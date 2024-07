SPIE - Communiqué de presse - Résultats du 1er semestre 2024

Cergy, le 26 juillet 2024

De très bons résultats semestriels qui reflètent les forces du modèle économique de SPIE ainsi que la qualité d’exécution

Production : 4 704,5 millions d’euros, en hausse de +14,4 % par rapport au S1 2023 (dont +8,3 % de contribution des acquisitions bolt-on et +5,8 % de croissance organique)

Production au T2 en progression de +16,9 % par rapport au T2 2023 (dont +11,3 % de contribution des acquisitions bolt-on et +5,4 % de croissance organique)

EBITA : 265,6 millions d'euros, en hausse de +20,7 % par rapport au S1 2023

Marge d'EBITA : 5,6 % de la production, en progression de +30 points de base par rapport au S1 2023

Résultat net ajusté1 en hausse de +28,9 % par rapport au S1 2023, à 157,6 millions d’euros

Nette hausse de la marge d’EBITA, +30 points de base au niveau du Groupe avec une progression sur l’ensemble des segments

Un pricing power renforcé, une sélectivité accrue dans un contexte de forte demande pour nos services et solutions, une attention permanente portée à l’excellence opérationnelle et une discipline à tous les niveaux

Effet relutif des acquisitions bolt-on récentes

Activité d’acquisitions bolt-on soutenue, au cœur du modèle de création de valeur de SPIE

Trois acquisitions bolt-on signées à ce jour en Allemagne, représentant un total d’environ 320 millions d’euros de production annualisée (ICG Group, MBG energy GmbH et OTTO LSE) ; en plus de l’acquisition de ROBUR (environ 380 millions d’euros) annoncée en 2023 et finalisée en 2024

Une acquisition bolt-on dans le domaine nucléaire (HORUS) en France signée en juillet 2024

Un pipeline riche d’opportunités d'acquisitions dans toutes les géographies du Groupe

Levier d’endettement financier : une structure financière solide

Levier d’endettement financier : 2,4x à fin juin 2024, contre 2,3x à fin juin 2023 (hors IFRS 16)

Les acquisitions autofinancées ont induit une augmentation limitée du levier d’endettement financier, grâce à une saisonnalité plus modérée du besoin en fonds de roulement au premier semestre 2024

Développement durable : amélioration de la notation MSCI et progrès réalisés sur les émissions des scopes 1, 2 et 3

MSCI a relevé la notation ESG de SPIE à « A », mettant en avant les politiques de gouvernance et de transparence du Groupe

D’importants progrès ont été accomplis dans la réduction des émissions des scopes 1, 2 et 3, illustrant l’engagement de SPIE en faveur de la décarbonation

Perspectives 2024 renforcées avec une marge d’EBITA d’au moins 7 % de la production

Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023 (inchangée)

Marge d’EBITA : au moins 7 % de la production (progression minimum de +30 points de base par rapport à 2023) (Auparavant : « Poursuite de la progression de la marge d’EBITA »)

Poursuite d’une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au cœur du modèle économique de SPIE (inchangée)

Taux de distribution du dividende maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté2 part du Groupe. (inchangée)

L’objectif de marge d’EBITA du Groupe à moyen terme (2025) devrait désormais être atteint avec un an d’avance. Le Groupe prévoit d’organiser une Journée Investisseurs d’ici à mi-2025.

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « Au premier semestre 2024, SPIE a encore une fois réalisé une excellente performance après une année 2023 record. Elle illustre les forces du modèle économique du Groupe et son positionnement unique dans des services multi-techniques à forte valeur ajoutée, sur les marchés en accélération de la transition énergétique et de la transformation digitale. SPIE s’est doté au fil du temps d’un profil d'activité équilibré avec un positionnement principalement orienté sur l’asset support, offrant une visibilité et une récurrence de sa production. Nos relations de long-terme avec nos clients, ainsi que le caractère essentiel de nos services, constituent des pierres angulaires, renforçant notre confiance dans notre capacité à faire face dans le contexte français actuel.

Notre empreinte géographique est de plus en plus diversifiée, notamment grâce au renforcement de notre présence sur les marchés de la transition énergétique en Allemagne et aux Pays-Bas. L’Allemagne est cette année le premier pays contributeur du Groupe.

