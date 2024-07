BUREAU VERITAS - Premiers effets de la nouvelle stratégie LEAP | 28 : accélération du chiffre d'affaires et amélioration des marges au premier semestre ; Perspectives de chiffre d'affaires 2024 revues à la hausse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 25 juillet 2024

Premiers effets de la nouvelle stratégie LEAP | 28 : accélération du chiffre d'affaires et amélioration des marges1 au premier semestre ; Perspectives de chiffre d'affaires 2024 revues à la hausse

Chiffres clés2 du premier semestre 2024 (S1 2024)

Chiffre d'affaires (CA) de 3 021,7 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 4,0 % par rapport à l’exercice précédent et de 9,2 % sur une base organique (dont 10,4 % au deuxième trimestre)

Résultat opérationnel ajusté de 451.9 millions d'euros, en hausse de 4,1 % par rapport aux 434,2 millions d'euros du premier semestre 2023, soit une marge opérationnelle ajustée de 15,0 %, en hausse de 29 points de base sur un an sur une base organique

Résultat opérationnel de 388,5 millions d'euros, en hausse de 4,2% par rapport aux 372,9 millions d'euros du premier semestre 2023

Résultat net ajusté de 288,3 millions d'euros, en hausse de 4,3 % par rapport aux 276,3 millions d'euros du premier semestre 2023

Résultat net part du Groupe de 234,3 millions d'euros, en hausse de 0,8 % par rapport aux 232,5 millions d'euros du premier semestre 2023

Flux de trésorerie disponible de 189,9 millions d'euros, en hausse de 44 % sur un an

Ratio dette nette ajustée/EBITDA maintenu à un niveau bas à 1,06x au 30 juin 2024 contre 0,95x lors de l’exercice précédent





Faits marquants du premier semestre 2024

Poursuite de l'exécution de la nouvelle stratégie LEAP | 28, annoncée le 20 mars 2024. La stratégie vise à marquer un tournant en matière de croissance et de performance. Elle s'articule autour de trois piliers : un Portefeuille recentré, une exécution axée sur la Performance et l’évolution de la stratégie de Ressources Humaines

Croissance forte observée dans la plupart des régions (Amériques, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique)

Maintien de la dynamique de croissance pour les solutions liées à la durabilité à travers tout le portefeuille

Acquisition de quatre sociétés bolt-on pour un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 41 millions d'euros, en ligne avec la stratégie de portefeuille LEAP | 28 visant à créer de nouveaux bastions dans i) la Cybersécurité (une acquisition) ; ii) les tests technologiques grand public pour les services de Biens de Consommation (trois acquisitions)

Finalisation du programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros (environ 1,6 % des actions du groupe) annoncé en mars lors de la Journée Investisseurs. Le programme a été exécuté en deux étapes (phase 1 via le placement de marché du groupe Wendel et phase 2 directement sur le marché)

Émission obligataire notée inaugurale de 500 millions d'euros suite à l'attribution par Moody's de la première note de crédit à long terme A3 à Bureau Veritas (avec perspective "stable")

Perspectives 2024 relevées

En tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, d’une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires (contre modérée à élevée à un chiffre précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion3 du cash supérieur à 90 %.







Le Groupe s’attend à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires au second semestre soit similaire à celle du premier semestre.

Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Au cours du premier semestre de l'année, nous avons donné le coup d'envoi à l'exécution de notre stratégie LEAP I 28 lancée à la fin du mois de mars 2024. Nos résultats du premier semestre confirment notre engagement à franchir une nouvelle étape en matière de croissance et de rendement, avec une croissance organique de 9,2 %, une solide amélioration de la marge organique de 29 points de base et une croissance du BPA de 16 % à taux de change constant. Je remercie tous mes collègues du monde entier pour ces excellents résultats.

Nous gérons également activement notre portefeuille par le biais d'un programme accéléré de fusions et d'acquisitions, avec quatre acquisitions réalisées depuis le début de l'année. En outre, nous avons achevé notre programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros annoncé en mars 2024. Enfin, à la lumière de notre solide performance au premier semestre, de notre carnet de commandes bien rempli et compte tenu de notre exécution opérationnelle ciblée, nous revoyons à la hausse nos perspectives de chiffre d'affaires pour 2024. »

CHIFFRES CLÉS DU S1 2024

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 25 juillet 2024, a arrêté les comptes pour le premier semestre 2024 (S1 2024). Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D’EUROS S1 2024 S1 2023 VARIATION À TAUX CONSTANTS Chiffre d’affaires 3 021,7 2 904,2 + 4,0 % + 9,3 % Résultat opérationnel ajusté(a) 451,9 434,2 + 4,1 % + 11,6 % Marge opérationnelle ajustée(a) 15,0 % 15,0 % (0) pb + 33 pb Résultat opérationnel 388,5 372,9 + 4,2 % + 12,9 % Résultat net ajusté(a) 288,3 276,3 + 4,3 % + 16,1 % Résultat net part du Groupe 234,3 232,5 + 0,8 % + 14,5 % Bénéfice net ajusté par action(a) 0,64 0,61 + 4,5 % + 16,3 % Bénéfice par action 0,52 0,51 + 0,9 % + 14,7 % Cash-flow opérationnel 262,4 222,1 + 18,1 % + 32,6 % Flux de trésorerie disponible(a) 189,9 131,9 + 44,0 % + 65,0 % Dette financière nette ajustée(a) 1 112,2 930,8 + 19,5 % (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse.









FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2024

Croissance organique soutenue du chiffre d'affaires au premier semestre de façon globale





Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2024 a progressé de 9,2 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2023, dont 10,4 % au deuxième trimestre, bénéficiant de tendances de fond solides dans l'ensemble des activités et des zones géographiques.

Cette évolution se traduit par activité comme suit :

Plus d'un tiers du portefeuille (Marine & Offshore, Industrie et Certification) a réalisé une solide croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier semestre, comprise entre 14,7 % et 17,5 %. Ces divisions ont bénéficié de tendances soutenues en matière de décarbonation et de transition énergétique, notamment Marine & Offshore et Industrie. De plus, le segment Certification a connu une forte demande pour les services axés sur la durabilité et l'ESG.

Un huitième du portefeuille (les services aux Biens de Consommation) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre (+ 7,3 %). Cette croissance a été tirée par le segment des services de biens de consommation dans la plupart des zones géographiques et par la stratégie de diversification par géographie, par secteur et par service du Groupe.

La moitié du portefeuille (Bâtiment & Infrastructures et Agroalimentaire & Matières Premières) a réalisé une croissance organique moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires (respectivement +4,3 % et +4,6 %).



Une situation financière solide







A la fin du mois de juin 2024, la dette financière nette ajustée du Groupe a augmenté par rapport au niveau du 31 décembre 2023, car la trésorerie et équivalents de trésorerie ont été utilisés pour réaliser le programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros au cours du 2ème trimestre. Le Groupe dispose d'une structure financière solide avec la plupart de ses échéances au-delà de 2026.

Bureau Veritas dispose de 1,5 milliard d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées au 30 juin 2024. Le ratio dette financière nette ajustée/EBITDA a été maintenu à un niveau bas à 1,06x (contre 0,95x l'année dernière).

