Unibel : Information financière semestrielle S1 2024

Suresnes, le 25 juillet 2024 (18h)

Unibel

Information financière du 1er semestre 2024

Une performance solide portée par une croissance des volumes de nos marques cœur plébiscitées par les consommateurs et le redressement continu de nos marges

Une stratégie de diversification qui fait ses preuves avec une solide croissance des volumes de nos marques cœur sur l’ensemble de nos géographies Excellente performance de nos marques Kiri®, Babybel® et Boursin® Une croissance soutenue des volumes des marques fromagères sur toutes nos géographies clés (Etats-Unis, France, Canada, Allemagne, Egypte, Chine). Poursuite de la dynamique du snacking fruitier en France et aux Etats-Unis.





Performance financière semestrielle robuste portée par la reprise vigoureuse des volumes et le redressement continu des marges : Chiffres d’affaires à 1,83 Mds €, en croissance organique de +2,5% et en progression de +2,3% en données publiées. Forte accélération du résultat opérationnel à 118 M€, en progression de +15,3 % grâce à la performance exceptionnelle des catégories matures en progression de +74,4%. Renforcement des investissements publi-promotionnels pour accélérer le développement de nos nouvelles catégories. Résultat net part du Groupe à 57 M€ contre 48 M€ au premier semestre 2023.





Bel confirme son approche pionnière et concrétise plus de 20 ans d’engagement et de transformation vers un modèle responsable et performant pour le bénéfice de tous : Adoption du statut d’Entreprise à Mission et inscription de la raison d’être du Groupe dans les statuts pour ancrer de manière pérenne un modèle pionnier de croissance durable. Lancement de « We Share », un plan mondial d’actionnariat salarié qui vise à associer l’ensemble des collaborateurs du Groupe au partage de la valeur créée. Partenariat unique et de long terme avec Dassault Systèmes au service d’un modèle alimentaire sain, durable et inclusif.



Le Conseil de surveillance d’Unibel, acteur majeur engagé dans la promotion d’une alimentation plus saine et plus durable pour tous, s’est tenu ce jour sous la présidence de Florian Sauvin, Président du conseil de surveillance, pour examiner les comptes consolidés du premier semestre 2024.

Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance d’Unibel, a déclaré : « Bel a fait, ce semestre, un véritable bon en avant en matière d'engagement et de promesse auprès de ses parties prenantes. Nous avons, coup sur coup, adopté le statut d’Entreprise à Mission, inscrit une nouvelle raison d’être dans les statuts du groupe et lancé notre premier plan mondial d’actionnariat salarié. Nous améliorons ainsi la recette du succès de notre groupe - responsabilité et performance économique et financière - et nous nous projetons plus forts et plus unis dans un environnement complexe et fragmenté."

Eric de Poncins, Président du Directoire d’Unibel a déclaré : « Aucune autre entreprise ne ressemble à Bel. L'alignement et la vision de la famille sur des sujets aussi fondamentaux pour le groupe, que sont l'environnement, la santé, la juste répartition de la valeur ou la diversification, sont clés pour créer les conditions du succès que les résultats de ce semestre illustrent."

Une performance financière marquée par une solide croissance du chiffre d’affaires et la poursuite du redressement des marges

Chiffres clés

En millions d'euros 1er semestre

2024 1er semestre

2023 Variation

en données publiées %

Organique Chiffre d’affaires 1 829,9 1 789,5 2,3% 2,5% Résultat opérationnel courant 151,2 109,7 37,8% Marge opérationnelle courante 8,3% 6,1% 220bps Résultat opérationnel 118,3 102,6 15,3% Résultat financier (12,6) (24,4) 11,8 Résultat net part du Groupe 56,7 48,1 8,6

Chiffre d’affaires

Au premier semestre 2024, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,8 milliards d’euros, soit une croissance organique de +2,5 % comparé au premier semestre 2023. En données publiées, la croissance s’établit à +2,3 %, compte tenu d’un effet de change limité à -0,2%.

