabilité, et qui ne sont pas produits à partir d'huile de palme. Par rapport au carburant conventionnel, le SAF utilisé par Air France-KLM permet de réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 75 % sur l'ensemble du cycle de vie du carburant.



Perspectives 2024

Capacité

Le Groupe prévoit que la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts pour le Groupe Air France-KLM, y compris Transavia, augmentera de 4% en 2024 par rapport à 2023. (Précédemment le Groupe avait annoncé +5% par rapport à 2023).

Coût unitaire3

Au troisième trimestre, le coût unitaire est attendu en hausse de +2% par rapport à l’année dernière.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le Groupe prévoit une évolution du coût unitaire de +2% par rapport à 2023 (le Groupe avait précédemment annoncé une hausse de +1-2% par rapport à 2023), contenu par le plan d'action ci-dessous :

Accélération des projets de transformation afin d’accroître les économies de coûts au niveau du Groupe et des compagnies aériennes grâce à la simplification, à la réduction des frais généraux et à la création de nouvelles synergies.

Gel des embauches de personnel administratif et non opérationnel

Renouvellement de la flotte pour réduire le coût unitaire

Réduction des coûts marketing

20% de réduction des coûts discrétionnaires





Dépenses d’investissement

Les investissements nets pour l'année 2024 seront davantage optimisés et devraient désormais être inférieurs à 3 milliards d'euros. (Précédemment le Groupe avait annoncé 3 milliards d’euros).

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux



Deuxième Trimestre Premier semestre 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Passage (m€) 6 363 +1,7% 11 759 +1,5% Chiffre d’affaires total (m€) 6 632 +1,6 % 12 295 +1,5% Frais de personnel (m€) -1 673 +7,6 % -3 278 +8,3% Carburant avions (m€) -1 591 +8,2 % -3 114 +0,4% Autres charges d’exploitation (m€) -2 422 +3,2 % -4 815 +7,0% EBITDA (m€) 946 -18,0 % 1 088 -26,6% Dépréciations & Amortissements (m€) -501 +8,5 % -998 +6,3% Résultat d’exploitation (m€) 446 -247 -210 90 -452 -387 Marge d’exploitation (%) 6,7 % -3,9 pt 0,7 % -3,7 pt

Par rapport au deuxième trimestre 2023, le chiffre d’affaires total a augmenté de +1,6 % à 6 632 millions d’euros. Cette croissance des recettes a été portée par le réseau Passage tandis que les recettes Cargo ont enregistré une baisse par rapport à l’année précédente. Le résultat d'exploitation s'est établi à 446 millions d’euros, soit une baisse de 247 millions d’euros par rapport à l’année dernière sous l’effet d’une augmentation des frais de personnel, du prix du carburant et des autres charges d'exploitation. Le coût des perturbations a quant à lui diminué par rapport à l’année précédente. Les recettes unitaires du deuxième trimestre 2024 pour Air France ont été impactées en juin par les Jeux Olympiques en France.

Recette unitaire Réseaux Passage stable

Réseaux passage



Deuxième Trimestre Premier semestre 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 19 097 +1,9% 35 762 +3,6% Capacité (millions de SKO) 68 541 +2,8% 132 805 +3,2% Trafic (millions de PKT) 59 873 +2,7% 115 218 +3,6% Coefficient de remplissage 87,4% -0,1pt 86,8% +0,3pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 080 +2,8 % +3,2 % 11 176 +3,3% +4,0% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 901 +2,3 % +2,7 % 10 855 +3,2% +3,9% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,61 -0,5 % -0,1 % 8,17 0,0% +0,7%

Au cours du deuxième trimestre 2024, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a été en croissance de 2,8 % par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic (+2,7 %) a été proche de celle de la capacité et a permis de conserver un coefficient de remplissage globalement stable à 87,4 %, tandis que le yield à change constant est resté stable se traduisant par une recette unitaire au SKO quasiment stable.

Au cours du deuxième trimestre, nous avons observé les tendances suivantes par zone :

Atlantique Nord

La capacité du deuxième trimestre a augmenté de +6% par rapport à l’année dernière, bien que le trafic ne suivait pas complètement cette tendance, se traduisant par une diminution du coefficient de remplissage de 1,7 point à 88%, tandis que le yield était globalement stable à -0,2%. La capacité proposée par l’ensemble des acteurs du secteur a connu une croissance à deux chiffres au cours de la même période.

