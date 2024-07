Nanterre, le 25 juillet 2024

Comptes semestriels 2024

Hausse du chiffre d'affaires des trois branches d’activité : concessions +7 %, énergie +6 % et construction +3 %

Bonne progression du résultat opérationnel sur activité (+9 %) et baisse limitée du résultat net malgré l’impact de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises

Amélioration du cash-flow libre

Niveau record du carnet de commandes grâce à une nouvelle hausse des prises de commandes (+9 %)

Hausse de l’endettement, conséquence des investissements financiers importants réalisés par VINCI Concessions pour renforcer son portefeuille et en allonger la durée moyenne

Perspectives 2024 précisées

Acompte sur dividende 2024 maintenu à 1,05 euro par action

Nomination de Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel, première étape du plan de succession de Xavier Huillard

CHIFFRES CLÉS

1er semestre Année En millions d’euros 2024 2023 Variation 2024 / 2023 2023 Chiffre d’affaires1 33 775 32 365 +4,4 % 68 838 Capacité d’autofinancement (EBITDA) 5 673 5 309 +6,9 % 11 964 En % du chiffre d’affaires 16,8 % 16,4 % 17,4 % Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 3 871 3 549 +9,1 % 8 357 En % du chiffre d’affaires 11,5 % 11,0 % 12,1 % Résultat opérationnel courant 3 712 3 393 +9,4 % 8 175 Résultat net part du Groupe 1 995 2 089 -4,5 % 4 702 Résultat net dilué par action (en €) 3,46 3,65 -5,4 % 8,18 Cash-flow libre 361 261 +100 6 628 Endettement financier net2 (en Mds€) (23,4) (20,9) -2,5 (16,1) Prises de commandes (en Mds€) 33,9 31,2 +9 % 61,9 Carnet de commandes2 (en Mds€) 67,3 61,5 +9 % 61,4 Évolution du trafic de VINCI Autoroutes -1,0 % vs S1 2023 Évolution des trafic passagers3 de VINCI Airports +10 % vs S1 2023, +1,5 % vs S1 2019

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré :

« VINCI a poursuivi au premier semestre 2024 sa trajectoire de croissance, malgré une base de comparaison élevée.

Les résultats opérationnels et la génération de cash-flow libre progressent de manière remarquable en dépit de la prise en compte de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance en France, qui vise quasi-exclusivement les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Dans les concessions, le trafic de VINCI Airports a continué de progresser dans la grande majorité des plateformes de son réseau mondial, dépassant au global son niveau pré-crise sanitaire. Ses résultats opérationnels atteignent un haut niveau. Le léger recul du trafic de VINCI Autoroutes, quant à lui, est imputable aux perturbations ponctuelles provoquées par différents mouvements sociaux.

La branche énergie du Groupe, toujours très dynamique à travers VINCI Energies et Cobra IS, est tirée par les besoins très importants de la transition énergétique et de la transformation numérique. Ceux-ci bénéficient également à VINCI Construction, dont une part grandissante de l’activité est liée à ces tendances de fond. Il en ressort une hausse des chiffres d’affaires et des marges opérationnelles de ces trois pôles d’activité.

Les prises de commandes sont également en hausse sensible et le carnet atteint un nouveau record. Disposant ainsi d’une bonne visibilité sur son activité, VINCI aborde les prochains exercices avec sérénité et poursuit sa politique de sélectivité dans le choix des affaires.

En matière de croissance externe, le premier semestre a été particulièrement actif avec la finalisation de trois acquisitions majeures : pour VINCI Airports, la prise de contrôle à hauteur de 50,01 % de l’aéroport d’Édimbourg et une prise de participation de 20 % dans l’aéroport de Budapest permettant d’en devenir l’opérateur ; pour VINCI Highways, l’acquisition d’une section du périphérique de Denver, première opération d’envergure réalisée dans les concessions aux États-Unis. Par ailleurs, poursuivant sa stratégie de maillage territorial et de renforcement de ses expertises, VINCI Energies a accueilli quinze nouvelles sociétés, essentiellement à l’international. De son côté, VINCI Construction a densifié sa couverture géographique en Amérique du Nord à travers plusieurs acquisitions ciblées.

L’augmentation significative de l’endettement résultant de ces développements est à mettre en regard de la forte génération de cash-flow des entités du Groupe, permettant à celui-ci de conserver une situation financière très robuste.

Malgré les aléas conjoncturels et les incertitudes géopolitiques actuelles, VINCI s’estime bien armé pour continuer à tracer sa route avec succès et enthousiasme. Animé par une vision à long terme issue de son histoire, le Groupe peut tabler sur des métiers en parfaite adéquation avec les grands enjeux de la société, et sur une organisation décentralisée particulièrement réactive et motivante pour les femmes et les hommes, qui constituent sa principale richesse.

Pierre Anjolras, qui incarne parfaitement la culture VINCI et dispose d’une très large expérience dans le Groupe, sera appelé à conduire celui-ci à partir d’avril 2025. »

Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 25 juillet 2024 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2024.

Il a approuvé le paiement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2024 d’un montant de 1,05 euro par action, lequel sera versé le 17 octobre 2024.

Le Conseil a également approuvé le rapport de transparence fiscale du Groupe, qui sera mis en ligne sur son site Internet.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport au 1er semestre 2023.

I. Chiffre d’affaires, résultats et cash-flow libre de haut niveau



Les comptes du 1er semestre 2024 font ressortir une hausse du chiffre d’affaires, confirmant la bonne dynamique d’ensemble des activités du Groupe. Les résultats opérationnels progressent également malgré l’impact négatif de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises4. Cette solide performance d’ensemble s’accompagne d’un cash-flow libre positif, en amélioration par rapport à celui du 1er semestre 2023.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2024 s’élève à 33,8 milliards d’euros, en hausse de 4,4 % (croissance organique : +3,8 % ; impacts des changements de périmètre : +0,5 % ; variations de change : +0,1 %).

À l’international (56 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 18,9 milliards d’euros, en progression de 5,2 % à structure réelle et de 4,3 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent essentiellement les acquisitions de VINCI Energies 5 .

. En France (44 % du total), le chiffre d’affaires atteint 14,9 milliards d’euros, en hausse de 3,3 %.

Le chiffre d’affaires de la branche Concessions ressort à 5,3 milliards d’euros, en hausse de 6,8 % à structure réelle (+5,8 % à structure comparable), se décomposant comme suit :

VINCI Autoroutes : 3,1 milliards d’euros (+3,6 %) ;

VINCI Airports : 2,0 milliards d’euros (+14,1 % à structure réelle ; +11,8 % à structure comparable) ;

VINCI Highways6 : 0,2 milliard d’euros (+13,7 % à structure réelle ; +7,1 % à structure comparable).