Le premier semestre 2024 a été particulièrement intense en termes d’acquisitions, avec notamment la finalisation des acquisitions de ROBUR et Correll Group ainsi que l’annonce de quatre nouvelles acquisitions à ce jour, dont trois en Allemagne. Les acquisitions bolt-on restent au cœur de notre stratégie et l’intégration des récentes acquisitions est en bonne voie.

Les très bons résultats obtenus au premier semestre 2024 nous permettent de renforcer notre objectif de marge 2024 avec une marge d’EBITA d’au moins 7 % de la production, ce qui signifie que nous atteindrons avec un an d’avance notre objectif de marge 2025. »

Résultats du 1er semestre 2024

En millions d’euros S1 2024 S1 2023

Variation Production 4 704,5 4 114,0 +14,4 % EBITA 265,6 220,0 +20,7 % Marge d’EBITA 5,6 % 5,3 % +30 pb Résultat net (part du Groupe) 56,8 73,2 -22,4 % Résultat net ajusté1(part du Groupe) 157,6 122,3 +28,9 % Dette nette (hors IFRS 16) -1 834,7 -1 346,8 -488,0 Levier d'endettement financier3 (hors IFRS 16) 2,4x 2,3x +0,1x

La production consolidée s’est établie à 4 704,5 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de +14,4 % par rapport au premier semestre 2023. La croissance organique de la production s’est élevée à +5,8 %, confirmant la forte demande observée sur nos marchés. L’impact des changements de périmètre a représenté +8,3 %, en raison de l’effet contributif des acquisitions. Les effets de change ont été de +0,3 %.

L’EBITA du Groupe a progressé de +20,7% par rapport au premier semestre 2023, à 265,6 millions d'euros. La marge d’EBITA s’est établie à 5,6 % de la production, en hausse de +30 points de base par rapport au premier semestre 2023. Cette performance traduit le pricing power renforcé de SPIE, la sélectivité accrue dans un contexte de forte demande pour nos services et solutions, l’attention permanente portée à l’excellence opérationnelle et la discipline à tous les niveaux, ainsi que l’effet relutif des dernières acquisitions bolt-on.

Le résultat net (part du Groupe) est ressorti à 56,8 millions d'euros (par rapport à 73,2 millions d'euros au premier semestre 2023), en baisse de -22,4 %, en raison de l'impact négatif non cash de

-53,8 millions d’euros, relatif à la méthode de comptabilisation dite « split accounting » de l’obligation convertible de type ORNANE, en application de la norme IFRS.

Le résultat net ajusté4 (part du Groupe) s'est élevé à 157,6 millions d’euros, en hausse de +28,9 % par rapport au premier semestre 2023, principalement soutenu par la hausse de l’EBITA de +20,7 % et des coûts financiers bien maîtrisés.

Cash-flow opérationnel et dette nette (hors impact de la norme IFRS 16)

Le besoin en fonds de roulement structurellement négatif du Groupe, s’est élevé à -456,9 millions d’euros à fin juin 2024, soit -17 jours de production (comparé à -366,7 millions d’euros à fin juin 2023, soit -16 jours de production). Hors impact des acquisitions consolidées en 2024, le besoin en fonds de roulement représenterait -21 jours de production à fin juin 2024. Cette excellente performance est en ligne avec l’effet de saisonnalité que l’on observe historiquement et reflète la rigueur des processus de facturation et de recouvrement à tous les niveaux.

La saisonnalité habituelle de notre besoin en fonds de roulement (qui se traduit par un flux de trésorerie négatif au premier semestre et un flux positif au second) induit un cash-flow opérationnel négatif au premier semestre. Celui-ci s’est amélioré au premier semestre 2024, à -79,9 millions d’euros (par rapport à -203,9 millions d'euros au premier semestre 2023), en lien avec la performance de l’EBITA et grâce à une saisonnalité plus modérée du besoin en fonds de roulement au premier semestre 2024. Le free cash-flow s’est ainsi amélioré à -211,1 millions d’euros à fin juin 2024 (par rapport à -313,1 millions d’euros à fin juin 2023).