La hausse du chiffre d’affaires est attribuable à la solide performance des marques cœur telles que Kiri®, Babybel® et Boursin®, en particulier liée à un effet volume positif en Amérique du Nord et en Europe ainsi qu’à la poursuite de la bonne performance de l’activité fruit. Les canaux de distribution, notamment l’e-commerce et l’Out of Home (OOH), affichent une tendance favorable dans la quasi-totalité des zones géographiques.

L’analyse par segment est la suivante :

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Variation en % Dont croissance organique** Catégories Matures 1 282 1 253 2,3 % 2,4 % Nouvelles Catégories* 548 537 2,1 % 2,6 % Total 1 830 1 790 2,3 % 2,5 %

* Comprenant les activités des entités ex-MOM (Materne North America, Materne Canada, Materne, Mont-Blanc), les marchés d’Afrique Sub-saharienne et la Chine.

** Incluant le retraitement de l’environnement d’hyperinflation en Iran et en Turquie.

Catégories Matures

Les Catégories Matures affichent une croissance organique positive de +2,4 %, portée par une activité soutenue en Amérique du Nord, où les marques fromagères Boursin® et Babybel® signent une excellente performance. Le Canada affiche une croissance positive, marquée par le rebond des ventes de Babybel®.

L’activité en Europe a été soutenue par la bonne performance de Babybel® en Allemagne et celle des marques Kiri® et La Vache qui Rit® en France, dans un environnement qui demeure marqué par une sensibilité des consommateurs aux prix.

La région Afrique du Nord et Moyen-Orient est marquée par une performance contrastée avec une tendance positive sur le Moyen-Orient, notamment en Egypte et dans les pays du Golfe, à la suite d’une bonne activation de nos marques lors du Ramadan, période propice à la consommation à la maison, et un marché plus complexe en Afrique du Nord.

Nouvelles Catégories

Les Nouvelles Catégories poursuivent leur solide trajectoire de croissance et affichent une croissance organique de +2,6 %. Cette performance est soutenue par la croissance de l’activité fruit, qui confirme sa dynamique positive dans l’ensemble des géographies. La Chine enregistre une très bonne performance sur son périmètre historique, en particulier Kiri®, dans un marché cependant ralenti.

Chiffre d’affaires par zones géographiques

En millions d’euros



1er semestre

2024 1er semestre

2023 Variation en % Dont croissance organique* Europe 808 791 2,2 % 2,1% Moyen Orient, Grande Afrique, 304 305 -0,3 % -1,2 % Amériques, Asie 718 694 3,4 % 4,6 % Total 1 830 1 790 2,3 % 2,5 %

* Incluant le retraitement de l’environnement d’hyperinflation en Iran et en Turquie.

Résultat

Le résultat opérationnel du Groupe atteint 118 millions d’euros pour le premier semestre 2024, en progression de +15,3 % par rapport à celui du premier semestre 2023.

Le résultat opérationnel par segment est le suivant :

En millions d'euros 1er semestre

2024 1er semestre

2023 Variation

en % Catégories Matures 61 35 74,4% Nouvelles Catégories 57 68 -15,2% Total, en millions d'euros 118 103 15,3%

Au premier semestre 2024, le résultat opérationnel du Groupe s’établit à 118 millions d’euros, soutenu par une amélioration des performances commerciales et la poursuite du redressement des marges, dans un contexte de stabilisation de l’inflation, qui, au premier semestre 2023 avait été contrebalancée par une politique responsable de revalorisations tarifaires et une accélération des efforts de productivité. Le Groupe poursuivra ses investissements pour accélérer le développement des nouvelles catégories pour accompagner au mieux leur croissance, grâce à des campagnes promotionnelles.

Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôt, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2024 s’élève à 57 millions d’euros, contre 48 millions d’euros au premier semestre 2023.