Dans les autres concessions, il faut rappeler que l’activité de VINCI Stadium a été très limitée ce semestre en raison des travaux préparatoires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’élève à 9,6 milliards d’euros (+4,7 % à structure réelle ; +3,6 % à structure comparable). Cette performance confirme l’excellent positionnement des entreprises du pôle, la dynamique de leurs marchés tirés par la transition énergétique et la transformation numérique, ainsi que la pertinence de son organisation décentralisée et de son modèle de développement par croissance externe. Les quatre secteurs d’activités de VINCI Energies (infrastructures, industrie, building solutions, ICT7) progressent.

À l’international (57 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 5,4 milliards d’euros, en hausse de 6,2 % à structure réelle (+4,6 % à structure comparable). L’activité a été bien orientée dans la plupart des implantations géographiques de VINCI Energies, avec notamment de bonnes progressions en Europe du Nord et en Europe centrale et orientale.

En France (43 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 4,1 milliards d'euros, en progression de 2,8 % à structure réelle (+2,3 % à structure comparable). Cette évolution traduit – comme déjà mentionné au trimestre précédent – un effet de base particulièrement élevé avec une très forte activité début 2023 dans un contexte de crise énergétique8.

Le chiffre d’affaires de Cobra IS ressort à 3,3 milliards d’euros, en hausse de 8,0 % à structure réelle et 7,5 % à structure comparable. Elle traduit en particulier le dynamisme de ses activités de fonds de commerce (flow business) en Espagne.

En Espagne (52 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 1,7 milliard d'euros (+19 % à structure réelle ; +18 % à structure comparable).

En dehors d’Espagne (48 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 1,6 milliard d’euros (-1,7 % à structure réelle et comparable). Ce léger repli, atténué au 2e trimestre (stabilité après -3 % au 1er trimestre), est la conséquence du phasage de plusieurs grands projets EPC (Engineering, Procurement and Construction) et d’une sélectivité accrue, en Amérique latine notamment.

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’établit à 15,3 milliards d’euros (+2,5 % à structure réelle ; +2,4 % à structure comparable).

À l’international (54 % du total), le chiffre d’affaires atteint 8,2 milliards d'euros (+1,3 % à structure réelle ; +1,1 % à structure comparable). L’activité est restée bien orientée au global, notamment dans les réseaux de spécialité (Soletanche Freyssinet), au Royaume-Uni et dans les Amériques. En revanche, elle enregistre une baisse marquée pour Sogea-Satom en Afrique, dans un contexte géopolitique troublé. Dans la division des grands projets, les travaux de la ligne à grande vitesse HS2 en Grande-Bretagne contribuent au soutien de l’activité.

En France (46 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 7,1 milliards d’euros (+3,9 %). L’activité est tirée par la réhabilitation de bâtiments existants, tant dans le secteur résidentiel (essentiellement logements sociaux) que dans le non résidentiel, ainsi que par la construction de bâtiments publics, dans le cadre notamment du « Plan Ségur » pour les hôpitaux. De leur côté, les travaux routiers - malgré des effets calendaires et météorologiques défavorables - affichent une croissance satisfaisante.

Enfin, dans un contexte de crise de la promotion immobilière en France, VINCI Immobilier affiche un chiffre d’affaires en repli de 10 % à 0,5 milliard d’euros. Mais il est à noter une quasi-stabilité de l’activité au 2e trimestre.

L’EBITDA s’élève à 5,7 milliards d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 16,8 % (5,3 milliards d’euros soit 16,4 % du chiffre d’affaires au 1er semestre 2023).

Son évolution – de même que celles des éléments du compte de résultat présentés ci-après - est pénalisée par la prise en compte par VINCI Autoroutes d’une charge de 120 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse à 3,9 milliards d’euros (3,5 milliards d’euros au 1er semestre 2023) :

2,6 milliards d’euros pour la branche concessions, dont VINCI Autoroutes 1,5 milliard d’euros (1,6 milliard d’euros au 1 er semestre 2023) et VINCI Airports 1,0 milliard d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 49,6 % (0,8 milliard d’euros et 43,8 % au 1 er semestre 2023) ;





semestre 2023) et VINCI Airports 1,0 milliard d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 49,6 % (0,8 milliard d’euros et 43,8 % au 1 semestre 2023) ; 0,9 milliard d’euros pour la branche énergie (VINCI Energies : 0,7 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires de 7,0 %, en progression de 20 points de base ; Cobra IS : 0,3 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires de 7,8 %, en progression de 30 points de base) ;





0,3 milliard d’euros pour VINCI Construction, soit une marge sur chiffre d’affaires de 2,1 %9 en hausse de 10 points de base.





Par ailleurs, le ROPA de VINCI Immobilier intègre une charge au titre d’un plan de restructuration. Hors cet effet, il aurait été légèrement positif ce semestre.

Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 2,0 milliards d’euros et le résultat net par action10 à 3,46 euros (2,1 milliards d’euros et 3,65 euros par action au 1er semestre 2023). Outre l’effet déjà mentionné de la nouvelle taxe, ce léger recul s’explique par la hausse des charges financières : il convient de rappeler que celles-ci avaient bénéficié au 1er semestre 2023 d’un impact positif non récurrent11.

Le cash-flow libre12 ressort positif à 361 millions d’euros (261 millions d’euros au 1er semestre 2023). Cette très bonne performance traduit la progression de l’EBITDA et la maîtrise du besoin en fonds de roulement, qui permettent de compenser notamment la hausse des investissements et celle des charges financières.

Après prise en compte des investissements financiers réalisés au 1er semestre – s’élevant à 5,7 milliards d’euros au total13 - et dans une moindre mesure des dividendes payés et des rachats d’actions, l’endettement financier net consolidé au 30 juin 2024 s’inscrit en hausse sensible à 23,4 milliards d’euros (16,1 milliards d’euros au 31 décembre 2023).

II. Performances opérationnelles globalement bien orientées



Le trafic de VINCI Autoroutes a affiché un recul de 1,0 % au 1er semestre 2024, dont -0,8 % pour les véhicules légers et -2,3 % pour les poids lourds.

Cette contraction s’explique principalement par les actions de blocage intervenues en début d’année, puis à nouveau en juin. Par ailleurs, différents effets calendaires14 et météorologiques15 ont impacté la tendance. Retraité de ces éléments, le trafic tous véhicules confondus aurait affiché une légère hausse sur le semestre.

Le trafic passagers de VINCI Airports, porté par l’offre de sièges des compagnies aériennes et la dynamique des routes internationales, a poursuivi sa croissance. Il progresse dans la quasi-totalité des 14 pays du réseau. Par ailleurs, il convient de noter la bonne performance des aéroports d’Édimbourg et de Budapest qui ont rejoint VINCI Airports en juin.

