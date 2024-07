Kaerus Bioscience kündigt Beginn einer klinischen Phase-I-Studie für die Entwicklung des neuartigen BK-Kanal-Modulators KER-0193 gegen das Fragile-X-Syndrom an

LONDON, July 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaerus Bioscience Ltd. (www.kaerusbio.com), ein in der klinischen Phase tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika für seltene genetische Syndrome der Neuroentwicklung spezialisiert hat, hat heute den Beginn einer klinischen Phase-I-Studie mit KER-0193, seinem führenden, in der Entwicklung befindlichen BK-Kanal-Modulator zur Behandlung des Fragile-X-Syndroms, bekanntgegeben. Das Fragile-X-Syndrom betrifft weltweit über 1,5 Millionen Menschen und ist die häufigste erbliche Ursache von Autismus und geistiger Behinderung. Derzeit gibt es keine zugelassenen Behandlungen für das Fragile-X-Syndrom.



„Das BK-Modulator-Programm von Kaerus hat das Potenzial, die Entwicklung von Therapeutika für das Fragile-X-Syndrom entscheidend zu verändern“, so Dr. Robert Ring, Chief Executive Officer von Kaerus Bioscience. Er fügte hinzu: „Unser führender BK-Modulator KER-0193 wurde entwickelt, um speziell auf eine Störung der Gehirnfunktion einzuwirken, die eindeutig mit der Genetik des Fragilen-X-Syndroms zusammenhängt.“

„Der Start unseres Phase-I-Programms zu KER-0193 ist ein aufregender Meilenstein für Kaerus, der den Höhepunkt von mehr als fünf Jahren F&E-Investitionen in die Entdeckung von BK-Kanal-Modulatoren darstellt und durch starke Partnerschaften mit akademischen Kooperationspartnern, klinischen Experten und Forschungsstiftungen wie FRAXA ermöglicht wird“, so Dr. Ring weiter.

Dr. Michael Tranfaglia, Mitbegründer der FRAXA Research Foundation, merkt an: „Wir sind von der therapeutischen Strategie, die auf BK-Kanäle abzielt, sehr begeistert und glauben, dass sie das Leben von Menschen mit Fragilem-X-Syndrom entscheidend verbessern kann“. Er fügt hinzu: „Das Hauptmolekül von Kaerus, KER-0193, befindet sich in einer ausgezeichneten Position, um dieses gut validierte Behandlungsziel beim Fragilen-X-Syndrom zu adressieren. Ich bin auch davon überzeugt, dass dieser Behandlungsansatz bei vielen anderen neurologischen Entwicklungsstörungen von Nutzen sein könnte. Die FRAXA hat über viele Jahre hinweg eine enorme Menge an Forschungsarbeiten finanziert, die sich auf die Unterfunktion der BK-Kanäle beim Fragilen-X-Syndrom und den potenziellen Wert von BK-Kanal-Modulatoren zur Behandlung dieser Erkrankung konzentrieren.“

Die in Belgien durchgeführte klinische Phase-I-Studie soll die Sicherheit und Verträglichkeit von KER-0193 bei gesunden Freiwilligen untersuchen und wird voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein.

Dr. Ring fügte hinzu: „Das BK-Modulator-Programm von Kaerus hat dem Unternehmen auch eine Plattform für die weitere Entwicklung von Behandlungen für eine Vielzahl zusätzlicher Indikationen geboten, mit deutlichen Chancen bei einer Reihe von genetischen Epilepsien.“

Über KER-0193

KER-0193 ist ein neuartiger, geschützter und oral bioverfügbarer niedermolekularer Modulator von BK-Kanälen, der von Kaerus entdeckt wurde. KER-0193 hat bereits weitreichende Auswirkungen auf die Verbesserung syndromrelevanter Verhaltens-, sensorischer und kognitiver Defizite gezeigt, die in genetischen Tiermodellen des Fragilen-X-Syndrom beobachtet wurden.