La maturité moyenne de la dette financière du Groupe s’établissait à 4,9 ans. Le coût moyen de la dette au 1er semestre 2024 était de 2,9 % hors impact IFRS 16 (contre 2,7 % hors impact IFRS 16 au 31 décembre 2023).

Les actionnaires de Bureau Veritas approuvent la distribution de dividende au titre de l’exercice 2023





Les actionnaires, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas, ont approuvé la distribution d’un dividende de 0,83 euro par action au titre de l’exercice 2023 (résolution n° 3, approuvée à 99,99 %) avec une mise en paiement en numéraire le 4 juillet 2024.

Programme de rachat d’actions 2024





Le Groupe a exécuté le programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros annoncé le 20 mars 2024 via :

l’acquisition d'environ 0,8 % du capital du Groupe, soit l'équivalent de 100 millions d'euros, le 5 avril 2024, réalisée dans le cadre du placement Wendel,

l’acquisition supplémentaire de 0,8 % de son capital avec les 100 millions d'euros restants, réalisée dans le marché par le Groupe en mai et juin 2024.

Au 30 juin 2024, le programme était donc entièrement réalisé.

Conformément à l'objet du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale annuelle, les actions rachetées seront utilisées à des fins d'annulation et à toute autre fin autorisée par les actionnaires de la Société lors de l'Assemblée générale annuelle du 22 juin 2023.

Première note de crédit A3 à long terme attribuée par MOODY’S et réalisation d’une émission obligataire inaugurale pour un montant de 500 millions d'euros à échéance mai 2036





Le 24 avril 2024, Bureau Veritas a annoncé que Moody's lui a attribué sa première note de crédit à long terme, avec la note A3 accompagnée d’une perspective « stable ».

Cette notation à long terme aidera Bureau Veritas à diversifier davantage ses sources de financement, à améliorer son accès aux marchés de capitaux et à gérer les échéances de sa dette conformément à la stratégie du Groupe. Le rapport de notation complet est disponible sur moodys.com.

Le 16 mai 2024, le Groupe a par ailleurs annoncé le succès d'une nouvelle émission obligataire notée A3 d’un montant de 500 millions d'euros à échéance mai 2036 et assortie d’un coupon de 3,5 %. Le livre d’ordres final s’est élevé à plus de 1,5 milliard d’euros, soit 3 fois le montant ciblé. Cette sursouscription élevée a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cela témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe et dans la qualité de son profil de crédit.

Ce placement permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du Groupe, y compris le refinancement de son échéance obligataire arrivant à maturité en janvier 2025, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Un portefeuille recentré





En ligne avec la stratégie « LEAP | 28 » concernant la gestion active du portefeuille et afin de renforcer ses positions de leader, Bureau Veritas a mis en place un programme d'acquisitions visant à développer de nouveaux bastions :

sur le marché de la Cybersécurité : en juillet 2024, le Groupe a signé un accord pour faire l’acquisition de Security Innovation, un acteur basé aux États-Unis spécialisé dans les services de sécurité des logiciels, axés sur les tests de logiciels, le conseil sur le cycle de développement de logiciels sécurisés (SDLC) et la formation. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d'euros en 2023.

: en juillet 2024, le Groupe a signé un accord pour faire l’acquisition de Security Innovation, un acteur basé aux États-Unis spécialisé dans les services de sécurité des logiciels, axés sur les tests de logiciels, le conseil sur le cycle de développement de logiciels sécurisés (SDLC) et la formation. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d'euros en 2023. sur le marché des tests technologiques pour le grand public : le Groupe a signé des accords définitifs pour faire l’acquisition de trois acteurs en Asie. Ces derniers renforceront sa position dans les services d'essais et de certification pour le segment des produits électriques et électroniques grand public. Le chiffre d’affaires combiné des sociétés acquises était d'environ 20 millions d'euros en 2023.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISÉ PAYS / REGION DATE DE SIGNATURE DOMAINE D’EXPERTISE Cybersécurité



Security Innovation



21 M€ Etats-Unis Juillet 2024 Société de services de sécurité des logiciels, axée sur les tests de logiciels, le conseil sur le cycle de développement de logiciels sécurisés (SDLC) et la formation Biens de consommation OneTech Corp. 12 M€ Corée du Sud Mars 2024 Services d’essais et de certification pour les produits électriques et électroniques grand public Kostec Co., Ltd



5 M€ Corée du Sud Mars 2024 Services d’essais et de certification pour les produits électriques et électroniques grand public Hi Physix Laboratory India Pvt. 3 M€ Inde Mars 2024 Laboratoire de services d'essais et de certification de produits électriques et électroniques

Pour plus d’informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici

Dans le cadre de la gestion active de son portefeuille, le Groupe a signé un accord de cession d’une activité non-stratégique de supervision technique de projets de construction en Chine en juin 2024. Cette activité représente moins de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Bureau Veritas adhère au Pacte Mondial des Nations Unies





Le 26 février 2024, Bureau Veritas a annoncé son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Le Groupe confirme ainsi son engagement à respecter les Dix Principes de cette initiative volontaire, qui vise à faire progresser les principes universels en matière de droits de l'Homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

Forte reconnaissance par les agences de notation extra-financière





Le 7 mars 2024, le Groupe a été classé à la première place de sa catégorie par Morningstar Sustainalytics. Avec une note de 9,1, le Groupe se place en première position de la catégorie « Research and Consulting » sur 72 entreprises et se trouve désormais dans la catégorie « Risque négligeable ».

Transparency Awards 2024





Le 4 juillet 2024, Bureau Veritas a gagné un Transparency Awards 2024 décerné par Labrador dans la catégorie « CAC Large 60 ». Ce prix récompense la société du CAC Large 60 qui obtient le meilleur score sur l'ensemble des 337 critères d'évaluation de trois sources d'information publique : le Document d’enregistrement universel, la Brochure de convocation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires et le site internet. En outre, le Groupe a réalisé une progression remarquable, en se classant 3ème parmi les 121 entreprises évaluées cette année.

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)





ODD DES

NATIONS UNIES H1 2024



2023 AMBITION

2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 4 N° 13 147 149 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 5 N° 3 0,25 0,25 0,23 Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande II) 6 N° 5 28,4 % 29,3 % 36 % Nombre d’heures de formation par employé 7 N° 8 13,9 36,1 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,8 % 97,4 % 99,0 %

NOMINATIONS

Khurram Majeed est nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures, pour la région Moyen-Orient, Mer Caspienne et Afrique





Le 1er avril 2024, Bureau Veritas a nommé Khurram Majeed au poste de Vice-Président exécutif, Matières Premières, Industrie & Infrastructures pour la région Moyen-Orient, Mer Caspienne et Afrique. Avec ce rôle, le Groupe vise à exploiter pleinement le potentiel des opportunités commerciales croissantes propres à la région. C’est une région dynamique qui connaît de nombreux développements dans les secteurs des ressources naturelles, de la construction et de l'industrie. Cette nouvelle organisation permettra également à Bureau Veritas de renforcer la proximité avec ses clients, de faciliter la mise à l'échelle des solutions plus rapidement et d'augmenter l'utilisation de ses ressources.

Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

Maria Lorente Fraguas nommée Vice-Présidente exécutive et Directrice des Ressources Humaines





Le 25 juillet 2024, le groupe a annoncé la nomination de Maria Lorente Fraguas au poste de Vice-présidente exécutive et Chief People Officer, à compter du 1er octobre 2024.

Alors que Bureau Veritas s'engage dans une nouvelle voie avec le lancement récent de sa stratégie LEAP I 28, cette nomination jouera un rôle clé dans l'évolution du modèle humain du Groupe, en assurant le développement de nouvelles compétences stratégiques, et en développant de nouvelles façons de travailler grâce à l'augmentation des technologies.

Maria Lorente Fraguas sera membre du comité exécutif du Groupe. Elle remplace Kathryn Dolan qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors de Bureau Veritas.

PERSPECTIVES 2024 RELEVÉES

En tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, d’une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires (contre modérée à élevée à un chiffre précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion8 du cash supérieur à 90 %.







Le Groupe s’attend à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires au second semestre soit similaire à celle du premier semestre.

STRATÉGIE « LEAP | 28 »

Le 20 mars 2024, Bureau Veritas a annoncé sa nouvelle stratégie « LEAP | 28 », avec les ambitions suivantes :

2024-2028 CROISSANCE TCAM 9 Une croissance totale élevée à un chiffre 10 du chiffre d’affaires Avec : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 9 CROISSANCE DU BPA TCAM 8,9 +



RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash 11: supérieur à 90 %

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par les activités du Groupe sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividende) :

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 - 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO



D’ENDETTEMENT Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

Chiffre d'affaires en hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente (9,2 % en organique)





Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'est élevé à 3 021,7 millions d'euros, soit une hausse de 4,0 % par rapport au premier semestre 2023.

La croissance organique s'est établie à 9,2 % par rapport au premier semestre 2023, dont 10,4 % au deuxième trimestre 2024, bénéficiant de solides tendances sous-jacentes dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Trois activités ont enregistré une très forte croissance organique : Marine & Offshore, en hausse de 14,7 %, Industrie, en hausse de 17,5 %, et Certification, en hausse de 16,0 %. L’activité des services de Biens de Consommation a continué à se redresser, avec une croissance organique de 7,3 % au premier semestre (dont 8,3 % au deuxième trimestre), tandis que les activités de l'Agroalimentaire & Matières Premières et de Bâtiment & Infrastructures ont affiché une croissance organique modérée à un chiffre, avec une amélioration au deuxième trimestre.

Par zone géographique, la croissance dans les Amériques a été forte (27 % du chiffre d'affaires ; + 10,3 % sur une base organique), tirée par une hausse à deux chiffres en Amérique latine et une croissance à un chiffre élevé au Canada. L'Europe (35 % du chiffre d'affaires ; + 5,1 % sur une base organique) a bénéficié de niveaux d'activité élevés dans le Sud et l'Est du continent. L'activité dans la région Asie-Pacifique (28 % du chiffre d'affaires ; + 8,7 % sur une base organique) s'est accélérée au deuxième trimestre (+ 10,3 % sur une base organique), portée par la Chine et par une croissance soutenue à deux chiffres essentiellement en Australie, en Inde et au Vietnam. Enfin, l'Afrique et le Moyen-Orient ont été parmi les régions les plus performantes (10 % du chiffre d'affaires ; + 23,5 % sur une base organique), soutenues par le Bâtiment & Infrastructures et les projets énergétiques au Moyen-Orient.

L'effet de périmètre a été positif à hauteur de 0,1 %, reflétant les acquisitions bolt-on réalisées au cours des derniers trimestres et compensées par l'impact d'une petite cession non stratégique l'an dernier.

Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 5,3 % (dont un impact négatif de 5,0 % au deuxième trimestre), principalement en raison de la force de l'euro par rapport à la plupart des devises.

Un résultat opérationnel ajusté de 451,9 millions d'euros, en hausse de 4,1 % (marge organique en hausse de 29 pbs)





Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 4,1 %, atteignant 451,9 millions d’euros. Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 15,0 %, stable par rapport à l'année précédente. Sur le plan organique, la marge du Groupe a augmenté de 29 points de base par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,3 %, tandis que l’effet périmètre a eu un léger impact positif de 4 points de base. Les effets de change ont impacté négativement la marge du Groupe de 33 points en raison de l’appréciation de l’euro face aux autres devises.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE



EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Marge opérationnelle ajustée au 30 juin 2023 15,0 % Variation organique + 29 pb Marge opérationnelle ajustée organique 15,3 % Effet périmètre + 4 pb Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant 15,3 % Effet de change (33) pb Marge opérationnelle ajustée au 30 juin 2024 15,0 %

La marge opérationnelle organique ajustée s'est améliorée de 29 points de base, la croissance du chiffre d'affaires et l'effet de levier opérationnel ayant permis d'augmenter les marges dans les secteurs Marine & Offshore, Industrie, services aux Biens de Consommation et Certification, compensant en partie la baisse des marges dans les secteurs Agroalimentaire & Matières premières et Bâtiment & Infrastructures.

Les éléments d’ajustement au cours du premier semestre 2024 s’élèvent à 63,4 millions d’euros, à comparer à 61,3 millions d’euros au premier semestre 2023, et se décomposent de la façon suivante :

21,5 millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions (globalement stable par rapport aux 21,1 millions d’euros au premier semestre 2023),

1,3 millions d’euros de dépréciation et de mise au rebut d’actifs liés aux Matières premières,

7,8 millions d’euros de charges de restructuration, principalement liées aux activités de Biens de Consommation et celles liées aux matières premières (18,6 millions d’euros au premier semestre 2023),

32,8 millions d’euros de charges liées aux cessions et acquisitions (à comparer à une perte nette de

0,2 million d’euros au premier semestre 2023), principalement en lien avec la cession en cours d’une activité non-stratégique en Bâtiment & Infrastructures en Chine.

Le résultat opérationnel s’élève à 388,5 millions d’euros, en hausse de 4,2% par rapport aux

372,9 millions d’euros du premier semestre 2023.

Un bénéfice net ajusté par action de 0,64 euro, en hausse de 4,5 % par rapport à l’exercice précédent et de 16,3% à taux de change constant





La charge financière nette s’élève à 25,6 millions d’euros au premier semestre 2024, comparé à 15,2 millions d’euros à la même période en 2023.

Le coût de l’endettement financier net à 19,8 millions d’euros au premier semestre 2024 est en amélioration en comparaison au premier semestre 2023 (à 24,6 millions d’euros) et s’explique principalement par l'impact du remboursement en septembre 2023 du programme obligataire de 500 millions d'euros émis en 2016, partiellement compensé par un programme obligataire du même montant mis en place à la mi-2024.

Au premier semestre 2024, le Groupe enregistre des effets de change plus défavorables que l’année précédente avec une perte de 5,8 millions d’euros (à comparer à un gain de 9,4 millions d’euros au premier semestre 2023).

Le coût financier des régimes de retraite s’élève à 1,5 million d’euros au premier semestre 2024, stable à comparer au premier semestre 2023.

La charge d'impôt sur les résultats consolidés s'élève à 115,9 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 113,2 millions d’euros au premier semestre 2023.