Situation financière

La situation financière du Groupe Bel demeure solide, avec une dette financière nette de 937 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 947 millions d’euros au 31 décembre 2023. Les capitaux propres du Groupe s’élèvent maintenant à 1 419 millions d’euros, contre 1 376 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Le Groupe dispose toujours d’une forte liquidité. Au 30 juin 2024, les excédents de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élèvent à 572 millions d’euros et les lignes de crédit non tirées sont de 550 millions d’euros avec des maturités 2028.

En avril 2024, Bel a réalisé avec succès une émission obligataire de 350 millions d’euros à 5 ans, assortie d’un coupon annuel de 4,375 %. L’émission a été sursouscrite près de 7 fois avec un carnet d’ordres supérieur à 2,3 milliards d’euros, témoignant de la confiance des investisseurs, de la perception très positive de la signature de Bel et de sa résilience financière.

Bel, une entreprise à mission innovante avec un plan mondial d’actionnariat salarié

Le Groupe Bel est devenu une Entreprise à Mission le 16 mai 2024, ancrant de manière pérenne un modèle pionnier de croissance durable en faveur d'une alimentation plus saine et plus durable pour tous. Cette évolution marque une avancée significative et matérialise plus de 20 ans d'engagement et d'actions.

Le Groupe Bel a également lancé son premier programme d'actionnariat salarié « We Share ». Cette décision stratégique majeure concrétise la volonté des actionnaires familiaux de partager la valeur créée avec l’ensemble des collaborateurs. Ce programme est actuellement disponible en France (où plus de 40% des salariés ont décidé d’investir), aux États-Unis et au Canada et sera déployé en Chine dans les prochains mois, puis dans les autres pays d’activité du Groupe en 2026.

Bel poursuit sa stratégie d’innovation pour une alimentation plus saine et plus durable et s’est associé à Dassault Systèmes pour accélérer la transition de l’industrie alimentaire vers un modèle plus durable. Ce partenariat unique de long terme se fonde sur la volonté de soutenir la transformation digitale du secteur et de stimuler le développement d’innovations pionnières, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et en digitalisant la chaîne de valeur de bout en bout.

Perspectives 2024

Bel a démontré, une nouvelle fois ce semestre, sa solidité en enregistrant une croissance organique robuste, soutenue par une reprise des volumes de vente, en particulier de ces marques fromagères cœur, et un redressement de ses marges, dans un environnement qui demeure marqué par une sensibilité prix des consommateurs, des tensions fortes sur les chaînes logistiques, des hausses des matières premières et un contexte géopolitique et économique volatil.

Le Groupe reste mobilisé et entend continuer à investir dans ses marques cœur pour soutenir leur développement, favoriser leur accessibilité au plus grand nombre et accroître ses parts de marché sur ses marchés cibles prioritaires.

Appuyé par son nouveau statut d’Entreprise à Mission, Bel pourra compter sur l’attractivité confirmée de ses marques iconiques, la solide croissance de son activité fruit, ainsi que le dynamisme de son activité en Amérique du Nord, pour continuer à renforcer sa position de snacking sain fromager, fruitier et végétal.

Définition des indicateurs financiers chez Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change, de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants) et d’inflation en Iran et en Turquie. L’Iran étant considéré depuis 2020 en économie d’hyperinflation et la Turquie depuis 2022, les impacts de l’inflation (basé sur l’évolution du consumer price index (CPI)) sont retraités de la croissance organique du chiffre d’affaires. Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel.

La dette financière nette est définie dans la note 5.6 de l’Annexe aux comptes consolidés résumés ; elle est constituée des dettes financières à long et court termes, des passifs de droits d’usage à long et à court termes et des concours bancaires courants diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle du groupe Bel. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Rapport Annuel du groupe Bel, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».

A propos d’Unibel

Unibel est la société holding animatrice du Groupe Bel, acteur majeur de l’alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l’un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.

10 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

https://unibel.fr/