Au total, près de 150 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports de VINCI Airports au cours du 1er semestre 202416 (+10 %). La progression est de 1,5 % par rapport au 1er semestre 2019, dont +1,8 % au 2e trimestre.

Les prises de commandes des branches énergie et construction se sont élevées à 33,9 milliards d’euros au 1er semestre 2024 (+9 %). Les prises de commandes de VINCI Energies (11,5 milliards d’euros) progressent de 4 %. Sur douze mois glissants, elles atteignent un nouveau record à plus de 21 milliards d’euros. Celles de Cobra IS - tirées par un renouvellement très satisfaisant des affaires de taille petite ou moyenne et d’importants contrats liés à la production d’électricité renouvelable17 – se sont maintenues à un niveau très élevé (5,4 milliards d’euros, +3 %). Les prises de commandes de VINCI Construction (17,0 milliards d’euros, +14 %) bénéficient de quelques grandes affaires remportées ce semestre tandis que les activités de fonds de commerce se stabilisent à un niveau solide.

Au total, le carnet de commandes au 30 juin 2024 atteint le niveau record de 67,3 milliards d’euros. En augmentation de 9 % par rapport au 30 juin 2023, il représente en moyenne près de 14 mois d’activité. La part de l’international dans le carnet ressort à 68 %, globalement stable depuis plusieurs trimestres.

Dans le secteur de la promotion immobilière en France, les réservations de logements de VINCI Immobilier s’inscrivent à 2 417 lots, en forte hausse (+36 % dont +60 % au 2e trimestre). Cette inflexion s’explique par des opérations de ventes en bloc à des bailleurs sociaux et, dans une moindre mesure, par un certain frémissement des ventes en diffus.

Dans la production d’électricité renouvelable, les travaux commencés au 2e semestre 2023 sur des projets de centrales photovoltaïques au Brésil et en Espagne se poursuivent18. Par ailleurs, en 2024, Cobra IS a démarré la construction de nouvelles centrales en Espagne19 et a entamé de nouveaux développements d’actifs solaires aux États-Unis et en Australie.

III. Situation financière très solide



VINCI conserve au 30 juin 2024 une liquidité très importante :

une trésorerie nette gérée de 8,5 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée non utilisée pour un montant de 6,5 milliards d’euros pour VINCI SA, à échéance janvier 2029, assortie de deux options de renouvellement pour une année supplémentaire chacune.

Au 30 juin 2024, la dette financière brute long terme du Groupe - avant prise en compte de la trésorerie nette - ressortait à 31,9 milliards d’euros. Sa maturité moyenne était de 6,1 ans (6,4 ans au 31 décembre 2023) et son coût moyen de 5,1 % (4,6 %20 en 2023 et 4,2 %20 au 1er semestre 2023).

L’agence Standard & Poor’s, en juillet 2024, a confirmé sa confiance dans la qualité de la signature du Groupe et maintenu inchangées ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable). La notation attribuée à VINCI par Moody’s (long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable) a également été confirmée en juin 2024.

Nouveaux emprunts et remboursements

Depuis le début de 2024, VINCI SA a levé 1,2 milliard d’euros de dette à travers sept placements privés. La maturité moyenne de ces opérations de financement est de 3,1 ans pour un taux moyen (yield) de 3,36 %.

L’aéroport de Londres Gatwick a émis, en avril 2024, un emprunt obligataire de 250 millions de livres sterling à échéance avril 2040, assorti d’un coupon annuel de 5,5 %.

Par ailleurs, ASF (Autoroutes du sud de la France) a remboursé en janvier 2024 un emprunt obligataire de 600 millions d’euros et l’aéroport de Londres Gatwick un emprunt de 150 millions de livres sterling.

Enfin, Aerodom a refinancé en juillet 2024 ses obligations existantes (300 millions de dollars au 30 juin 2024) par un nouvel emprunt obligataire de 500 millions de dollars (échéance à 10 ans, coupon annuel de 7,0 %) et un emprunt bancaire de 400 millions de dollars (échéance à 5 ans, taux variable).

IV. Perspectives 2024 précisées



En dépit des incertitudes politiques et macroéconomiques actuelles, VINCI précise les indications pour 2024 présentées précédemment.

Hors évènements exceptionnels non connus à ce jour, le Groupe table pour ses différents pôles en 2024 sur les tendances suivantes :

VINCI Autoroutes, qui prévoyait précédemment un « trafic en légère hausse par rapport à 2023 », table désormais sur une stabilité compte tenu des perturbations subies au 1 er semestre ;

semestre ; VINCI Airports anticipe un trafic passagers 21 supérieur (contre « légèrement supérieur » précédemment) au global à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ;

supérieur (contre « légèrement supérieur » précédemment) au global à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ; VINCI Energies devrait afficher une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires - mais d’une ampleur moindre qu’en 2023 – et une marge opérationnelle 22 en légère hausse (précédemment, le pôle visait une « confirmation de son excellent niveau de marge opérationnelle 2 2 ») ;

en légère hausse (précédemment, le pôle visait une « confirmation de son excellent niveau de marge opérationnelle ») ; Cobra IS, compte tenu du très haut niveau de son carnet de commandes et de la bonne performance réalisée au 1 er semestre, devrait afficher une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires et une marge opérationnelle 2 2 en progrès (le pôle tablait précédemment sur un « maintien de sa marge opérationnelle 2 2 ») ;

semestre, devrait afficher une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires et une marge opérationnelle en progrès (le pôle tablait précédemment sur un « maintien de sa marge opérationnelle ») ; Le portefeuille d’actifs de production d’énergie renouvelable s’enrichira en 2024, comme attendu, de nouveaux projets, portant la capacité totale, en construction ou en exploitation, à environ 3,5 GW d’ici la fin de l’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW en 2024 par rapport au niveau atteint fin 2023 ;

VINCI Construction devrait bénéficier d’une activité au moins équivalente à celle de 2023 (le pôle tablait précédemment sur « une stabilisation à un niveau proche de 2023 ») tout en poursuivant l’amélioration de sa marge opérationnelle22.

Sur la base de ces éléments, VINCI envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires, mais d’une ampleur moindre que celle réalisée en 2023.

Les résultats opérationnels devraient également progresser.

Quant au résultat net, il pourrait être proche en 2024 du niveau atteint en 2023, conséquence notamment de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant est estimé à environ 280 millions d’euros.

V. Autres faits marquants

Nominations et gouvernance

Pierre Anjolras

Le 3 mai 2024, le Conseil d’administration de VINCI, réuni sous la présidence de Xavier Huillard, a approuvé à l’unanimité la nomination de Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel de VINCI.

