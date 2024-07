GTT : Résultats du 1er semestre 2024 : Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats ; dynamique de commandes très soutenue

Résultats du 1er semestre 2024 :

Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats ;

dynamique de commandes très soutenue

Niveau de commandes très élevé : 52 méthaniers, 4 éthaniers de grande capacité, 1 FSRU et 1 FLNG commandés au cours du 1 er semestre 2024

Chiffre d’affaires : 295 millions d’euros, + 66 % par rapport au 1 er semestre 2023

EBITDA : 177 millions d’euros, + 70 % par rapport au 1 er semestre 2023

Confirmation des objectifs 2024

Acompte sur dividende : 3,67 euros par action, en hausse de 98 % par rapport à l’acompte de 2023, en ligne avec le résultat net





Paris – Le 25 juillet 2024. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2024.

Commentant ces résultats, Jean-Baptiste Choimet, Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 58 commandes enregistrées au premier semestre 2024, la performance commerciale sur notre activité principale est toujours très soutenue. La demande de GNL reste forte, comme l’illustrent les deux décisions d’investissements annoncées en juin 2024 pour de nouveaux projets de liquéfaction (Cedar FLNG et Al Ruwais), conduisant à des besoins additionnels de méthaniers.

GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation comme en témoigne l’obtention, au premier semestre 2024, de nouvelles approbations de principe, notamment dans le domaine du transport d’hydrogène liquide. Nous avons également finalisé le développement de notre dernière technologie de confinement à membranes, GTT NEXT1, qui obtient les approbations définitives de sociétés de classification de premier plan, et débute sa commercialisation.

Dans le domaine des solutions digitales, l’intégration de VPS, une société danoise spécialisée dans la performance des navires, se déroule comme prévu. Nous avons également enregistré de nouveaux succès commerciaux, en équipant notamment plusieurs navires de la flotte de l’armateur Latsco avec nos solutions de routage météorologique.

Par ailleurs, Elogen a débuté, en janvier 2024, la construction de son usine de fabrication de stacks d’électrolyseurs à Vendôme, pour un démarrage prévu au quatrième trimestre 2025.

Ces développements s’inscrivent dans notre stratégie de construction d’un monde durable et témoignent de notre engagement à proposer les meilleures technologies pour accompagner nos clients dans leur démarche de décarbonation. A ce titre, nous poursuivons nos efforts en matière d’innovation durable, en ligne avec les objectifs définis dans notre feuille de route RSE adoptée au mois de janvier 2024.

Sur le plan financier, le Groupe bénéficiant des nombreuses commandes reçues depuis 2021, le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 affiche, comme attendu, une hausse de 65,8 % par rapport à celui du premier semestre 2023, et les résultats s’inscrivent en forte hausse. Ainsi, compte tenu des plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses perspectives de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice 2024. Un acompte sur dividende de 3,67 euros sera versé aux actionnaires, reflétant la progression des résultats du Groupe. »

Evolution des activités du Groupe au cours du premier semestre 2024

- Poursuite de la dynamique des commandes pour l’activité principale

À la suite d’une année 2023 qui constituait la deuxième année record après 2022 en termes de prise de commandes, GTT a enregistré 52 commandes de méthaniers au cours du premier semestre 2024, dont 18 méthaniers de très grande capacité (271 000 m3). Leur livraison est prévue entre 2026 et 2031.

GTT a également reçu quatre commandes relatives à des éthaniers de grande capacité, dont la livraison interviendra en 2026 et 2027, ainsi qu’une commande de FSRU et une commande de FLNG.

- Services aux navires en opération : nouveaux contrats

En janvier 2024, GTT a signé deux nouveaux contrats de prestations de services techniques avec JOVO, un important fournisseur d'énergie basé en Chine. Ces contrats portent sur l'assistance et le support opérationnel de GTT pour des méthaniers opérés par JOVO.

- Solutions digitales : nouveaux contrats, nouvelle certification et nouvelle acquisition

Au cours du premier semestre 2024, le Groupe a enregistré de nouveaux succès commerciaux. En particulier, la solution de routage météorologique d’Ascenz Marorka a été choisie pour équiper plusieurs navires de la flotte de la compagnie maritime Latsco.

Par ailleurs, Ascenz Marorka a obtenu la certification d’approbation de type « cyber-sécurité », de la part de la société de classification Bureau Veritas, pour ses solutions digitales.

Enfin, rappelons que, le 25 février 2024, GTT a acquis la société danoise VPS (Vessel Performance Solutions), spécialisée dans la gestion de la performance des navires. Cette acquisition complète l’expertise de GTT et de sa filiale Ascenz Marorka dans le domaine du smart shipping, avec l’apport de solutions innovantes reposant notamment sur l’analyse de données opérationnelles des navires, sans utilisation de capteurs embarqués. Les systèmes conçus par VPS, équipent aujourd’hui plus de 1 200 navires à travers le monde.

