Gravity 宣布画风可爱的暗黑解谜冒险游戏 PIGROMANCE 现已在 Steam 正式发布！

- 游戏玩法和创意屡获全球游戏大奖

- 现以八折优惠庆祝正式发布

韩国首尔, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球游戏开发商和发行商 Gravity 宣布，解谜冒险游戏 PIGROMANCE 将于 7 月 25 日在 Steam 正式发布。

解谜冒险游戏 PIGROMANCE 讲述了一只注定要被制成香肠的小猪逃离香肠工厂去寻找爱情的故事。 玩家可以在躲避 Cuttingman 追捕并穿越香肠工厂中潜藏的危险障碍的过程中，享受解谜的乐趣。 PIGROMANCE 采用了萌版卡通图形，与之形成鲜明对比的是阴暗的灯光、令人不安的视觉和声效，以及诡异的背景音乐，营造出一种带有恐怖色彩的童话故事般的氛围。

在正式发布之前，PIGROMANCE 便凭借其出色的可玩性和新颖概念而广受认可，赢得了多项大奖，包括 2024 INDIE CRAFT 卓越奖、MWU (Made With Unity) KR 2023 “最佳独立游戏”类别奖、2022 Level Up Showcase 第一名、2022 G-STAR 独立游戏奖第二名以及 2020 年全球独立游戏开发大赛银奖。 PIGROMANCE 以其新颖的故事情节和充满悬念的设定在各种游戏活动中广受赞誉。

正式发布版本现已登陆 Steam，共支持 9 种不同语言，其中包括韩语、英语、日语、简体中文和法语。 为庆祝正式发布，Gravity 将在 8 月 7 日前提供八折优惠。

“PIGROMANCE 凭借其卓越的可玩性荣获多项游戏大奖，并获得了现场玩家的积极评价，赢得了良好口碑。 PIGROMANCE 适合所有玩家，包括那些偏爱休闲游戏的人。”Gravity 主机游戏业务部主管经理 Yoo Jun 如是说。 “我们汲取了玩家宝贵的反馈，提升了游戏的完成度，并且游戏拥有引人注目的美术风格和引人入胜的故事情节，这将为玩家带来与许多其他休闲游戏截然不同的体验。 我们衷心感谢每一位耐心等待正式发布的玩家。”

[Gravity 官方主页] http://www.gravity.co.kr

[PIGROMANCE 官方 Steam 商店页面] https://store.steampowered.com/app/1362120/_/

[PIGROMANCE 官方主页] https://www.pigromance.com/default/

- 垂询：Gravity 2 业务部

Sang-min Park / smpark@gravity.co.kr

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