La dette nette, hors impact IFRS 16, s’est établie à €1 834,7 millions d'euros à fin juin 2024, contre 1 346,8 millions d'euros à fin juin 2023. Le levier d’endettement financier5 hors IFRS 16 a atteint 2,4x à fin juin 2024 contre 2,3x à fin juin 2023. Les acquisitions autofinancées (représentant environ un décaissement global de 721,7 millions d’euros au premier semestre 2024) n’ont entrainé qu’une augmentation assez limitée du levier d’endettement financier, en raison d’un effet bénéfique de la saisonnalité plus modérée du besoin en fonds de roulement au premier semestre 2024.

Financement et liquidité

La liquidité du Groupe s’établit à 1 045,6 millions d'euros à fin juin 2024, dont 345,6 millions d'euros de trésorerie et 700 millions d'euros de ligne de crédit revolving non tirée (contre 1 171,7 millions d'euros à fin juin 2023).

En juin 2024, SPIE a augmenté et allongé la maturité de sa ligne de crédit revolving à 1 000 millions d’euros6 à maturité 2029 (contre 600 millions d’euros à maturité 2027 précédemment), dans les mêmes conditions de financement que celles établies en octobre 2022 (voir l’annexe du présent communiqué pour plus de détails). La ligne de crédit revolving est essentiellement destinée au maintien d’un niveau élevé de liquidité ainsi qu’au financement de la croissance externe du Groupe.

Au 30 juin 2024, la ligne de crédit revolving a été tirée à hauteur de 300 millions d’euros, avec un premier tirage sur trois mois de 200 millions d’euros fin avril 2024 suivi d’un tirage sur trois mois de 100 millions d’euros fin juin 2024.

Le Groupe n'a aucune échéance financière avant juin 2026 et bénéficie de conditions de financement optimisées dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés.

La note de crédit à long terme attribué à SPIE par Standard & Poor’s et Fitch demeure inchangée à « BB+ », assortie de perspectives stables. Cette note récompense les bonnes performances ainsi que la solidité de la structure financière du Groupe.





Analyse par segment

Production du premier semestre 2024

En millions d’euros



S1 2024



S1 2023



Variation Dont

croissance organique Dont

croissance externe



Dont

cessions Dont change France 1 649,5 1 585,9 +4,0 % +2,1 % +1,9 % - - Allemagne 1 459,2 1 117,7* +30,6 % +6,0 % +24,6% - - North-Western Europe 954,0 869,8 +9,7 % +8,3 % +1,4 % - - Central Europe 379,8 353,8* +7,3 % +3,2 % +0,7% - +3,4 % Global Services Energy 262,0 186,8 +40,2 % +29,3 % +11,5 % - -0,6 % Groupe 4 704,5 4 114,0 +14,4 % +5,8 % +8,3 % - +0,3 %

* Reclassement de la production de Traffic System de l'Allemagne vers l'Autriche (pour 3,0 millions d’euros au S1 2023) par rapport à la segmentation fournie dans le communiqué de presse sur les résultats de l'exercice 2023. Le tableau présentant la nouvelle segmentation avec les chiffres 2023 se trouve en annexe du présent communiqué de presse.

Croissance organique trimestrielle par segment





T1 2024



T2 2024



S1 2024 France +2,2 % +2,1 % +2,1 % Allemagne +4,1 % +7,8 % +6,0 % North-Western Europe +10,0 % +6,8 % +8,3 % Central Europe +3,2 % +3,3% +3,2 % Global Services Energy +43,7 % +15,8 % +29,3 % Groupe +6,2 % +5,4 % +5,8 %

EBITA

En millions d’euros S1 2024 S1 2023

Variation France 98,7 94,1 +4,9 % En % de la production 6,0 % 5,9 % +10 pb Allemagne 75,3 53,0* +41,9 % En % de la production 5,2 % 4,7 %* +50 pb North-Western Europe 56,0 46,7 +19,9 % En % de la production 5,9% 5,4 % +50 pb Central Europe 11,3 8,6* +31,1 % En % de la production 3,0 % 2,4 %* +60 pb Global Services Energy 22,0 15,2 +45,4 % En % de la production 8,4 % 8,1 % +30 pb Holding 2,3 2,4 - EBITA du Groupe 265,6 220,0 +20,7 % En % de la production 5,6 % 5,3 % +30 pb

* Reclassement de l’EBITA de Traffic System de l'Allemagne vers l'Autriche (pour 0,2 million d'euros au S1 2023) par rapport à la segmentation fournie dans le communiqué de presse sur les résultats de l'exercice 2023. Le tableau présentant la nouvelle segmentation avec les chiffres 2023 se trouve en annexe du présent communiqué de presse.