Il est rattaché à Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, et a pour mission de superviser les activités opérationnelles du Groupe dans ses différents secteurs d’activité.

Pierre Anjolras a intégré le Groupe VINCI en 1999. Il acquiert une solide expérience des concessions autoroutières, en devenant directeur d’exploitation de Cofiroute en 2004 avant d’être nommé directeur général d’ASF en 2007 (deux réseaux de VINCI Autoroutes). En mai 2010, Pierre Anjolras devient directeur général délégué en charge de l’international et des Partenariats Publics Privés d’Eurovia, puis président-directeur général en 2014, et rejoint le comité exécutif de VINCI. Début 2021, Xavier Huillard nomme Pierre Anjolras président de VINCI Construction et lui confie la mission de réunir Eurovia et VINCI Construction. L’amélioration continue des performances de VINCI Construction dans ce nouveau périmètre atteste de la réussite de cette réorganisation.

Cette nomination constitue la première étape de la mise en œuvre du plan de succession de Xavier Huillard dont le mandat, en sa qualité de directeur général de VINCI, prendra fin en 2025 à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2024.

Les mandats actuels d’administrateur et de président du Conseil d’administration de VINCI de Xavier Huillard resteront en vigueur jusqu’à l’assemblée générale de 2026.

Virginie Leroy

Virginie Leroy, présidente de VINCI Immobilier depuis août 2023, a été nommée au comité Exécutif de VINCI le 1er juin 2024.

Conseil d’administration de VINCI

Qatar Holding LLC, représenté par Abdullah Hamad Al-Attiyah, a remis à la disposition du groupe VINCI le mandat d’administrateur qu’il détenait depuis le vote en assemblée générale le 6 mai 2010. Cette démission a pris effet le lundi 10 juin 2024.

Principaux développements depuis le début de l’année



VINCI Concessions

VINCI Airports a réalisé plusieurs développements stratégiques en 2024 :

Aerodom - concessionnaire de six aéroports en République dominicaine et filiale de VINCI Airports depuis 2016 - s’est vu accorder fin décembre 2023 par le gouvernement de la République dominicaine une prolongation de 30 ans de son contrat de concession, portant son échéance à 2060. Dans ce cadre, un premier paiement de 300 millions de dollars a été versé en janvier 2024 par Aerodom à l’État dominicain. Un paiement complémentaire de 475 millions de dollars a été effectué au closing financier en juillet 2024.

Finalisation, le 25 juin 2024, de l’acquisition de 50,01 % des parts de « Edinburgh Airport Limited », société propriétaire (freehold) de l’aéroport d’Édimbourg (1 er aéroport d’Écosse et 6 e du Royaume-Uni avec un trafic de 14,4 millions de passagers en 2023), pour un montant de 1,3 milliard de livres sterling (valeur des fonds propres à 50,01 %).

aéroport d’Écosse et 6 du Royaume-Uni avec un trafic de 14,4 millions de passagers en 2023), pour un montant de 1,3 milliard de livres sterling (valeur des fonds propres à 50,01 %). Finalisation le 6 juin 2024 de l’acquisition d’une participation de 20 % dans la société concessionnaire de l’aéroport de Budapest pour environ 600 millions d’euros. Cette transaction confère à VINCI Airports le rôle d’opérateur de la plateforme. Avec un trafic de 14,7 millions de passagers en 2023, celle-ci est l’un des principaux aéroports d’Europe centrale. Son contrat de concession expire en 2080, soit une durée résiduelle de plus de 55 ans.





VINCI Highways a finalisé, le 18 avril 2024, l’acquisition de 100 % de NWP HoldCo LLC, société concessionnaire de Northwest Parkway - section à péage de 14 km du périphérique de Denver (Colorado, États-Unis) - pour un prix d’environ 1,2 milliard de dollars (valeur des fonds propres à 100 %).

Enfin, VINCI Concessions, à travers sa filiale SunMind, a finalisé le 11 juillet 2024 l’acquisition d’Helios Nordic Energy. Active en Europe du Nord (principalement en Suède), cette société est spécialisée dans le développement de centrales solaires et de projets de stockage d’énergie.

VINCI Energies a finalisé 15 acquisitions de nouvelles entreprises au 1er semestre 2024 - représentant un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 140 millions d’euros23 - parmi lesquelles :

E+HPS à Singapour, société spécialisée dans la conception et l’installation de salles blanches pour l’industrie ;

Kramer & Best, société allemande spécialisée dans l’intégration de systèmes de process d’eau purifiée pour les industries pharmaceutiques et de chimie fine notamment ;

Miprotek, société allemande spécialisée dans les automatismes pour les usines d’enrobés ;

Hesselink, société allemande spécialisée dans les services aux réseaux de distribution électrique dans le nord-ouest de l’Allemagne ;

Premiere Automation aux États-Unis (Caroline du Sud), société spécialisée dans l’intégration d’automatismes industriels dans le domaine de l’automobile ;

Envico, société implantée dans le nord de la Suède, spécialisée en électricité et instrumentation ;

Solu-tech, société française spécialisée en automatisme, informatique industrielle et robotique, positionnée essentiellement dans l’agroalimentaire et la pharmacie.





VINCI Construction

Soletanche Freyssinet - filiale de VINCI Construction spécialisée dans les métiers du sol, des structures et des travaux en milieu nucléaire - a finalisé l’acquisition de plusieurs sociétés en 2024, dont :

MBO Groupe (France), acteur majeur des services industriels, notamment dans le secteur nucléaire, qui a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 85 millions d’euros ;





Geotech Drilling Services Ltd (Colombie-Britannique), un leader dans les technologies de renforcement du sol au Canada ;





TSSD Services Inc. (Maine, États-Unis), société de services intervenant sur des projets de décommissionnement nucléaire.

Ces deux sociétés nord-américaines représentent un chiffre d’affaires total en année pleine de près de 80 millions d’euros.

Par ailleurs, VINCI Construction a également densifié sa couverture géographique en Amérique du Nord à travers l’acquisition de deux sociétés de travaux routiers et de production de matériaux :

Newport Construction aux États-Unis, active dans le sud de l’État du New Hampshire et dans le Massachusetts près de Boston ;

Entreprises Marchand & Frères au Canada, active dans la région centre du Québec ainsi que dans le territoire de la Baie-James.

Ces deux sociétés représentent un chiffre d’affaires total supérieur à 150 millions d’euros en année pleine.

Autre acquisition de la période

Cobra IS devrait bénéficier de l’investissement de VINCI dans NatPower SA - plateforme de développement d’énergie renouvelable – pour accélérer son développement aux États-Unis dans le domaine de la production d’électricité renouvelable.