- Poursuite du développement d’Elogen

Elogen a initié, fin janvier 2024, la construction de son usine de fabrication d’électrolyseurs (« gigafactory ») à Vendôme, financée en grande partie par l’IPCEI (Projets Importants d’Intérêt Européen Commun).

Par ailleurs, Elogen a obtenu, de la part de la Korea Gas Safety Corporation (KGS), la certification de ses stacks, composants clés de ses électrolyseurs pour la production d’hydrogène. Cette certification, valable pour une durée de trois ans, atteste de la conformité des produits aux normes de sécurité et de qualité rigoureuses établies par la KGS. Cette reconnaissance ouvre la voie à la poursuite du déploiement commercial d’Elogen sur le marché coréen.



- Innovation : Développement de nouvelles technologies

Dans le cadre d’un projet de développement commun entre GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas visant à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide (hydrogénier) d'une capacité de 150 000 m3, GTT a reçu, en janvier 2024, deux approbations de principe de la part de Bureau Veritas, l’une pour la conception d'un système de confinement à membranes cryogéniques pour l'hydrogène liquéfié, l’autre pour la conception préliminaire de l’hydrogénier. Ces approbations constituent un premier succès dans la perspective du développement d’une filière de transport d’hydrogène liquide.

Par ailleurs, GTT a obtenu, en juin 2024, deux approbations majeures de la part de Bureau Veritas et Lloyd’s Register pour GTT NEXT1, sa technologie de confinement du GNL de dernière génération. Cette solution de pointe combine le meilleur des technologies de GTT, pour offrir des performances optimales et une fiabilité renforcée pour le transport du GNL. Avec ces deux approbations, la technologie GTT NEXT1 de GTT est maintenant prête pour son déploiement commercial.

- GTT Strategic Ventures

Au cours du premier semestre 2024, le fonds d’investissement de GTT a pris des participations minoritaires dans trois sociétés :

Energo, l’expert technologique français de la production de molécules de synthèse par procédé de catalyse plasma. Energo développe une technologie de rupture qui permet de produire des énergies renouvelables telles que l’hydrogène vert, les biocarburants ou le méthane à partir de CO 2 , de biogaz et d’ammoniac.

, de biogaz et d’ammoniac. CryoCollect, une société française d'ingénierie spécialisée dans les technologies de traitement, de liquéfaction et de séparation des gaz tels que le biométhane, le dioxyde de carbone ou l'hydrogène. Seaber.io, une entreprise de logiciel finlandaise spécialisée dans la digitalisation des processus de planification et d'affrètement pour le transport maritime en vrac. Seaber.io propose des outils de simulation de scénarios permettant aux armateurs et affréteurs de prendre des décisions opérationnelles éclairées, en évaluant les impacts potentiels sur les coûts et la performance opérationnelle.







Carnet de commandes au 30 juin 2024

Au 1er janvier 2024, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 311 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 23 méthaniers, 4 réservoirs terrestres ;

Commandes obtenues : 52 méthaniers, 4 éthaniers, 1 FSRU et 1 FLNG.

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 342 unités, dont :

325 méthaniers ;

8 éthaniers ;

2 FSRU ;

2 FLNG ;

5 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 20 navires, le nombre de navires en commande au 30 juin 2024 s’élève à 56 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Var. Chiffre d'affaires 177,8 294,8 +65,8 % Constructions neuves 163,5 271,0 +65,7 % dont méthaniers / éthaniers 147,2 250,7 +70,4 % dont FSU1 2,4 - ns dont FSRU2 - - - dont FLNG3 - 1,4 ns dont réservoirs terrestres et GBS 2,5 1,7 -32,3 % dont navires propulsés au GNL 11,5 17,2 +49,9 % Electrolyseurs 2,2 6,1 +178,4 % Services 12,1 17,7 +46,7 %

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024 s’élève à 294,8 M€, en hausse de 65,8 % par rapport au premier semestre 2023.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 271,0 M€, en hausse de 65,7 % par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2023. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 250,7 M€, en hausse de 70,4 %, en raison de l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Les redevances des FLNG s’élèvent à 1,4 M€ et celles des réservoirs terrestres à 1,7 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (17,2 M€) bénéficient des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 6,1 M€ au premier semestre 2024 contre 2,2 M€ au premier semestre 2023.

Le chiffre d’affaires lié aux services s’établit à 17,7 M€, en hausse de 46,7 % par rapport au premier semestre 2023 en raison notamment des études d’avant-projet et des revenus générés par les services d’assistance des navires en opération, ainsi que les services digitaux.





