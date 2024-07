Bekaert: Halfjaarresultaten 2024

Strategische vooruitgang en financiële veerkracht leveren verbeterde winstmarges

Omzet van € 2,1 miljard • EBITu van € 204 miljoen (9,9% marge) • Onderliggende EPS van 3,04 • Vrije kasstroom van € 43 miljoen • ROCEu van 18,5% • Nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,7x

Bekaert leverde opnieuw een periode van verbeterde winstmarges en solide kasstroomgeneratie, in lijn met de verwachtingen, en pakte de uitdagingen van zwakkere eindmarkten en lagere volumes aan.

Ondanks de gemengde operationele prestaties in bepaalde bedrijfsgebieden en vertragingen in groeimarkten, hebben de lopende strategische uitvoering, de verbetering van de productprijs en -mix en het realiseren van verdere kostenefficiënties deze uitdagingen gecompenseerd om een resultaat te leveren dat in lijn is met de verwachtingen. Met een verbeterde onderliggende brutowinstmarge van 18,4%, een eveneens verbeterde onderliggende EBIT-marge van 9,9% en een robuuste vrije kasstroom van € 43 miljoen in de eerste helft van 2024, blijven de winstverwachtingen voor het volledige jaar 2024 ongewijzigd.

Kerncijfers

Geconsolideerde omzet van € 2,1 miljard (-11,1%) en gezamenlijke omzet van € 2,5 miljard (-12,0%), voornamelijk het gevolg van lagere volumes, doorgerekende lagere grondstofkosten en een ongunstige impact van wisselkoersen

De onderliggende brutowinstmarge op omzet verbeterde tot 18,4% (tegenover 17,6% in 1H 2023), met een onderliggende brutowinst van € 379 miljoen (tegenover € 409 miljoen in 1H 2023)

Sterke margeprestatie, gedreven door aanhoudende businessselectie en operationele verbeteringen, ondanks lagere volumes EBITDAu van € 288 miljoen (-9,1%), met een marge op omzet van 14,0% (vs 13,7% in 1H 2023) EBITu van € 204 miljoen (-9,4%), resulterend in een marge van 9,9% (tegenover 9,7% in 1H 2023)

Stabiele onderliggende EPS van € 3,04 (vs € 3,07 in 1H 2023)

Stabiele cash generatie ondanks lagere volumes Vrije kasstroom (FCF) van € 43 miljoen, vergeleken met € 38 miljoen in 1H 2023 (exclusief de kasstromen van de gedesinvesteerde entiteiten in 1H 2023)

Nettoschuld van € 399 miljoen (€ 530 miljoen in 1H 2023), na overnames en een verhoogd dividend, resulterend in een nettoschuld ten opzichte van onderliggende EBITDA van 0,7x





Operationele en strategische hoofdpunten

Voortdurende strategische uitvoering Positief M&A-momentum met de overname van BEXCO om capaciteiten in synthetische kabels te vergroten. Efficiëntiewinsten en structurele kostenverbeteringen doorheen het hele bedrijf

Verbetering van de businessmix Drie divisies met een onderliggende EBIT-marge van >10%, inclusief Staaldraadtoepassingen die de onderliggende EBIT-marge heeft verbeterd met +380 basispunten tot 11,4% in de eerste jaarhelft.

Enkele vertragingen in de groeisectoren +4% volumegroei in Duurzame Bouw met opmerkelijke nieuwe orders voor Dramix® in prestigieuze projecten en verhoogde adoptiepercentages in nieuwere markten Enige vraagvertraging in de markt van waterstof (12-18 maanden), maar de algemene vooruitzichten blijven robuust Operationele uitdagingen in de staalkabelentiteiten in de VS en het VK – maar het herstelplan is ingezet en zal voltooid worden tijdens de tweede jaarhelft

Bekaert verkozen als een van de top 500 meest duurzame bedrijven ter wereld door TIME magazine

Vooruitzichten

De veerkrachtige financiële prestaties van de Groep in 1H 2024 en de robuuste financiële positie geven ons vertrouwen in ons vermogen om verder onze strategische en financiële prioriteiten te vervullen. Er zijn vertragingen opgetreden in enkele groeibusinesses en in deze omstandigheden verwacht het management nu een geringe omzetdaling in FY 2024 ten opzichte van FY 2023. Bekaert verwacht echter wel een stijging van de onderliggende EBIT-marges in 2024 en een onderliggende EBIT in lijn met de huidige verwachtingen, naast een blijvend sterke vrije kasstroomgeneratie. Voortuitkijkend na 2024 blijft het management vertrouwen houden in de bestaande langetermijndoelstellingen.

Conference call

Yves Kerstens, CEO van Bekaert en Taoufiq Boussaid, CFO, zullen de 1H 2024 resultaten toelichten om 10u op vrijdag 26 juli. Deze webinar kan na registratie live worden gevolgd via de Bekaert-website (bekaert.com/en/investors) en zal nadien beschikbaar zijn op de website.







Bijlage