Principaux succès commerciaux depuis le début de l’année

VINCI Energies

Réalisation d’un ensemble d’infrastructures électriques au Sénégal : 1 350 km de lignes de transport d’électricité et huit postes de transformation en très haute tension.

Lots d’électricité et de climatisation pour un data center en région parisienne.

Déploiement de sections de plusieurs dizaines de km de lignes électriques haute tension pour TenneT en Allemagne.

Rénovation du siège d’ABN Amro à Amsterdam.

Raccordement électrique haute tension de trois quais du terminal croisière du complexe portuaire du Havre.

Construction de postes électriques à Harker (Grande-Bretagne) et Musselkanal (Pays-Bas).

Cobra IS

Conception-construction-installation de plateformes (offshore et onshore) de conversion électrique en mer du Nord (Allemagne) pour 50Hertz, opérateur allemand de réseaux électriques.

Installations électromécaniques pour un data center développé par Cyrus One à Francfort.

Déploiement de la ligne électrique terreste dans le cadre du projet d’Interconnexion Electrique France Espagne (INELFE).

Construction d’une centrale électrique à cycle ouvert de 299 MW en Irlande.

Réalisation d’une ferme solaire de 100 MW en République dominicaine.

Travaux de tuyauterie et mécanique industriels pour un site sidérurgique fonctionnant exclusivement à l’hydrogène vert en Allemagne.

VINCI Construction

Démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals en Suède.

Enfouissement de lignes électriques très haute tension en Allemagne pour le compte de TenneT.

Renouvellement de plus de 800 km de voies ferroviaires et de ballast sur l’ensemble du territoire français d’ici fin 2030.

Conception-construction de l’extension d’une station de traitement d’eau potable à Phnom Penh au Cambodge.

Renouvellement du contrat d’entretien et d’amélioration des routes de Milton Keynes au Royaume-Uni pour une durée initiale de huit ans.

Aménagement et travaux afin de fluidifier et de sécuriser les accès aux terminaux de l’aéroport de Melbourne en Australie.

Par ailleurs, OTW – entreprise commune créée par VINCI Energies et VINCI Construction au Royaume-Uni - a été désignée entreprise partenaire du programme « Great Grid Partnership ». Dans cet accord cadre, elle pourra se voir attribuer des contrats de conception-construction visant à connecter les nouvelles fermes éoliennes offshore (50 GW) au réseau électrique britannique.

VINCI Highways

Deux contrats de services de péage en flux libre aux États-Unis (en Géorgie et au Texas).

Capital social



Sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 9 avril 2024, le Conseil d’administration a décidé, le 13 juin 2024, de réduire le capital social de VINCI, par voie d’annulation de 5,7 millions d’actions auto-détenues.

Au 30 juin 2024, le capital de la société était ainsi constitué de 588,5 millions d’actions, dont 16,6 millions d’actions auto-détenues (représentant 2,8 % du capital à cette date).

*********

Agenda 26 juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024



Conférence téléphonique journalistes : 08h30

Conférence téléphonique analystes : 10h00 Accès à la conférence téléphonique analystes :

En français : +33 1 70 37 71 66 (Code : VINCI FR)

En anglais : +44 33 0551 0200 ou +1 786 697 3501 (Code : VINCI ENG)







Accès au webcast en direct sur notre site Internet ou sur le lien suivant :

En français : https://channel.royalcast.com/landingpage/vincifr/20240726_2/

En anglais : https://channel.royalcast.com/landingpage/vinci/20240726_1/ 26 juillet 2024 Mise en ligne d’une Toolbox VINCI Airports sur le site Internet de VINCI.

Cette présentation regroupe l’essentiel des données (financières notamment) des principaux aéroports du réseau. 27 août 2024 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en juillet 2024 (après bourse) 17 septembre 2024 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en août 2024 (après bourse) 15 octobre 2024 Trafics VINCI Airports du 3e trimestre 2024 (après bourse) 15 octobre 2024 Détachement du coupon de l’acompte sur dividende 2024 (1,05 euro par action) 17 octobre 2024 Paiement de l’acompte sur dividende 2024 (1,05 euro par action) 24 octobre 2024 Information trimestrielle au 30 septembre 2024 (après bourse) 22 novembre 2024 Capital Market Day dédié à VINCI Energies à l’archipel VINCI (Nanterre)

**********

Ce communiqué de presse, la présentation des résultats semestriels ainsi que les états financiers consolidés au 30 juin 2024 seront disponibles sur le site Internet de VINCI : www.vinci.com.

Par ailleurs, les résultats semestriels 2024 de l’aéroport Londres Gatwick seront publiés lors de la 2e quinzaine d’août 2024 et les documents accessibles sur le site Internet de la société :

https://www.gatwickairport.com/company/about-us/investors.html

**********

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

ANNEXES

ANNEXE A : ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Compte de résultat 1er semestre Année En millions d’euros 2024 2023 Variation

2024 / 2023 2023 Chiffre d’affaires hors CA travaux des concessionnaires 33 775 32 365 +4,4 % 68 838 CA travaux des concessionnaires 1 471 369 780 Chiffre d'affaires total 34 246 32 735 +4,6 % 69 619 Résultat opérationnel sur activité 3 871 3 549 +9,1 % 8 357 En % du chiffre d’affaires 2 11,5 % 11,0 % 12,1 % Paiements en actions (IFRS 2) (314) (260) (360) Résultat des sociétés mises en équivalence et autres éléments courants 155 104 178 Résultat opérationnel courant 3 712 3 393 +9,4 % 8 175 Eléments opérationnels non courants (72)4 17 (105) Résultat opérationnel 3 640 3 410 +6,7 % 8 071 Coût de l'endettement financier net (554) (340)5 (894)5 Autres produits et charges financiers (44)6 (16)6 (157) Impôts sur les bénéfices (874) (816) (1 917) Intérêts minoritaires (172) (148) (400) Résultat net part du Groupe 1 995 2 089 -4,5 % 4 702 En % du chiffre d’affaires 2 5,9 % 6,5 % 6.8 % Résultat net dilué par action (en euros)3 3,46 3,65 -5,4 % 8,18

1 En application de l’IFRIC 12 (traitement comptable des concessions).

2 % calculé sur le chiffre d'affaires hors CA travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

3 Après prise en compte des instruments dilutifs.

4 Dont un montant de -50 millions d’euros au 1er semestre 2024 liés à la révision à la hausse du complément de prix dû à ACS dans le cadre du développement des actifs d’énergie renouvelable par Cobra IS (0 million d’euros au 1er semestre 2023).

5 Dont impact positif non récurrent de 167 millions d’euros - comptabilisé au 1er semestre 2023 - lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport de Londres Gatwick.

