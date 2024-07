Touax: disclosing of trading in own shares from June 26 to July 3, 2024

REGULATED INFORMATION Paris, 25 July 2024 5:45 PM

YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION

DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES FROM JUNE 26 TO JULY 3, 2024

In accordance with the authorization granted by the Shareholders’ Meeting in order to trade in own shares and pursuant to applicable law on share repurchases, Touax SCA declares the following purchases of its own shares from June 26 to July 3, 2024:

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day/Hour of the

transaction (CET) Identity code of the financial

instrument Total daily volume (in

number of shares) Daily weighted average

purchase price of the shares Market (MIC Code) TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 26/06/2024 FR0000033003 1669 3,5830 XPAR TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 27/06/2024 FR0000033003 1991 3,5799 XPAR TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 28/06/2024 FR0000033003 2010 3,5500 XPAR TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 01/07/2024 FR0000033003 2197 3,6483 XPAR TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 02/07/2024 FR0000033003 2173 3,8577 XPAR TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 03/07/2024 FR0000033003 1260 3,9480 XPAR TOTAL 11300 3,6945

The detailed reporting is available in Appendix.

TOUAX Group leases out tangible assets (freight railcars, river barges and containers) on a daily basis throughout the world, for its own account and on behalf of third party investors. With €1.2 billion under management, TOUAX is one of the European leaders in the operational leasing of this type of equipment.

TOUAX SCA is listed in Paris on EURONEXT – Euronext Paris Compartment C (Code ISIN FR0000033003) and on the CAC® Small and CAC® Mid & Small indexes and in EnterNext PEA-PME.

For more information: www.touax.com

Contacts:

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine GASPARETTO

Managing Partners ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

touax@touax.com

www.touax.com Tel: +33 (0)1 56 88 11 11

Tel: +33 (0)1 46 96 18 00



Name of the Issuer



Identity code of the Issuer



Name of the Broker



Identity code of the Broker



Day/Hour of the

transaction (CET)



Identity code of the financial

instrument



Price per unit



Currency



Quantity

bought



Identity code of

the Market



Reference number of the transaction



Purpose of the buyback



TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T07:05:45.692457Z FR0000033003 3,61 EUR 649 XPAR jAj6AmgT2f000pe0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T07:05:45.692654Z FR0000033003 3,61 EUR 20 XPAR jAj6AmgT2f000pr0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:17:04.747214Z FR0000033003 3,58 EUR 90 XPAR jAj6AmgU9f001mc0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:48.026556Z FR0000033003 3,58 EUR 100 XPAR jAj6AmgUQo0022y0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:48.076637Z FR0000033003 3,58 EUR 33 XPAR jAj6AmgUQo002380 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:54.641195Z FR0000033003 3,58 EUR 100 XPAR jAj6AmgUQu0023I0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:54.699972Z FR0000033003 3,58 EUR 33 XPAR jAj6AmgUQu0023S0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:35:36.588123Z FR0000033003 3,58 EUR 144 XPAR jAj6AmgURb0023i0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:35:41.645660Z FR0000033003 3,55 EUR 498 XPAR jAj6AmgURh002410 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:42:26.569805Z FR0000033003 3,55 EUR 2 XPAR jAj6AmgUYE0025T0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T07:03:34.888272Z FR0000033003 3,6 EUR 499 XPAR jAj6AmgpU6000bJ0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T07:03:34.888467Z FR0000033003 3,6 EUR 492 XPAR jAj6AmgpU6000bW0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:15:39.251038Z FR0000033003 3,56 EUR 7 XPAR jAj6AmgrXv001qb0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:28:24.832451Z FR0000033003 3,56 EUR 106 XPAR jAj6AmgrkG002Fo0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:31:31.984655Z FR0000033003 3,56 EUR 500 XPAR jAj6AmgrnG002ga0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:31:32.041022Z FR0000033003 3,56 EUR 89 XPAR jAj6AmgrnG002gk0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:41:19.695961Z FR0000033003 3,56 EUR 33 XPAR jAj6Amgrwl002s20 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T10:15:33.516444Z FR0000033003 3,56 EUR 27 XPAR jAj6AmgsTt003cW0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T10:21:08.231832Z FR0000033003 3,56 EUR 36 XPAR jAj6AmgsZH003mU0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T10:37:59.443486Z FR0000033003 3,56 EUR 202 XPAR jAj6Amgspb004270 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:06:52.240444Z FR0000033003 3,56 EUR 79 XPAR jAj6AmhC0q001wG0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:06:52.240740Z FR0000033003 3,56 EUR 50 XPAR jAj6AmhC0q001wW0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:06:52.240851Z FR0000033003 3,56 EUR 91 XPAR jAj6AmhC0q001wg0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:13:09.861608Z FR0000033003 3,56 EUR 790 XPAR jAj6AmhC6v002700 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T08:29:55.505808Z FR0000033003 3,54 EUR 473 XPAR jAj6AmhDJD003Bh0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T08:29:55.505942Z FR0000033003 3,54 EUR 96 XPAR jAj6AmhDJD003Br0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T09:22:45.131659Z FR0000033003 3,54 EUR 431 XPAR jAj6AmhE8J004030 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:06:16.326740Z FR0000033003 3,5 EUR 123 XPAR jAj6AmiHQu002am0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:23:40.890454Z FR0000033003 3,59 EUR 371 XPAR jAj6AmiHhk003RH0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:55:58.979274Z FR0000033003 3,65 EUR 36 XPAR jAj6AmiID0004Xz0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:55:58.979435Z FR0000033003 3,65 EUR 136 XPAR jAj6AmiID0004Y90 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:58:10.132034Z FR0000033003 3,65 EUR 194 XPAR jAj6AmiIF6004iG0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:29:06.555673Z FR0000033003 3,66 EUR 227 XPAR jAj6AmiIj3005Fl0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:37:59.278433Z FR0000033003 3,66 EUR 100 XPAR jAj6AmiIre005MF0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:53:32.906989Z FR0000033003 3,68 EUR 10 XPAR jAj6AmiJ6i005VP0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:54:06.885041Z FR0000033003 3,68 EUR 157 XPAR jAj6AmiJ7G005Va0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T09:25:00.691475Z FR0000033003 3,68 EUR 300 XPAR jAj6AmiJb8005pl0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T09:35:21.641245Z FR0000033003 3,68 EUR 500 XPAR jAj6AmiJlA005wN0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T11:46:13.905426Z FR0000033003 3,76 EUR 43 XPAR jAj6AmiLnp007PB0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:04:10.301259Z FR0000033003 3,79 EUR 700 XPAR jAj6AmidsQ000pR0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:12:35.499865Z FR0000033003 3,79 EUR 473 XPAR jAj6Amie0Z000ui0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:20:43.753444Z FR0000033003 3,9 EUR 71 XPAR jAj6Amie8R000zD0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:27:55.484508Z FR0000033003 3,94 EUR 300 XPAR jAj6AmieFP0012E0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:28:14.342900Z FR0000033003 3,94 EUR 111 XPAR jAj6AmieFi0012X0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:29:02.389306Z FR0000033003 3,94 EUR 400 XPAR jAj6AmieGT0012n0 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033003 3,94 EUR 118 XPAR jAj6AmieH0001300 cancellation TOUAX 969500QZJBA9R36U9J49 Attachment