France

Au premier semestre 2024, la production du segment France a enregistré une croissance de +4,0 %, dont +2,1 % de croissance organique et +1,9 % liés à la contribution des acquisitions bolt-on.

La croissance organique est restée solide au premier semestre 2024 à +2,1 %, compte tenu d’une base de comparaison particulièrement élevée. Les activités de Technical Facility Management ont été très dynamiques, marquées par un taux de renouvellements élevé de contrats, notamment auprès de clients de premier plan exigeant une présence nationale, ainsi que par le déploiement de contrats de performance énergétique. Les activités de Building Solutions sont restées bien orientées, notamment tirées par les projets de rénovation de bâtiments et le déploiement de nos solutions d'efficacité énergétique. City Networks a été soutenue par les contrats dans le segment Smart city (en particulier nos solutions intelligentes d'éclairage pour les espaces publics) et les transports publics, tandis que la baisse de la production dans nos activités liées à la fibre est restée bien maîtrisée. Industry Services, porté par les projets liés à la décarbonation et à l’électrification, est resté résilient grâce à la diversité des secteurs que nous desservons. Dans les Services Nucléaires, la croissance de la production est restée contrainte. SPIE verra sa première contribution au nouveau programme nucléaire avec la nouvelle commande reçue d’EDF pour les groupes électrogènes diesel de secours principaux concernant les projets des six réacteurs nucléaires de type EPR2.

La marge d’EBITA a progressé de +10 points de base (à 6,0 % de la production au premier semestre 2024 contre 5,9 % au premier semestre 2023), grâce à l'attention permanente portée à la qualité d'exécution et à nos solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

Nous restons confiants dans notre capacité à faire face dans le contexte français actuel et à maintenir des niveaux d’activité et de performance solides à l’avenir, grâce à la résilience avérée de notre activité.

Allemagne

Au premier semestre 2024, la production du segment Allemagne a augmenté de +30,6 %, dont +6,0 % de croissance organique et +24,6 % liés à la contribution des acquisitions bolt-on (ECS, Bridging IT, ROBUR, ICG Group et MBG energy GmbH).

Au premier semestre 2024, la croissance organique a été très forte en Allemagne grâce à notre positionnement unique dans les activités High Voltage et City Networks et Grids, pour lesquelles le carnet de commandes a continué d’augmenter, après avoir atteint des niveaux records. La croissance a été principalement tirée par des projets de raccordement de la production d’énergie renouvelable aux réseaux (lignes à haute tension et sous-stations), à accroître la capacité des réseaux et à améliorer leurs systèmes de gestion intelligents. Les activités de Technical Facility Management se sont intensifiées au deuxième trimestre 2024 et continueront sur cette tendance aux second semestre 2024.

L’entreprise ROBUR, dont l’acquisition a permis d’établir notre présence sur le marché allemand des services à l'industrie, a été consolidée à compter du 1er mars 2024 (quatre mois de contribution) et a réalisé une bonne performance. ICG Group (non encore consolidée) acquise au sein des activités City Networks et Grids contribue pour trois mois. Leurs plans d’intégration respectifs se déroulent comme prévu.

Compte tenu de la contribution annualisée de ces acquisitions, combinée à une croissance organique soutenue, l'Allemagne devient cette année le premier segment de reporting pour SPIE.

La marge d’EBITA en Allemagne a augmenté de +50 points de base au premier semestre 2024 (à 5,2 % de la production contre 4,7 %7 au premier semestre 2023), grâce à un effet mix positif de nos activités T&D (Transmission & Distribution), l’effet relutif des récentes acquisitions bolt-on ainsi qu’à l’attention permanente portée à la qualité d’exécution à tous les niveaux.

North-Western Europe

La production du segment North-Western Europe a augmenté de +9,7 % au premier semestre 2024, dont une croissance organique de +8,3 %. La contribution des acquisitions bolt-on a représenté +1,4 %.