6 Dont variations de juste valeur des titres détenus dans Groupe ADP (impact positif de 50 millions d’euros au 1er semestre 2023, impact négatif de 29 millions d’euros au 1er semestre 2024).

Bilan simplifié

Au 30 juin 2024



Au 31 déc. 2023



Au 30 juin 2023



En millions d’euros Actifs non courants - Concessions 50 292 43 955 44 091 Actifs non courants – Energie, Construction et autres métiers 25 032 24 074 23 127 BFR, provisions et autres dettes et créances courantes (13 760) (15 176) (10 952) Capitaux engagés 61 565 52 853 56 266 Capitaux propres - part du Groupe (28 599) (28 113) (27 029) Intérêts minoritaires (4 623) (3 928) (3 819) Capitaux propres (33 222) (32 040) (30 849) Dettes de location (2 376) (2 247) (2 143) Provisions non courantes et autres passifs long terme (2 600) (2 439) (2 364) Ressources permanentes (38 198) (36 727) (35 356) Dettes financières brutes (31 874) (29 298) (28 873) Trésorerie nette gérée 8 508 13 172 7 963 Endettement financier net (23 366) (16 126) (20 910)

Tableau des flux de trésorerie

1er semestre Année En millions d’euros 2024 2023 2023 Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l’endettement (Ebitda) 5 673 5 309 11 964 Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes (1 314) (1 952) 1 463 Impôts payés (962) (1 202) (2 288) Intérêts financiers nets payés (593) (313)1 (802)1 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 72 66 110 Flux de trésorerie liés à l'activité (avant autres avances long terme) 2 875 1 907 10 447 Investissements opérationnels (nets des cessions et autres avances long terme)2 (1 389) (747) (2 010) Remboursement des dettes de location & charges financières associées (351) (316) (679) Cash-flow opérationnel 1 136 844 7 758 Investissements de développement (concessions et PPP) (774) (583) (1 130) Cash-flow libre 361 261 6 628 Investissements financiers nets (5 690) (676) (1 005) Dividendes reçus des sociétés non consolidées 34 25 31 Flux nets avant opérations sur le capital (5 295) (389) 5 655 Augmentations de capital et autres opérations 444 573 707 Rachats d’actions (713) (251) (397) Dividendes payés (2 259) (1 839) (2 481) Opérations sur le capital (2 528) (1 517) (2 171) Flux nets de trésorerie de la période (7 822) (1 906) 3 484 Autres variations 583 (468) (1 074) Variation de l’endettement financier net (7 240) (2 374) 2 410 Endettement financier net début de période (16 126) (18 536) (18 536) Endettement financier net fin de période (23 366) (20 910) (16 126)

1 Dont impact positif non-récurrent de 167 millions d’euros - comptabilisé au 1er semestre 2023 - lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport de Londres Gatwick.

2 Dont investissements réalisés par : i/ l’aéroport de Londres Gatwick (96 millions d’euros au 1er semestre 2024 ; 39 millions d’euros au 1er semestre 2023 et 149 millions d’euros en 2023) ; ii/ Cobra IS dans les projets d’énergie renouvelable (0,3 milliard d’euros au 1er semestre 2024 ; 0,1 milliard d’euros au 1er semestre 2023 et 0,4 milliard d’euros en 2023).

ANNEXE B : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d'affaires consolidé* par pôle

1er semestre Variation

2024 / 2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable Concessions 5 337 4 998 +6,8 % +5,8 % VINCI Autoroutes 3 079 2 971 +3,6 % +3,6 % VINCI Airports 2 033 1 781 +14 % +12 % VINCI Highways 183 161 +14 % +7,1 % Autres concessions** 43 85 -50 % -50 % VINCI Energies 9 551 9 122 +4,7 % +3,6 % Cobra IS 3 306 3 061 +8,0 % +7,5 % VINCI Construction 15 288 14 914 +2,5 % +2,4 % VINCI Immobilier 506 560 -9,7 % -9,7 % Eliminations et retraitements (212) (290) Chiffre d’affaires* 33 775 32 365 +4,4 % +3,8 % dont :

France 14 855 14 379 +3,3 % +3,2 % Europe hors France 12 153 10 856 +12 %



+ 4,3 %



International hors Europe 6 767 7 131 -5,1 %

Chiffre d'affaires consolidé* du 2e trimestre

2e trimestre Variation

2024 / 2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable Concessions 2 985 2 793 +6,9 % +6,2 % VINCI Autoroutes 1 704 1 639 +3,9 % +3,9 % VINCI Airports 1 157 1 014 +14 % +13 % VINCI Highways 102 87 +18 % +9,4 % Autres concessions** 23 52 -56 % -56 % VINCI Energies 4 936 4 727 +4,4 % +3,5 % Cobra IS 1 698 1 565 +8,5 % +7,3 % VINCI Construction 8 289 8 177 +1,4 % +1,2 % VINCI Immobilier 257 264 -2,5 % -2,5 % Eliminations et retraitements (115) (161) Chiffre d’affaires* 18 050 17 364 +4,0 % +3,4 % dont :

France 7 799 7 599 +2,6 % +2,5 % Europe hors France 6 622 5 962 +11 % International hors Europe 3 629 3 803 -4,6 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

Chiffre d'affaires* consolidé du 1er semestre- répartition France / International par pôle

1er semestre Variation

2024 / 2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable FRANCE Concessions 3 316 3 238 +2,4 % +2,4 % VINCI Autoroutes 3 079 2 971 +3,6 % +3,6 % VINCI Airports 197 183 +8,0 % +8,0 % Autres concessions** 40 84 -52 % -52 % VINCI Energies 4 101 3 990 +2,8 % +2,3 % Cobra IS 24 22 +5,9 % +5,9 % VINCI Construction 7 090 6 824 +3,9 % +3,9 % VINCI Immobilier 489 553 -12 % -12 % Eliminations et retraitements (165) (249) Total France 14 855 14 379 +3,3 % +3,2 % INTERNATIONAL Concessions 2 021 1 761 +15 % +12 % VINCI Airports 1 835 1 598 +15 % +12 % VINCI Highways 183 161 +14 % +7,1 % Autres concessions** 2 1 ns ns VINCI Energies 5 450 5 131 +6,2 % +4,6 % Cobra IS 3 283 3 039 +8,0 % +7,5 % VINCI Construction 8 198 8 090 +1,3 % +1,1 % VINCI Immobilier 17 6 ns ns Eliminations et retraitements (47) (41) Total International 18 920 17 987 +5,2 % +4,3 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Railways, VINCI Stadium.



