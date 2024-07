Kaerus Bioscience annonce le lancement de l’essai clinique de phase I ciblé sur son nouveau modulateur de canal BK KER-0193 en cours de développement pour le syndrome de l’X fragile

LONDRES, 26 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaerus Bioscience Ltd. (www.kaerusbio.com), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements pour les syndromes génétiques rares affectant le développement neurologique, annonce ce jour avoir lancé un essai clinique de phase I sur KER-0193, son principal modulateur de canal BK en cours de développement pour le traitement du syndrome de l’X fragile. Le syndrome de l’X fragile est la cause héréditaire la plus courante d’autisme et de déficience intellectuelle dans le monde, et touche plus de 1,5 million de personnes sur la planète. Actuellement, il n’existe aucun traitement approuvé pour soigner le syndrome de l’X fragile.



« Le programme de notre modulateur BK pourrait fort bien changer la donne dans le domaine du développement de traitements pour le syndrome de l’X fragile », observe Robert Ring, PDG de Kaerus Bioscience, en ajoutant que « notre principal modulateur de canal BK KER-0193 a été développé dans le but de traiter spécifiquement une défaillance de la fonction cérébrale uniquement liée à la génétique du syndrome de l’X fragile.

Le lancement de notre programme de phase I pour le modulateur KER-0193 représente une étape passionnante pour Kaerus, car c’est le point culminant de plus de 5 années d’investissement en R&D sur les modulateurs de canaux BK. Sans de solides partenariats avec des collaborateurs universitaires, des experts cliniques et des fondations de recherche telles que FRAXA, cette avancée n’aurait pas été possible. »

Michael Tranfaglia, cofondateur de la FRAXA Research Foundation, précise : « Nous sommes très enthousiasmés par la stratégie thérapeutique ciblant les canaux BK et nous pensons qu’elle pourra apporter des changements majeurs dans la vie des personnes atteintes du syndrome de l’X fragile », ajoutant que : « La molécule phare de Kaerus, KER-0193, est en excellente position pour atteindre cet objectif thérapeutique bien validé dans le traitement de l’X fragile. Je suis également convaincu que cette approche thérapeutique pourra s’avérer utile dans un grand nombre d’autres troubles du développement neurologique. FRAXA a financé un nombre considérable de recherches pendant de nombreuses années, axées sur l’hypofonctionnement des canaux BK dans le syndrome de l’X fragile et sur la valeur potentielle des modulateurs de canaux BK pour son traitement. »

L’essai clinique de phase I, mené en Belgique, étudiera l’innocuité et la tolérabilité du modulateur KER-0193 chez des volontaires en bonne santé. Il devrait s’achever en 2025.

Monsieur Ring ajoute : « Notre programme de modulateurs BK nous a également fourni une plateforme qui permettra de poursuivre le développement de traitements pour toute une variété d’indications supplémentaires, avec de claires opportunités dans une gamme d’épilepsies d’origine génétique. »

À propos de KER-0193

Mis au point par Kaerus, KER-0193 est un nouveau modulateur à petites molécules des canaux BK, exclusif et biodisponible par voie orale. KER-0193 a déjà démontré de nets effets sur l’amélioration des déficits comportementaux, sensoriels et cognitifs liés au syndrome, observés dans des modèles génétiques animaux de l’X fragile.