Amérique latine

La capacité a baissé de -4,7% en raison d'une reference 2023 élevée et d’une croissance de la capacité proposée par l’ensemble des acteurs du secteur. Le coefficient de remplissage a légèrement augmenté pour atteindre 90%, tandis que le yield a baissé de 2% par rapport aux yields significativement élevés de l’année dernière.

Asie et Moyen-Orient

La capacité au deuxième trimestre a augmenté de manière significative (+13,9%) par rapport à 2023, portée par l'Asie, tandis que la capacité au Moyen-Orient a baissé d’un pourcentage à un chiffre. Malgré une forte croissance de la capacité, le coefficient de remplissage a augmenté de près de deux points par rapport à l’année dernière, alors que le yield a diminué de 3%. Dans l'ensemble, la zone a contribué de manière significative à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe.

Caraïbes et Océan Indien

Au second trimester la capacité a été réduite par rapport à 2023 (-6,5%) en raison du redéploiement de la flotte vers d'autres zones long-courrier. Cette baisse de la capacité a permis d’augmenter le coefficient de remplissage de 1,5 point à 90% et au yield de s'améliorer de 5,7%.

Afrique

La performance a été résiliente bien que la situation politique au Sahel continue d’impacter Air France. La capacité du Groupe a diminué de 6% tandis que les recettes unitaires ont progressé grâce à une augmentation du yield de 4,6% par rapport à 2023. Le coefficient de remplissage est resté stable à 85%.

Court et moyen-courrier

La capacité proposée par l’ensemble des acteurs du secteur a connu une croissance principalement sous l’impulsion des compagnies aériennes concurrentes à bas coûts, ce qui a exercé une pression sur le yield et les volumes. La capacité du Groupe a augmenté de 2,4%, avec des dynamiques différentes entre Air France et KLM. Cette dernière a augmenté ses capacités de 12% par rapport à l'année précédente, en raison d'une référence plus faible en 2023. Le coefficient de remplissage et le yield ont été presque stables par rapport à l’année dernière.

Cargo : baisse des recettes unitaires au deuxième trimestre à l’exception du mois de juin

Cargo



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 218 +2,6% 435 +3,1 % Capacité (millions de TKO) 3 567 +0,2% 7 017 +2,5% Trafic (millions de TKT) 1 627 +2,7% 3 249 +3,4 % Coefficient de remplissage 45,6% +1,1pt 46,3% +0,4pt Chiffre d’affaires total (m€) 546 -10,0% -9,2% 1 108 -13,4% -12,4% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 462 -5,2% -4,4% 903 -15,1% -14,2% Recette unitaire par TKO (cts€) 12,98 -5,2% -4,4% 12,88 -17,1% -16,2%

Comme mentionné lors de la présentation des résultats du premier trimestre, la période de baisse significative de la recette unitaire est derrière nous dans l’activité Cargo. Le Groupe a connu une réduction limitée de la recette unitaire de -4,4 % par rapport au second trimestre de l’année dernière. Le début du deuxième trimestre a de nouveau été légèrement impacté par le déploiement complexe d'un système informatique au Cargo comprenant la suspension des réservations en avril et mai (impact au T2 : 15m€), tandis que le mois de juin a montré une amélioration de la recette unitaire de 3%. L’Asie, en particulier, enregistre de bons résultats, stimulée par le e-commerce et les perturbations en mer Rouge. En réponse aux dynamiques de marché, une partie de la capacité totale de fret du Groupe est redéployée vers l’Asie. De plus, un accord de bloc a été signé avec China Cargo Airlines, marquant une nouvelle étape dans la coopération et renforçant notre présence dans le marché majeur du fret aérien.