Cela représente un taux effectif d'impôt (TEI) de 32,0 % sur la période contre 31,6 % au premier semestre 2023.

Le TEI ajusté est de 29,0 %, en baisse de 1,7 point par rapport au premier semestre 2023. Il correspond au TEI corrigé de l’effet d’impôt sur les éléments d’ajustements. La baisse observée résulte principalement d’une diminution du montant des retenues à la source supportées sur la période.

Le résultat net part du Groupe atteint 234,3 millions d’euros au premier semestre 2024, à comparer à 232,5 millions d’euros au premier semestre 2023.

Le résultat net par action est un bénéfice de 0,52 euro, à comparer à un bénéfice par action de 0,51 euro au premier semestre 2023.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève au total à 288,3 millions d’euros, en hausse de 4,3% par rapport aux 276,3 millions d’euros du premier semestre 2023.

Le bénéfice par action ajusté est de 0,64 euro, soit une hausse de 4,5 % par rapport au premier semestre 2023 (0,61 euro par action).

Un flux de trésorerie disponible fort à 189,9 millions d’euros





Le flux net de trésorerie généré par l’activité (cash-flow opérationnel) a augmenté de 18,1 % à 262,4 millions d’euros au premier semestre 2024, à comparer à 222,1 millions d’euros au premier semestre 2023. Cela résulte d’une amélioration de la variation négative du besoin en fonds de roulement (BFR) de 168,1 millions d’euros, à comparer à une variation négative de 196,2 millions d’euros l'année précédente ; et ce malgré la forte croissance du chiffre d’affaires enregistrée au deuxième trimestre (+10,4 % sur une base organique).

Au 30 juin 2024, le besoin en fonds de roulement s’élève à 540,6 millions d’euros à comparer à 517,6 millions d’euros au 30 juin 2023. En pourcentage du chiffre d’affaires, le besoin en fonds de roulement a légèrement augmenté d’environ 20 points de base à 9,0 %, en comparaison à 8,8 % à la fin du premier semestre 2023.

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (Capex nets) est de 59,9 millions d’euros au premier semestre 2024, en baisse de 21,6 % en comparaison aux 76,4 millions d’euros au premier semestre 2023. Le montant net des investissements du Groupe exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires a diminué à 2,0 % car la croissance a été principalement alimentée par des activités qui ne dépendent pas de laboratoires. Il est en baisse de 60 points de base par rapport au niveau bas du premier semestre 2023 (2,6 %).

Le flux de trésorerie disponible, correspondant au flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, s’élève à 189,9 millions d’euros au premier semestre 2024, par rapport à 131,9 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une hausse de 44,0 % par rapport à l’exercice précédent. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a atteint 204,1 millions d’euros.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D’EUROS Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2023 131,9 Variation organique + 72,2 Flux de trésorerie disponible organique 204,1 Effet périmètre + 13,5 Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 217,6 Effet de change (27,7) Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2024 189,9

Au 30 juin 2024, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 112,2 millions d’euros, soit 1,06x l’EBITDA des douze derniers mois, contre 0,92x au 31 décembre 2023. L’augmentation de la dette financière nette ajustée de 176 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023 (936,2 millions d’euros) résulte :

du flux de trésorerie disponible de 189,9 millions d’euros,

du paiement de dividende à hauteur de 9,1 millions d’euros correspondant essentiellement à des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe,

des acquisitions (nettes) et du remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant 76,9 millions d’euros,

des rachats nets d’actions à hauteur de 199,1 millions d’euros, dans le cadre de la stratégie LEAP 28 du Groupe,

du remboursement des dettes et intérêts de location (liées à l’application d’IFRS 16), représentant 60,9 millions d’euros,

d’autres éléments venant augmenter l’endettement du Groupe de 19,0 millions d’euros.

REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2024

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 251,3 228,6 + 9,9 % + 14,7 % - (4,8) % Résultat opérationnel ajusté 61,6 56,5 + 9,1 % Marge opérationnelle ajustée 24,5 % 24,7 % (20) pb +88 pb - (108) pb

L'activité Marine & Offshore a enregistré une forte hausse de 14,7 % de son chiffre d'affaires organique au premier semestre 2024 (dont 15,8 % au deuxième trimestre), avec les tendances suivantes :

Une forte hausse à deux chiffres dans le segment Nouvelles Constructions (41 % du chiffre d'affaires de la division), sur un marché de la construction dynamique, soutenue par l'accélération de la conversion des nouvelles commandes au T1 et T2 malgré les contraintes de capacité dans les chantiers navals.

(41 % du chiffre d'affaires de la division), sur un marché de la construction dynamique, soutenue par l'accélération de la conversion des nouvelles commandes au T1 et T2 malgré les contraintes de capacité dans les chantiers navals. Une croissance à deux chiffres du sous-segment Navires en service (46 % du chiffre d'affaires de la division), bénéficiant de la croissance des volumes, due à l'augmentation du nombre de navires classés et aux activités de modernisation et d'adaptation aux nouvelles réglementations environnementales. Au 30 juin 2024, la flotte classée par Bureau Veritas comprenait 11 894 navires, en hausse de 2.7% par rapport à l’année dernière et représentant 151,7 millions de tonneaux de jauge brute (TJB).

(46 % du chiffre d'affaires de la division), bénéficiant de la croissance des volumes, due à l'augmentation du nombre de navires classés et aux activités de modernisation et d'adaptation aux nouvelles réglementations environnementales. Au 30 juin 2024, la flotte classée par Bureau Veritas comprenait 11 894 navires, en hausse de 2.7% par rapport à l’année dernière et représentant 151,7 millions de tonneaux de jauge brute (TJB). Une croissance modérée à un chiffre pour les Services (13 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus), bénéficiant du bon développement commercial des services non liés à la classification, y compris les services de conseil en matière d'efficacité énergétique des navires.





La division continue de bénéficier d'une dynamique de croissance pluriannuelle alors que l'industrie maritime se décarbonise, renouvelle sa flotte et devient plus économe en énergie. Le Groupe a sécurisé 7,4 millions de tonneaux bruts à fin juin 2024, portant le carnet de commandes à 26,0 millions de tonneaux bruts, en hausse de 27,5 % par rapport à 20,4 millions de tonneaux bruts à fin juin 2023. Cette progression est portée par les navires alimentés au GNL et les navires spécialisés.

La marge opérationnelle ajustée du semestre a été maintenue à un niveau élevé de 24,5 % en données publiées, contre 24,7 % au premier semestre 2023, sous l'effet négatif des effets de change (108 points de base). Sur une base organique, elle a augmenté de 88 points de base, bénéficiant des prix, de l'effet de levier opérationnel et d'un mix positif.

