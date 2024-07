AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES DE 528,8 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2024

Champfromier, jeudi 25 juillet 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 528,8 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2024

Chiffre d’affaires en recul de -2,8 % à périmètre et taux de change constants

Trésorerie nette de 115,1 M€ au 30 juin 2024

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré au premier semestre 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 528,8 M€, en baisse de -3,1 % par rapport au premier semestre 2023.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2024)

En M€ - non audité 2024 2023 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 263,5 274,6 -4,0 % -3,3 % 2ème trimestre 265,3 271,2 -2,2 % -2,2 % 1er semestre 528,8 545,8 -3,1 % -2,8 %

(1) À périmètre et taux de change constants

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN BAISSE

Au cours du second trimestre 2024, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires publié de 265,3 M€, légèrement supérieur à celui du premier trimestre de l’année, et en baisse de -2,2 % par rapport au second trimestre de l’exercice précédent. L’impact de change sur la période est non significatif.

Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d’affaires d’AKWEL à périmètre et taux de change constants s’inscrit en recul de -2,8 %, avec un impact de change de -2,0 M€.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante dans la période :

France : 132,8 M€ (-13,5 %)

Europe (hors France) et Afrique : 157,1 M€ (-1,6 %)

Amérique du Nord : 158,7 M€ (+4,4%)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 78,8 M€ (+0,5 %)

Amérique du Sud : 1,5 M€ (-36,6 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions se monte à 503,6 M€ au premier semestre, en baisse de -4,9 %. L’activité Refroidissement reste la principale contributrice (+0,4 %), suivie des lignes de produits Dépollution (-20,5 %), dont le recul explique la baisse d’activité plus marquée en France, Mécanismes (-6,8 %), Carburant (-1,2 %) et Air (+8,7 %). Le chiffre d’affaires Outillages ressort en hausse de +32,8 % à 17,0 M€ ce semestre.

TRÉSORERIE NETTE DE 115,1 M€

Après décaissement du dividende, la trésorerie nette consolidée hors obligations locatives ressort à 115,1 M€ au 30 juin 2024, avec une enveloppe de 30,3 M€ d’investissements réalisés sur le semestre.

PERSPECTIVES 2024

Compte tenu de l’activité enregistrée au premier semestre et des perspectives à date de la production automobile mondiale sur l’ensemble de l’année 2024, AKWEL anticipe une stabilité de son chiffre d’affaires pour l’exercice en cours.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2024, le 19 septembre 2024, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 600 collaborateurs dans le monde.