Transavia : Marge opérationnelle positive au deuxième trimestre grâce à une évolution viable de la recette unitaire

Transavia



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2024 variation 2024 variation Passagers (en milliers) 6 646 +12,2% 10 853 +10,9% Capacité (millions de SKO) 12 807 +12,1% 21 261 +11,7% Trafic (millions de PKT) 11 484 +12,0% 18 985 +10,8% Coefficient d’occupation 89,7% -0,1pt 89,3% -0,7pt Recette unitaire au SKO (cts €) 6,66 +4,5% 6,20 +6,4% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,46 +1,2 % 6,86 +1,8 % Chiffre d’affaires total (m€) 843 +18,4% 1 305 +19,8% Frais de personnel (m€) -188 +12,6 % -345 +15,7% Carburant avions (m€) -219 +15,1 % -370 +9,2% Autres charges d’exploitation (m€) -334 +17,0 % -585 +14,1% EBITDA (m€) 102 +48,2 % +6 nm Dépréciations & Amortissements (m€) -76 +9,5 % -145 +30,0% Résultat d’exploitation (m€) 26 +27 -139 +33 Marge d’exploitation 3,1 % +3,2pt -10,7 % +5,1pt

La recette unitaire a augmenté de 4,5%, malgré l’augmentation de la capacité en sièges-kilomètres offerts de Transavia de 12,1 %, tandis que le coefficient de remplissage est resté globalement stable. Le lancement des bagages cabine payants a porté ses fruits et a déjà rapporté plus de 20 millions d'euros de recettes unitaires. Cette initiative a par ailleurs contribué à la stabilisation des opérations.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 26 millions d'euros par rapport au point d’équilibre de l’année dernière, porté par des revenus plus élevés. Transavia France a été impacté en juin par les Jeux Olympiques tandis que Transavia Pays-Bas a amélioré ses opérations par rapport à l’année précédente.

Activité maintenance : Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires des tiers

Maintenance



Deuxième trimestre Premier semestre 2024 Change 2024 Change Chiffre d’affaires total (m€) 1 202 +14,0% 2 425 +22,4% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 471 +22,6% 1 001 +32,8% Dépenses externes (m€) -795 +17,1% -1 603 -26,4% Frais de personnel (m€) -296 +9,5% -591 +11,0% EBITDA (m€) 111 +5,5% 232 +23,8% Dépréciations & Amortissements (m€) -73 +24,8% -166 +32,2% Résultat d’exploitation (m€) 37 -9 66 +4 Marge d’exploitation (%) 3,1 % -1,3pt 2,7 % -0,4pt

L’activité maintenance a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires total a progressé de 14,0 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires lié à des tiers a enregistré une hausse de +22,6 % confirmant une forte reprise, notamment pour l’activité moteurs.

Au cours du deuxième trimestre, les perturbations sur la chaine d’approvisionnement ont continué d’impacter fortement les opérations. En particulier, AFI KLM E&M a été contrainte de prêter des pièces et des moteurs de rechange pour pouvoir assurer la maintenance de ses clients. Cette situation explique pourquoi, malgré une performance forte du chiffre d’affaires, la marge est en baisse.

La marge d’exploitation s'est établie à 3,1 %, soit 1,3 point de moins qu'en 2023.

Après la clôture du trimestre, Air France et Airbus ont signé les accords permettant l’établissement d’une joint venture pour la fourniture au niveau mondial de services de maintenance des composants de l'Airbus A350 (gestion de la chaîne d'approvisionnement, réparations et création d'un pool mondial de composants d'avions).

La coopération prendrait la forme d'une joint venture à 50-50 entre Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains composants de l'A350, y compris les composants d'avions appartenant aux deux partenaires, dans le pool de la coentreprise. La mise en place de cette JV est conforme à toutes les exigences en matière de conformité et soumise à l’approbation de toutes les autorités compétentes. La clôture est prévue fin 2024, ou début 2025.

Croissance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre, compensée par une augmentation des coûts

Groupe Air France





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2024 Variation 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 802 +2,9% 8 834 +2,8% Frais de personnel (en m€) -1 385 +10,3 % -2 626 +9,2 % Carburant d’avion (en m€) -1 072 +10,7 % -2 057 +0,4 % Autres charges d’exploitation

(en m€) -1 738 +8,6 % -3 380 +9,8 % EBITDA (en m€) 607 -237 771 -287 Dépréciations & Amortissements (en m€) -412 +13,5 % -825 +8,9 % Résultat d’exploitation* (en m€) 195 -286 -54 -355 Marge d’exploitation (%) 4,1% -6,3pt -0,6% -4,1pt