Réalisations en matière de durabilité

Au deuxième trimestre 2024, Bureau Veritas a délivré une Approbation de Principe à China Ship Design & Research Centre (CSDC) pour sa dernière conception de navire-citerne chimique moyenne portée fonctionnant à l'ammoniac, guidant ainsi le secteur vers un avenir plus vert et durable.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 613,9 611,5 + 0,4 % + 4,6 % - (4,2) % Résultat opérationnel ajusté 75,6 82,3 (8,2) % Marge opérationnelle ajustée 12,3 % 13,5 % (115) pb (90) pb - (25) pb

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a réalisé une croissance organique de 6,0 % au deuxième trimestre 2024, atteignant ainsi une croissance organique du chiffre d'affaires de 4,6 % sur le premier semestre de l'année.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 32 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires au premier semestre de l'année, la croissance du deuxième trimestre provenant principalement d'un développement commercial ciblé sur des comptes clés en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Une forte dynamique a également été maintenue en Europe, où le Groupe a gagné des parts de marché. Les activités en Asie se redressent progressivement, avec des perspectives favorables dans les services non liés aux échanges telles que le Oil Condition Monitoring.

Après une performance stable au premier trimestre, le segment Métaux & Minéraux (M&M, 31 % du chiffre d'affaires de la division) a montré des signes de reprise au deuxième trimestre avec une croissance organique du chiffre d'affaires faible à un chiffre. L'activité Upstream (qui représente plus des deux tiers du chiffre d'affaires de la division) a connu un démarrage lent cette année dans un contexte macroéconomique difficile. De premiers signaux de reprise ont été observés, avec des prix de l'or élevés qui stimulent la reprise des forages d'exploration. Le Groupe a poursuivi l'exécution de sa stratégie de développement de laboratoires sur site, avec une croissance à deux chiffres au premier semestre et de nouveaux contrats remportés au Chili et en Afrique de l’Ouest. Les activités liées aux échanges ont enregistré une croissance à un chiffre moyen à élevé au premier semestre, avec une bonne dynamique au deuxième trimestre, notamment en Chine et en Inde.

Au premier semestre 2024, l'Agroalimentaire (23 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique élevée à un chiffre. Le sous-segment Agri a été stimulé par la croissance à la fois des activités Upstream et des activités liées aux échanges. Elle a été particulièrement forte au Moyen-Orient au deuxième trimestre, grâce à un développement commercial soutenu et à des contrats clés remportés dans plusieurs pays. Par ailleurs, les Amériques ont bénéficié d'excellents rendements agricoles, en dépit d’inondations au Brésil. L'activité Alimentaire a enregistré une croissance organique moyenne à un chiffre, grâce à la reprise soutenue des activités australiennes, résultant d’une stratégie de diversification et de hausse des prix.

Les Services aux gouvernements (14 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique stable d'une année sur l'autre au premier semestre de l'année, en raison principalement de comparables défavorables et de la cyclicité attendue de certains contrats. Cela a été partiellement compensé par la bonne performance des contrats de Vérification de Conformité (VOC) dans certains pays du Moyen-Orient au deuxième trimestre 2024, avec un pipeline prometteur de nouvelles opportunités à partir du troisième trimestre.

La marge opérationnelle ajustée de l'activité Agroalimentaire et Matières Premières a diminué, atteignant 12,3 %, soit une baisse de 115 points de base par rapport à l'année dernière. Cela s’explique par un impact défavorable du mix d'activité (en raison de la faible performance du segment Métaux & Minéraux) et des effets de change.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier semestre 2024, Bureau Veritas a fourni plusieurs services de durabilité à ses clients, allant des solutions liées aux émissions fugitives de matières premières, aux services Green Objects tels que ceux liés aux carburants d'aviation durables ou à la traçabilité des produits à base de bois.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 624,0 617,4 + 1,1 % + 17,5 % (2,4) % (14,0) % Résultat opérationnel ajusté 79,3 76,1 + 4,2 % Marge opérationnelle ajustée 12,7 % 12,3 % + 38 pb + 92 pb + 14 pb (68) pb

L'Industrie a réalisé une forte augmentation du chiffre d'affaires organique de 17,5 % au premier semestre 2024, dont une croissance de 18,2 % au deuxième trimestre tirée par la plupart des activités et des zones géographiques.

Les dépenses des clients restent fortes dans tous les secteurs de l'énergie, portées par les besoins en matière de sécurité énergétique et de transition. Dans tous les secteurs industriels, le Groupe constate une bonne dynamique de croissance.

Par marché, la stabilité dans le secteur Power & Utilities (13 % du chiffre d'affaires de la division) a continué de refléter la transformation des activités entreprise en Amérique latine, où la décision a été prise l'an dernier de se retirer des contrats peu rentables. En Europe, la croissance stable dans le segment de la production d'énergie nucléaire s’explique par la montée en puissance des projets d'inspection QA/QC au Royaume-Uni et en France compensée par l'impact négatif attendu de l'achèvement du projet EPR de Flamanville 3.

Au sein de l'activité Power & Utilities, les activités de production d'énergie renouvelable (solaire, éolien, hydrogène) ont poursuivi leur dynamique avec une performance organique à deux chiffres dans la plupart des zones géographiques. Les États-Unis ont tiré la croissance avec la réalisation d'un grand nombre de projets solaires. Les investissements en énergies renouvelables demeurent conséquents en Chine, entretenant la dynamique de croissance soutenue.

L’activité du segment Pétrole & Gaz (32 % du chiffre d'affaires de la division) est restée dynamique, avec une croissance organique à deux chiffres au premier semestre. Les services Capex et Opex ont tous deux fortement augmenté dans la plupart des zones géographiques, le Groupe continuant à capitaliser sur un cycle d'investissement favorable, une expertise reconnue et des capacités à l’échelle mondiale. L'activité a été dynamique aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.

La Certification des Produits Industriels (18 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique à deux chiffres. Cette croissance a été portée par des augmentations de prix et une activité accrue dans les sous-segments Pression & Soudage et Électromécanique & Technologies Avancées. La croissance a été particulièrement forte dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Par ailleurs, l'activité d'Essais Environnementaux (10 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique à un chiffre élevé. Au Canada, les travaux de remédiation ont bénéficié de conditions météorologiques favorables au premier trimestre, renforçant encore les performances du segment.

La marge opérationnelle ajustée de l'Industrie pour le premier semestre a augmenté de 38 points de base pour atteindre 12,7 %. De manière organique, elle a progressé de 92 points de base, bénéficiant d'un effet de levier opérationnel et d'une plus grande sélectivité en matière de rentabilité.

Réalisations en matière de durabilité

Au deuxième trimestre 2024, le Groupe s'est vu attribuer un contrat en Californie (États-Unis) pour fournir des services de gestion de projet pour le démantèlement d’éoliennes obsolètes et l’installation de 25 nouvelles, ainsi que d’un nouveau système de stockage d'énergie par batterie. Le Groupe a également été sélectionné pour la certification d’un parc éolien offshore à Taïwan pour un grand producteur d'électricité français. Enfin, le Groupe devrait livrer à un grand constructeur ferroviaire une évaluation en tant que tierce partie de deux projets de locomotives à hydrogène capables de fournir de l’énergie en l'absence de caténaire.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 896,7 869,7 + 3,1 % + 4,3 % - (1,2) % Résultat opérationnel ajusté 104,3 106,4 (2,0) % Marge opérationnelle ajustée 11,6 % 12,2 % (60) pb (53) pb - (7) pb

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,3 % au premier semestre (dont 4,9 % de croissance au deuxième trimestre), avec une croissance dans la plupart des zones géographiques.