ANNEXE C : AUTRES DÉTAILS PAR POLE

EBITDA par pôle

1er semestre 1er semestre En millions d’euros 2024 % CA* 2023 % CA* Variation

2024 / 2023 Concessions 3 586 67,2 % 3 472 69,5 % +3,3 % dont : VINCI Autoroutes 2 228** 72,4 % 2 280 76,7 % -2,3 % VINCI Airports 1 264 62,2 % 1 083 60,8 % +17 % VINCI Highways 92 50,4 % 80 49,7 % +15 % VINCI Energies 795 8,3 % 726 8,0 % +9,4 % Cobra IS 328 9,9 % 297 9,7 % +11 % VINCI Construction 651 4,3 % 602 4,0 % +8,2 % VINCI Immobilier 2 0,3 % (0) (0,1) % ns Holdings 311 212 EBITDA 5 673 16,8 % 5 309 16,4 % +6,9 %

Résultat opérationnel sur activité par pôle

1er semestre 1er semestre Variation En millions d’euros 2024 % CA* 2023 % CA* 2024 / 2023 Concessions 2 575 48,2 % 2 447 49,0 % +5,2 % VINCI Autoroutes 1 543** 50,1 % 1 640 55,2 % -5,9 % VINCI Airports 1 007 49,6 % 780 43,8 % +29 % VINCI Highways 42 23,0 % 22 13,6 % +92 % Autres concessions*** (17) 5 VINCI Energies 671 7,0 % 623 6,8 % +7,8 % Cobra IS 257 7,8 % 230 7,5 % +12 % VINCI Construction 324 2,1 % 299 2,0 % +8,3 % VINCI Immobilier (16) (3,2) % (16) (2,8) % ns Holdings 60 (34) Résultat opérationnel sur activité total 3 871 11,5 % 3 549 11,0 % +9,1 %

*Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Dont charge de 120 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance.

*** VINCI Railways, VINCI Stadium.

Endettement financier net (EFN) par pôle

En millions d’euros A fin juin 2024 Dont EFN externe A fin décembre 2023 Dont EFN externe A fin juin 2023 Dont EFN externe Concessions (31 622) (20 249) (28 734) (18 761) (29 967) (19 436) VINCI Autoroutes (16 102) (11 611) (16 533) (12 323) (16 374) (12 381) VINCI Airports (10 954) (7 538) (8 781) (5 551) (9 434) (6 246) VINCI Highways (1 966) (1 113) (2 348) (882) (2 332) (868) Autres concessions* (2 599) 13 (1 073) (5) (1 828) 59 VINCI Energies 49 465 296 529 (461) 473 Cobra IS 293 293 403 403 334 334 VINCI Construction 2 298 1 949 4 160 2 158 1 789 1 778 Holdings et divers 5 615 (5 824) 7 749 (456) 7 395 (4 059) Endettement financier net (23 366) (23 366) (16 126) (16 126) (20 910) (20 910)

* VINCI Concessions Holding, VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE D : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières

2e trimestre 1er semestre En millions de km parcourus



2024 Variation

2024 / 2023 2024 Variation

2024 / 2023 VINCI Autoroutes 13 928 -0,7 % 24 650 -1,0 % Véhicules légers 11 997 -0,7 % 20 872 -0,8 % Poids lourds 1 930 -0,5 % 3 778 -2,3 % dont : ASF 8 737 -0,5 % 15 335 -1,4 % Véhicules légers 7 455 -0,5 % 12 838 -1,0 % Poids lourds 1 282 -0,7 % 2 497 -3,0 % Escota 1 988 +1,2 % 3 664 +1,3 % Véhicules légers 1 798 +1,1 % 3 293 +1,2 % Poids lourds 191 +2,8 % 370 +1,9 % Cofiroute (réseau interurbain*) 3 074 -2,6 % 5 421 -1,7 % Véhicules légers 2 642 -2,7 % 4 562 -1,5 % Poids lourds 432 -1,8 % 859 -2,7 %



* Hors Duplex A86.

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes au 1er semestre 2024

VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 3 003 1 733 444 766 Variation 2024/2023 +3,5 % +3,1 % +5,8 % +2,8 % Chiffre d’affaires (en m€) 3 079 1 777 452 778 Variation 2024/2023 +3,6 % +3,1 % +5,9 % +2,9 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

2e trimestre 1er semestre En milliers de passagers 2024 Variation 2024/2023 Variation 2024/2019 2024 Variation 2024/2023 Variation 2024/2019 Portugal (ANA) 18 936 +4,8 % +15 % 32 365 +5,2 % +18 % dont Lisbonne 9 202 +5,1 % +10 % 16 718 +5,3 % +14 % Royaume-Uni 17 760 +6,9 % -3,3 % 30 378 +9,4 % -6,1 % dont London Gatwick 11 583 +5,1 % -7,7 % 19 917 +7,7 % -10 % Mexique 6 480 -2,2 % +8,6 % 12 368 -1,8 % +12 % dont Monterrey 3 233 -2,0 % +11 % 6 090 -0,2 % +15 % France 5 035 +7,6 % -9,7% 8 939 +7,8 % -11 % dont ADL (Lyon) 2 815 +5,9 % -10 % 5 051 +5,9 % -11 % Cambodge 1 136 +13 % -39 % 2 317 +18 % -39 % États-Unis 1 867 +5,4 % +4,3 % 3 483 +6,2 % +4,3 % Brésil 2 725 +4,5 % +7,9 % 5 739 +3,1 % -2,7 % Serbie 2 107 +6,8 % +34 % 3 716 +13 % +42 % République dominicaine 1 678 +9,3 % +23 % 3 539 +10 % +25 % Cap-Vert 628 +13 % +3,3 % 1 406 +16 % +4,7 % Total filiales consolidées par IG2 58 351 +5,3 % +4,0 % 104 249 +6,5 % +3,6 % Japon (40 %) 11 790 +20 % -9,3 % 23 301 +24 % -9,1 % Chili (40 %) 5 738 +11 % +2,5 % 12 785 +15 % +1,6 % Hongrie (20 %) 4 405 +16 % +4,2 % 7 860 +18 % +6,5 % Costa Rica (45 %) 482 +22 % +66 % 1 169 +26 % +58 % Rennes-Dinard (49 %) 127 -23 % -53 % 244 -22 % -47 % Total filiales consolidées par ME2 22 542 +16 % -3,6 % 45 359 +20 % -3,1 % Total passagers gérés VINCI Airports 80 893 +8,2 % +1,8 % 149 608 +10,2 % +1,5 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE E : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes

Au 30 juin Variation En milliards d’euros 2024 2023 2024 / 2023 VINCI Energies 16,3 14,7 +11 %