*Les résultats 2023 des compagnies aériennes incluaient encore les chiffres de Flying Blue, ayant un impact négatif dans les colonnes de variation

Le chiffre d’affaires d’Air France était en hausse de +2,9 %, porté par l’activité Passage, bien qu’impacté en juin par les Jeux Olympiques (40m€). Le résultat d'exploitation s’est établi à 195 millions d’euros soit 286 millions d’euros de moins que l’année dernière, principalement en raison d’une augmentation des salaires suite aux négociations annuelles, d’une augmentation du prix du carburant, d'une augmentation des tarifs aéroportuaires à Paris et de l’absence des résultats de Flying Blue qui étaient inclus l'année dernière.

Impact des Jeux Olympiques au T3

Le Groupe anticipe un impact négatif sur ses recettes unitaires provenant des Jeux Olympiques 2024 à Paris compris entre 150 millions d’euros et 170 millions d’euros.

Résultat d’exploitation stable au deuxième trimestre grâce à la stabilisation des opérations

Groupe KLM





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2024 Variation 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 268 +5,0% 6 003 +6,6% Frais de personnel (en m€) -964 +7,7 % -1 963 +12,0 % Carburant d’avion (en m€) -739 +6,5 % -1 428 +1,9 % Autres charges d’exploitation (en m€) -1 061 +2,7% -2 147 +11,8% EBITDA (en m€) 504 +15 465 -93 Dépréciations & Amortissements (en m€) -244 5,2 % -496 15,5 % Résultat d’exploitation* (en m€) 260 +3 -31 -160 Marge d’exploitation (%) 8,0% -0,3pt -0,5% -2,8pt

*Les résultats 2023 des compagnies aériennes incluaient encore les chiffres de Flying Blue, ayant un impact négatif dans les colonnes de variation

Les mesures entreprises par KLM pour stabiliser les opérations commencent à porter leurs fruits. Le chiffre d'affaires a augmenté de +5,0 %, tandis que les coûts ont augmenté dans une large mesure au même rythme que les recettes. Les coûts liés aux compensations clients ont été inférieurs à ceux de l’année dernière. La marge d’exploitation s’est maintenue au même niveau que l'année dernière à 8,0 %.

Dynamique positive pour Flying Blue Miles





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2024 change 2024 change Chiffre d’affaires (en m€) 208 n.a. 404 n.a. Résultat d’exploitation (en m€) 54 n.a. 101 n.a. Marge d’exploitation (%) 26,0% n.a. 25,0% n.a.

A la fin de l'année 2023, Air France-KLM a créé une filiale détenant les contrats de partenariats commerciaux liés au programme de fidélité commun d’Air France-KLM (“Flying Blue“), ainsi que le droit exclusif d'émettre des “Miles” pour les compagnies aériennes et leurs partenaires.

Au cours du deuxième trimestre, l'activité de Flying Blue Miles a généré 208 millions d'euros de revenus totaux, incluant les revenus générés par des partenaires tiers, aériens et non aériens. La marge d'exploitation s'est élevée à 26,0 %.

Flying Blue continue de recruter des membres actifs, qui utilisent le programme en gagnant et en dépensant des Miles :

+9% d'inscriptions au S1 2024 par rapport à l’année dernière avec la poursuite d’une tendance positive

L’activité Gain & Dépense de miles a augmenté de 16% par rapport à 2023

Air France-KLM et Uber ont récemment signé un nouveau partenariat qui permet aux membres de Flying Blue de gagner des miles sur toutes leurs courses en France et aux Pays-Bas. Flying Blue a par ailleurs étendu son partenariat avec Revolut.

Nb : le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’écritures intra-Groupe.

******

Les auditeurs externes ont effectué des procédures d'examen limité. Leur rapport d'examen limité a été publié à la suite de la réunion du conseil d'administration.