Les Pays-Bas ont enregistré une croissance organique exceptionnelle au premier semestre 2024, tirée par les activités High Voltage (lignes aériennes et sous-stations) ainsi que par un marché dynamique des ponts et écluses qui bénéficie d’investissements importants pour la rénovation et la modernisation à travers tout le pays. Industry Services a atteint un haut niveau de croissance organique, grâce notamment à des projets d’électrification et de transformation numérique. Les activités de Building Solutions sont restées dynamiques. Elles ont été soutenues par plusieurs contrats significatifs, principalement liés à des projets de rénovation et de décarbonation, auprès de clients de premier plan.

En Belgique, la croissance organique a été soutenue par des projets High Voltage mis en oeuvre grâce aux investissements importants réalisés par le principal gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge, tandis que l’activité Building Solutions a été tirée par des contrats dédiés à la rénovation de bâtiments.

La marge d’EBITA du segment North-Western Europe a augmenté de +50 points de base au premier semestre 2024 (à 5,9 % de la production contre 5,4 % au premier semestre 2023), avec un effet mix favorable et un pricing power établi aux Pays-Bas, la Belgique étant en amélioration continue.

Central Europe

Au premier semestre 2024, la production du segment Central Europe a augmenté de +7,3 %, dont +3,2 % de croissance organique, +0,7 % liés à la contribution des acquisitions bolt-on, et +3,4 % liés à l’effet de change, principalement du fait de l’évolution du zloty, de la couronne tchèque et du franc suisse.

En Europe Centrale, en dehors de la Suisse, la dynamique a été très forte, notamment en Autriche, où l’activité a été soutenue par des projets d’aménagement de tunnels et d’infrastructures de transport. La Pologne a connu une forte activité notamment en High Voltage, en particulier dans la construction de sous-stations pour les gestionnaires du réseau de transport d’électricité et dans le raccordement des sources de production d’énergie renouvelable (éolienne et photovoltaïque) aux réseaux, tandis que les travaux de modernisation de l’éclairage public s’étendent à travers le pays.

En Suisse, la croissance organique a été en territoire négatif, en raison de la base de comparaison particulièrement élevée enregistrée en 2023, année durant laquelle le pays a bénéficié du rattrapage des retards dans la chaîne d’approvisionnement des activités Information & Communication Services.

La marge d’EBITA du segment Central Europe a augmenté de +60 points de base au premier semestre 2024 (à 3,0 % de la production contre 2,4 % au premier semestre 2023) grâce à la qualité d'exécution et à un très bon pricing power sur plusieurs marchés.

Global Services Energy

Au premier semestre 2024, la production du segment Global Services Energy a augmenté de +40,2 % par rapport au premier semestre 2023, avec une croissance organique exceptionnellement forte de +29,3 %. La contribution des acquisitions bolt-on a eu un impact de +11,5 % (Correll Group) ; l'effet lié aux taux de change est ressorti à -0,6 %, principalement dû à l’évolution de la parité entre le dollar américain et l’euro.

Le segment Global Services Energy a connu un niveau de croissance organique exceptionnel au premier semestre 2024, qui s’explique par la montée en puissance de plusieurs contrats pluriannuels (opérations et maintenance) ainsi que la contribution d’une opération d’arrêt d’une installation offshore pour un client d’Afrique Subsaharienne.

En juin 2024, le segment Global Services Energy a lancé sa nouvelle division Wind Power à la suite de l’acquisition de Correll Group. Le processus d’intégration est en bonne voie, conformément à notre plan d’action. La création de la division Wind Power souligne l’ambition de SPIE Global Services Energy de devenir un champion international des services éoliens offshore.

La marge d’EBITA a augmenté de +30 points de base (à 8,4 % de la production, contre 8,1% au premier semestre 2023) grâce à un pricing power confirmé et à une attention permanente portée à l'excellence opérationnelle.