Pendant la période, les activités liées à la Construction ont surperformé l'activité Bâtiments en service.

La région Amériques (27 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance solide avec une amélioration notable au deuxième trimestre. La plateforme américaine a réalisé une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre modérée et a continué de capitaliser sur son portefeuille d'activités diversifié. L'activité de mise en service de data centers a maintenu une forte croissance organique à deux chiffres, grâce à une augmentation de la demande de services de la part de clients nouveaux et existants dans la plupart des régions du monde, combinée à des initiatives sur les prix. Cela s’explique par l’augmentation continue de la génération de données, du cloud computing et de l'IA. Une croissance à deux chiffres a également été réalisée à la fois dans les services Opex et dans l'activité d'infrastructure Capex. L’activité conformité aux codes a connu une croissance organique robuste grâce à l'expansion du logement dans les États du Centre et de l’Est du pays. En Amérique latine, la forte croissance au Brésil et au Chili a été atténuée par des fins de contrats en Argentine.

L'activité en Europe (50 % du chiffre d'affaires de la division) a été globalement robuste. La plupart des pays ont contribué à la croissance, l'Italie étant en tête en raison de la poursuite des dépenses d'infrastructure liées au Plan National de Relance et de Résilience (NRRP). La France continue de croître, les activités liées aux Capex surperformant grâce aux nouveaux contrats remportés dans les infrastructures et les travaux publics (y compris les Jeux Olympiques de Paris 2024). Cela a largement compensé le recul du marché résidentiel. Les services Opex, qui représentent trois quarts du chiffre d'affaires du pays, ont fait preuve de résilience bénéficiant d’effet prix et d’une bonne dynamique en matière de nouveaux services.

La région Asie-Pacifique (19 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre élevé, tirée par une forte croissance dans les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est ainsi qu'en Australie. La Chine a maintenu une performance stable, tirée par l'activité de construction liée à l'énergie. La faiblesse des dépenses publiques continue de contraindre la croissance du marché des infrastructures de transport.

Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (4 % du chiffre d'affaires de la division), le Groupe a maintenu sa forte dynamique, réalisant une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres, principalement tirée par les performances en Arabie Saoudite, où il a bénéficié du développement de nombreux mégaprojets.

La marge opérationnelle ajustée pour le premier semestre s'est légèrement érodée de 60 points de base pour atteindre 11,6 % contre 12,2 % l'année précédente. Cela reflète l'impact de la faible activité en Chine, qui n'a pas été complètement compensé par l'amélioration aux États-Unis.

Réalisations en matière de durabilité

Au deuxième trimestre 2024, en France, le Groupe a signé un contrat exclusif avec l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour réaliser des contrôles de performance et d'efficacité énergétiques sur les projets financés dans le cadre du programme de subventions d’énergie "Ma Prime Rénov'". Le Groupe a également été sélectionné pour un programme pluriannuel par le Comité Olympique de Californie pour fournir des services de gestion de projet pour le déploiement de stations de recharge rapide pour véhicules électriques.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 255,3 227,9 + 12,0 % + 16,0 % - (4,0) % Résultat opérationnel ajusté 50,0 41,7 + 19,9 % Marge opérationnelle ajustée 19,6 % 18,3 % +128 pb +154 pb - (26) pb

Avec une nouvelle performance remarquable au deuxième trimestre 2024, l'activité Certification a affiché une forte croissance organique à deux chiffres de 16,0 % au premier semestre de l'année, avec une bonne performance dans toutes les zones géographiques. Cela a été tiré par une hausse des volumes et de robustes augmentations de prix.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (50 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance à deux chiffres au premier semestre de l'année, avec une forte dynamique provenant de l'année de recertification pour plusieurs schémas de différents secteurs. Le marché de la certification bénéficie d'une dynamique d’innovation visant à répondre aux besoins des consommateurs en matière de schémas spécialisés et volontaires. À titre d'exemple, Bureau Veritas a récemment délivré le label "Origine France Garantie" à deux modèles de voitures produits par le constructeur automobile français Renault, faisant d’eux les premiers véhicules électriques à obtenir cette certification.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de certification Numérique (Cyber) (31 % du chiffre d'affaires de la division) ont également enregistré une très forte croissance organique à deux chiffres, avec une excellente traction autour des services liés au carbone. Avec une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre, la gamme de services et de solutions autour de la filière bois fournis par Bureau Veritas se développe fortement. Cette performance est tirée par des gains de parts de marché, principalement aux États-Unis et en Chine, ainsi que par un environnement réglementaire favorable. Par exemple, la future réglementation EUDR crée de nouvelles opportunités au niveau européen. Enfin, les services de certification et d'assurance en matière de cybersécurité bénéficient toujours d'une excellente dynamique de marché, menant à une croissance à deux chiffres au premier semestre de l'année.

Les autres solutions, y compris la Formation (19 % du chiffre d'affaires de la division), ont enregistré une croissance globalement stable de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2024.

La marge opérationnelle ajustée du semestre a fortement augmenté de 128 points de base pour atteindre 19,6%, contre 18,3 % l'année précédente. Cela reflète un solide levier opérationnel et un mix d'activité favorable.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier semestre 2024, Bureau Veritas a poursuivi le développement de ses activités d'assurance en matière de rapports de durabilité. En France, il a aidé un fournisseur de services informatiques à se préparer au reporting CSRD et à définir les enjeux de durabilité importants en lien avec ses activités, permettant ainsi à l'entreprise d’évaluer ses écarts à la norme et de mettre en place les mesures visant à s’y conformer. Le Groupe a également été sélectionné par une entreprise laitière internationale pour réaliser des audits sur le commerce éthique et l'approvisionnement responsable de 125 sites au Mexique.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 380,5 349,1 + 9,0 % + 7,3 % + 4,9 % (3,2) % Résultat opérationnel ajusté 81,1 71,2 + 13,9 % Marge opérationnelle ajustée 21,3 % 20,4 % + 92 pb + 134 pb (31) pb (11) pb

La division des services de Biens de Consommation a enregistré une croissance organique de 7,3% au premier semestre 2024 (dont 8,3 % au deuxième trimestre), tirée par l'ensemble des sous-segments à l'exception de la Technologie.

Sur le plan géographique, l'Asie a montré une bonne amélioration, menée par la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est et du Sud comme le Vietnam et le Bangladesh. Les Amériques ont également continué à bénéficier de la stratégie de diversification géographique, sectorielle et de services.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (représentant 48 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique à deux chiffres au premier semestre 2024. Cette croissance a été portée par un rebond des volumes, attribué à la fin du déstockage et aux expéditions anticipées en réponse aux retards logistiques causés par les perturbations des voies maritimes en mer Rouge. La croissance a été tirée par la Chine et des pays d'Asie du Sud-Est qui exportent vers le marché américain. L'activité Bien durables a été particulièrement forte, bénéficiant d'une reprise mondiale et d'une augmentation du nombre de références.

Le segment de la Cosmétique (incluant l’Hygiène et la Beauté, 8 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une solide croissance organique à deux chiffres au premier semestre, portée par les opérations aux États-Unis. Cela a été tiré par la performance des grands comptes, en particulier pour le laboratoire d'essais avancés (ATL) récemment acquis, qui a bénéficié d'initiatives sur les prix et d'un élargissement du champ des services.