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 25 juillet 2024 à partir de 8h15 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 25 juillet 2024 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

Compte de résultat

Deuxième trimestre Premier semestre (en millions d’euros) 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Produits des activités ordinaires 7 949 7 624 4 % 14 603 13 953 5 % Carburant avions -1 811 -1 662 9 % -3 485 -3 442 1 % Quotas de CO 2 -63 -50 26 % -125 -81 54 % Affrètements aéronautiques -124 -153 (19 %) -247 -243 2 % Redevances aéronautiques -523 -506 3 % -976 -919 6 % Commissariat -232 -207 12 % -434 -393 10 % Achat d’assistance en escale -510 -468 9 % -974 -894 9 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -790 -597 32 % -1 598 -1 245 28 % Frais commerciaux et de distribution -275 -259 6 % -553 -516 7 % Autres frais -503 -458 10 % -993 -916 8 % Frais de personnel -2 351 -2 156 9 % -4 596 -4 164 10 % Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -39 -38 3 % -96 -93 3 % Production capitalisée 361 253 43 % 728 534 36 % Autres produits et charges d'exploitation courants 81 5 nm 91 33 176 % EBITDA 1 170 1 328 -12 % 1 345 1 614 -17 % Amortissements, dépréciations et provisions -657 -595 10 % -1 321 -1 188 11 % Résultat d’exploitation courant 513 733 -30 % 24 426 -94 % Cessions de matériels aéronautiques -4 23 nm 15 28 -46 % Autres produits et charges non courants -116 17 nm -118 15 nm Résultat des activités opérationnelles 393 773 -49 % -79 469 nm Charges d’intérêts -154 -138 12 % -314 -296 6 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 78 59 32 % 170 108 57 % Coût de l’endettement financier net -76 -79 -4 % -144 -188 -23 % Autres produits et charges financiers -103 -22 nm -213 14 nm Résultat avant impôts des entreprises intégrées 214 672 -68 % -436 295 nm Impôts -49 -61 -20 % 119 -21 nm Résultat net des entreprises intégrées 165 611 -73 % -317 274 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence – 1 nm 3 1 200 % Résultat net 165 612 -73 % -314 275 nm Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 44 8 nm 86 15 nm Résultat net : Propriétaires de la société mère 121 604 -80 % -400 260 nm

Bilan consolidé

Actif 30 juin 2024 31 décembre 2023 (en millions d’euros) Goodwill 225 224 Immobilisations incorporelles 1 129 1 128 Immobilisations aéronautiques 12 197 11 501 Autres immobilisations corporelles 1 456 1 431 Droits d'utilisation 6 479 5 956 Titres mis en équivalence 134 129 Actifs de retraite 75 45 Autres actifs financiers non courants 1 232 1 262 Actifs financiers dérivés non courants 191 148 Impôts différés 813 698 Autres actifs non courants 116 153 Actif non courant 24 047 22 675 Autres actifs financiers courants 1 181 1 292 Actifs financiers dérivés courants 231 122 Stocks et en-cours 916 853 Créances clients 2 510 2 152 Autres actifs courants 1 452 1 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 288 6 194 Actifs détenus en vue de la vente 76 82 Actif courant 11 654 11 815 Total actif 35 701 34 490





Passif et capitaux propres 30 juin 2024 31 décembre 2023 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 051 1 076 Réserves et résultat -11 149 -10 925 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère -2 300 -2 051 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 607 2 524 Réserves et résultat 30 27 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 637 2 551 Capitaux propres 337 500 Provisions retraite 1 674 1 685 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 030 3 805 Passifs financiers non courants 7 027 7 538 Dettes de loyers non courantes 4 042 3 581 Passifs financiers dérivés non courants 13 56 Impôts différés 3 — Autres passifs non courants 1 174 1 376 Passif non courant 17 963 18 041 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 184 1 079 Passifs financiers courants 1 761 1 664 Dettes de loyers courantes 879 848 Passifs financiers dérivés courants 51 139 Dettes fournisseurs 2 598 2 447 Titres de transport émis et non utilisés 5 524 3 858 Programme de fidélisation 887 899 Autres passifs courants 4 507 5 002 Concours bancaires 10 13 Passif courant 17 401 15 949 Total capitaux propres et passifs 35 701 34 490