Acquisitions et périmètre

Acquisitions bolt-on

SPIE consacre une part de son free cash-flow au financement d’un flux régulier d’acquisitions de sociétés de petite et moyenne tailles. Cette stratégie bolt-on, qui est au cœur du modèle de croissance de SPIE, contribue au développement de l’offre de services du Groupe ainsi qu’au renforcement de son ancrage local. SPIE opère sur des marchés très fragmentés et dispose donc d’un important portefeuille d’opportunités d’acquisitions futures.

Le 11 mars 2024, SPIE a signé un accord pour l’acquisition de ICG Group, un prestataire de services clés en main de premier plan dans les infrastructures de télécommunication (pour le réseau de la fibre et les télécommunications mobiles 5G) en Allemagne. ICG Group couvre l’ensemble de la chaîne de valeur et déploie son expertise à travers l’ensemble du pays pour répondre à un portefeuille de clients qui va des opérateurs de réseau aux fournisseurs d’infrastructures en passant par les municipalités. ICG Group a généré un chiffre d’affaires d’environ 230 millions d’euros en 2023 avec des niveaux de marge au-delà de 10%, en adéquation avec les marges observées dans le secteur ; la société emploie environ 720 employés hautement qualifiés.

Avec cette acquisition, SPIE pénètre le marché des infrastructures de télécommunications 5G mobiles et renforce son positionnement sur le marché de la fibre, un choix stratégique puisque l’Allemagne débute à peine le déploiement de la fibre à travers le pays et est l’un des pays européens les plus en retard dans ce domaine.

Le multiple de la transaction est ressorti à 9,1x l’EBITA 2023 et 7,5x l’EBITA attendu de 2024. La transaction se traduira par une relution mid-single-digit sur le BPA du Groupe dès la première année d’intégration. L’acquisition a été financée avec les ressources financières existantes du Groupe tout en maintenant une politique financière disciplinée en matière de levier d’endettement financier. SPIE a acquis environ 92 % du capital à la clôture de l’opération, tandis que les 8 % restants seront détenus par l’équipe actuelle de direction qui reste en place et contribuera activement à la poursuite du développement des activités. L’accord prévoit des mécanismes d’options d’achat et de vente sur ces 8 %. La transaction a été finalisée le 18 avril 2024.

Le 27 mars 2024, SPIE a annoncé la signature d’un accord pour l'acquisition d’environ 75 % de MBG energy GmbH en Allemagne. La société est un fournisseur de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour le déploiement de panneaux photovoltaïques, notamment pour leur installation sur les toits des bâtiments dans le nord-est de l'Allemagne. La société, dont le siège est à Berlin, a été fondée en 2018 et emploie 47 salariés. Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros en 2023. Avec cette acquisition, SPIE entend renforcer sa position sur le marché en forte croissance des installations photovoltaïques et développer des compétences dans ce domaine, dans un contexte réglementaire européen favorable avec l’adoption par l’Union Européenne du EU Solar Standard dans la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Cette législation vise la mise en place de panneaux solaires sur les bâtiments à travers l’Union Européenne. L’acquisition de MBG energy GmbH permettra également de développer des opportunités de synergies commerciales avec le segment Technical Facility Management de SPIE en Allemagne.

L'équipe managériale de MBG energy GmbH, qui comprend les fondateurs, a rejoint l'équipe de SPIE afin de poursuivre le développement des activités dans le pays et restera actionnaire minoritaire. Ainsi, SPIE a acquis environ 75 % du capital social, tandis que les 25 % restants sont détenus par l'équipe de direction actuelle. L’accord prévoit des mécanismes d’options d’achat et de vente sur ces 25 %.

Le 17 juillet 2024, SPIE a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’environ 87 % de Otto Life Science Engineering GmbH (OTTO LSE) en Allemagne. Basée à Nuremberg en Bavière, OTTO LSE a été fondée en 2017 et opère depuis six agences en Allemagne. L’entreprise est spécialisée dans les services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dédiés aux sites de production et aux laboratoires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. OTTO LSE se distingue par son offre unique de solutions clés en main et bénéficie d'une expérience solide en matière de projets dans ce secteur. La société couvre l’ensemble de la chaîne de valeur (de la planification à la conception en passant par la mise en service et la requalification) avec des compétences de haut niveau et un savoir-faire unique offrant des solutions à forte valeur ajoutée dans la conception de processus dans les milieux stériles, les salles blanches et la gestion des technologies associées au bâtiment, pour une clientèle de premier plan. Présente sur un marché très dynamique et avec une prédominance des solutions à forte valeur ajoutée dans son portefeuille d’activités, OTTO LSE offre un niveau de rentabilité très élevé et récurrent (marge d’EBITA supérieure à 20 %). Avec environ 140 employés hautement qualifiés, OTTO LSE a généré un chiffre d’affaires proche de 75 millions d’euros en 2023.