Analyse du compte de résultat consolidé du premier semestre 2024

Compte de résultat consolidé résumé

(en millions d'euros, sauf résultat par action) S1 2023 S1 2024 Var. Chiffre d'affaires 177,8 294,8 +65,8 % Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA4) 104,2 177,2 +70,1 % Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 58,6 % 60,1 % Résultat opérationnel (EBIT5) 99,6 172,2 +72,9 % Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 56,0 % 58,4 % Résultat net 84,0 170,3 +102,7 % Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 47,3 % 57,7 % Résultat net par action6 (en euros) 2,28 4,61

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint 177,2 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de 70,1 % par rapport au premier semestre 2023, bénéficiant de la croissance du chiffre d’affaires. La marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires atteint 60,1 % au premier semestre 2024, contre 58,6 % au premier semestre 2023. Les charges externes sont en progression (+36,2 %) par rapport au semestre précédent, en raison notamment de la hausse des charges de sous-traitance, en lien avec la progression de l’activité. Les charges de personnel sont en augmentation (+40,9 %), ce qui s’explique par l’accroissement des effectifs des filiales (Elogen, Ascenz Marorka, OSE Engineering, GTT China), et par l’augmentation des salaires liée à l’inflation.

Le résultat opérationnel s’établit à 172,2 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 99,6 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une progression de 72,9 %.

Le résultat net s’élève à 170,3 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 84,0 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une hausse de +102,7 %, la marge nette s’établit à 57,7 %, contre 47,3 % au premier semestre 2023.

La hausse du résultat net s’explique principalement par l’augmentation du chiffre d’affaires sur la période (+65,8 %) et par des éléments non récurrents hors EBITDA (dont la reprise de la dépréciation constatée au 31 décembre 2023 d’une créance de 21 millions d’euros qui a été encaissée au premier semestre 2024).

Autres données financières consolidées

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Dépenses d’investissements (dont acquisitions d’immobilisations) (12,7) (33,4) Dividendes payés (57,3) (93,0) Situation de trésorerie nette 253,2 303,1 Variation de trésorerie (vs 31/12) +40,4 +35,5

Les dépenses d’investissements du Groupe sont en forte progression, principalement en raison des travaux de réhabilitation de bâtiments au siège social de GTT, de l’acquisition de VPS, ainsi que des prises de participations dans le cadre du fond d’investissement. Le Groupe a, par ailleurs, fait preuve d’une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR) dans un contexte de forte croissance de l’activité. Au 30 juin 2024, le Groupe disposait d’une situation de trésorerie nette positive de 303,1 M€.

Acompte sur dividende

Le Conseil d’Administration du 25 juillet 2024 a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 3,67 euros par action au titre de l’exercice 2024, payable en numéraire selon le calendrier suivant :

10 décembre 2024 : date de détachement du dividende ;

12 décembre 2024 : date de paiement.

Objectifs 2024 confirmés

Au 30 juin 2024, le Groupe dispose d’une visibilité accrue sur son chiffre d’affaires redevances7, grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de 2 016 millions d’euros sur la période 2024-20288 et au-delà, se répartissant comme suit : 548 millions d’euros en 20248, 692 millions d’euros en 2025, 545 millions d’euros en 2026, 298 millions d’euros en 2027, 187 millions d’euros en 2028 et au-delà.

Dans un contexte de très forte activité des chantiers navals, et en l’absence de reports significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2024 :

un chiffre d’affaires consolidé 2024 dans une fourchette de 600 à 640 M€ ;

un EBITDA consolidé 2024 dans une fourchette de 345 à 385 M€ ;

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2024, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé9.





Présentation des résultats financiers du premier semestre 2024

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront les résultats du premier semestre 2024 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’un webcast en anglais qui se tiendra vendredi 26 juillet 2024, à 9h00, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

Etats-Unis : +1 718 705 87 96





Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 26 juillet à 9h00.

Agenda financier

Activité du troisième trimestre 2024 : le 25 octobre 2024 (après clôture de bourse).

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.



Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Immobilisations incorporelles 27 184 23 062 Goodwill 29 654 15 365 Immobilisations corporelles 47 695 41 988 Participations dans les entreprises mises en équivalence 11 742 5 917 Actifs financiers non courants 5 479 3 053 Impôts différés actifs 5 542 8 518 Actifs non courants 127 296 97 903 Stocks 26 483 19 746 Clients 175 440 158 098 Créance d'impôts exigibles 68 102 54 132 Autres actifs courants 16 860 18 848 Actifs financiers courants 150 132 Trésorerie et équivalents 303 063 267 529 Actifs courants 590 097 518 486 TOTAL DE L'ACTIF 717 394 616 389 (en milliers d'euros) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Capital 371 371 Primes liées au capital 6 875 2 932 Actions autodétenues (4 859) (8 911) Réserves 247 460 140 536 Résultat Net 170 326 201 369 Capitaux propres - part du Groupe 420 173 336 297 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 22 43 Total Capitaux propres 420 194 336 340 Provisions - part non courante 5 426 5 968 Passifs financiers - part non courante 13 531 5 962 Impôts différés passifs - 8 Passifs non courants 18 958 11 937 Provisions - part courante 6 954 8 543 Fournisseurs 35 203 32 367 Avances sur subventions 751 484 Dettes d'impôts exigibles 9 907 7 279 Passifs financiers courants 1 503 2 382 Autres passifs courants 223 942 217 056 Passifs courants 278 259 268 112 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 717 394 616 389

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Produits des activités ordinaires (chiffre d'affaires) 294 780 177 800 Autres produits d'exploitation 471 188 Total Produits d'exploitation 295 251 177 988 Achats consommés (11 871) (5 558) Charges externes (51 027) (37 460) Charges de personnel (58 848) (41 775) Impôts et taxes (2 117) (1 876) Dotations aux amortissements et provisions (3 535) 6 296 Autres produits et charges opérationnels courants 4 349 2 001 Résultat opérationnel courant (EBIT) 172 202 99 617 Marge d'EBIT sur chiffre d'affaires (%) 58,4 % 56,0 % Autres produits et charges opérationnels non courants 21 000 - Résultat opérationnel courant et non courant 193 202 99 617 Résultat financier 5 551 896 Quote-part dans le résultat des entités associées (182) (135) Résultat avant impôt 198 571 100 378 Impôts sur les sociétés (28 266) (16 351) Résultat net 170 306 84 027 Résultat net de base par action (en euros) 4,61 2,28

Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

(en milliers d'euros) 30 Juin 2024 30 Juin 2023 Résultat de la société 170 306 84 027 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 182 135 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 4 085 (2 144) Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées - - Charges (Produits) financiers (5 551) (896) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 28 266 16 351 Paiements par remise d'actions 1 503 475 Autres produits et charges - - Marge brute d'autofinancement 198 790 97 948 Impôt de l'exercice décaissé (36 686) (31 547) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et en cours (6 736) (3 170) - Créances clients et comptes rattachés (17 342) (4 170) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 836 (1 057) - Autres actifs et passifs opérationnels 4 392 51 888 Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 145 254 109 891 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (26 479) (12 668) Subvention d'investissement 16 000 (4 632) Cession d'immobilisations - (1) Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (20 622) - Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés - - Investissements financiers (2 266) (128) Cessions d'actifs financiers - - Actions auto détenues (72) (216) Variation des autres immobilisations financières 40 1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (33 400) (17 644) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (92 996) (57 277) Augmentation de capital 4 383 - Remboursement de dettes financières (1 670) (835) Augmentation de dettes financières 8 362 5 492 Intérêts décaissés (308) (37) Intérêts reçus 5 944 1 834 Variation des concours bancaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (76 284) (50 823) Incidence des variations de cours des devises (IV) (36) (1 025) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 35 534 40 399 Trésorerie d'ouverture 267 529 212 802 Trésorerie de clôture 303 063 253 201 Variation de trésorerie 35 534 40 399

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes (1) Méthaniers >450 Ethaniers 25-40 FSRU 10 FLNG 10 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période mi-2024 à mi-2033. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.

1 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

2 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

3 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

4 L’EBITDA correspond à l’EBIT hors amortissements et dépréciations des actifs immobilisés. L’EBITDA exclut depuis le 31/12/2023 les provisions pour pertes à terminaison (reprise de 0,969 million d’euros au 30 juin 2024). L’impact sur l’EBITDA au 30 juin 2023 est de + 0,912 million d’euros, portant le montant de l’EBITDA au 30 juin 2023 à 105,1 millions d’euros (contre un EBITDA au 30 juin 2023 publié de 104,2 millions d’euros). Après exclusion des provisions pour pertes à terminaison, la marge d’EBITDA au 30 juin 2023 ressort ainsi à 59,1 %.

5 EBIT signifie « Earnings Before Interest and Tax ».

6 Pour le premier semestre 2024, le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation (hors actions auto-détenues), soit 36 978 533 actions.

7 Redevances tirées de l’activité principale, c’est-à-dire hors GNL carburant, hors Services et hors Electrolyseurs.

8 Dont 254 millions d’euros comptabilisés au premier semestre 2024.

9 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