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin

Période du 1 janvier au 30 juin 2024 2023 (en millions d’euros) retraité* Résultat net -314 275 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 321 1 188 Dotations nettes aux provisions financières 141 100 Coût de la dette nette 144 188 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -21 -49 Résultat sur cessions de filiales et participations -2 – Résultats non monétaires sur instruments financiers 6 -5 Écart de change non réalisé 28 -73 Résultats des sociétés mises en équivalence -3 -1 Impôts différés -153 19 Pertes de valeur — 2 Autres éléments non monétaires 17 -36 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 1 164 1 608 (Augmentation) / diminution des stocks -62 -33 (Augmentation) / diminution des créances clients -325 -167 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 124 115 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 1 661 1 757 Variation des autres actifs et autres passifs -912 -50 Variation du besoin en fonds de roulement 486 1 622 FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION 1 650 3 230 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -3 -2 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées 8 — Investissements corporels et incorporels -2 067 -1 396 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 373 211 Intérêts reçus 156 91 Dividendes reçus 1 2 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 131 -52 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT -1 401 -1 146 Achat d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle -1 — Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle — -1 Émission de titres subordonnés — 728 Remboursement de titres subordonnés — -595 Coupons sur titres subordonnés -62 -52 Émission de nouveaux emprunts 936 1 558 Remboursement d’emprunts -1 260 -2 969 Paiements de dettes de loyers -442 -421 Nouveaux prêts -11 -306 Remboursement des prêts 56 104 Intérêts payés -386 -475 Dividendes versés — -90 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -1 170 -2 519 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 18 -25 Variation de la trésorerie nette -903 -460 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 181 6 623 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 5 278 6 163

* Les chiffres retraités comprennent le changement de présentation et le reclassement des intérêts reçus et payés des flux de trésorerie liés à l’exploitation respectivement vers les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Dette nette

(en millions d'euros) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Passifs financiers courants et non courants 8 788 9 202 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 921 4 429 Intérêts courus non échus -80 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -100 -107 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -100 -100 Impact des dérivés devise/dettes -23 -1 Passifs financiers (I) 13 406 13 285 Trésorerie et équivalent trésorerie 5 288 6 194 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 968 1 097 Obligations 968 966 Concours bancaires courant -10 -13 Liquidités nettes (II) 7 214 8 244 Dette nette (I-II) 6 192 5 041

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Deuxième trimestre Premier semestre 2024 2023 2024 2023 (en millions d'euros) retraité * retraité * Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 881 1 440 1 650 3 230 Investissements corporels et incorporels -1 413 -617 -2 067 -1 396 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 348 80 373 211 Flux de trésorerie libre d'exploitation -184 903 -44 2 045 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 120 67 850 119 Intérêts payés et reçus -172 -144 -230 -384 Paiements de dettes de loyers -223 -202 -442 -421 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté -459 624 134 1 359

* Les chiffres retraités comprennent le changement de présentation et le reclassement des intérêts reçus et payés des flux de trésorerie liés à l’exploitation respectivement vers les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc 2023 30 sept 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc 2022 30 sept 2022 retraité (1) retraité (1) retraité (1) retraité (1) Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 354 1 349 1 352 1 331 1 339 1 351 1 352 1 350 Immobilisations aéronautiques 12 197 11 646 11 501 11 296 10 957 10 954 10 614 10 298 Autres immobilisations corporelles 1 456 1 438 1 431 1 379 1 389 1 372 1 375 1 349 Droits d’utilisation 6 479 5 902 5 956 5 596 5 480 5 304 5 428 5 536 Titres mis en équivalence 134 134 129 127 121 122 120 111 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement , ICNE et dépôts liés aux dettes financières 211 214 219 191 190 169 169 164 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -4 700 -4 523 -4 346 -4 481 -4 248 -4 255 -4 347 -4 792 Fonds de roulement (2) -8 222 -8 284 -6 981 -7 804 -8 917 -8 696 -7 213 -7 609 Capitaux employés sur le bilan 8 909 7 876 9 261 7 635 6 311 6 321 7 498 6 407 Capitaux employés moyens (A) 8 420 6 634 Résultat d’exploitation courant 1 310 1 584 Dividendes reçus -1 -2 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 8 15 (Charge)/produit d’impôt normatif -340 -412 Résultat ajusté après impôt (B) 977 1 185 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 11,6 % 17,9 %