Avec cette acquisition, SPIE renforce sa présence sur les secteurs attractifs et dynamiques de la pharmacie et de la biotechnologie.

Le multiple de la transaction ressort en dessous de 8x l’EBITA attendu en 2024. L’acquisition se traduira par une relution sur le BPA du Groupe dès la première année d’intégration. L’acquisition sera financée avec les ressources financières existantes du Groupe tout en maintenant une politique financière disciplinée en matière de levier d’endettement financier. SPIE détiendra environ 87 % du capital, tandis que les 13 % restants seront détenus par l’équipe actuelle de direction qui reste en place et contribuera activement à la poursuite du développement des activités. L’accord prévoit des mécanismes d’options d’achat et de vente sur ces 13 %. La finalisation de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2024.

Le 24 juillet 2024 SPIE a annoncé l’acquisition de 100% des trois sociétés ABC, ETC et SIRAC, leaders sur le marché des contrôles et essais non destructifs dans l’industrie nucléaire. Rassemblées au sein du GIE8 HORUS, les trois sociétés ABC, ETC et SIRAC, sont aujourd’hui leaders sur le marché des contrôles et essais non destructifs dans l’industrie nucléaire (contrôles par radiographie, magnétoscopie, ultrasons, ou encore ressuage) et interviennent sur l’ensemble du territoire français avec plus de 300 employés qualifiés. Au total, les trois sociétés ont généré une production proche de 35 millions d’euros en 2023.

Grâce à cette acquisition, SPIE élargit son expertise dans le domaine de la maintenance des sites nucléaires. La perspective de construction de nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2) et l’allongement de la durée de vie des centrales existantes vont générer une croissance soutenue des activités de contrôle et de maintenance dans les prochaines décennies.





Développement durable: bilan des progrès réalisés sur les scopes 1, 2 et 3 et amélioration de la notation de MSCI

SPIE est pleinement engagé dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2025 pour le développement durable. Des progrès importants ont été accomplis en faveur de ses objectifs de décarbonation liés aux émissions des scopes 1, 2 et 3.

S’agissant des émissions directes des scopes 1 et 2, le Groupe est en bonne voie, porté par une hausse significative de la part des commandes de véhicules électriques qui s’établit à 74 % à fin juin 2024, contre 54 % à fin 2023. Pour rappel, la consommation en carburant de la flotte de véhicules et des engins de chantier représente environ 90 % du total des émissions directes de SPIE.

Concernant les émissions liées au scope 3 (part des émissions liées aux achats réalisés auprès de fournisseurs ayant fixé des objectifs ambitieux de réduction de leur empreinte carbone), leur part est passée de 47 %, à fin décembre 2023, à 52 % à fin juin 2024 (objectif fixé à 67 % pour 2025), soulignant les efforts continus réalisés par le Groupe auprès de ses principaux fournisseurs et sous-traitants. En complément des mesures de formation et d’engagement mises en œuvre, SPIE collabore avec des prestataires pour aider les petits fournisseurs à établir un premier bilan carbone et à élaborer un plan de réduction des émissions.

MSCI a relevé la notation de SPIE à « A » en juin 2024 (contre « BBB » en 2023). Cette amélioration souligne les pratiques rigoureuses de SPIE en matière de gouvernance et de transparence, renforçant ainsi sa position de leader parmi ses pairs. MSCI a notamment évoqué la structure du conseil d’administration de SPIE, assurant une supervision stratégique efficace de la direction du Groupe, ainsi que son comité d’audit indépendant doté d’une solide expertise financière.