Les services autour de la Chaîne d’approvisionnement et de la Durabilité (14% du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une très bonne performance à deux chiffres, les audits RSE et les services de transition étant les plus dynamiques grâce à la bonne traction des audits sociaux et des services de vérification des déclarations vertes dans le monde.

Le segment des Technologies (30 % du chiffre d'affaires de la division) a connu un repli à un chiffre modéré au premier semestre 2024, toujours affecté par une baisse mondiale de la demande pour les produits électroniques, les produits sans fil et les nouveaux équipements de mobilité (dont les véhicules électriques, notamment en Chine). Le deuxième trimestre a été marqué par une augmentation du développement et de la fabrication de technologies pour serveurs afin de répondre aux besoins du marché de l'IA. De plus, les appareils électriques ont bien performé et ont bénéficié d'une amélioration des dépenses des consommateurs.

Conformément à sa stratégie LEAP I 28, le Groupe a continué d’investir dans le nouveau bastion du segment des Technologies, avec la réalisation de trois acquisitions - OneTech Corp., Kostec Co. en Corée et Hi Physix Laboratory en Inde - pour renforcer sa présence dans les tests de produits de consommation électriques et électroniques sur les marchés clés de la Corée du Sud et de l'Inde.

La marge opérationnelle ajustée pour le premier semestre a augmenté de 92 points de base pour atteindre 21,3 % contre 20,4 % l'année précédente. De manière organique, elle a progressé de 134 points de base grâce à un bon effet de levier opérationnel. La performance globale a été atténuée dans une certaine mesure par les effets négatifs de périmètre (31 points de base) et de change.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du premier semestre 2024, les services de transition ont continué de croître à mesure que le Groupe accompagne la transformation ESG de ses clients. Les services fournis ont couvert un large éventail parmi lesquels des audits de traçabilité, des tests sur Produits chimiques responsables, des tests de matériaux et de l'éco-conception. Le Groupe s'est également vu attribuer un contrat avec une entreprise de bricolage au Portugal afin de fournir des services de Certification concernant des déclarations de durabilité. Il a également décroché plusieurs programmes de tests RSL (« Restricted Substances List » ou liste des substances restreintes) pour différentes marques de luxe.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les résultats semestriels seront présentés le jeudi 25 juillet 2024 à 18h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/resultats-financiers

Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe

Numéro téléphoniques (direct) : France : +33 (0)1 70 37 71 66 Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 États-Unis : +1 786 697 3501 International : +44 (0) 33 0551 0200 Mot de passe : Bureau Veritas



CALENDRIER 2024 & 2025

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 : 23 octobre 2024 (après Bourse)

Résultats annuels 2024 : 25 février 2025 (avant Bourse)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : 24 avril 2025 (avant Bourse)





À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2024 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T2 / S1



2024 T2 / S1



2023 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 129,2 115,6 + 11,8 % + 15,8 % - (4,0) % Agroalimentaire & Matières Premières 316,6 308,9 + 2,5 % + 6,0 % - (3,5) % Industrie 328,4 322,4 + 1,9 % + 18,2 % (2,3) % (14,0) % Bâtiment & Infrastructures 455,7 437,8 + 4,1 % + 4,9 % - (0,8) % Certification 137,9 120,9 + 14,1 % + 18,0 % - (3,9) % Biens de consommation 214,4 194,2 + 10,4 % + 8,3 % + 4,4 % (2,3) % Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 1 582,2 1 499,8 + 5,5 % + 10,4 % + 0,1 % (5,0) % Marine & Offshore 251,3 228,6 + 9,9 % + 14,7 % - (4,8) % Agroalimentaire & Matières Premières 613,9 611,5 + 0,4 % + 4,6 % - (4,2) % Industrie 624,0 617,4 + 1,1 % + 17,5 % (2,4) % (14,0) % Bâtiment & Infrastructures 896,7 869,7 + 3,1 % + 4,3 % - (1,2) % Certification 255,3 227,9 + 12,0 % + 16,0 % - (4,0) % Biens de consommation 380,5 349,1 + 9,0 % + 7,3 % + 4,9 % (3,2) % Chiffre d’affaires du premier semestre 3 021,7 2 904,2 + 4,0 % + 9,2 % + 0,1 % (5,3) %

D

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 PAR TRIMESTRE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 Marine & Offshore 122,1 129,2 Agroalimentaire & Matières Premières 297,3 316,6 Industrie 295,6 328,4 Bâtiment & Infrastructures 441,0 455,7 Certification 117,4 137,9 Biens de consommation 166,1 214,4 Total Groupe 1 439,5 1 582,2

ANNEXE 3 : RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELS AJUSTÉS PAR ACTIVITÉ





RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE S1 2024



S1 2023



VARIATION

(%)



S1 2024



S1 2023 VARIATION EN MILLIONS D'EUROS (POINTS DE BASE) Marine & Offshore 61,6 56,5 + 9,1% 24,5 % 24,7 % (20) Agroalimentaire & Matières Premières 75,6 82,3 (8,2) % 12,3 % 13,5 % (115) Industrie 79,3 76,1 + 4,2 % 12,7 % 12,3 % + 38 Bâtiment & Infrastructures 104,3 106,4 (2,0) % 11,6 % 12,2 % (60) Certification 50,0 41,7 + 19,9 % 19,6 % 18,3 % + 128 Biens de consommation 81,1 71,2 + 13,9 % 21,3 % 20,4 % + 92 Total Groupe 451,9 434,2 + 4,1 % + 15,0 % + 15,0 % + 0

ANNEXE 4 : EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Extraits des états financiers au 30 juin 2024, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du

25 juillet 2024. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes a été émis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Chiffre d’affaires 3 021,7 2 904,2 Frais de mission refacturés aux clients 94,9 88,0 Chiffre d'affaires et frais de mission refacturés aux clients 3 116,6 2 992,2 Achats et charges externes (948,8) (916,9) Frais de personnel (1 598,7) (1 532,6) Impôts et taxes (23,3) (29,1) (Dotations) / reprises de provisions (8,4) (11,1) Dotations aux amortissements (127,2) (135,4) Autres produits et charges d’exploitation (21,7) 5,8 Résultat opérationnel 388,5 372,9 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,2) 0,3 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 388,3 373,2 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 22,6 22,4 Coût de l'endettement financier brut (42,4) (47,0) Coût de l'endettement financier net (19,8) (24,6) Autres produits et charges financiers (5,8) 9,4 Résultat financier (25,6) (15,2) Résultat avant impôts 362,7 358,0 Charge d'impôt (115,9) (113,2) Résultat net 246,8 244,8 Intérêts minoritaires (12,5) (12,3) Résultat net part du Groupe 234,3 232,5 Résultat par action (en euros) : Résultat net 0,52 0,51 Résultat net dilué 0,51 0,51