(1) Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées suite au Covid

(2) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid

Coût unitaire au SKO

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2024 2023 2024 2023 Coût d’exploitation total (en m€) 7 435 6 891 14 579 13 526 Quotas de CO 2 (en m€) -63 -50 -125 -81 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -732 -637 -1 525 -1 257 Coût net (en m€) 6 640 6 204 12 929 12 188 Capacités produites exprimées en SKO 81 365 78 144 154 092 147 727 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,16 7,94 8,39 8,25 Variation brute 2,9% 2,0 % Effet change sur les coûts nets (en m€) 9 -25 Variation à change constant 2,8% 2,2 % Effet prix du carburant (en m€) 60 -105 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,16 8,03 8,39 8,16 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS +1,7 % +2,8 %

Coût unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T2 2023 : +2,1% ; et vs S1 2023 : +3,5%

Définition: Coût unitaire = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 30 juin 2024

Type d’appareil AF (dont HOP)4 KL (dont KLC & MP)4 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/23 B777-300 43 16 21 14 24 59 59 B777-200 18 15 28 2 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 10 2 8 10 10 A380-800 4 3 1 4 A350-900 32 3 12 17 32 32 6 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 6 12 9 21 21 Total Long-Haul 122 65 0 73 43 71 187 183 6 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 110 36 7 98 141 141 B737-700 6 4 7 3 10 10 A321NEO 6 2 4 6 6 5 A321 15 8 7 15 15 A320 37 4 3 30 37 36 -1 A320NEO 4 4 4 4 4 A319 11 7 4 11 10 -3 A318 6 4 2 6 6 A220-300 36 25 11 36 36 4 Total Medium-Haul 105 42 124 98 10 163 271 269 9 Canadair Jet 1000 1 1 1 Embraer 195 E2 18 18 18 16 -2 Embraer 190 22 29 17 4 30 51 50 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Regional 36 64 0 31 18 51 100 96 -2 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 265 175 124 206 71 287 564 554 13

TRAFIC 2024

Activité réseaux passage

Deuxième trimestre Premier Semestre Total activité réseaux passage 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 19 097 18 742 +1,9 % 35 762 34 530 +3,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 59 873 58 307 +2,7 % 115 218 111 267 +3,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 68 541 66 700 +2,8 % 132 805 128 661 +3,2 % Coefficient d’occupation (%) 87,4 % 87,4 % -0,1pt 86,8 % 86,5 % +0,3pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 522 6 370 +2,4 % 12 717 12 309 +3,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 48 735 47 370 +2,9 % 95 330 91 879 +3,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 55 324 53 788 +2,9 % 108 946 105 321 +3,4 % Coefficient d’occupation (%) 88,1 % 88,1 % 0,0pt 87,5 % 87,2 % +0,3pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 565 2 459 +4,3 % 4 469 4 244 +5,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 178 17 455 +4,1 % 31 762 30 307 +4,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 684 19 481 +6,2 % 36 814 35 093 +4,9 % Coefficient d’occupation (%) 87,9 % 89,6 % -1,7pt 86,3 % 86,4 % -0,1pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 814 859 -5,2 % 1 684 1 751 -3,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 767 8 130 -4,5 % 16 037 16 623 -3,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 677 9 102 -4,7 % 17 843 18 492 -3,5 % Coefficient d’occupation (%) 89,5 % 89,3 % +0,2pt 89,9 % 89,9 % 0,0pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 465 1 280 +14,5 % 3 020 2 485 +21,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 664 10 019 +16,4 % 23 808 19 229 +23,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 165 11 556 +13,9 % 27 146 22 163 +22,5 % Coefficient d’occupation (%) 88,6 % 86,7 % +1,9pt 87,7 % 86,8 % +0,9pt Afrique Passagers transportés (milliers) 927 994 -6,7 % 1 901 2 034 -6,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 676 6 038 -6,0 % 11 795 12 480 -5,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 712 7 143 -6,0 % 13 915 14 739 -5,6 % Coefficient d’occupation (%) 84,6 % 84,5 % 0,0pt 84,8 % 84,7 % +0,1pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 751 778 -3,4 % 1 644 1 794 -8,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 451 5 728 -4,8 % 11 929 13 240 -9,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 086 6 506 -6,5 % 13 228 14 834 -10,8 % Coefficient d’occupation (%) 89,6 % 88,0 % +1,5pt 90,2 % 89,3 % +0,9pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 12 575 12 373 +1,6 % 23 045 22 221 +3,7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 138 10 937 +1,8 % 19 888 19 388 +2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 217 12 912 +2,4 % 23 859 23 340 +2,2 % Coefficient d’occupation (%) 84,3 % 84,7 % -0,4pt 83,4 % 83,1 % +0,3pt

