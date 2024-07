Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 juin 2024

UN RÉSULTAT ENCORE IMPACTÉ PAR LE RETOURNEMENT DES TAUX

UNE ACTIVITÉ RENFORCÉE SUR LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FRANCILIENS DANS LA DURÉE

Paris, le 25 juillet 2024,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce jeudi 25 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2024.

> Une activité renforcée sur le conseil et l’accompagnement des Franciliens

44 000 nouveaux clients particuliers et professionnels ont rejoint la banque au 1er semestre, avec une dynamique marquée sur les professionnels. Dans le même temps, une nouvelle organisation a été mise en place dans les agences pour optimiser la joignabilité de nos conseillers au service de la qualité de notre relation client.

L’encours de collecte progresse de 6,3% sur un an, grâce à la stabilisation des taux de rémunération sur un niveau attractif, conjuguée avec une action de conseil renforcée de nos équipes commerciales.

Les encours de crédit se maintiennent à un niveau élevé (+0,8% sur un an) malgré le coup de frein sur les transactions immobilières (1,6 Mds€ de réalisations et 0,7 pt supplémentaire de part de marché(1) sur un an).

Il en résulte une situation de liquidité renforcée qui permettra à la banque de continuer à accompagner les Franciliens dans leurs projets. La Caisse Régionale a développé le panel de ses offres en faveur de la transition, de la rénovation énergétique et de la décarbonation de l’économie (notamment le Crédit Trajectoire Décarbonation), complétées par des placements ESG et à impact.

> Un RNPG en baisse de 10%, encore impacté par le retournement des taux

Le PNB consolidé s’établit à 515,0 M€, en contraction de 6,5%. En sortie de la période inédite de retournement des taux, les transferts opérés par la clientèle de leurs dépôts vers des supports mieux rémunérés continuent de peser sur la marge, compte tenu de l’effet d’inertie sur le stock.

L’augmentation globale des frais généraux est contenue à +1,5%, grâce notamment à l’arrêt des cotisations FRU/FGDR. Cela conduit à un RBE de 189,0 M€, en baisse de 17,6% par rapport au S1 2023.

Le coût du risque sur un an glissant représente 12 bp des encours de crédit. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très bas dans un contexte économique encore fragile.

Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s’établit à 140%, illustration de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du semestre s’établit à 117,0 M€, en baisse de 9,7%.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2024 de 25,0%(2), largement supérieur aux exigences réglementaires, une situation de liquidité renforcée par les performances en collecte de bilan et après avoir remboursé en totalité le TLTRO, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner cette nouvelle période de transition de l’économie francilienne.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, banque universelle engagée pour contribuer aux enjeux écologiques et sociétaux

Acteur mutualiste et régional, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a pleinement conscience des nombreux défis sociétaux à relever. Pour soutenir les étudiants franciliens dans le financement de leur rentrée 2024-2025, la banque propose jusqu'à fin septembre un crédit à un taux exceptionnel de 0,50 %. Cet accompagnement aidera tous les étudiants franciliens, clients ou non.

Engagée pleinement auprès des agriculteurs pour les soutenir dans leur transition vers des pratiques plus durables et compétitives, la Caisse Régionale a lancé le 16 mai 2024 la démarche « Trajectoires Agri ». Elle vise à offrir des conseils stratégiques et accompagne les agriculteurs dans leur transformation, en leur fournissant des outils pour mieux anticiper l'avenir et optimiser leur gestion.

Attachée à l’Île-de-France et à la préservation du patrimoine, la banque régionale s’est associée à la Fondation Crédit Agricole Pays de France pour contribuer à la rénovation des appartements de Napoléon III au Louvre. La restauration s’est achevée le 18 juin 2024. Le public peut de nouveau profiter de ce lieu emblématique de l’histoire des arts décoratifs français.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/06/

2023 30/06/

2024 Encours de collecte(3) 83,0 88,2 +6,3% Encours de crédit 54,6 55,0 +0,8% Total encours crédits + collecte 137,6 143,2 +4,1%





COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS (en millions d’euros) 6M 2023 6M 2024 6M 2023 6M 2024 Produit Net Bancaire 550,7 515,0 -6,5% 578,5 538,8 -6,9% Frais Généraux



321,3 326,1 +1,5% 307,5 319,5 +3,9% dont FRU/FGDR(4) 16,9 0,3 -98,4% 8,5 0,1 -98,4% Résultat Brut d’Exploitation 229,4 189,0 -17,6% 271,0 219,3 -19,1% RBE hors FRU/FGDR 246,4 189,2 -23,2% 279,5 219,4 -21,5% Résultat Net 129,6 117,0 -9,7% 166,0 152,9 -7,9% Coefficient d’exploitation 58,3% 63,3% 53,2% 59,3% hors FRU/FGDR 55,3% 63,3% 51,7% 59,3%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/

2023 30/06/

2024 Ratio de solvabilité(5) 25,3% 25,0%(2) Capitaux propres en M€ 7 444 7 943 +6,7% Total bilan en M€ 74 103 73 287 -1,1% Ratio Crédit Collecte 116,9% 109,2% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 1,2% 1,5%

(1) Dernières données disponibles à fin mars 2024, parts de marché Banque de France en encours

(2) Estimation.

(3) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(4) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(5) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 11,46% depuis mars 2024.





ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.