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2024 31 DÉC. 2023 Écarts d'acquisition 2 181,7 2 127,4 Immobilisations incorporelles 366.6 360,0 Immobilisations corporelles 418.4 389,0 Droits d'utilisation 372.0 391,5 Actifs financiers non courants 99.3 108,9 Impôts différés actifs 125.9 136,6 Total actif non courant 3 563,9 3 513,4 Clients et autres débiteurs 1 664,9 1 584,5 Actifs sur contrats 323.5 325,9 Impôt sur le résultat – actif 78.5 33,5 Instruments financiers dérivés 3.3 4,1 Autres actifs financiers courants 7.1 9,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 522,4 1 173,9 Total actif courant 3 599,7 3 131,0 Actifs destinés à être cédés 38.0 - TOTAL ACTIF 7 201,6 6 644,4 Capital 54,6 54,5 Réserves et résultat consolidés 1 575,4 1 881,6 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société 1 630,0 1 936,1 Participations ne donnant pas le contrôle 67,8 57,7 Total capitaux propres 1 697,8 1 993,8 Dettes financières non courantes 2 098,9 2 079,7 Dettes de location non courantes 302,5 319,7 Autres passifs financiers non courants 59,7 73,7 Impôts différés passifs 89,9 85,0 Avantages au personnel à long terme 143,8 147,2 Provisions pour risques et charges 71,1 72,2 Total passif non courant 2 765,9 2 777,5 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 178,8 1 273,4 Passifs sur contrats 269,0 257,2 Impôt sur le résultat exigible 126,6 98,5 Dettes financières courantes 535,4 31,2 Dettes de location courantes 109,0 107,5 Instruments financiers dérivés 3,6 3,3 Autres passifs financiers courants 480,1 102,0 Total passif courant 2 702,5 1 873,1 Passifs destinés à être cédés 35,4 - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 7 201,6 6 644,4





TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Résultat avant impôts 362,7 358,0 Elimination des flux des opérations de financement et d'investissement 7,9 16,1 Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 53,7 13,2 Amortissements et dépréciations 127,3 135,3 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (168,1) (196,2) Impôts payés (121,1) (104,3) Flux net de trésorerie généré par l'activité 262,4 222,1 Acquisitions de filiales (70,0) (14,0) Acquisitions d'immobilisations corporelles & incorporelles (61,6) (79,8) Cessions d'immobilisations corporelles & incorporelles 1,7 3,4 Acquisitions d'actifs financiers non courants (4,8) (5,2) Cessions d'actifs financiers non courants 4,3 5,1 Variation des prêts et avances consentis 0,2 1,8 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (130,2) (88,7) Augmentation du capital 12,5 2,9 Acquisition / Cession d'actions propres (199,2) (1,1) Dividendes versés (9,1) (13,3) Augmentation des emprunts et autres dettes financières 492,0 - Remboursement des emprunts et autres dettes financières (6,2) (0,1) Remboursement des dettes envers les actionnaires (6,9) (0,2) Remboursement des dettes et intérêts de location (60,9) (63,9) Intérêts payés (12,6) (13,8) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 209,6 (89,5) Incidence des écarts de change 6,2 (16,5) Variation de la Trésorerie nette 348,0 27,4 Trésorerie nette au début de la période 1 170,1 1 655,7 Trésorerie nette à la fin de la période 1 518,1 1 683,1 Dont disponibilités et équivalents de trésorerie 1 522,4 1 687,7 Dont concours bancaires courants (4,3) (4,6)

ANNEXE 5 : RÉSULTAT FINANCIER DÉTAILLÉ

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Coût de l'endettement financier net (19,8) (24,6) Résultat de change 8,5 14,2 Coût financier des régimes de retraites (1,5) (1,5) Autres (12,8) (3,3) Résultat financier (25,6) (15,2)

ANNEXE 6 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Résultat opérationnel 388,5 372,9 Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 21,5 21,1 Dépréciation et mise au rebut d’actifs immobilisés 1,3 21,4 Charges de restructuration 7,8 18,6 Résultats de cessions d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions 32,8 0,2 Total des éléments d'ajustement 63,4 61,3 Résultat opérationnel ajusté 451,9 434,2





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS Résultat opérationnel ajusté au 30 juin 2023 434,2 Variation organique + 49,1 Résultat opérationnel ajusté organique 483,4 Effet périmètre + 1,5 Résultat opérationnel ajusté à taux de change constant 484,9 Effet de change (32,9) Résultat opérationnel ajusté au 30 juin 2024 451,9





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Résultat avant impôts 362,7 358,0 Charge d'impôt (115,9) (113,2) Taux Effectif d'impôt (TEI)(a) 32,0 % 31,6 % Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté(b) 29,0 % 30,7 % (a) TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt

(b) TEI ajusté = Charge d'impôt ajustée des effets d'impôt sur les éléments d'ajustement / résultat avant impôt, avant prise en compte des éléments d'ajustement





RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Résultat net part du Groupe 234,3 232,5 BPA(a) (en euro par action) 0,52 0,51 Éléments d’ajustement 63,4 61,3 Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (7,7) (15,6) Intérêts minoritaires (1,7) (1,9) Résultat net ajusté part du Groupe 288,3 276,3 BPA ajusté(a) (en euro par action) 0,64 0,61 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions : 451,680,634 au S1 2024 et 452 412 873 au S1 2023





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2023 276,3 Variation organique et effet périmètre + 44,4 Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 320,7 Effet de change (32,4) Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2024 288,3





FLUX DE TRÉSORIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS S1 2024 S1 2023 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 262,4 222,1 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (59,9) (76,4) Intérêts payés (12,6) (13,8) Flux de trésorerie disponible 189,9 131,9





ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2023 222,1 Variation organique + 65,2 Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 287,3 Effet périmètre + 7,1 Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux de change constant 294,4 Effet de change (32,0) Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2024 262,4





DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2024 31 DÉC. 2023 Endettement brut total 2 634,3 2 110,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 522,4) (1 173,9) Endettement net consolidé 1 111,9 937,0 Instruments de couverture de devises 0,3 (0,8) Dette financière nette ajustée 1 112,2 936,2

ANNEXE 7 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustement suivants :

les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions ;

les pertes de valeurs des écarts d’acquisition ;

les dépréciations et mises au rebut d'actifs immobilisés ;

les résultats de cession de filiales et d’activités (y compris ajustement de juste valeur le cas échéant) et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (honoraires et charges d’acquisition d’activités, ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités) ;

les charges de restructuration.





Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constants, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

Les frais de mission refacturés aux clients inclus précédemment au sein du poste « Achats et charges externes » sont désormais présentés séparément, sans impact sur le résultat opérationnel et le résultat net au premier semestre 2024 et 2023.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustement et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constants, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur l’exercice, à l’exclusion des actions propres détenues par le Groupe.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

intérêts payés.





Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie et équivalents de trésorerie sont constitués des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêt.

EBITDA CONSOLIDÉ

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise. L’EBITDA consolidé est utilisé par le Groupe dans le cadre du suivi des ratios bancaires.

1 A taux de change constant.

2 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 2 de ce communiqué.

3 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

4 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO2 équivalent pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1 et 2 sur un période de 12 mois consécutif (T2 2023 à T1 2024)

5 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

6 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

7 Indicateur calculé sur une période de 6 mois pour le S1 2024 par rapport à une période de 12 mois pour les valeurs de l’exercice 2023 et l’ambition 2028.

8 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

9 Taux de croissance annuel moyen.

10 À taux constant.

11 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

Pièce jointe