Activité Transavia

Deuxième trimestre Premier Semestre Transavia 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 6 646 5 921 +12,2 % 10 853 9 785 +10,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 484 10 255 +12,0 % 18 985 17 134 +10,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 807 11 429 +12,1 % 21 261 19 037 +11,7 % Coefficient d’occupation (%) 89,7 % 89,7 % -0,1pt 89,3 % 90,0 % -0,7pt

Activité totale Groupe passage

Deuxième trimestre Premier Semestre Total Groupe 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 25 743 24 664 +4,4 % 46 615 44 315 +5,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 71 357 68 562 +4,1 % 134 203 128 401 +4,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 81 348 78 129 +4,1 % 154 066 147 698 +4,3 % Coefficient d’occupation (%) 87,7 % 87,8 % 0,0pt 87,1 % 86,9 % +0,2pt

Activité Cargo

Deuxième trimestre Premier Semestre Total Groupe 2024 2023 variation 2024 2023 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 627 1 584 +2,7 % 3 249 3 143 +3,4 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 567 3 559 +0,2 % 7 017 6 847 +2,5 % Coefficient d’occupation (%) 45,6 % 44,5 % +1,1pt 46,3 % 45,9 % +0,4pt

Air France

Deuxième trimestre Premier Semestre Total activité reseaux passage 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 10 638 10 831 -1,8 % 19 832 20 289 -2,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 35 709 34 422 +3,7 % 68 525 66 398 +3,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 41 134 39 411 +4,4 % 79 211 76 708 +3,3 % Coefficient d’occupation (%) 86,8 % 87,3 % -0,5pt 86,5 % 86,6 % 0,0pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 094 3 888 +5,3 % 7 954 7 584 +4,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 29 854 28 186 +5,9 % 58 162 55 148 +5,5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 34 099 32 025 +6,5 % 66 770 63 166 +5,7 % Coefficient d’occupation (%) 87,6 % 88,0 % -0,5pt 87,1 % 87,3 % -0,2pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 544 6 944 -5,8 % 11 878 12 705 -6,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 855 6 236 -6,1 % 10 364 11 250 -7,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 035 7 386 -4,8 % 12 442 13 542 -8,1 % Coefficient d’occupation (%) 83,2 % 84,4 % -1,2pt 83,3 % 83,1 % +0,2pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 811 788 +2,9 % 1 606 1 579 +1,7 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 049 1 979 +3,5 % 4 020 3 839 +4,7 % Coefficient d’occupation (%) 39,6 % 39,8 % -0,2pt 39,9 % 41,1 % -1,2pt

KLM

Deuxième trimestre Premier Semestre Total activité réseaux passage 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 8 459 7 911 +6,9 % 15 930 14 241 +11,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 24 165 23 885 +1,2 % 46 693 44 869 +4,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 27 408 27 290 +0,4 % 53 594 51 954 +3,2 % Coefficient d’occupation (%) 88,2 % 87,5 % +0,6pt 87,1 % 86,4 % +0,8pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 428 2 482 -2,2 % 4 764 4 724 +0,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 883 19 183 -1,6 % 37 170 36 731 +1,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 225 21 764 -2,5 % 42 176 42 157 0,0 % Coefficient d’occupation (%) 89,0 % 88,1 % +0,8pt 88,1 % 87,1 % +1,0pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 031 5 429 +11,1 % 11 167 9 517 +17,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 283 4 702 +12,4 % 9 524 8 138 +17,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 182 5 525 +11,9 % 11 417 9 797 +16,5 % Coefficient d’occupation (%) 85,5 % 85,1 % +0,4pt 83,4 % 83,1 % +0,4pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 816 796 +2,5 % 1 643 1 564 +5,0 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 518 1 581 -4,0 % 2 997 3 008 -0,4 % Coefficient d’occupation (%) 53,8 % 50,4 % +3,4pt 54,8 % 52,0 % +2,8pt