Cobra IS 16,4 13,3 +24 % VINCI Construction 34,6 33,6 +3 % Total 67,3 61,5 +9 % dont : France 21,2 19,2 +11 % International 46,1 42,4 +9 % Europe hors France 30,3 25,2 +20 % Reste du monde 15,8 17,2 -8 %

Prises de commandes

Au 30 juin Variation En milliards d’euros 2024 2023 2024 / 2023 VINCI Energies 11,5 11,1 +4 % Cobra IS 5,4 5,3 +3 % VINCI Construction 17,0 14,9 +14 % Total 33,9 31,2 +9 % dont : France 12,6 12,4 +2 % International 21,3 18,8 +13 % Europe hors France 15,3 13,2 +16 % Reste du monde 5,9 5,6 +6 %

GLOSSAIRE

Cafice - Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts (Ebitda) : la CAFICE correspond au résultat opérationnel courant corrigé des dotations aux amortissements, des variations de provisions non courantes et des dépréciations d’actifs non courants, des résultats sur cessions d’actifs ; elle comprend également les charges de restructuration incluses dans les éléments opérationnels non courants.

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Pour VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Cash-flow opérationnel : le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées. Le cash-flow opérationnel ne comprend pas les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP).

Cash-flow libre : le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les PPP.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.

Coût de l’endettement financier net : le coût de l’endettement financier net comprend l’ensemble des charges et des produits financiers relatifs à l’endettement financier net, tel que défini ci-dessous. Il inclut ainsi les charges d’intérêts et le résultat des produits dérivés de taux affectés à la dette brute, ainsi que les produits financiers des placements et des équivalents de trésorerie. La réconciliation de cet indicateur avec le compte de résultat est détaillée dans l‘Annexe aux comptes consolidés du Groupe.

Eléments opérationnels non courants : les charges et produits non courants comprennent principalement les pertes de valeur des goodwill, les charges de restructuration, ainsi que des produits et charges relatifs aux variations de périmètre (plus ou moins-values de cession de titres, impacts des changements de contrôle).

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières contractés auprès d’établissements financiers (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Partenariats public-privé - Contrats de concessions et Contrats de partenariat : les partenariats public-privé sont des formes de contrats publics de longue durée par lesquels une autorité publique fait appel à un partenaire privé pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un équipement ou une infrastructure publique et/ou gérer un service.

En France, on distingue les contrats de concessions (concessions de travaux ou concessions de services) et les contrats de partenariat.

A l’international, on rencontre, sous des appellations différentes, des catégories de contrats publics qui correspondent sensiblement aux caractéristiques respectives des contrats de concession ou des contrats de partenariat.

Dans un contrat de concession, le concessionnaire perçoit un péage (ou autre forme de rémunération) directement de la part de l’usager de l’infrastructure ou du service, selon des conditions définies dans le contrat avec l’autorité publique concédante ; le concessionnaire supporte donc un risque de fréquentation ou « risque trafic », lié à l’utilisation de l’infrastructure.

Dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est rémunéré par l’autorité publique, au moyen d’un loyer lié à des objectifs de performance, indépendamment du niveau de fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Il en résulte que le partenaire privé ne supporte pas de risque de fréquentation.

Prises de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Pour VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

ROPA - Résultat opérationnel sur activité (Ebit) : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel sur activité correspond à la mesure de la performance opérationnelle des filiales du Groupe consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Il exclut les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), les autres éléments opérationnels courants (incluant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) ainsi que les éléments opérationnels non courants.

ROC - Résultat opérationnel courant : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel courant est destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période. Il est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel sur activité (ROPA) les charges IFRS 2 associées aux paiements en actions (plans d’épargne Groupe, actions de performance), la quote-part du groupe dans les résultats des filiales consolidées par mise en équivalence et les autres produits et charges opérationnels courants, ceux-ci incluant notamment les produits et charges courants relatifs aux sociétés mises en équivalence ou aux sociétés non consolidées (produits financiers sur les prêts et avances actionnaires accordés par le Groupe à certaines de ses filiales, dividendes reçus des sociétés non consolidées notamment).

RO - Résultat opérationnel : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel courant (ROC) les charges et produits non courants (voir ci-dessus).

Taux d’Ebitda/CA, ou de ROPA/CA, ou de ROC/CA : ratio rapportant l’Ebitda, le ROPA, ou le ROC au chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 En fin de période.

3 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine de l’ensemble du portefeuille géré par VINCI Airports.

4 TEITLD : taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Mise en place à compter de l’exercice 2024, cette taxe porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Elle fait actuellement l’objet d’une revue de conformité par le Conseil Constitutionnel.

5 34 acquisitions ont été réalisées en 2023 et 15 au 1er semestre 2024 (cf détails page 9). Les acquisitions récentes ont contribué pour plus de 100 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires sur le semestre.

6 Autoroutes gérées à l’international et activités de gestion de péages électroniques.

7 Information Communication Technologies.

8 Pour mémoire, le chiffre d’affaires de VINCI Energies en France avait progressé au 1er semestre 2023 de 13 % (à structure réelle et comparable).

9 Les activités de VINCI Construction sont saisonnières, particulièrement dans les travaux routiers. Le résultat semestriel n’est donc pas représentatif de la performance annuelle.

10 Après prise en compte des instruments dilutifs.

11 123 millions d’euros après impôts lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport de Londres Gatwick (167 millions d’euros avant impôts).

12 Compte tenu de la saisonnalité de l’activité et des flux de trésorerie qui en découlent, l’essentiel du cash-flow libre du Groupe est généré au 2e semestre de l’exercice.

13 Dont 3,8 milliards d’euros pour VINCI Airports et 1,5 milliard d’euros pour VINCI Highways, y compris endettement financier net des sociétés acquises.

14 Dont trafic poids lourds pénalisé par un jour ouvré de moins au 1er semestre 2024 par rapport au 1er semestre 2023.

15 Météo exceptionnellement pluvieuse en février et mars 2024, mitigée en juin 2024.

16 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

17 Dont, au 1er trimestre 2024, 2,5 milliards d’euros relatifs à deux plateformes offshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne à concevoir, construire et installer en mer du Nord pour l’opérateur TenneT (contrat annoncé en avril 2023). Au 1er semestre 2023, le contrat de conception-construction-installation (annoncé en janvier 2023) en mer du Nord de deux plateformes offshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne pour l’opérateur Amprion, pour un montant de 2,4 milliards d’euros, avait été rentré en carnet.

18 Capacités de respectivement 0,6 GW et 0,8 GW.

19 Capacité additionnelle de 0,5 GW.

20 Hors prise en compte de l’impact positif non récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport de Londres Gatwick lors du 1er semestre 2023.

21 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

22 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

23 Dont plus de 120 millions d’euros à l’international.