Perspectives 2024 renforcées avec une marge d’EBITA d’au moins 7 % de la production

Poursuite de la croissance organique, à un rythme moins soutenu qu’en 2023 (inchangée)

Marge d’EBITA : au moins 7 % de la production (progression minimum de +30 points de base par rapport à 2023) (Auparavant : « Poursuite de la progression de la marge d’EBITA »)

Poursuite d’une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE (inchangée)

Concernant le dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40 % du résultat net ajusté9 part du Groupe.(inchangée)

L’objectif de marge d’EBITA du Groupe à moyen terme (2025) devrait désormais être atteint avec un an d’avance.

Acompte sur dividende

SPIE versera un acompte sur dividende en numéraire de 0,25 euro par action le 20 septembre 2024 (détachement du coupon : 18 septembre 2024), soit l’équivalent de 30 % du dividende approuvé pour 2023.

États financiers consolidés

Les états financiers consolidés du Groupe SPIE, pour la période du 1er janvier

au 30 juin 2024, ont été approuvés par le Conseil d’administration le 25 juillet 2024. L’examen limité des états financiers consolidés par les commissaires aux comptes est terminé et leur rapport sur l’information financière semestrielle 2024 a été émis. Les états financiers consolidés audités (états financiers complets et annexes) ainsi que la présentation des résultats semestriels 2024 sont disponibles sur notre site web www.spie.com , sous la rubrique « Investisseurs ».

Evénements postérieurs à la clôture

Les filiales SPIE Oil & Gas Services et SPIE Operations ont été informées que le Parquet National Financier estime qu’il y a lieu d’exercer des poursuites à leur encontre, ainsi que de certains collaborateurs, devant le Tribunal Correctionnel de Paris en relation avec des allégations de corruption d’un fonctionnaire en Indonésie dans le cadre d’un litige avec un ancien employé de l’activité Oil & Gas dont le licenciement est survenu il y a près de dix ans. SPIE conteste vigoureusement ces allégations et coopère entièrement à la procédure.





Définitions financières

Croissance organique : correspond à la production réalisée au cours des six mois de l’exercice n par l’ensemble des sociétés du périmètre de consolidation du Groupe au titre de l’exercice clos au 31 décembre de l’année n-1 (à l’exclusion de toute contribution des sociétés éventuellement acquises durant l’exercice n) par rapport à la production réalisée au cours des six mois de l’exercice n-1 par les mêmes sociétés, indépendamment de leur date d’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe.

EBITA : représente le résultat opérationnel principalement avant amortissements des goodwills affectés, les charges non-cash conformément à IFRS 2 et des coûts M&A conformément à IFRS 3. Le rapprochement entre EBITA et résultat opérationnel consolidé est présenté en annexe.

EBITDA pro forma : représente le résultat dégagé sur douze mois par les opérations pérennes du Groupe avant impôt et résultat financier y compris l’effet sur douze mois des acquisitions. Il se calcule avant amortissement des immobilisations et des goodwills affectés, hors impact de la norme IFRS 16.

Résultat net ajusté : représente le résultat net ajusté i) des éléments du résultat opérationnel retraités de l'EBITA du Groupe, ii) de la variation de la juste valeur et du coût amorti du dérivé lié à l'ORNANE, et iii) de l’impôt normatif sur le résultat correspondant.

Cash-flow opérationnel : correspond à la somme de l’EBITA de l’exercice, de la charge d’amortissement de l’exercice et de la variation du besoin en fonds de roulement et des provisions de l’exercice liées aux charges et produits intégrés à l’EBITA de l’exercice, diminuée des flux d’investissements nets (hors croissance externe) de l’exercice, hors impact de la norme IFRS 16.

Ratio de cash-conversion : ratio du cash-flow des opérations de l’exercice rapporté à l’EBITA de l’exercice, hors impact de la norme IFRS 16.

Free cash-flow : cash-flow opérationnel diminué des impôts et taxes, des intérêts payés et des coûts de restructurations avant produits de cessions et coûts d’acquisition, hors impact de la norme IFRS 16.

Ratio d’endettement financier : ratio de dette nette (hors impact de la norme IFRS 16) sur EBITDA pro forma (y compris l’impact des acquisitions en année pleine) sur douze mois glissants.

Segment Central Europe : Pologne, Suisse, Autriche, République tchèque, Hongrie et Slovaquie.

Segment North-Western Europe : les Pays-Bas et la Belgique.





À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2023, une production consolidée de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

